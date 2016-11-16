بالفيديو:تكريم الفنان “ناصر القصبي”بواشنطن لجهوده في محاربة التطرف

صحيفة المرصد:كرمت الجمعية الأمريكية للإعلام الخارجي في واشنطن، الفنان “ناصر القصبي”، تقديرا لجهوده في محاربة التطرف.وعرض خلال الحفل، فيلم عن مسيرة “القصبي” في محاربة التنظيم الإرهابي داعش، من خلال بث عدد من الحلقات التي قدمها مع زملائه أبرزها حلقات بيضة الشيطان من مسلسل سيلفي والذي تم بثه على قناة MBC .
وقال “القصبي” عبر حسابه على “تويتر”، تم تكريمي البارحه في واشنطن من قبل الجمعية الأمريكية للإعلام الخارجي في حفل بهيج حضره ٤٠٠ شخص كلهم نخب من السياسيين والدبلوماسيين والإعلاميين.مضيفا، “استلمت الجائزه من قبل السيناتور ليندسي غراهام بحضور وزير الخارجية عادل الجبير وسفيرنا في واشنطن الأمير عبدالله بن فيصل”.
تم تكريمي البارحه في واشنطن من قبل الجمعيه الامريكيه للاعلام الخارجي في حفل بهيج حضره ٤٠٠ شخص كلهم نخب من السياسين و الدبلوماسين والاعلامين
— ناصر القصبي (@algassabinasser) November 16, 2016
واستلمت الجائزه من قبل السيناتور ليندسي غراهام بحضور وزير الخارجيه عادل الجبير وسفيرنا في واشنطن الامير عبدالله بن فيصل
— ناصر القصبي (@algassabinasser) November 16, 2016
الشكر الجزيل لمعالي وزير الخارجيه الاستاذ عادل الجبير ومعالي السفير الامير عبدالله بن فيصل pic.twitter.com/FkMszYpGcX
— ناصر القصبي (@algassabinasser) November 16, 2016
ألقيت كلمه قصيره بمناسبة التكريم
وأصرت اللجنه المنظمه على ظهور أبني راكان معي للترجمه pic.twitter.com/wUtEmVMP37
— ناصر القصبي (@algassabinasser) November 16, 2016
تعليقات ( 53 )
يا كرهي لهم🍀تستاهل التكريم🌼🌸والجوائز على أدوارك🍂🌾الجريئة وفنك الهادف🌿💕تمنياتنا كسعوديين لك🌷💐بمزيداً من التوهج🌻🌺وألف شكر لك🍀
يا ارهابيلا تعلق هنا روح تورا بورا ربعك هناك
محد زعلسوى من كشف سره ناصر القصبي بتمثيل ادوارهم فهاهنا هم يتحلطمون عندما كشف اسلوبهم في الارهاب
يربون عيالهم هكذاويزعلون من يمثل عن ادوارهم الحقيقية بالحياة🤔
محد استهزأ بالدينسوى من يطبلون بإسم الدين ومن امثال عفريت قاضي جدة وغيرهم يحرموا كل شيئ وان جاز لهم حللوه. من تلفزيون وسيكل وبوصلة وثلاجة وسيارة واسفلت والجوال والكاميرا والدش والكثير!
تعليق 42الموضوع ما فيه حب ولا كره .. الموضوع حسد مغطي عيونك حتى سرت تتكلم ***.
حكم الاستهزاء بالدين للعلامة اللحيدان بالاذله والبراهينالاستهزاء بالدين من أخطر الكبائر وأعظمها ..حكم الاستهزاء وبيان الأدلة على كفر المستهزئين وأقوال أهل العلم في ذلك.
وما احسن الممثلينممن يطاردوا الناس بالشوارع لهم عدة وجيه
طبعاً و أكيدربع تغطي يامرة مايعجبهم 😂😂😂
عبيدطبل يامطبل سبحان الله الطيور على اشكالها تقع ***
يعيش يعيش يعيشويستاهل ويخسئ بني ازوير بن اعوير ال اطويع متدعوشي الفكر
ابو احمديَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ .
يالطيفوفقك الله يامحبوب الكل وتستاهل قدمت الحقيقه وعريت المنافقين بكل شجاعه رغم خوف البعض وأختفائه والانطواء لاكن كنت مع المواطن بهواجيسه وتشككه واقدمت على اعمال كانت مجازفة خطرة هددت حياتك
معاهد ومبايع ال سعودعليك بطيور الظلام انا اشهد انك بتحولهم الى خفافيش الى ان يرحلو ولاعودة لهم . خلاص زمن الظلام خلص ولا رجعت له والقادم احلى واحلى . الف شكر حكومة سيدي خادم الحرمين ولا عزاء للمندسين داخل كهوفهم .
himaبارك الله فيك ايها البطل القومي ناصر القصبي,ووفق الله الولايات المتحده الامريكيه لتكريمها امثالك من الابطال.
تعليق 14صدح بصوته من داخل عش الدبابير ؟؟؟؟ ويش قصدك من داخل عش الدبابير . نتمنى التوضيح ؟
معاهد ومبايع ال سعودالف شكر لك يا ناصر ومنصور انشاء الله والي الامام وننتظر منك القادم في كشف الظلام وسحب النقاب عن من يتغنو بالدِّين والدين برئ منهم . الى الامام وتستاهل انت مواطن غيور على دينك و وطنك
يستاهل ابو ركانالحسد لدينا في مجتمعنا يبيله معجزه عشان يتخلص منها . الحين اللي ينتقد ناصر القصبي ونسي أيام رمضان يوم كان يتمسمر عن الشاشة ينتظر ناصر القصبي . قولوله مبركوك واتركو الحسد منكم هذا جهده وشطارته
محماسامريكا لن تكرم الا من يخدم اهدافها فلا تفرح
البلويوالله ماحد درى عنك
شيعي برونزييستاااااااااااااااااااااااهل ياحبي لك ياناصر
علي العمريالف. مبروك. ان. شالله. يكرمه. في. بلده. كشف. الاهارب. والتشداد. المضلم. لكثير. من. ابنا. بلدي.
ابوريماالسدحان مراح ينوم اليوم
عبيديامتقاعد ترا مادرو عنه لو يبونة يجبونة عايش بدبي والدعوة مفتوحة عندهم بس كبر المخدة ونم ابركلك
محمدههههه ***عيت الا انها تكرم
wadالف مليون مبروك وعقبال التكريم من ***
عماديستاااهل التكريم . ناصر ليبرالي سافر للامارات ليعبش في مجتمع يناسب فكره لكن اتوقع ان ابنه راكان سيعود ويشكل مع نخبه من المبتعثين مجتمع جديد
خالدليت عبدالله السدحان معاه كان تكتمل الفرحة
زائرابوفوازمشالله ناصر القصيباني كنت ضدك سامحني الحين ابقلب على عبدالله السدحان صحيح زمان القصيباني اجما من السديحاني
aziz khairجيبت نوبل ياعم .نجوى فواد عندها زيها
ابوعامرتم تكريمي البارحه في واشنطن من قبل الجمعيه الامريكيه للاعلام الخارجي في حفل بهيج حضره ٤٠٠ شخص كلهم نخب من السياسين و الدبلوماسين والاعلامين 10:35 صباحًا - 16 نوفمبر 2016
الله يحفظ لنا ملكناقال الله تعالى (ولن ترضى عنك اليهود والا النصارى حتى تتبع ملتهم)
صقر الجنوب***تجتمع على بعضها البعض .
معلم متقاعدممتاز يستحق التكريم ولكن من وطنه ومن داخل وطنه رجل شجاع صدح بصوته من داخل عش الدبابير وعرض حياته وسلامته وسمعته للخطر في مواجهة فكر لا يرحم عندما خاف الجميع وأستسلموا وآثروا السلامة .
Abdulazizيمكن يستاهل يمكن مايستاهل
ااببووححممووددمن غيرك يستحق التكريم يا ابو راكان ⁉ .. شكرا لرجل الدبلوماسية الأول من المعاصرين الاستاذ/ عادل الجبير لحضورك ✋
عدد التعليقات:4
عابر سبيلالمشكلة اذا صدق الفنانين والفنانات انهم أصحاب رسالة وهم أهل***
عدد التعليقات:4
عابر سبيلهذا التكريم مشبوه منذ متى يهتم الأمريكان بتكريم الفنانين والمبدعين السعوديين. الأمريكان مدحهم لنا قدح وذمهم لنا مدح. الليبراليين وزوار السفارات هم من يوجه لهم هذا المدح .
عدد التعليقات:15400
قلم الحقيقهناصر القصبي وجه للوطن مشرق بكل خير وسلام ومحبة له . عكس وجه الأخونجي الارهابي الملعون مظلم بكل شر وعدوان على الوطن ومجتمعه ومعادي لحكومته. كوجه الداعشي والأخواني قبحهم الله وقلهم الصفوي.
معلم متقاعدوقف ناصر ضد التطرف والإرهاب عندما غلب المتطرفون على أمرهم وسيطروا على المجتمع وأخرسوا كل صوت ناقد أو معارض شكرا ناصر شكرا غازي القصيبي شكرا خالد الفيصل شكرا لكل شجاع غامر بسمعته وحياته
بقايا مشاعر.....♡اجتهد ووصل الف مبروك ابوراكان حضور طاغي وكرزما مبدع اتذكر بداياته مع السدحان برنامج كان عباره عن لقاءت مع المرضى لااذكر اسمه لماتطيح عيونه ..واصل القصبي وتفوق على الجيل الذي قبله والذي بعده
مشــعليستاهل التكريم بكل بكل جدارة
عدد التعليقات:11313
إنسان منصفالمحتسب،،،،،نويصر،،،،،يتم تكريمه،،،،،بواشنطن،،،،،باقي تكريم البقيه،،،،عيسى الغيث،،،،الكلباني،،،،وأبو جفين،،،،،والمزه نصره الحربي،،،،وانا ودي أكرم ،،،،المزه نرمين محسن،،،،اما وهي وبس،،،،،تحت اضواء الشم
ملونتستاهل والله
خالد السعيديستاهل التكريم ابدع
عدد التعليقات:15400
قلم الحقيقهكفـــــو فنان الوطن الأول المتميز ناصر القصبي وألف مبروك الجائزة وسام الشرف الذي تسلمته من الجمعية الأمريكية للاعلام الخارجي بحضور وزير خارجيتنا عادل الجبير ممثلآ عن حكومتنا الرشيدة رعاها الله.
جميليستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهل ابوركان ..*** يجب ان تدرس في المدارس والجامعات