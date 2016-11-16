صحيفة المرصد: قبضت شرطة منطقة الرياض على المفحط والفتيات اللاتي ظهرن في مقطع فيديو تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، وأثار جدلًا واسعًا.
وكشف الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض عن جنسية الفتاتين وهما (من الجنسية اليمنية في العقد الثاني والثالث من العمر)، بصحبة مجموعة من الشباب أثناء ممارسة قائد المركبة للتفحيط، كما تم القبض على قائد المركبة ومرافقه (سعوديان في العقد الثالث من العمر).
وأكد أنه تم تسليمهم جميعاً لمركز الشرطة المختص، وإيداع الفتاتين سجن النساء، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة؛ لتطبيق نظامي الإجراءات الجزائية والمرور بحقهم جميعاً.
شرطة الرياض تكشف عن هوية “الفتيات” اللاتي مارسن التفحيط بصحبة شباب!
صحيفة المرصد: قبضت شرطة منطقة الرياض على المفحط والفتيات اللاتي ظهرن في مقطع فيديو تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، وأثار جدلًا واسعًا.
تعليقات ( 52 )
مرصداوي قديمنتمنى أن يتم أيقاف***عند حدهم الآن شبابنا عرضة لبناتهم وفسادهم !
عبداللهالحقد اليمني *** على هذة الارض وشعبها تشيب له الولدان ..لفه بسيطه على مواقع التواصل الاجتماعي فتجدهم يحاولون وبكل قوة تشويه سمعت هذا البلد وشعبه ونشر الفتنه وهم يعيشون على فضلات مؤائدهم
عدد التعليقات:5789
المنتصر باللهفي ذمتي ذمه أن ترمب شريف يوم يقول اطردوا الأجانب آبك آبك آبك وش نبي في الافارقه *** وجودهم يؤذي المسلمين والمسلمات في جزيرة العرب وفي الحرم الشريف ولا فيهم خير ريحه****
ابو حسامبسيط الامر سلموهم للحوثي خلوه يفحط في المنطقه المخفيه لان شكلهم احلوو بعد النعمه الي هم محرومين منها***
عدد التعليقات:5931
بسمه38//رأي آخر//اكيد راح يكون اللوم على العنصر الجديد بالحكايه وهم البنات اليمنيات لسبب ان التفحيط معروف ومن سنين عندنا للشباب وقصصهم معروفه يعني مو غريب ..بس الغريب بنات ومجاهرات معاهم ..ايش المطلوب؟؟؟
عبداللهعندما تدخل الى بيتك*** ..لا تستغرب رائحتها ..مثل***..........العيب ليس في اليمنيين بل في من فتح لهم البلد ونتيجه ت***
مرصداوي قديمههههههههه شوف يا بو يمن !! شفت كيف يا من كنت تسوي فحل هالحين هيا حلها عاد هههههههههههه .!! اللهم لك الحمد والشكر قلنا لكم تسوون فحولة يأتي من يستفحل عليكم ! هيا اشرب يا جني
عدد التعليقات:12
سوداني صررررررريحأعوذ بالله مشاكلهم على مدار الساعة ولا تعدي ثانية إلا جريمة ماهذا يا يمنيين تخليتم عن وطنكم وتركتوه يعبث به الحوثي والمحروق وفوق هذا لم تحترمو البلد اللي بتدافع عن اعراضكم !! عجيب والله
الى كل من يتشمت ويعمم امثال الاردنيحسبي الله ونعم الوكيل في من اذانى اللهم بحق جاهك وجلالك وعزتك وعظمتك اللتى يهتز لها الكون اللهم اسألك بعزتك اللتى يهتز لها العرش ومن حولة اللهم انصرنى على من ظلمنى اللهم انك لا ترضى الظلم لعبادتك
سعودتكفى يا ولد نايف.... ( محمد بن نايف ) عقوووووووبه تعزيرية مغلضة لهم ولأمثالهم!!!!! علشان باقي الصراصير ما يطلعون من جحورهم
محب مرصدنتمنى ا يكون هناك قرار عن اليمنيين بان لهم وقت محدد ويجب عودتهم إلى بلادهم والله اصبحنا بينهم اغراب عن بلادنا افسدوا الاخلاق وكثرو الفسق كلها هذا ليس لأجل سواد عيوننا بل لأجل الفلوس حياتهم فلوووس وبسس
عدد التعليقات:5789
المنتصر باللهههههههههههه صوره من غير تحيه لبو مصلفح البنشري وفرقة أبو وزره اليمني هههههههه خخخخخههه هههههههه خخخخخخخخ ههههه خخخخخخخ خخخخخخخخ ههههه خخخخخخخ خخخخخخخخ ههههه خخخخخخخ خخخخخخخخ ههههه خخخخخخخ خخخخخخخخ ههه
شيعي برونزيخخخخخخخخخخخخخ بعض التعليقات فله تعطينا صورة لبعض ال عينات
رأي اخرحطيتوا غلطكم على اليمنيين والشباب السعودي اللي يفحّط ومزعجا ومزعج أمة أمة محمد يعني لهم الحق في التفحيط مالكم كيف تحكمون قليلا من الإنصاف
المثالياتوقع ان ذلك بسبب المخدرات يعني الواحد ما يخاف من القانون للدرجه هاذي لابد من القضاء على المخدرات وترويجها بجميع طرقها وحيلها لاحول ولا قوة الا بالله الغريب ماهي الدوافع وراء المجاهره بهذه المعاصي
أردني نشميوغيرهن المئات ممن يتواجدن على برامج التواصل المعروفة منتحلات صفة السعوديات لاتقانهن اللهجة السعودية لتشويه سمعة السعوديات الشريفات العفيفات ، وأحب اقول لأبو وزرة (من دق باب الناس دقوا بابه)
=🇸🇦=دحوم تكلم عن نفسك ولاتتكلم عن غيرك بعدين كيف نعرف انك سعودي نعم يوجد يمنيين محترمين لكن يوجد منهم الفاسدون الاشرار ومن ناحية العقيدة فأنت مخطيء هما أكثرهم زيديه ونصف الزيدية مع شيعة الروافض الحوثيه
..سعودي..فينك ي الهمداني أخرج من جحرك انت ومعرفاتك أبو مصلفح ويمني غير محبوب وغيرها
أردني نشمي😂😂😂😂😂
..سعودي..أفريقي 1 أشش انطم يلا فارق ورح صلح القارب اللي جيت فيه انت واجدادك يامنبوذين
دحوم1فيه بعض التعليقات من غير السعوديين تدس السم في العسل تريد الفرقه بين السعوديين واليمانيين كلنا اخوان ولاتقاس عمل الفتاتين بكره اخوننا اليمانيين احنا اشقاء وتجمعنا عقيده وحده ونحن نحب اليمن وشعب اليمن
محمدنداء إلى سيدي وزير الداخليه الأمير محمد بن نايف حفظه الله بترحيل كافه العماله اليمنيه فهم من يفسد في بلادنا .....
متابعبنات حلوات تقول اوربيات بس من اي مدينه في اليمن من الحديده مستحيل جاوب يامصلفح ..
الرائداشوى مو بسعوديات
شيعي برونزياتمنى ان يطرد ابو يمن خاصه في هذا الووقت بالذات اتمنى انا ذلك
جايكموالله ماجانا *** إلا كل مصيبه اكرشوهم لديارهم بلا رجعه !!! تحياتي للسوادنه !!
الرحمةتعليق مخالف
مرسيلاحد يتكلم واجد ترى اللي فوق البي****
المهاجر13طيب ........ الله المستعان
احمد عسيريالأمان من العقوبة تمادي في إساءة الادب ( العقوبات العلنية مطلب )
باديالجنسية اليمنين شر على البلاد رجالهم و نسائهم فلماذا السكوت على هذا الوضع فهم افسدوا ابناء و بنات الوطن هل السكوت على وضعهم مجامله ام ماذا رحلوهم و أريحوا البلاد و العباد من شرورهم فسقة و متمردين
رحمهاخرجوا*** من جزيرة العرب هيء هيء هيء هيء
خالدالحمد لله لم يكن***🙏🏻
زائروين ابو مضلفع وبقية ا***
عدد التعليقات:214
1=1يارب أسترنا بسترك فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض وأخوانا المسلمين. وين ابو يمن الي دائما مزعجنا ويسيء للسعودية ..مثل ماتدين تدان يابو يمن انا لا أقصد الشرفاء من اخواننا اهل اليمن بل اقصدمن اسأو لنا
جنوبية..بنات اليمن قلدونا بطريقة الحجاب واقتبسو لهجتنا حتى إذا أحد سالهم من وين قالو احنا سعوديات وربي أفعالهم تسود الوجه واساءو لسمعة بنات السعودية حتى أحد رجال الهيئة قال أغلب من نقبض عليهم من دولة مجاورة
عدد التعليقات:5931
بسمهماشاء الله شبابنا ختموا كل الجنسيات الله يثبتهم بس 😬يمكن يواسونهم بأزمتهم ويفكوا عنهم آلآم الحرب ..اللهم لا ابتلاء بس من جد صارت مجاهرة عيني عينك وياليييت العقاب يكون راادع للطرفين ،
سنونوكثروا اليمنيين بالذات النساء والأطفال في شوارعنا فعند كل إشارة تجد العشرات للتسول
سعيدالبلد مليانه من هالجنسيه نساءورجال يجب تطهيرالبلد من الفاسدين والمفسدين منهم وطردتهم مثل هالبنات والله جراه على بلدفتح منافذه لكم وضفكم! وين ابومصلفح ابويمن والهمداني يشوفون فضايحهم.يجب الفلتره وطردهم
صبحيتعليق مخالف
الحركة هذيسارت تتكرر هذي الأيام ما ندري ويش المقصود منها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
متكوشجعلها تخالف ضلوعك
زمن الطيبيينالسيف الاملح .. سوف ينتهي ظاهرة التفحيط .
متأملالله يكفي شر المحنة .. شباب خايس .. العلاج كية في المؤخرة ومائة سوط بسلك كهربائي
زائرحسبي الله ونعم الوكيل..*****
محب مرصدماشاء الله البلد صار مليان يمنيين ليه مايسافروا ياخي ويحررو بلدهم ليه ماتفكونا من هالجنسية هذه اللي تكن الحقد والحسد والكراهية لمن يمد لهم يده. ياناس هؤلاء مهما تعمل فيهم معروف ماينفع واكبرهم ريسهم
قلم من ذهبلاحول ولاقوة الا بالله أعراض المسلمين خط أحمر احمر
متكوشتعليق مخالف
أبـــوعمًاراللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض .....
أفريقيتعليق مخالف