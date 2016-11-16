بالفيديو:تكريم الفنان “ناصر القصبي”بواشنطن لجهوده في محاربة التطرف

صحيفة المرصد:كرمت الجمعية الأمريكية للإعلام الخارجي في واشنطن، الفنان “ناصر القصبي”، تقديرا لجهوده في محاربة التطرف.وعرض خلال الحفل، فيلم عن مسيرة “القصبي” في محاربة التنظيم الإرهابي داعش، من خلال بث عدد من الحلقات التي قدمها مع زملائه أبرزها حلقات بيضة الشيطان من مسلسل سيلفي والذي تم بثه على قناة MBC .

وقال “القصبي” عبر حسابه على “تويتر”، تم تكريمي البارحه في واشنطن من قبل الجمعية الأمريكية للإعلام الخارجي في حفل بهيج حضره ٤٠٠ شخص كلهم نخب من السياسيين والدبلوماسيين والإعلاميين.مضيفا، “استلمت الجائزه من قبل السيناتور ليندسي غراهام بحضور وزير الخارجية عادل الجبير وسفيرنا في واشنطن الأمير عبدالله بن فيصل”.

تم تكريمي البارحه في واشنطن من قبل الجمعيه الامريكيه للاعلام الخارجي في حفل بهيج حضره ٤٠٠ شخص كلهم نخب من السياسين و الدبلوماسين والاعلامين — ناصر القصبي (@algassabinasser) November 16, 2016

واستلمت الجائزه من قبل السيناتور ليندسي غراهام بحضور وزير الخارجيه عادل الجبير وسفيرنا في واشنطن الامير عبدالله بن فيصل — ناصر القصبي (@algassabinasser) November 16, 2016

الشكر الجزيل لمعالي وزير الخارجيه الاستاذ عادل الجبير ومعالي السفير الامير عبدالله بن فيصل pic.twitter.com/FkMszYpGcX — ناصر القصبي (@algassabinasser) November 16, 2016