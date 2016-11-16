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الجهات الأمنية تلقي القبض على إيرانيين جديدين متهمين بالإرهاب

16 نوفمبر, 2016 , 13:48 م
الجهات الأمنية تلقي القبض على إيرانيين جديدين متهمين بالإرهاب
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صحيفة المرصد:أطاحت الأجهزة الأمنية مجددا بمتهمين جديدين من الإرهابيين الإيرانيين، لينضما إلى القوائم مؤخرا، مما رفع عدد الإيرانيين المتهمين في قضايا الإرهاب إلى 6 أشخاص، أحدهم محكوم خاضع للاستئناف، والآخر ما زالت أوراق قضيته لدى هيئة التحقيق والادعاء العام، فيما لا يزال التحقيق جاريا مع بقية المتهمين.

ووفقاً لصحيفة”الوطن”تمكنت الأجهزة الأمنية منذ بداية العام الحالي من ضبط 30 سوريا، ليرتفع عدد الموقوفين السوريين في قوائم المتهمين بقضايا الإرهاب وأمن الدولة إلى 214 موقوفا، بينما أطاحت الأجهزة الأمنية بـ15 يمنيا، ليرتفع عدد الموقوفين اليمنيين إلى 352 موقوفا.

وضمن عمليات العام الحالي الأمنية، أسقطت الجهات المختصة 10 باكستانيين متهمين جدد في قضايا الإرهاب، ليزداد عدد الموقوفين من باكستان إلى 62 موقوفا.



تعليقات ( 29 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 29
    16 نوفمبر, 2016 , 17:08 م

    عبدالعزيز//

    بورك فيكم ايها الاشاوس ويجب على كل شخص محب لهذه البلاد ان يدرك معنى ثقافة التبليغ يبيلغ عن كل شئ مريب او اي تعليق مسيس مبطن ضد بلادنا فقط انسخ التعليق وارساله لموقع وزارة الداخليه لنكن يد وحده
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  2. 28
    16 نوفمبر, 2016 , 16:22 م

    فيه حكومه وفي عدل شرع الله ينفذ وماتسويه الدوله هي أدرى
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  3. 27
    16 نوفمبر, 2016 , 16:13 م

    الحرفي

    الله يازين السيف عندما نرى رقابهم تخضع لماقال الله وقال رسوله هولأ مفسدون في البلاد يجب ويجب قطع الرقاب عاجلا غير أجل ومن شان غيرهم يعلم كل العلم ان هذا مصيره ومصير غيره من تسؤول له نفسه العبث ببلاد الحرمين الشريفين ونحن ولله الحمد امنين مرتاحين حتى لوكان هولأ الخوارج يريدون يعملون اي عمل مسئي لأن المواطن متعود على الامن والامان ورغد العيش دام عزك ياوطن والسلام000
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  4. 26
    16 نوفمبر, 2016 , 15:25 م
    عدد التعليقات:15400

    قلم الحقيقه

    ملعون الصلايب الداعشي يفجر المساجد والجوامع وينسف المقرات الأمنية بالسيارات المفخخة ويطلق الرصاص على تجمعات العسكريين في النقاط العسكرية ومثله الصفوي الايراني نفس ارهابه واجرامه ومن خلفهم الأخواني.
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  5. 25
    16 نوفمبر, 2016 , 15:21 م
    عدد التعليقات:15400

    قلم الحقيقه

    أبتلي الوطن بهؤلاء الارهابيين كوكتيل مشكل من ايرانيين وصفويين وأخوان خائنين ودواعش ارهابيين. ودك من جمعهم في شبك واحد وعلى صحراء الربع الخالي اقامة دائمة حتى هلاكهم لابارك الله فيهم جميعآ.
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  6. 24
    16 نوفمبر, 2016 , 15:08 م

    الغامدي

    ماكلين وشاربين ويقولون بعد الشاهي تلقيمه ..ياعمي جزوهم وانتهى الموضوع خلوهم عبره لكل كلب ..الموضوع امن دوله لو في امريكا كان فرموهم من ثاني يوم
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  7. 23
    16 نوفمبر, 2016 , 15:00 م
    عدد التعليقات:3628

    ولدالشيوخ

    الله يعينكم على ***
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  8. 22
    16 نوفمبر, 2016 , 14:53 م

    سيرايفوا

    دغدغوا امهم لا يطلعون من البلد مررررره خلوا الخابور يشتغل فيهم ياليتني مسؤل عنهم والله لأنزل الطم من اذنابهم
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  9. 21
    16 نوفمبر, 2016 , 14:49 م

    واضح

    الايرانين والسورين محجوزين حقي انا ابغى انفذ فيهم حكم الله والله لو تطيع الحكومه وتخليني اطير روسهم مستعد ولا عندي اي مشكه بس بعزر فيهم ما ني مستخدم سيف الحكومه ابجيب ساطور مصدي عندي وبلعب فيهم
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  10. 20
    16 نوفمبر, 2016 , 14:43 م

    طيب على اي اساس دخلو البلد؟؟؟؟؟؟
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  11. 19
    16 نوفمبر, 2016 , 14:37 م

    دانيال

    احسن حل تقليص عدد الاجانب
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  12. 18
    16 نوفمبر, 2016 , 14:31 م

    باقي تقبضون على اذناب واقلام ايران المجوسية اللي يعلقون هنا ويحاولون يفسدون بلاد الحرمين ويحرضون عليها الاعداء
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  13. 17
    16 نوفمبر, 2016 , 14:21 م

    غرم الله

    ايران ارض الشر ماتصدر الا الشر على المسلمين قبحهم الله اهل التاريخ الاسود والقلوب السوداء المليئه حقد على المسلمين
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  14. 16
    16 نوفمبر, 2016 , 14:20 م
    عدد التعليقات:13130

    برق الحرم

    (((((((بوركت الايادي ...............بوركت الايادي ..............بوركت الايادي ))))))
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  15. 15
    16 نوفمبر, 2016 , 14:15 م

    مسمار

    جميع المقبوض عليهم ممن احتوتهم بلاد الحرمين واكرمتهم وقبلت بتواجدهم ع اراضيها مع انهم من دول الشر التي نعاني من فتنها وحروبها لكن يضل *** ايدينا تطعمهم واصابيعهم في اعيننا
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  16. 14
    16 نوفمبر, 2016 , 14:05 م

    محب آل البيت

    ت 10 ابو حسام هذه دولة الإسلام تحاكمهم وفق الشرع فمن ثبت عليه جرم أخذ بجرمه ومن لم يثبت عليه شيء يخلى سبيله ولا يؤخذ بجريرة غير كما تفعل ايران بتلفيق التهم على المسلمين وقتلهم دون محاكمة
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  17. 13
    16 نوفمبر, 2016 , 14:04 م

    رهين الحياة

    كمااني انبه على من بيده القراروجهات الاختصاص الحذرثم الحذر ممن سبق لهم وحضيو باالثقه وتم تجنسيهم ان يتم مراقبتهم فهم اشدخطر على امننا القومي ومتابعة انشطتهم فاالظروف الراهنه كشفت ناوياهم الخبيثه
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  18. 12
    16 نوفمبر, 2016 , 14:04 م

    رهين الحياة

    كمااني انبه على من بيده القراروجهات الاختصاص الحذرثم الحذر ممن سبق لهم وحضيو باالثقه وتم تجنسيهم ان يتم مراقبتهم فهم اشدخطر على امننا القومي ومتابعة انشطتهم فاالظروف الراهنه كشفت ناوياهم الخبيثه
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  19. 11
    16 نوفمبر, 2016 , 14:01 م
    عدد التعليقات:25

    ana wbas

    لاحول ولاقوة الابالله العظيم اللهم احمى بلادنا بلاد الحرمين من شر الاشرار وكيد الفجار تاويهم وتحميهم من بلدانهم ويقابلون المعروف بالجحود والنكران تحية اجلال واكبار لاسودنا بحفظ امن الوطن فلهم التقدير
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  20. 10
    16 نوفمبر, 2016 , 13:57 م

    ابو حسام

    والي جاي يسوي عندي ارهاب ويقتل الابرياء يستحق محاكمه انا في نظري انه ما يستحق الا الموت لا ن القضاء فيه رحمه وتعاطف بالذات مع الاجنبي
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  21. 9
    16 نوفمبر, 2016 , 13:57 م

    رهين الحياة

    بارك الله جهودكم وسددبنصره وقوته خطاكم حفظ الله بلادنامن المرتزقه والخونه عديمي الذمه والشرف والضميريجب الحزم في تطبيق كتاب الله وسنة رسوله الكريم مع هؤلاوتفيذاحكام الله فيهم فاالسيف هوعلاج لكل شيطان
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  22. 8
    16 نوفمبر, 2016 , 13:56 م

    رهين الحياة

    بارك الله جهودكم وسددبنصره وقوته خطاكم حفظ الله بلادنامن المرتزقه والخونه عديمي الذمه والشرف والضميريجب الحزم في تطبيق كتاب الله وسنة رسوله الكريم مع هؤلاوتفيذاحكام الله فيهم فاالسيف هوعلاج لكل شيطان
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  23. 7
    16 نوفمبر, 2016 , 13:56 م

    ابو تالا

    الصارم يابو فهد لابارك الله بهم وبمن شجعهم ظافينهم واخرتها ارهاب الخلا
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  24. 6
    16 نوفمبر, 2016 , 13:56 م

    رهين الحياة

    بارك الله جهودكم وسددبنصره وقوته خطاكم حفظ الله بلادنامن المرتزقه والخونه عديمي الذمه والشرف والضميريجب الحزم في تطبيق كتاب الله وسنة رسوله الكريم مع هؤلاوتفيذاحكام الله فيهم فاالسيف هوعلاج لكل شيطان
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  25. 5
    16 نوفمبر, 2016 , 13:55 م

    رهين الحياة

    بارك الله جهودكم وسددبنصره وقوته خطاكم حفظ الله بلادنامن المرتزقه والخونه عديمي الذمه والشرف والضميريجب الحزم في تطبيق كتاب الله وسنة رسوله الكريم مع هؤلاوتفيذاحكام الله فيهم فاالسيف هوعلاج لكل شيطان
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  26. 4
    16 نوفمبر, 2016 , 13:55 م

    رهين الحياة

    بارك الله جهودكم وسددبنصره وقوته خطاكم حفظ الله بلادنامن المرتزقه والخونه عديمي الذمه والشرف والضميريجب الحزم في تطبيق كتاب الله وسنة رسوله الكريم مع هؤلاوتفيذاحكام الله فيهم فاالسيف هوعلاج لكل شيطان
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  27. 3
    16 نوفمبر, 2016 , 13:55 م

    رهين الحياة

    بارك الله جهودكم وسددبنصره وقوته خطاكم حفظ الله بلادنامن المرتزقه والخونه عديمي الذمه والشرف والضميريجب الحزم في تطبيق كتاب الله وسنة رسوله الكريم مع هؤلاوتفيذاحكام الله فيهم فاالسيف هوعلاج لكل شيطان
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  28. 2
    16 نوفمبر, 2016 , 13:54 م

    جميل

    تحية لأسود الداخلية كما تعودنا عين لاتنام من أجل حماية هذا الوطن .............ولكن تحديد الاقامة بخمس سنوات وتنظيف البلد من جنسيتين عربية قرار حان وقته
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  29. 1
    16 نوفمبر, 2016 , 13:49 م

    دروجبا

    اكيد خنبوقه ورخوله حسبي الله عليهم
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