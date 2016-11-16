بالفيديو.. طالب أمريكي يعتدي على زميله بطريقة مهينة والسبب “ترامب”!

صحيفة المرصد: اعتدى طالب في جامعة أوهايو الأمريكية، على زميله أثناء احتجاج الأخير على فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وعلى الفور اعتقلت السلطات الأمريكية الطالب، ووجهت له تهمة العنف، حسبما ورد في صحيفة تصدرها الجامعة.

ووقع الاعتداء في السادسة مساءً داخل الحرم الجامعي، عندما كان أحد معارضي ترامب يتحدث إلى العشرات من الطلبة بواسطة مكبر صوت، وفوجئ بشخص آخر يدفعه من على مكانه فوق السلم بطريقة عنيفة.