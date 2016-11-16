صحيفة المرصد: تحقق شرطة محافظة الخرج، في قضية اعتداء مواطن سعودي على ممرضة “فلبينية”، تعدى عليها بالطعن ما أدى إلى إصابتها بضرر شديد كاد أن يفقدها عينها.
وكشفت المصادر وفقًا لما نقله موقع “سبق” أن المواطن كان مرافقاً لوالده في قسم التنويم الرجالي في مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية في الخرج، ودخل في مشادة كلامية مع الممرضة، ليتطور الأمر إلى تهجّم بالأيدي عليها، ورغم تدخل عددًا من المرافقين الموجودين بالقسم لفض الاعتداء إلا أنه تمكن رغمًا عنهم من طعن الممرضة في عينها اليمنى بـ”سلاح أبيض” كان بحوزته وتسبب لها بضرر شديد.
بدورها أبلغت إدارة المستشفى الجهات الأمنية التي حضرت في الحين وألقت القبض على المواطن للتحقيق معه ومعرفه أسباب اعتداء ومن ثم اتخاذ الإجراء المناسب تجاهه.
مواطن يهاجم ممرضة “فلبينية” ويطعن عينها اليمنى في مستشفى بالخرج
صحيفة المرصد: تحقق شرطة محافظة الخرج، في قضية اعتداء مواطن سعودي على ممرضة “فلبينية”، تعدى عليها بالطعن ما أدى إلى إصابتها بضرر شديد كاد أن يفقدها عينها.
تعليقات ( 47 )
شيعي برونزيتعليق 45 ليش العصبيه روووووووووووق المنجا اشبك روووووووووووووووووق
himaانشاءالله يحكموا عليه بعشر سنين سجن وتعويض محترم للممرضه,ومايطلع مريض نفسي وله سوابق ويطلقوا سراحو.
عبيدبرونزي روح اللطم بخربلاء وش جايبك وسط المسلمين
شيعي برونزيعبيد اقول لك اشبك يابويه
اصلح نيتك يصلح حالككلنا نتعرض لنفس المواقف المستفزة في المستشفيات والاهمال ووو لكن الواحد يطول باله قد مايقدر ماهو مبرر ابدا اننا نستقوي لا ع اجانب ولاسعوديين في اي مكان
جبال سديردائما نراهم في المستشفيات وخاصة في اقسام الطواري خاصة اثناء وصول مصابي الحوادث فهم يتدخلون في عمل الطبيب ولا يعطونة الفرصة للقيام بعملة ويعتدون على الاطباء والممرضين والجميع يعرف من هم تخلف وهياط
عبيدوسلوك الحشد الشعبي تجاة اهل الموصل والانبار وباقي محافظات العراق السنية ماذا يعتبر ؟؟؟؟
شيعي برونزيسلوك همجي يصدر من شخص
جبال سديردائما نراهم في المستشفيات وخاصة في اقسام الطواري خاصة اثناء وصول مصابي الحوادث فهم يتدخلون في عمل الطبيب ولا يعطونة الفرصة للقيام بعملة ويعتدون على الاطباء والممرضين والجميع يعرف من هم تخلف وهياط
الحرفيلوكان الناس كلهم بعقولهم لماحصل هذا بل تجد الهمجي والمتخلف والغير سوي وهلمجر ولكن الله يخلف وسوف يلقى عقابه ويقول ياليتني لم افعل شي والسلام 0000
سعد الدوسريهذا ليس رجل،،،الرجل الحقيقي لا يضرب إمرأة،،،مهما كانت الأسباب،،،يجب التحمل والصبر،،،وعدم رفع اليد عليها،،،فما بالك برفع سكين!!!ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم،،،يجب القبض عليه،،،ومحاسبته...
رجل الامن الاولياكثر الهمج عندنا وهذا عدم التربية الصحيحة وعدم تطبيق النظام الصارم على هاؤلا الهمج ولو فيه خير ما اعتدى على امرأة ضعيفة نطالب بضرب بيد من حديد على هاؤلا المتغطرسين
الشريفالله المستعان لا خير في رجل يشتم امرأة فما بالكم بضربها ،،هل انتهت الرجولة والنخوة لكي تضرب امرأة !!
بقايا مشاعر.....♡ربعنا متسلحين ومستعدين للقتال في اي لحظه الله يهدي صحيح بعد الممرضات يرفعون الضغط لكن م.هكذا التعامل الله يعينه الحين بيتنقع في السجن ويعوض الممرضه والله يستر
الهمدانيسوف يمردغ على فعلته الساقطة
اسيرمصرمهما كان السبب ودرجة الغضب لا تصل الامور لهذه الدرجة إلا مع جاهل لا عقل لدية
صرخة صمتالله واعلم من المخطىء وهو اخطأ بطعنها واتوصل لهذه الدرجه لاكن الحق يقال البعض من الممرضات تاخذ الراتب وهي لاشغل ولامشغله تتمشى بالممرات او سواليف مع غيرها ولا تهتم بالمريض حتى بالمستشفيات الخاصه اهمال
مخاوي الليلاحب اطمن المعلقين الغضبانين تروكم في مملكة سلمان الحزم ما راح يضيع حقها! إذا فرد من الأسرة المالكة الكريمة نفذ فيه حد القصاص فما بالكم بهذا المعتوه! حفظ الله بلدنا ومملكتنا وقادتنا من كل شر
متأملالشعب الفلبيني لطيف وودود .. والممرضات ألطف .. هذا الإعتداء الخسيس لا يرضي الله ورسوله ولا إي إنسان ذو عقل .. (العين بالعين والجروح قصاص) أدبوووه بما يستحق .. شيئ محزن ومخجل .. تبت يداك
نبرة صديالمخدرااااااااااااااااات
المساااافرتخلف
AGالان حتي المجمعات التجاريه يوجد بها تفتيش عند الدخول كيف المستشفي مايقوم بتفتيش المرافقين و
شاآآآايب من جبل عسيرحسبنا الله عليه.***الرجولة تكرم عنه. حرمة ضعيفة متغربة لجل لقمة العيش مالها نصير ولا سند وجاي يفرد غضلاته عليها **** الله ينصرها عليه.
دانياليعني حرمه وماقدرت عليها الا بسلاح ياالرخمه ياكثر الدواعش عندنا الله يهلكهم
عدد التعليقات:4373
العنيدتكرر الاعتداء على منسوبي المستشفيات بشكل خطير ويجب إيقاف هذه الظاهرة التي قد تستفحل ويصعب السيطرة عليها ولن يكون هذا الا بإصدار قوانين واضحة وعقاب رادع وصارم
عدد التعليقات:4373
العنيدلو انك بعيد الفلبين وسويت هالحركة قسم ليشرحونك ويقطعونك قطعه قطعه.. لاكن انت ف بلدك وفارد عظلاتك ع حرمه لاحول ولاقوه لها..
المعلقوالله ان بعضهم ينرفز بشكل يخرج الواحد من طوره. انا لا اويد ما فعل ولكن ارى من غير المنطقي الحكم بدون معرفة تفاصيل الخبر من المعتدي.فمن المستحيل ان يقوم بضربها بدون دافع.
عدد التعليقات:5791
المنتصر باللهلو فيه خير ما يمد يده على امرأة لكن هذا هقوتي من جذوره من خارج آسيا أو مدمن مخدرات ومسكرات ومريض نفسي الله لا يشفيه يارب العالمين...........?
عدد التعليقات:4373
العنيدأضعف الرجال من تظهر رجولته على إمرأه .
رأي اخربحكم أني احمل الجنسيه الاميركيه لو الحدث هذا صار في أميركا والله انه يعض الارض حتى يفرج عنه الظلم ظلمات
محمدااطالب السفارة الفلبينيه بتدخل و المطالبه بسجن المجنون و علاج الممرضه في مستشفى في المانيا على حساب الخبل ودفع تعويض على الاضرار التي لحقت بها و ترويعها غبي شايف نفسه
ابو منصورمثل هؤلاء الأجلاف لا تأخذكم بهما رحمة..اسجنوه واجلدوهم وعزروهم، وشهروا به.وحتى لو تنازلت تحت الضغط، فلا ينبغي لوزارة الصحة التنازل عن حقها..والله لو أمامه فلبيني لأصبح مثل الدجاجة ولما تجرأ على أنثى
نافخ روحهاشدعلى يدك لاشلت يدك وماعليك من الوافدين
السابرما يسترجل الا على المراءة لو واحد سعودي كان خلا يده يشيلها في كيس هذا ورع يبيله اعادة تربية من جديد ياليته مدها على رجال والله كان ماتعرف راسة من رجلية
الا كل من يقول تمد يدك على حرمة ههههههههيعني اذا مد يده على رجال عادي العالم تعداكم بجهلكم وتخلفكم
جميللم أرى في حياتي أحقر من ذكر يمد يده على أمرأة
ساميمريض نفسي ياخد شهر ويطلع
متابعفئة نسأل الله العافية همج ويجدون في مجتمعهم من يعززلهم ويشجعهم على الخطأبحجة واهية وهي أخذالحق والشجاعة والمرجلة
شيعي برونزيتمد يدك على حرمه جعلها الكسر الله ينتقم منكك
راي عامهمج