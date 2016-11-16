رسميا.. الفنان أحمد عز أبًا لـ أبناء “زينة”.. ومحامي الأخيرة يكشف عن خطتها القادمة!

صحيفة المرصد: أصدرت محكمة استئناف الأسرة في مصر اليوم حكماً برفض التماس الفنان أحمد عز لإنكار نسب طفلي الفنانة زينة له، وبذلك تكون قد قضت على آخر محاولات الأول للإنكار.
ووفقًا لـ”العربية نت” قال محامي زينة، معتز الدكر: “إن هذا الحكم يؤكد بشكل نهائي وحاسم وباتّ أن عز هو والد طفلي زينة، وبالتالي لهما الحقوق الشرعية والقانونية كافة على والدهما، مؤكداً أن عز ليس لديه أي محاولات أخرى للتبرؤ من نسب الطفلين، فقد استنفد كل الطرق والوسائل القانونية للطعن في الحكم بنسب الطفلين له”.
وأكد الدكر أن المحكمة ستنظر الدعوى التي أقامتها زينة للخلع من عز يوم 27 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي، مشيراً إلى أنه بحكم ثبوت النسب فإن زينة ما زالت زوجة عز وعلى ذمته قانوناً، ونظراً لأنها ترفض أن تكون على ذمته فقد قررت خلعه.
وأوضح محامي زينة أنه تقدم بطلب للمحكمة يحمل رقم 832 لسنة 2016 طالب فيه بتطليق موكلته وسام رضا إسماعيل الشهيرة بـ”زينة”، من أحمد عز طلقة بائنة للخلع مقابل تنازلها عن جميع حقوقها الشرعية والمادية إعمالاً لنص المادة 20 من القانون 1 لسنة 2001.
وتابع: “زواج عز وزينة ثبت بتوافر أركانه وشروطه في 15 حزيران/يونيو 2012، وأن “زينة” سلمت نسخة عقد زواجها بعز لتوثيقه رسمياً، كما سافرا معاً لقضاء شهر عسل في أوروبا مما يؤكد وجود علاقة زوجية ما زالت قائمة وترفض الفنانة استمرارها”.
وكان محامو عز قد أكدوا أن عز متمسك بعدم الاعتراف بالتوأم زين الدين وعز الدين، وبعدم زواجه من زينة، وأنه سيظل يدافع عن ذلك حتى النهاية. ويشار إلى أن محكمة الجنح أصدرت حكماً سابقاً بحبس أحمد عز لمدة 3 سنوات بتهمة سب وقذف زينة.
تعليقات ( 9 )
داعس المطايااعوذبالله عندما يكبر الأطفال ويعلمون مالذي حصل البغض تطغي عليه الشهوه وعندما تذهب يرجع له عقله
صرخة صمتللحين قضيته ما انتهت اعياله كبرو وراح يدرسون الله واعلم مافيه ابو ينكر ويتخلى عن اولاده ويتبرأ منهم اكيد فيه سبب قوي
لو إنها متزوجة زواج شرعي على ذمة الله ورسوله وبحضور الشهود والشيخ والأهلوتم إشهار الزواج على الملأ لكان هذا الزواج سيحمي كرامتها وابنيها أمام الناس..الأركان والشروط غير متوافرة مثل ما يدعي المحامي..شهر العسل ليس من الشروط والأركان.بينما الشهود والإشهار والشيخ هم من الشروط
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إنسان منصفعيب،،،،عليك،،،،،تتخلى،،،،،عن ضناك،،،،دولا اولادك،،،،،من صلبك،،،،ولا ليش ترفض التحليل ،،،،؟!
الحسناءنستمد القوه من الله سبحانه ثم من اصرار زينه على المطالبه بحقوقها وأنصح كل إمرأه بعدم التنازل
منطقيالحل الوحيد هو تحليل الحمض النووي لمعرفة الحقيقة الغائبه فربما يكون والدهما فعلا وربما غير ذلك ...لكن في كلتا الحالتين ماهو شعور ابنيهما في حال كبروا وعرفوا ماصار بين والديهما ؟؟
دانيالاحمد عز انت مريض