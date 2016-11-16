كشف النتائج الأولية لتشريح جثة المبتعث”حسين النهدي”

صحيفة المرصد: أظهرت نتائج التشريح الأولية للمبتعث حسين النهدي، المقتول في ولاية ويسكونسن الأمريكية، إن الوفاة ناجمة عن إصابات في الرأس، حسبما ذكر التقرير الطب الصادر ن مكتب الفحوص بمقاطعة “دن”.

وأفاد التقرير، وفقًا لموقع العربية نت نقلا عن “إن بي سي نيوز” الأمريكي، أنه سيتم الانتهاء من تقرير التشريح النهائي للطالب السعودي، وإصداره بعدما يتم تحديد اختبارات السموم.

ورفض مكتب مقاطعة “دن” للفحوص الطبية التعليق على ما إذا كانت تلك الإصابات تتفق مع ما تعرض له الطالب من ضرب.

وقُتل “النهدي” من قبل مجهولين في 30 أكتوبر 2016، حيث توفي متأثراً بجراحه.

وقال الموقع الأمريكي، إن الشرطة المحلية استجوبت أمس الثلاثاء سيدتين قد تكون لديهما معلومات لها علاقة بما حدث ليلة الاعتداء على النهدي.

ونقل “أن بي سي نيوز” عن قائد شرطة مينوموني، تود شوارتز قوله: “نحن في عملية إجراء المقابلات مع هؤلاء الأفراد، وقد يكون أو لا يكون لديهم معلومات متعلقة بالاعتداء”.