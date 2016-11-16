  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

بالفيديو:تكريم الفنان “ناصر القصبي”بواشنطن لجهوده في محاربة التطرف

16 نوفمبر, 2016 , 15:28 م
بالفيديو:تكريم الفنان “ناصر القصبي”بواشنطن لجهوده في محاربة التطرف
  • 1٬855
  • 53
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:كرمت الجمعية الأمريكية للإعلام الخارجي في واشنطن، الفنان “ناصر القصبي”، تقديرا لجهوده في محاربة التطرف.وعرض خلال الحفل، فيلم عن مسيرة “القصبي” في محاربة التنظيم الإرهابي داعش، من خلال بث عدد من الحلقات التي قدمها مع زملائه أبرزها حلقات بيضة الشيطان من مسلسل سيلفي والذي تم بثه على قناة MBC .

وقال “القصبي” عبر حسابه على “تويتر”، تم تكريمي البارحه في واشنطن من قبل الجمعية الأمريكية للإعلام الخارجي في حفل بهيج حضره ٤٠٠ شخص كلهم نخب من السياسيين والدبلوماسيين والإعلاميين.مضيفا، “استلمت الجائزه من قبل السيناتور ليندسي غراهام بحضور وزير الخارجية عادل الجبير وسفيرنا في واشنطن الأمير عبدالله بن فيصل”.



تعليقات ( 53 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 53
    16 نوفمبر, 2016 , 17:08 م

    يا كرهي لهم

    🍀تستاهل التكريم🌼🌸والجوائز على أدوارك🍂🌾الجريئة وفنك الهادف🌿💕تمنياتنا كسعوديين لك🌷💐بمزيداً من التوهج🌻🌺وألف شكر لك🍀
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  2. 52
    16 نوفمبر, 2016 , 17:08 م

    يا ارهابي

    لا تعلق هنا روح تورا بورا ربعك هناك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 51
    16 نوفمبر, 2016 , 17:07 م

    محد زعل

    سوى من كشف سره ناصر القصبي بتمثيل ادوارهم فهاهنا هم يتحلطمون عندما كشف اسلوبهم في الارهاب
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 50
    16 نوفمبر, 2016 , 17:05 م

    لو سوى حلقه عن ارهاب اليهود بفلسطين بيعطونه جايزه هههه****
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  5. 49
    16 نوفمبر, 2016 , 17:05 م

    يربون عيالهم هكذا

    ويزعلون من يمثل عن ادوارهم الحقيقية بالحياة🤔
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 48
    16 نوفمبر, 2016 , 17:04 م

    محد استهزأ بالدين

    سوى من يطبلون بإسم الدين ومن امثال عفريت قاضي جدة وغيرهم يحرموا كل شيئ وان جاز لهم حللوه. من تلفزيون وسيكل وبوصلة وثلاجة وسيارة واسفلت والجوال والكاميرا والدش والكثير!
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  7. 47
    16 نوفمبر, 2016 , 17:04 م

    تعليق 42

    الموضوع ما فيه حب ولا كره .. الموضوع حسد مغطي عيونك حتى سرت تتكلم ***.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  8. 46
    16 نوفمبر, 2016 , 17:02 م

    في نضرهم امريكا ليست ارهابيه ولا اليهود اعوانهم ولا الايراني ولا الحشد ولا النصيري ولا الحوثي ولا حزب اللات ولا ارهاب الانظمه ولا اضطهاد المسلمين في كل مكان ولا سوا حلقه وحده عنهم متسلط على السنة ؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 45
    16 نوفمبر, 2016 , 17:01 م

    حكم الاستهزاء بالدين للعلامة اللحيدان بالاذله والبراهين

    الاستهزاء بالدين من أخطر الكبائر وأعظمها ..حكم الاستهزاء وبيان الأدلة على كفر المستهزئين وأقوال أهل العلم في ذلك.
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  10. 44
    16 نوفمبر, 2016 , 17:01 م

    وما احسن الممثلين

    ممن يطاردوا الناس بالشوارع لهم عدة وجيه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  11. 43
    16 نوفمبر, 2016 , 16:56 م

    طبعاً و أكيد

    ربع تغطي يامرة مايعجبهم 😂😂😂
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  12. 42
    16 نوفمبر, 2016 , 16:54 م

    خلو خواتكم تمثل معه واثبتو لنا بالدليل انكم تحبونه وان شاء الله تحشرون معه كل من يحبه راضي ان اخته تسوي مثله لانك تشاهده ولا ترى حرج في ذلك واذا جت لاهلك لا تقول حرام وعيب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  13. 41
    16 نوفمبر, 2016 , 16:52 م

    عبيد

    طبل يامطبل سبحان الله الطيور على اشكالها تقع ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 40
    16 نوفمبر, 2016 , 16:51 م

    يعيش يعيش يعيش

    ويستاهل ويخسئ بني ازوير بن اعوير ال اطويع متدعوشي الفكر
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  15. 39
    16 نوفمبر, 2016 , 16:48 م

    ابو احمد

    يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ * إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 38
    16 نوفمبر, 2016 , 16:47 م

    يالطيف

    وفقك الله يامحبوب الكل وتستاهل قدمت الحقيقه وعريت المنافقين بكل شجاعه رغم خوف البعض وأختفائه والانطواء لاكن كنت مع المواطن بهواجيسه وتشككه واقدمت على اعمال كانت مجازفة خطرة هددت حياتك
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  17. 37
    16 نوفمبر, 2016 , 16:41 م

    يستاهل والله ابو ركان ناصر القصبي. فضح محبين الخراب ومدعين الدين وأُكلت لحوم. البشر. أكتم انفاس كل متطرف ؟؟؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  18. 36
    16 نوفمبر, 2016 , 16:38 م

    معاهد ومبايع ال سعود

    عليك بطيور الظلام انا اشهد انك بتحولهم الى خفافيش الى ان يرحلو ولاعودة لهم . خلاص زمن الظلام خلص ولا رجعت له والقادم احلى واحلى . الف شكر حكومة سيدي خادم الحرمين ولا عزاء للمندسين داخل كهوفهم .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 35
    16 نوفمبر, 2016 , 16:36 م

    hima

    بارك الله فيك ايها البطل القومي ناصر القصبي,ووفق الله الولايات المتحده الامريكيه لتكريمها امثالك من الابطال.
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  20. 34
    16 نوفمبر, 2016 , 16:35 م

    تعليق 14

    صدح بصوته من داخل عش الدبابير ؟؟؟؟ ويش قصدك من داخل عش الدبابير . نتمنى التوضيح ؟
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  21. 33
    16 نوفمبر, 2016 , 16:30 م

    انتقد داعش وانتقد الروافض اذناب ايران وخذ جوائز على كيفك ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  22. 32
    16 نوفمبر, 2016 , 16:29 م

    معاهد ومبايع ال سعود

    الف شكر لك يا ناصر ومنصور انشاء الله والي الامام وننتظر منك القادم في كشف الظلام وسحب النقاب عن من يتغنو بالدِّين والدين برئ منهم . الى الامام وتستاهل انت مواطن غيور على دينك و وطنك
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  23. 31
    16 نوفمبر, 2016 , 16:28 م

    يستاهل ابو ركان

    الحسد لدينا في مجتمعنا يبيله معجزه عشان يتخلص منها . الحين اللي ينتقد ناصر القصبي ونسي أيام رمضان يوم كان يتمسمر عن الشاشة ينتظر ناصر القصبي . قولوله مبركوك واتركو الحسد منكم هذا جهده وشطارته
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  24. 30
    16 نوفمبر, 2016 , 16:25 م

    محماس

    امريكا لن تكرم الا من يخدم اهدافها فلا تفرح
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  25. 29
    16 نوفمبر, 2016 , 16:25 م

    البلوي

    والله ماحد درى عنك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  26. 28
    16 نوفمبر, 2016 , 16:23 م

    شيعي برونزي

    يستاااااااااااااااااااااااهل ياحبي لك ياناصر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 27
    16 نوفمبر, 2016 , 16:21 م

    علي العمري

    الف. مبروك. ان. شالله. يكرمه. في. بلده. كشف. الاهارب. والتشداد. المضلم. لكثير. من. ابنا. بلدي.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  28. 26
    16 نوفمبر, 2016 , 16:20 م

    ابوريما

    السدحان مراح ينوم اليوم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 25
    16 نوفمبر, 2016 , 16:17 م

    عبيد

    يامتقاعد ترا مادرو عنه لو يبونة يجبونة عايش بدبي والدعوة مفتوحة عندهم بس كبر المخدة ونم ابركلك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  30. 24
    16 نوفمبر, 2016 , 16:14 م

    محمد

    ههههه ***عيت الا انها تكرم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 23
    16 نوفمبر, 2016 , 16:12 م

    wad

    الف مليون مبروك وعقبال التكريم من ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  32. 22
    16 نوفمبر, 2016 , 16:09 م

    عماد

    يستاااهل التكريم . ناصر ليبرالي سافر للامارات ليعبش في مجتمع يناسب فكره لكن اتوقع ان ابنه راكان سيعود ويشكل مع نخبه من المبتعثين مجتمع جديد
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  33. 21
    16 نوفمبر, 2016 , 16:06 م

    خالد

    ليت عبدالله السدحان معاه كان تكتمل الفرحة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 20
    16 نوفمبر, 2016 , 16:06 م

    يعني اذا سواله كم حلقه بينتهي التطرف والارهاب هههههههههه ع اساس انهم يتابعون ولا بيأثر فيهم التطرف العلماني المسنود من اليهود
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  35. 19
    16 نوفمبر, 2016 , 16:05 م

    زائرابوفواز

    مشالله ناصر القصيباني كنت ضدك سامحني الحين ابقلب على عبدالله السدحان صحيح زمان القصيباني اجما من السديحاني
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 18
    16 نوفمبر, 2016 , 16:05 م

    aziz khair

    جيبت نوبل ياعم .نجوى فواد عندها زيها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 17
    16 نوفمبر, 2016 , 16:05 م

    ابوعامر

    تم تكريمي البارحه في واشنطن من قبل الجمعيه الامريكيه للاعلام الخارجي في حفل بهيج حضره ٤٠٠ شخص كلهم نخب من السياسين و الدبلوماسين والاعلامين 10:35 صباحًا - 16 نوفمبر 2016
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  38. 16
    16 نوفمبر, 2016 , 16:01 م

    الله يحفظ لنا ملكنا

    قال الله تعالى (ولن ترضى عنك اليهود والا النصارى حتى تتبع ملتهم)
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  39. 15
    16 نوفمبر, 2016 , 15:59 م

    صقر الجنوب

    ***تجتمع على بعضها البعض .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 14
    16 نوفمبر, 2016 , 15:57 م

    معلم متقاعد

    ممتاز يستحق التكريم ولكن من وطنه ومن داخل وطنه رجل شجاع صدح بصوته من داخل عش الدبابير وعرض حياته وسلامته وسمعته للخطر في مواجهة فكر لا يرحم عندما خاف الجميع وأستسلموا وآثروا السلامة .
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  41. 13
    16 نوفمبر, 2016 , 15:56 م

    Abdulaziz

    يمكن يستاهل يمكن مايستاهل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 12
    16 نوفمبر, 2016 , 15:55 م

    ااببووححمموودد

    من غيرك يستحق التكريم يا ابو راكان ⁉ .. شكرا لرجل الدبلوماسية الأول من المعاصرين الاستاذ/ عادل الجبير لحضورك ✋
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  43. 11
    16 نوفمبر, 2016 , 15:53 م
    عدد التعليقات:4

    عابر سبيل

    المشكلة اذا صدق الفنانين والفنانات انهم أصحاب رسالة وهم أهل***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 10
    16 نوفمبر, 2016 , 15:50 م
    عدد التعليقات:4

    عابر سبيل

    هذا التكريم مشبوه منذ متى يهتم الأمريكان بتكريم الفنانين والمبدعين السعوديين. الأمريكان مدحهم لنا قدح وذمهم لنا مدح. الليبراليين وزوار السفارات هم من يوجه لهم هذا المدح .
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  45. 9
    16 نوفمبر, 2016 , 15:49 م
    عدد التعليقات:15400

    قلم الحقيقه

    ناصر القصبي وجه للوطن مشرق بكل خير وسلام ومحبة له . عكس وجه الأخونجي الارهابي الملعون مظلم بكل شر وعدوان على الوطن ومجتمعه ومعادي لحكومته. كوجه الداعشي والأخواني قبحهم الله وقلهم الصفوي.
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  46. 8
    16 نوفمبر, 2016 , 15:49 م

    معلم متقاعد

    وقف ناصر ضد التطرف والإرهاب عندما غلب المتطرفون على أمرهم وسيطروا على المجتمع وأخرسوا كل صوت ناقد أو معارض شكرا ناصر شكرا غازي القصيبي شكرا خالد الفيصل شكرا لكل شجاع غامر بسمعته وحياته
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  47. 7
    16 نوفمبر, 2016 , 15:45 م

    بقايا مشاعر.....♡

    اجتهد ووصل الف مبروك ابوراكان حضور طاغي وكرزما مبدع اتذكر بداياته مع السدحان برنامج كان عباره عن لقاءت مع المرضى لااذكر اسمه لماتطيح عيونه ..واصل القصبي وتفوق على الجيل الذي قبله والذي بعده
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  48. 6
    16 نوفمبر, 2016 , 15:43 م

    مشــعل

    يستاهل التكريم بكل بكل جدارة
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  49. 5
    16 نوفمبر, 2016 , 15:41 م
    عدد التعليقات:11313

    إنسان منصف

    المحتسب،،،،،نويصر،،،،،يتم تكريمه،،،،،بواشنطن،،،،،باقي تكريم البقيه،،،،عيسى الغيث،،،،الكلباني،،،،وأبو جفين،،،،،والمزه نصره الحربي،،،،وانا ودي أكرم ،،،،المزه نرمين محسن،،،،اما وهي وبس،،،،،تحت اضواء الشم
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  50. 4
    16 نوفمبر, 2016 , 15:37 م

    ملون

    تستاهل والله
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  51. 3
    16 نوفمبر, 2016 , 15:37 م

    خالد السعيد

    يستاهل التكريم ابدع
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  52. 2
    16 نوفمبر, 2016 , 15:35 م
    عدد التعليقات:15400

    قلم الحقيقه

    كفـــــو فنان الوطن الأول المتميز ناصر القصبي وألف مبروك الجائزة وسام الشرف الذي تسلمته من الجمعية الأمريكية للاعلام الخارجي بحضور وزير خارجيتنا عادل الجبير ممثلآ عن حكومتنا الرشيدة رعاها الله.
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  53. 1
    16 نوفمبر, 2016 , 15:32 م

    جميل

    يستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهل ابوركان ..*** يجب ان تدرس في المدارس والجامعات
    لا يعجبني(7) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم