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مواطن يهاجم ممرضة “فلبينية” ويطعن عينها اليمنى في مستشفى بالخرج

16 نوفمبر, 2016 , 13:47 م
مواطن يهاجم ممرضة “فلبينية” ويطعن عينها اليمنى في مستشفى بالخرج
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صحيفة المرصد: تحقق شرطة محافظة الخرج، في قضية اعتداء مواطن سعودي على ممرضة “فلبينية”، تعدى عليها بالطعن ما أدى إلى إصابتها بضرر شديد كاد أن يفقدها عينها.
وكشفت المصادر وفقًا لما نقله موقع “سبق” أن المواطن كان مرافقاً لوالده في قسم التنويم الرجالي في مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية في الخرج، ودخل في مشادة كلامية مع الممرضة، ليتطور الأمر إلى تهجّم بالأيدي عليها، ورغم تدخل عددًا من المرافقين الموجودين بالقسم لفض الاعتداء إلا أنه تمكن رغمًا عنهم من طعن الممرضة في عينها اليمنى بـ”سلاح أبيض” كان بحوزته وتسبب لها بضرر شديد.
بدورها أبلغت إدارة المستشفى الجهات الأمنية التي حضرت في الحين وألقت القبض على المواطن للتحقيق معه ومعرفه أسباب اعتداء ومن ثم اتخاذ الإجراء المناسب تجاهه.



تعليقات ( 47 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 47
    16 نوفمبر, 2016 , 16:57 م

    شيعي برونزي

    تعليق 45 ليش العصبيه روووووووووووق المنجا اشبك روووووووووووووووووق
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  2. 46
    16 نوفمبر, 2016 , 16:50 م

    hima

    انشاءالله يحكموا عليه بعشر سنين سجن وتعويض محترم للممرضه,ومايطلع مريض نفسي وله سوابق ويطلقوا سراحو.
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  3. 45
    16 نوفمبر, 2016 , 16:48 م

    عبيد

    برونزي روح اللطم بخربلاء وش جايبك وسط المسلمين
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  4. 44
    16 نوفمبر, 2016 , 16:45 م

    شيعي برونزي

    عبيد اقول لك اشبك يابويه
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  5. 43
    16 نوفمبر, 2016 , 16:36 م

    اصلح نيتك يصلح حالك

    كلنا نتعرض لنفس المواقف المستفزة في المستشفيات والاهمال ووو لكن الواحد يطول باله قد مايقدر ماهو مبرر ابدا اننا نستقوي لا ع اجانب ولاسعوديين في اي مكان
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  6. 42
    16 نوفمبر, 2016 , 16:26 م

    جبال سدير

    دائما نراهم في المستشفيات وخاصة في اقسام الطواري خاصة اثناء وصول مصابي الحوادث فهم يتدخلون في عمل الطبيب ولا يعطونة الفرصة للقيام بعملة ويعتدون على الاطباء والممرضين والجميع يعرف من هم تخلف وهياط
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  7. 41
    16 نوفمبر, 2016 , 16:25 م

    ت 29 والله الغريب ردك لو تجيك طعنه بعيونك راح تعرف الحق
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  8. 40
    16 نوفمبر, 2016 , 16:24 م

    عبيد

    وسلوك الحشد الشعبي تجاة اهل الموصل والانبار وباقي محافظات العراق السنية ماذا يعتبر ؟؟؟؟
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  9. 39
    16 نوفمبر, 2016 , 16:23 م

    حسبي الله عليه عساه العمى
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  10. 38
    16 نوفمبر, 2016 , 16:21 م

    شيعي برونزي

    سلوك همجي يصدر من شخص
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  11. 37
    16 نوفمبر, 2016 , 16:19 م

    جبال سدير

    دائما نراهم في المستشفيات وخاصة في اقسام الطواري خاصة اثناء وصول مصابي الحوادث فهم يتدخلون في عمل الطبيب ولا يعطونة الفرصة للقيام بعملة ويعتدون على الاطباء والممرضين والجميع يعرف من هم تخلف وهياط
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  12. 36
    16 نوفمبر, 2016 , 16:18 م

    الحرفي

    لوكان الناس كلهم بعقولهم لماحصل هذا بل تجد الهمجي والمتخلف والغير سوي وهلمجر ولكن الله يخلف وسوف يلقى عقابه ويقول ياليتني لم افعل شي والسلام 0000
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  13. 35
    16 نوفمبر, 2016 , 16:07 م

    سعد الدوسري

    هذا ليس رجل،،،الرجل الحقيقي لا يضرب إمرأة،،،مهما كانت الأسباب،،،يجب التحمل والصبر،،،وعدم رفع اليد عليها،،،فما بالك برفع سكين!!!ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم،،،يجب القبض عليه،،،ومحاسبته...
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  14. 34
    16 نوفمبر, 2016 , 16:05 م

    رجل الامن الاول

    ياكثر الهمج عندنا وهذا عدم التربية الصحيحة وعدم تطبيق النظام الصارم على هاؤلا الهمج ولو فيه خير ما اعتدى على امرأة ضعيفة نطالب بضرب بيد من حديد على هاؤلا المتغطرسين
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  15. 33
    16 نوفمبر, 2016 , 16:05 م

    الشريف

    الله المستعان لا خير في رجل يشتم امرأة فما بالكم بضربها ،،هل انتهت الرجولة والنخوة لكي تضرب امرأة !!
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  16. 32
    16 نوفمبر, 2016 , 15:58 م

    بقايا مشاعر.....♡

    ربعنا متسلحين ومستعدين للقتال في اي لحظه الله يهدي صحيح بعد الممرضات يرفعون الضغط لكن م.هكذا التعامل الله يعينه الحين بيتنقع في السجن ويعوض الممرضه والله يستر
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  17. 31
    16 نوفمبر, 2016 , 15:52 م

    الهمداني

    سوف يمردغ على فعلته الساقطة
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  18. 30
    16 نوفمبر, 2016 , 15:26 م

    اعزل الاقسام والسعوديه تشرف على النساء والسعودي يشرف على اقسام الرجال وبطلو هدر الميزانيه على الفلبينيه راتب وسكن ومعيشه وتنقل وتذاكر
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  19. 29
    16 نوفمبر, 2016 , 15:24 م

    الفلبينيه طبائعها غريبه ماتوصل للطعن بعض الحريم ماتعتدل وتستقيم الا بعد ماتاكل لها علقه***
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  20. 28
    16 نوفمبر, 2016 , 15:24 م

    اسيرمصر

    مهما كان السبب ودرجة الغضب لا تصل الامور لهذه الدرجة إلا مع جاهل لا عقل لدية
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  21. 27
    16 نوفمبر, 2016 , 15:18 م

    صرخة صمت

    الله واعلم من المخطىء وهو اخطأ بطعنها واتوصل لهذه الدرجه لاكن الحق يقال البعض من الممرضات تاخذ الراتب وهي لاشغل ولامشغله تتمشى بالممرات او سواليف مع غيرها ولا تهتم بالمريض حتى بالمستشفيات الخاصه اهمال
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  22. 26
    16 نوفمبر, 2016 , 15:16 م

    مخاوي الليل

    احب اطمن المعلقين الغضبانين تروكم في مملكة سلمان الحزم ما راح يضيع حقها! إذا فرد من الأسرة المالكة الكريمة نفذ فيه حد القصاص فما بالكم بهذا المعتوه! حفظ الله بلدنا ومملكتنا وقادتنا من كل شر
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  23. 25
    16 نوفمبر, 2016 , 15:07 م

    متأمل

    الشعب الفلبيني لطيف وودود .. والممرضات ألطف .. هذا الإعتداء الخسيس لا يرضي الله ورسوله ولا إي إنسان ذو عقل .. (العين بالعين والجروح قصاص) أدبوووه بما يستحق .. شيئ محزن ومخجل .. تبت يداك
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  24. 24
    16 نوفمبر, 2016 , 15:02 م

    نبرة صدي

    المخدرااااااااااااااااات
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  25. 23
    16 نوفمبر, 2016 , 14:57 م

    المساااافر

    تخلف
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  26. 22
    16 نوفمبر, 2016 , 14:45 م

    AG

    الان حتي المجمعات التجاريه يوجد بها تفتيش عند الدخول كيف المستشفي مايقوم بتفتيش المرافقين و
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  27. 21
    16 نوفمبر, 2016 , 14:44 م

    قد تكون استفزته وقد يكون استفزها لكن الاكيد انه يجب ان يعاقب على فعلته هذه واي مواطن يدخل دائرة حكومية يجب عليه احترام المكان واذا عنده شي يكلم المسؤول حسب الطرق النظامية فلك حق الخدمة بدون****
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  28. 20
    16 نوفمبر, 2016 , 14:41 م

    شاآآآايب من جبل عسير

    حسبنا الله عليه.***الرجولة تكرم عنه. حرمة ضعيفة متغربة لجل لقمة العيش مالها نصير ولا سند وجاي يفرد غضلاته عليها **** الله ينصرها عليه.
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  29. 19
    16 نوفمبر, 2016 , 14:39 م

    مرة كنت في المستشفى مرافق مع قريب لي وجات ممرضة اجنبية وقالت لي ساعدني نرفعه ورفضت لاني خفت اساعدها ويتضرر قريبي لانها ممرضة مو دكتوره فنظرت لي نظرة استحقار وكأنها تعتقد اني لا ابالي بصحة قريبي
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  30. 18
    16 نوفمبر, 2016 , 14:35 م

    دانيال

    يعني حرمه وماقدرت عليها الا بسلاح ياالرخمه ياكثر الدواعش عندنا الله يهلكهم
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  31. 17
    16 نوفمبر, 2016 , 14:34 م
    عدد التعليقات:4373

    العنيد

    تكرر الاعتداء على منسوبي المستشفيات بشكل خطير ويجب إيقاف هذه الظاهرة التي قد تستفحل ويصعب السيطرة عليها ولن يكون هذا الا بإصدار قوانين واضحة وعقاب رادع وصارم
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  32. 16
    16 نوفمبر, 2016 , 14:31 م
    عدد التعليقات:4373

    العنيد

    لو انك بعيد الفلبين وسويت هالحركة قسم ليشرحونك ويقطعونك قطعه قطعه.. لاكن انت ف بلدك وفارد عظلاتك ع حرمه لاحول ولاقوه لها..
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  33. 15
    16 نوفمبر, 2016 , 14:30 م

    المعلق

    والله ان بعضهم ينرفز بشكل يخرج الواحد من طوره. انا لا اويد ما فعل ولكن ارى من غير المنطقي الحكم بدون معرفة تفاصيل الخبر من المعتدي.فمن المستحيل ان يقوم بضربها بدون دافع.
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  34. 14
    16 نوفمبر, 2016 , 14:29 م
    عدد التعليقات:5791

    المنتصر بالله

    لو فيه خير ما يمد يده على امرأة لكن هذا هقوتي من جذوره من خارج آسيا أو مدمن مخدرات ومسكرات ومريض نفسي الله لا يشفيه يارب العالمين...........?
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  35. 13
    16 نوفمبر, 2016 , 14:29 م
    عدد التعليقات:4373

    العنيد

    أضعف الرجال من تظهر رجولته على إمرأه .
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  36. 12
    16 نوفمبر, 2016 , 14:21 م

    رأي اخر

    بحكم أني احمل الجنسيه الاميركيه لو الحدث هذا صار في أميركا والله انه يعض الارض حتى يفرج عنه الظلم ظلمات
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  37. 11
    16 نوفمبر, 2016 , 14:09 م

    محمد

    ااطالب السفارة الفلبينيه بتدخل و المطالبه بسجن المجنون و علاج الممرضه في مستشفى في المانيا على حساب الخبل ودفع تعويض على الاضرار التي لحقت بها و ترويعها غبي شايف نفسه
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  38. 10
    16 نوفمبر, 2016 , 14:04 م

    ابو منصور

    مثل هؤلاء الأجلاف لا تأخذكم بهما رحمة..اسجنوه واجلدوهم وعزروهم، وشهروا به.وحتى لو تنازلت تحت الضغط، فلا ينبغي لوزارة الصحة التنازل عن حقها..والله لو أمامه فلبيني لأصبح مثل الدجاجة ولما تجرأ على أنثى
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  39. 9
    16 نوفمبر, 2016 , 14:04 م

    نافخ روحه

    اشدعلى يدك لاشلت يدك وماعليك من الوافدين
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  40. 8
    16 نوفمبر, 2016 , 14:04 م

    هذا***ضرب امرة وطعنها ان كنت رجل قابل رجل يمسح بكرامتك في الشارع يجب تعويض الممرضة بملغ محترم من ١٠٠ الف و فوق ويتم ترحيل المجنون للربع الخالي او على حدود الجنوب خلة يبرز عضلاته
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  41. 7
    16 نوفمبر, 2016 , 14:04 م

    السابر

    ما يسترجل الا على المراءة لو واحد سعودي كان خلا يده يشيلها في كيس هذا ورع يبيله اعادة تربية من جديد ياليته مدها على رجال والله كان ماتعرف راسة من رجلية
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  42. 6
    16 نوفمبر, 2016 , 13:59 م

    الا كل من يقول تمد يدك على حرمة هههههههه

    يعني اذا مد يده على رجال عادي العالم تعداكم بجهلكم وتخلفكم
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  43. 5
    16 نوفمبر, 2016 , 13:56 م

    جميل

    لم أرى في حياتي أحقر من ذكر يمد يده على أمرأة
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  44. 4
    16 نوفمبر, 2016 , 13:52 م

    سامي

    مريض نفسي ياخد شهر ويطلع
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  45. 3
    16 نوفمبر, 2016 , 13:50 م

    متابع

    فئة نسأل الله العافية همج ويجدون في مجتمعهم من يعززلهم ويشجعهم على الخطأبحجة واهية وهي أخذالحق والشجاعة والمرجلة
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  46. 2
    16 نوفمبر, 2016 , 13:50 م

    شيعي برونزي

    تمد يدك على حرمه جعلها الكسر الله ينتقم منكك
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  47. 1
    16 نوفمبر, 2016 , 13:50 م

    راي عام

    همج
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