صحيفة المرصد: اعتدى طالب في جامعة أوهايو الأمريكية، على زميله أثناء احتجاج الأخير على فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
وعلى الفور اعتقلت السلطات الأمريكية الطالب، ووجهت له تهمة العنف، حسبما ورد في صحيفة تصدرها الجامعة.
ووقع الاعتداء في السادسة مساءً داخل الحرم الجامعي، عندما كان أحد معارضي ترامب يتحدث إلى العشرات من الطلبة بواسطة مكبر صوت، وفوجئ بشخص آخر يدفعه من على مكانه فوق السلم بطريقة عنيفة.
بالفيديو.. طالب أمريكي يعتدي على زميله بطريقة مهينة والسبب “ترامب”!
صحيفة المرصد: اعتدى طالب في جامعة أوهايو الأمريكية، على زميله أثناء احتجاج الأخير على فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
تعليقات ( 5 )
تهانيوين أحترام الرأي الاخر اللي ازعجونا فيه دول العالم الاول
سامرتعليق مخالف
كيفارهاب وعنصرية وماذا بعد؟؟
عدد التعليقات:11313
إنسان منصفترامب،،،،،مايفهم بالسياسه،،،،بيضيع أمريكا ،،،،ويحوس مريرها،،،، لكن رب ضارة نافعه
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهمالحمدلله