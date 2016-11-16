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شرطة الرياض تكشف عن هوية “الفتيات” اللاتي مارسن التفحيط بصحبة شباب!

16 نوفمبر, 2016 , 13:11 م
شرطة الرياض تكشف عن هوية “الفتيات” اللاتي مارسن التفحيط بصحبة شباب!
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صحيفة المرصد: قبضت شرطة منطقة الرياض على المفحط والفتيات اللاتي ظهرن في مقطع فيديو تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، وأثار جدلًا واسعًا.
وكشف الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض عن جنسية الفتاتين وهما (من الجنسية اليمنية في العقد الثاني والثالث من العمر)، بصحبة مجموعة من الشباب أثناء ممارسة قائد المركبة للتفحيط، كما تم القبض على قائد المركبة ومرافقه (سعوديان في العقد الثالث من العمر).
وأكد أنه تم تسليمهم جميعاً لمركز الشرطة المختص، وإيداع الفتاتين سجن النساء، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة؛ لتطبيق نظامي الإجراءات الجزائية والمرور بحقهم جميعاً.



تعليقات ( 52 )

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  1. 52
    16 نوفمبر, 2016 , 14:07 م

    مرصداوي قديم

    نتمنى أن يتم أيقاف***عند حدهم الآن شبابنا عرضة لبناتهم وفسادهم !
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  2. 51
    16 نوفمبر, 2016 , 14:07 م

    عبدالله

    الحقد اليمني *** على هذة الارض وشعبها تشيب له الولدان ..لفه بسيطه على مواقع التواصل الاجتماعي فتجدهم يحاولون وبكل قوة تشويه سمعت هذا البلد وشعبه ونشر الفتنه وهم يعيشون على فضلات مؤائدهم
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  3. 50
    16 نوفمبر, 2016 , 14:07 م
    عدد التعليقات:5789

    المنتصر بالله

    في ذمتي ذمه أن ترمب شريف يوم يقول اطردوا الأجانب آبك آبك آبك وش نبي في الافارقه *** وجودهم يؤذي المسلمين والمسلمات في جزيرة العرب وفي الحرم الشريف ولا فيهم خير ريحه****
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  4. 49
    16 نوفمبر, 2016 , 14:03 م

    ابو حسام

    بسيط الامر سلموهم للحوثي خلوه يفحط في المنطقه المخفيه لان شكلهم احلوو بعد النعمه الي هم محرومين منها***
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  5. 48
    16 نوفمبر, 2016 , 14:03 م
    عدد التعليقات:5931

    بسمه

    38//رأي آخر//اكيد راح يكون اللوم على العنصر الجديد بالحكايه وهم البنات اليمنيات لسبب ان التفحيط معروف ومن سنين عندنا للشباب وقصصهم معروفه يعني مو غريب ..بس الغريب بنات ومجاهرات معاهم ..ايش المطلوب؟؟؟
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  6. 47
    16 نوفمبر, 2016 , 14:03 م

    عبدالله

    عندما تدخل الى بيتك*** ..لا تستغرب رائحتها ..مثل***..........العيب ليس في اليمنيين بل في من فتح لهم البلد ونتيجه ت***
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  7. 46
    16 نوفمبر, 2016 , 14:03 م

    مرصداوي قديم

    ههههههههه شوف يا بو يمن !! شفت كيف يا من كنت تسوي فحل هالحين هيا حلها عاد هههههههههههه .!! اللهم لك الحمد والشكر قلنا لكم تسوون فحولة يأتي من يستفحل عليكم ! هيا اشرب يا جني
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  8. 45
    16 نوفمبر, 2016 , 14:02 م
    عدد التعليقات:12

    سوداني صررررررريح

    أعوذ بالله مشاكلهم على مدار الساعة ولا تعدي ثانية إلا جريمة ماهذا يا يمنيين تخليتم عن وطنكم وتركتوه يعبث به الحوثي والمحروق وفوق هذا لم تحترمو البلد اللي بتدافع عن اعراضكم !! عجيب والله
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  9. 44
    16 نوفمبر, 2016 , 14:01 م

    الى كل من يتشمت ويعمم امثال الاردني

    حسبي الله ونعم الوكيل في من اذانى اللهم بحق جاهك وجلالك وعزتك وعظمتك اللتى يهتز لها الكون اللهم اسألك بعزتك اللتى يهتز لها العرش ومن حولة اللهم انصرنى على من ظلمنى اللهم انك لا ترضى الظلم لعبادتك
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  10. 43
    16 نوفمبر, 2016 , 14:00 م

    سعود

    تكفى يا ولد نايف.... ( محمد بن نايف ) عقوووووووبه تعزيرية مغلضة لهم ولأمثالهم!!!!! علشان باقي الصراصير ما يطلعون من جحورهم
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  11. 42
    16 نوفمبر, 2016 , 13:58 م

    دعاء الى كل من قذف وعمم على اليمنيبن حسبي الله ونعم الوكيل في من اذانى اللهم بحق جاهك وجلالك وعزتك وعظمتك اللتى يهتز لها الكون اللهم اسألك بعزتك اللتى يهتز لها العرش ومن حولة اللهم انصرنى
    لا يعجبني(8) اعجبني(0)
  12. 41
    16 نوفمبر, 2016 , 13:58 م

    محب مرصد

    نتمنى ا يكون هناك قرار عن اليمنيين بان لهم وقت محدد ويجب عودتهم إلى بلادهم والله اصبحنا بينهم اغراب عن بلادنا افسدوا الاخلاق وكثرو الفسق كلها هذا ليس لأجل سواد عيوننا بل لأجل الفلوس حياتهم فلوووس وبسس
    لا يعجبني(1) اعجبني(10)
  13. 40
    16 نوفمبر, 2016 , 13:56 م
    عدد التعليقات:5789

    المنتصر بالله

    ههههههههههه صوره من غير تحيه لبو مصلفح البنشري وفرقة أبو وزره اليمني هههههههه خخخخخههه هههههههه خخخخخخخخ ههههه خخخخخخخ خخخخخخخخ ههههه خخخخخخخ خخخخخخخخ ههههه خخخخخخخ خخخخخخخخ ههههه خخخخخخخ خخخخخخخخ ههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(8)
  14. 39
    16 نوفمبر, 2016 , 13:54 م

    شيعي برونزي

    خخخخخخخخخخخخخ بعض التعليقات فله تعطينا صورة لبعض ال عينات
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  15. 38
    16 نوفمبر, 2016 , 13:53 م

    رأي اخر

    حطيتوا غلطكم على اليمنيين والشباب السعودي اللي يفحّط ومزعجا ومزعج أمة أمة محمد يعني لهم الحق في التفحيط مالكم كيف تحكمون قليلا من الإنصاف
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  16. 37
    16 نوفمبر, 2016 , 13:51 م

    المثالي

    اتوقع ان ذلك بسبب المخدرات يعني الواحد ما يخاف من القانون للدرجه هاذي لابد من القضاء على المخدرات وترويجها بجميع طرقها وحيلها لاحول ولا قوة الا بالله الغريب ماهي الدوافع وراء المجاهره بهذه المعاصي
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  17. 36
    16 نوفمبر, 2016 , 13:51 م

    أردني نشمي

    وغيرهن المئات ممن يتواجدن على برامج التواصل المعروفة منتحلات صفة السعوديات لاتقانهن اللهجة السعودية لتشويه سمعة السعوديات الشريفات العفيفات ، وأحب اقول لأبو وزرة (من دق باب الناس دقوا بابه)
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  18. 35
    16 نوفمبر, 2016 , 13:51 م

    =🇸🇦=

    دحوم تكلم عن نفسك ولاتتكلم عن غيرك بعدين كيف نعرف انك سعودي نعم يوجد يمنيين محترمين لكن يوجد منهم الفاسدون الاشرار ومن ناحية العقيدة فأنت مخطيء هما أكثرهم زيديه ونصف الزيدية مع شيعة الروافض الحوثيه
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  19. 34
    16 نوفمبر, 2016 , 13:46 م

    ..سعودي..

    فينك ي الهمداني أخرج من جحرك انت ومعرفاتك أبو مصلفح ويمني غير محبوب وغيرها
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  20. 33
    16 نوفمبر, 2016 , 13:45 م

    أردني نشمي

    😂😂😂😂😂
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  21. 32
    16 نوفمبر, 2016 , 13:44 م

    ..سعودي..

    أفريقي 1 أشش انطم يلا فارق ورح صلح القارب اللي جيت فيه انت واجدادك يامنبوذين
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  22. 31
    16 نوفمبر, 2016 , 13:44 م

    دحوم1

    فيه بعض التعليقات من غير السعوديين تدس السم في العسل تريد الفرقه بين السعوديين واليمانيين كلنا اخوان ولاتقاس عمل الفتاتين بكره اخوننا اليمانيين احنا اشقاء وتجمعنا عقيده وحده ونحن نحب اليمن وشعب اليمن
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  23. 30
    16 نوفمبر, 2016 , 13:40 م

    تعليق مخالف
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  24. 29
    16 نوفمبر, 2016 , 13:40 م

    محمد

    نداء إلى سيدي وزير الداخليه الأمير محمد بن نايف حفظه الله بترحيل كافه العماله اليمنيه فهم من يفسد في بلادنا .....
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  25. 28
    16 نوفمبر, 2016 , 13:40 م

    متابع

    بنات حلوات تقول اوربيات بس من اي مدينه في اليمن من الحديده مستحيل جاوب يامصلفح ..
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  26. 27
    16 نوفمبر, 2016 , 13:37 م

    الرائد

    اشوى مو بسعوديات
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 26
    16 نوفمبر, 2016 , 13:37 م

    شيعي برونزي

    اتمنى ان يطرد ابو يمن خاصه في هذا الووقت بالذات اتمنى انا ذلك
    لا يعجبني(4) اعجبني(16)
  28. 25
    16 نوفمبر, 2016 , 13:37 م

    جايكم

    والله ماجانا *** إلا كل مصيبه اكرشوهم لديارهم بلا رجعه !!! تحياتي للسوادنه !!
    لا يعجبني(1) اعجبني(11)
  29. 24
    16 نوفمبر, 2016 , 13:34 م

    الرحمة

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 23
    16 نوفمبر, 2016 , 13:33 م

    مرسي

    لاحد يتكلم واجد ترى اللي فوق البي****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 22
    16 نوفمبر, 2016 , 13:32 م

    المهاجر13

    طيب ........ الله المستعان
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  32. 21
    16 نوفمبر, 2016 , 13:32 م

    احمد عسيري

    الأمان من العقوبة تمادي في إساءة الادب ( العقوبات العلنية مطلب )
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 20
    16 نوفمبر, 2016 , 13:31 م

    بادي

    الجنسية اليمنين شر على البلاد رجالهم و نسائهم فلماذا السكوت على هذا الوضع فهم افسدوا ابناء و بنات الوطن هل السكوت على وضعهم مجامله ام ماذا رحلوهم و أريحوا البلاد و العباد من شرورهم فسقة و متمردين
    لا يعجبني(3) اعجبني(19)
  34. 19
    16 نوفمبر, 2016 , 13:30 م

    رحمه

    اخرجوا*** من جزيرة العرب هيء هيء هيء هيء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 18
    16 نوفمبر, 2016 , 13:30 م

    خالد

    الحمد لله لم يكن***🙏🏻
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 17
    16 نوفمبر, 2016 , 13:29 م

    زائر

    وين ابو مضلفع وبقية ا***
    لا يعجبني(0) اعجبني(6)
  37. 16
    16 نوفمبر, 2016 , 13:28 م
    عدد التعليقات:214

    1=1

    يارب أسترنا بسترك فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض وأخوانا المسلمين. وين ابو يمن الي دائما مزعجنا ويسيء للسعودية ..مثل ماتدين تدان يابو يمن انا لا أقصد الشرفاء من اخواننا اهل اليمن بل اقصدمن اسأو لنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 15
    16 نوفمبر, 2016 , 13:28 م

    جنوبية..

    بنات اليمن قلدونا بطريقة الحجاب واقتبسو لهجتنا حتى إذا أحد سالهم من وين قالو احنا سعوديات وربي أفعالهم تسود الوجه واساءو لسمعة بنات السعودية حتى أحد رجال الهيئة قال أغلب من نقبض عليهم من دولة مجاورة
    لا يعجبني(1) اعجبني(15)
  39. 14
    16 نوفمبر, 2016 , 13:26 م
    عدد التعليقات:5931

    بسمه

    ماشاء الله شبابنا ختموا كل الجنسيات الله يثبتهم بس 😬يمكن يواسونهم بأزمتهم ويفكوا عنهم آلآم الحرب ..اللهم لا ابتلاء بس من جد صارت مجاهرة عيني عينك وياليييت العقاب يكون راادع للطرفين ،
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  40. 13
    16 نوفمبر, 2016 , 13:23 م

    سنونو

    كثروا اليمنيين بالذات النساء والأطفال في شوارعنا فعند كل إشارة تجد العشرات للتسول
    لا يعجبني(1) اعجبني(8)
  41. 12
    16 نوفمبر, 2016 , 13:23 م

    سعيد

    البلد مليانه من هالجنسيه نساءورجال يجب تطهيرالبلد من الفاسدين والمفسدين منهم وطردتهم مثل هالبنات والله جراه على بلدفتح منافذه لكم وضفكم! وين ابومصلفح ابويمن والهمداني يشوفون فضايحهم.يجب الفلتره وطردهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(15)
  42. 11
    16 نوفمبر, 2016 , 13:23 م

    صبحي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 10
    16 نوفمبر, 2016 , 13:22 م

    الحركة هذي

    سارت تتكرر هذي الأيام ما ندري ويش المقصود منها ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  44. 9
    16 نوفمبر, 2016 , 13:21 م

    متكوش

    جعلها تخالف ضلوعك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  45. 8
    16 نوفمبر, 2016 , 13:19 م

    زمن الطيبيين

    السيف الاملح .. سوف ينتهي ظاهرة التفحيط .
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  46. 7
    16 نوفمبر, 2016 , 13:17 م

    متأمل

    الله يكفي شر المحنة .. شباب خايس .. العلاج كية في المؤخرة ومائة سوط بسلك كهربائي
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  47. 6
    16 نوفمبر, 2016 , 13:17 م

    زائر

    حسبي الله ونعم الوكيل..*****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 5
    16 نوفمبر, 2016 , 13:17 م

    محب مرصد

    ماشاء الله البلد صار مليان يمنيين ليه مايسافروا ياخي ويحررو بلدهم ليه ماتفكونا من هالجنسية هذه اللي تكن الحقد والحسد والكراهية لمن يمد لهم يده. ياناس هؤلاء مهما تعمل فيهم معروف ماينفع واكبرهم ريسهم
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  49. 4
    16 نوفمبر, 2016 , 13:16 م

    قلم من ذهب

    لاحول ولاقوة الا بالله أعراض المسلمين خط أحمر احمر
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  50. 3
    16 نوفمبر, 2016 , 13:15 م

    متكوش

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 2
    16 نوفمبر, 2016 , 13:15 م

    أبـــوعمًار

    اللهم استرنا فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض .....
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  52. 1
    16 نوفمبر, 2016 , 13:13 م

    أفريقي

    تعليق مخالف
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