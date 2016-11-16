بالفيديو:شاهد ماذا وجد مواطن عند تفتيشه لشغالته “المخلصة” قبل سفرها !

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه مواطن عند تفتيشه لعاملته المنزلية لحظة سفرها ,حيث تفاجئت الاسرة بعشرات ألاوراق النقدية من فئة 500 و فئة 100 ريال ,وأيضاً وجدوا قطع ذهبية كانت قد فقدتها الاسرة منذ زمن وقد خبئتها الشغالة السيريلانكية في أماكن سرية.

والغريب في الامر هو ان هذه الشغالة كانت على اخلاق عالية ومعاملة جيدة مع الاسرة ولَم تتوقع الاسرة مطلقاً ان تقوم بخيانتهم وسرقتهم أبداً. وحذر الزوج الجميع بعدم الثقة أبداً من الشغالات وطالب بمراقبتهم وتركيب كاميرات.