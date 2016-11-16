الجهات الأمنية تلقي القبض على إيرانيين جديدين متهمين بالإرهاب

صحيفة المرصد:أطاحت الأجهزة الأمنية مجددا بمتهمين جديدين من الإرهابيين الإيرانيين، لينضما إلى القوائم مؤخرا، مما رفع عدد الإيرانيين المتهمين في قضايا الإرهاب إلى 6 أشخاص، أحدهم محكوم خاضع للاستئناف، والآخر ما زالت أوراق قضيته لدى هيئة التحقيق والادعاء العام، فيما لا يزال التحقيق جاريا مع بقية المتهمين.
ووفقاً لصحيفة”الوطن”تمكنت الأجهزة الأمنية منذ بداية العام الحالي من ضبط 30 سوريا، ليرتفع عدد الموقوفين السوريين في قوائم المتهمين بقضايا الإرهاب وأمن الدولة إلى 214 موقوفا، بينما أطاحت الأجهزة الأمنية بـ15 يمنيا، ليرتفع عدد الموقوفين اليمنيين إلى 352 موقوفا.
وضمن عمليات العام الحالي الأمنية، أسقطت الجهات المختصة 10 باكستانيين متهمين جدد في قضايا الإرهاب، ليزداد عدد الموقوفين من باكستان إلى 62 موقوفا.
تعليقات ( 29 )
عبدالعزيز//بورك فيكم ايها الاشاوس ويجب على كل شخص محب لهذه البلاد ان يدرك معنى ثقافة التبليغ يبيلغ عن كل شئ مريب او اي تعليق مسيس مبطن ضد بلادنا فقط انسخ التعليق وارساله لموقع وزارة الداخليه لنكن يد وحده
الحرفيالله يازين السيف عندما نرى رقابهم تخضع لماقال الله وقال رسوله هولأ مفسدون في البلاد يجب ويجب قطع الرقاب عاجلا غير أجل ومن شان غيرهم يعلم كل العلم ان هذا مصيره ومصير غيره من تسؤول له نفسه العبث ببلاد الحرمين الشريفين ونحن ولله الحمد امنين مرتاحين حتى لوكان هولأ الخوارج يريدون يعملون اي عمل مسئي لأن المواطن متعود على الامن والامان ورغد العيش دام عزك ياوطن والسلام000
عدد التعليقات:15400
قلم الحقيقهملعون الصلايب الداعشي يفجر المساجد والجوامع وينسف المقرات الأمنية بالسيارات المفخخة ويطلق الرصاص على تجمعات العسكريين في النقاط العسكرية ومثله الصفوي الايراني نفس ارهابه واجرامه ومن خلفهم الأخواني.
عدد التعليقات:15400
قلم الحقيقهأبتلي الوطن بهؤلاء الارهابيين كوكتيل مشكل من ايرانيين وصفويين وأخوان خائنين ودواعش ارهابيين. ودك من جمعهم في شبك واحد وعلى صحراء الربع الخالي اقامة دائمة حتى هلاكهم لابارك الله فيهم جميعآ.
الغامديماكلين وشاربين ويقولون بعد الشاهي تلقيمه ..ياعمي جزوهم وانتهى الموضوع خلوهم عبره لكل كلب ..الموضوع امن دوله لو في امريكا كان فرموهم من ثاني يوم
عدد التعليقات:3628
ولدالشيوخالله يعينكم على ***
سيرايفوادغدغوا امهم لا يطلعون من البلد مررررره خلوا الخابور يشتغل فيهم ياليتني مسؤل عنهم والله لأنزل الطم من اذنابهم
واضحالايرانين والسورين محجوزين حقي انا ابغى انفذ فيهم حكم الله والله لو تطيع الحكومه وتخليني اطير روسهم مستعد ولا عندي اي مشكه بس بعزر فيهم ما ني مستخدم سيف الحكومه ابجيب ساطور مصدي عندي وبلعب فيهم
دانيالاحسن حل تقليص عدد الاجانب
غرم اللهايران ارض الشر ماتصدر الا الشر على المسلمين قبحهم الله اهل التاريخ الاسود والقلوب السوداء المليئه حقد على المسلمين
عدد التعليقات:13130
برق الحرم(((((((بوركت الايادي ...............بوركت الايادي ..............بوركت الايادي ))))))
مسمارجميع المقبوض عليهم ممن احتوتهم بلاد الحرمين واكرمتهم وقبلت بتواجدهم ع اراضيها مع انهم من دول الشر التي نعاني من فتنها وحروبها لكن يضل *** ايدينا تطعمهم واصابيعهم في اعيننا
محب آل البيتت 10 ابو حسام هذه دولة الإسلام تحاكمهم وفق الشرع فمن ثبت عليه جرم أخذ بجرمه ومن لم يثبت عليه شيء يخلى سبيله ولا يؤخذ بجريرة غير كما تفعل ايران بتلفيق التهم على المسلمين وقتلهم دون محاكمة
رهين الحياةكمااني انبه على من بيده القراروجهات الاختصاص الحذرثم الحذر ممن سبق لهم وحضيو باالثقه وتم تجنسيهم ان يتم مراقبتهم فهم اشدخطر على امننا القومي ومتابعة انشطتهم فاالظروف الراهنه كشفت ناوياهم الخبيثه
رهين الحياةكمااني انبه على من بيده القراروجهات الاختصاص الحذرثم الحذر ممن سبق لهم وحضيو باالثقه وتم تجنسيهم ان يتم مراقبتهم فهم اشدخطر على امننا القومي ومتابعة انشطتهم فاالظروف الراهنه كشفت ناوياهم الخبيثه
عدد التعليقات:25
ana wbasلاحول ولاقوة الابالله العظيم اللهم احمى بلادنا بلاد الحرمين من شر الاشرار وكيد الفجار تاويهم وتحميهم من بلدانهم ويقابلون المعروف بالجحود والنكران تحية اجلال واكبار لاسودنا بحفظ امن الوطن فلهم التقدير
ابو حساموالي جاي يسوي عندي ارهاب ويقتل الابرياء يستحق محاكمه انا في نظري انه ما يستحق الا الموت لا ن القضاء فيه رحمه وتعاطف بالذات مع الاجنبي
رهين الحياةبارك الله جهودكم وسددبنصره وقوته خطاكم حفظ الله بلادنامن المرتزقه والخونه عديمي الذمه والشرف والضميريجب الحزم في تطبيق كتاب الله وسنة رسوله الكريم مع هؤلاوتفيذاحكام الله فيهم فاالسيف هوعلاج لكل شيطان
رهين الحياةبارك الله جهودكم وسددبنصره وقوته خطاكم حفظ الله بلادنامن المرتزقه والخونه عديمي الذمه والشرف والضميريجب الحزم في تطبيق كتاب الله وسنة رسوله الكريم مع هؤلاوتفيذاحكام الله فيهم فاالسيف هوعلاج لكل شيطان
ابو تالاالصارم يابو فهد لابارك الله بهم وبمن شجعهم ظافينهم واخرتها ارهاب الخلا
رهين الحياةبارك الله جهودكم وسددبنصره وقوته خطاكم حفظ الله بلادنامن المرتزقه والخونه عديمي الذمه والشرف والضميريجب الحزم في تطبيق كتاب الله وسنة رسوله الكريم مع هؤلاوتفيذاحكام الله فيهم فاالسيف هوعلاج لكل شيطان
رهين الحياةبارك الله جهودكم وسددبنصره وقوته خطاكم حفظ الله بلادنامن المرتزقه والخونه عديمي الذمه والشرف والضميريجب الحزم في تطبيق كتاب الله وسنة رسوله الكريم مع هؤلاوتفيذاحكام الله فيهم فاالسيف هوعلاج لكل شيطان
رهين الحياةبارك الله جهودكم وسددبنصره وقوته خطاكم حفظ الله بلادنامن المرتزقه والخونه عديمي الذمه والشرف والضميريجب الحزم في تطبيق كتاب الله وسنة رسوله الكريم مع هؤلاوتفيذاحكام الله فيهم فاالسيف هوعلاج لكل شيطان
رهين الحياةبارك الله جهودكم وسددبنصره وقوته خطاكم حفظ الله بلادنامن المرتزقه والخونه عديمي الذمه والشرف والضميريجب الحزم في تطبيق كتاب الله وسنة رسوله الكريم مع هؤلاوتفيذاحكام الله فيهم فاالسيف هوعلاج لكل شيطان
جميلتحية لأسود الداخلية كما تعودنا عين لاتنام من أجل حماية هذا الوطن .............ولكن تحديد الاقامة بخمس سنوات وتنظيف البلد من جنسيتين عربية قرار حان وقته
دروجبااكيد خنبوقه ورخوله حسبي الله عليهم