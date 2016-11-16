الجهات الأمنية تلقي القبض على إيرانيين جديدين متهمين بالإرهاب

صحيفة المرصد:أطاحت الأجهزة الأمنية مجددا بمتهمين جديدين من الإرهابيين الإيرانيين، لينضما إلى القوائم مؤخرا، مما رفع عدد الإيرانيين المتهمين في قضايا الإرهاب إلى 6 أشخاص، أحدهم محكوم خاضع للاستئناف، والآخر ما زالت أوراق قضيته لدى هيئة التحقيق والادعاء العام، فيما لا يزال التحقيق جاريا مع بقية المتهمين.

ووفقاً لصحيفة”الوطن”تمكنت الأجهزة الأمنية منذ بداية العام الحالي من ضبط 30 سوريا، ليرتفع عدد الموقوفين السوريين في قوائم المتهمين بقضايا الإرهاب وأمن الدولة إلى 214 موقوفا، بينما أطاحت الأجهزة الأمنية بـ15 يمنيا، ليرتفع عدد الموقوفين اليمنيين إلى 352 موقوفا.

وضمن عمليات العام الحالي الأمنية، أسقطت الجهات المختصة 10 باكستانيين متهمين جدد في قضايا الإرهاب، ليزداد عدد الموقوفين من باكستان إلى 62 موقوفا.