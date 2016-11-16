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بالفيديو:شاهد ماذا وجد مواطن عند تفتيشه لشغالته “المخلصة” قبل سفرها !

16 نوفمبر, 2016 , 14:07 م
بالفيديو:شاهد ماذا وجد مواطن عند تفتيشه لشغالته “المخلصة” قبل سفرها !
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صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه مواطن عند تفتيشه لعاملته المنزلية لحظة سفرها ,حيث تفاجئت الاسرة بعشرات ألاوراق النقدية من فئة 500 و فئة 100 ريال ,وأيضاً وجدوا قطع ذهبية كانت قد فقدتها الاسرة منذ زمن وقد خبئتها الشغالة السيريلانكية في أماكن سرية.

والغريب في الامر هو ان هذه الشغالة كانت على اخلاق عالية ومعاملة جيدة مع الاسرة ولَم تتوقع الاسرة مطلقاً ان تقوم بخيانتهم وسرقتهم أبداً. وحذر الزوج الجميع بعدم الثقة أبداً من الشغالات وطالب بمراقبتهم وتركيب كاميرات.



تعليقات ( 23 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 23
    16 نوفمبر, 2016 , 17:08 م

    ركاااان

    لدي ولله الحمد 7 ابناء 4 منهم تخرجوا من الجامعه والبعض لايزال في الجامعه والثانويه ومن يوم تزوجت وحتى يومنا هذا وكبرو ابنائي اقسم بالله ثلاثآ لم استقدم شغاله ولم ادخلهم بيتي طيلة حياتي ... يتبع
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  2. 22
    16 نوفمبر, 2016 , 17:00 م

    ركاااان

    بدل ما تنصح لاتثقوا بشغاله وشيطانه ... وش مخليكم من الأصل تستقدموهم ليش ببلادهم مايستقدموا شغالات ولا النعمه اعمتكم الين سارت ام الركب عندنا قدامها 40 كيلوا شحم وخلفها 70 كيلوا شحم من التسدح
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  3. 21
    16 نوفمبر, 2016 , 16:55 م

    ركاااان

    معروف من قديم الزمن سوا عندنا او عند غيرنا عندما تسبغ على الشخص بمايكفي حاجته من مال ورغد العيش تجده لاينظر لملك غيره سوا المجرم فلا يملي عينه شيئ وهذه جالسه تكرف في عفنكم وعلى فطيس ونت وهلك متسدحين
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  4. 20
    16 نوفمبر, 2016 , 16:54 م

    فتشتها ولقيت الأمله ع قولتك ليش تشهر فيها استر عليها وخلاص
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  5. 19
    16 نوفمبر, 2016 , 16:47 م

    معلومه انا اكتشفتها 95% من الوافدين ينظر لسعودي بانه جبل ذهب متحرك

    ركبت مع راع لمزين باكستاني . المهم انا سولفت معه . قال انا جيت قبل 6 شهوا وابي اغادر قلت له ليش . قال جماعته ضحكو عليه يقولون ان في السعودية نخل لو هزه الواحد طاح عليه ذهب .قلت يمكن يقصدون التمر قل لا
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  6. 18
    16 نوفمبر, 2016 , 16:36 م

    ولع الملعب

    لا تثقوا بالشغالات فبيئتهم علمتهم ما لم يخطر على قلب بشر .
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  7. 17
    16 نوفمبر, 2016 , 16:19 م

    حسن

    من المفترض مسامحتها طالما خدمتهم من سنين طويله
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  8. 16
    16 نوفمبر, 2016 , 15:55 م

    كله مايجي راتب شهر ولا يسوى يالبخيلات تنضف لك وانتي ***
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  9. 15
    16 نوفمبر, 2016 , 15:51 م

    محمد الشهري

    اللهم جعل المال في أيدينا لا في قلوبنا أعوذ بالله يا ساتر هذول بشر وتشهير كمان
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  10. 14
    16 نوفمبر, 2016 , 15:48 م

    ابراهيم

    السرقة اهون من سحر خبيث يدمر عوائل مدى العمر؟؟ اقسم بالله اعرف عوائل كثيرة دمرهم السحر وشتت شملهم وفرقهم لدرجة ان الأخ يرفع السلاح بوجه اخيه والولد يضرب ابيه والأم تتنكر لبناتها فحسبي الله ونعم الوكيل
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  11. 13
    16 نوفمبر, 2016 , 15:42 م

    محمد الشهري

    مثل الام وأكثر ومخلصة انا اقول حسب رأي انت ***ولو فيك خير كان قدرت العشرة وقلت في نفسك في أمان الله مادام انها تحب أطفالك وتعبت وعانت خلها صدقة يا اخي ممكن أعطتها بنت حلال اعوذ بالله من شرك
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  12. 12
    16 نوفمبر, 2016 , 15:41 م

    كلمة حق

    قبل ما تنصحنا نفتش شغالاتنا حافظوا انتوا على حاجاتكم لأنه المال السايب يعلم السرقه.
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  13. 11
    16 نوفمبر, 2016 , 15:39 م
    عدد التعليقات:851

    سامية

    الرحااال السرقه..ليست سرقة ممتلكات او ذهب..السرقه العظيمه هي سرقة العمر..وخاصه من ممن يفتنون الشباب ويضحون باعمارهم من اجل حور العين كما يصور لهم من فتنوهم /// رااااائع هذي الحقيقة
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  14. 10
    16 نوفمبر, 2016 , 15:34 م
    عدد التعليقات:851

    سامية

    أعوذ بالله كل الموجودات أشياء لاتنبيء عن سرقة الفلوس قليلة ويمكن من راتبها أو صدقات من زوار البيت والحنا لوازم نسوان تشتريه من أي سوق والأدهى محاولة اتهامها بالسحر لاتجيبون الناس وتبلّونهم .
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  15. 9
    16 نوفمبر, 2016 , 15:12 م

    صرخة صمت

    ضروري كل شغاله لازم تتفتش ويليتها فقط ع المال البعض منهن يأخذن اثر لاهل البيت من صور او شعر او اظافر لاهل البيت لسحرهم وأذيتهم والانتقام منهم سمعنا بهذا كثير
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  16. 8
    16 نوفمبر, 2016 , 15:06 م

    باب الشمال

    والله انك معقد ومريض....
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  17. 7
    16 نوفمبر, 2016 , 15:02 م
    عدد التعليقات:5930

    الرحااال

    السرقه..ليست سرقة ممتلكات او ذهب..السرقه العظيمه هي سرقة العمر..وخاصه من ممن يفتنون الشباب ويضحون باعمارهم من اجل حور العين كما يصور لهم من فتنوهم
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  18. 6
    16 نوفمبر, 2016 , 14:48 م

    الردي ردي

    شغالة عند اسرة ثلاثين سنة كانت في منتهى الطيبة لحد ماماتت لدرجة انهم اقاموالها عزاء ولما فتحوا اغراضها اكتشفوا مسروقات وذهب من سنين..ماتمتعت بها لكن اخذتها كذا هي النفس الردية طبعها مايتغير
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  19. 5
    16 نوفمبر, 2016 , 14:46 م

    لوعات الحياة

    لدي شغالة سيريلانكية قمة في الأخلاق و معاملة الأطفال لكن بجد نرمي فلوس ولا يوم مدت يدها لها علما مكرمينها اذا سافرت اجازة و عودة بالهدايا و المال و نعطيها راتب ١٥٠٠ ريال كل شهر ، ما كل الشلات مثل بعض
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  20. 4
    16 نوفمبر, 2016 , 14:41 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    احذر ولا تعمم
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  21. 3
    16 نوفمبر, 2016 , 14:39 م

    ..

    لو كل واحد يفتش الشغالة اللي عنده قبل سفرها أو قبل خروجها لإجازة بيشوف العجب.. في منهم تخاف الله وماتسرق وفي منهم تسرقك وانت ماتدري.. الحذر منهم واجب
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  22. 2
    16 نوفمبر, 2016 , 14:30 م

    جنوبية..🌻🌻

    المال السايب يعلم السرقة لو مو رامين فلوسكم قدامها ماتسرقكم بس شافت قدامها شي يخليها تطمع فيكم طيب زين سرقتكم ماقتلت أحد من عيالكم
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  23. 1
    16 نوفمبر, 2016 , 14:25 م

    سعودي

    انا والله العظيم جبت سيرلانكية ومن اول اسبوع قلت خلني اشوف وش جايبه معها وافتش شنطتها وألقى معها فلوس وذهب وعطور وكريمات هذه حصيلت اسبوع كيف لوجلست سنتين لا وعليها ريحه عيت لاتروح
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