  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

كشف النتائج الأولية لتشريح جثة المبتعث”حسين النهدي”

16 نوفمبر, 2016 , 13:30 م
كشف النتائج الأولية لتشريح جثة المبتعث”حسين النهدي”
  • 942
  • 2
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: أظهرت نتائج التشريح الأولية للمبتعث حسين النهدي، المقتول في ولاية ويسكونسن الأمريكية، إن الوفاة ناجمة عن إصابات في الرأس، حسبما ذكر التقرير الطب الصادر ن مكتب الفحوص بمقاطعة “دن”.

وأفاد التقرير، وفقًا لموقع العربية نت نقلا عن “إن بي سي نيوز” الأمريكي، أنه سيتم الانتهاء من تقرير التشريح النهائي للطالب السعودي، وإصداره بعدما يتم تحديد اختبارات السموم.
ورفض مكتب مقاطعة “دن” للفحوص الطبية التعليق على ما إذا كانت تلك الإصابات تتفق مع ما تعرض له الطالب من ضرب.
وقُتل “النهدي” من قبل مجهولين في 30 أكتوبر 2016، حيث توفي متأثراً بجراحه.

وقال الموقع الأمريكي، إن الشرطة المحلية استجوبت أمس الثلاثاء سيدتين قد تكون لديهما معلومات لها علاقة بما حدث ليلة الاعتداء على النهدي.
ونقل “أن بي سي نيوز” عن قائد شرطة مينوموني، تود شوارتز قوله: “نحن في عملية إجراء المقابلات مع هؤلاء الأفراد، وقد يكون أو لا يكون لديهم معلومات متعلقة بالاعتداء”.



تعليقات ( 2 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 2
    16 نوفمبر, 2016 , 13:54 م
    عدد التعليقات:1

    سامية

    التشريح ضرورة في كل جرائم القتل الله يظهر الحق وينال المجرم عقابه ورحم الله الطالب وأنزل السكينة على والديه وإخوته .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  2. 1
    16 نوفمبر, 2016 , 13:40 م

    الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة يارب وحسبي الله على من قتله جعله بنار جهنهم القاتل بس يبون أي شي يطلعون نفسهم منها إكرام الميت دفنه يشرحونه ليش الله لا يوفقهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم