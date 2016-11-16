شرطة الرياض تكشف عن هوية “الفتيات” اللاتي مارسن التفحيط بصحبة شباب!

صحيفة المرصد: قبضت شرطة منطقة الرياض على المفحط والفتيات اللاتي ظهرن في مقطع فيديو تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، وأثار جدلًا واسعًا.

وكشف الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض عن جنسية الفتاتين وهما (من الجنسية اليمنية في العقد الثاني والثالث من العمر)، بصحبة مجموعة من الشباب أثناء ممارسة قائد المركبة للتفحيط، كما تم القبض على قائد المركبة ومرافقه (سعوديان في العقد الثالث من العمر).

وأكد أنه تم تسليمهم جميعاً لمركز الشرطة المختص، وإيداع الفتاتين سجن النساء، وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمنطقة؛ لتطبيق نظامي الإجراءات الجزائية والمرور بحقهم جميعاً.