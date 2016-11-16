مواطن يهاجم ممرضة “فلبينية” ويطعن عينها اليمنى في مستشفى بالخرج

صحيفة المرصد: تحقق شرطة محافظة الخرج، في قضية اعتداء مواطن سعودي على ممرضة “فلبينية”، تعدى عليها بالطعن ما أدى إلى إصابتها بضرر شديد كاد أن يفقدها عينها.

وكشفت المصادر وفقًا لما نقله موقع “سبق” أن المواطن كان مرافقاً لوالده في قسم التنويم الرجالي في مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية في الخرج، ودخل في مشادة كلامية مع الممرضة، ليتطور الأمر إلى تهجّم بالأيدي عليها، ورغم تدخل عددًا من المرافقين الموجودين بالقسم لفض الاعتداء إلا أنه تمكن رغمًا عنهم من طعن الممرضة في عينها اليمنى بـ”سلاح أبيض” كان بحوزته وتسبب لها بضرر شديد.

بدورها أبلغت إدارة المستشفى الجهات الأمنية التي حضرت في الحين وألقت القبض على المواطن للتحقيق معه ومعرفه أسباب اعتداء ومن ثم اتخاذ الإجراء المناسب تجاهه.