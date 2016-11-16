في بريدة.. منع ابنته من زيارة والدتها فعوقب بالسجن 90 يومًا

صحيفة المرصد: قررت محكمة التنفيذ ببريدة، حبس مواطنًا 90 يوما، لرفضه تنفيذ أمر المحكمة الخاص بتمكين ابنته من زيارة والدتها في منزلها بناءً على الصك الصادر من محكمة ينبع، حسبما أفادت صحيفة “الرياض”.

يشار إلى أن القضية بدأت مجرياتها بعدما رفعت “طالبة التنفيذ” جدّة الطفلة بصفتها “وكيلة الأم” دعوى قضائية في المحكمة العامة بينبع تطالب فيها بحكم زيارة الطفلة لها ولوالدتها, لتحال القضية إلى محكمة الأحوال الشخصية بينبع ليصدر لها القاضي حكماً بحقها بزيارة الطفلة لها في منزل الجدّة مرتين شهريا.

وحدد القاضي تفاصيل الزيارة بمرتين شهريا حسب متن الصك, وفي الأعياد تكون عند والدها في أول يوم عيد الأضحى, وثاني يوم وثالث يوم تكون عند والدتها, وأن تكون في شهر رمضان وأول يوم عيد الفطر عند والدتها, وثاني يوم وثالث يوم من عيد الفطر المبارك تكون عند والدها, وبخصوص العطل الصيفية فتكون مناصفةً بينهما.

وبعد امتناع والد الطفلة عن تنفيذ الحكم رفعت الجدّة “وكيلة الأم” طلباً تنفيذياً لدى محكمة التنفيذ ببريدة , ليصدر قاضي التنفيذ أمراً بإلزام والد الطفلة بالتنفيذ خلال خمسة أيام من تبلغه, إلا أنه أصرّ على الممانعة فأصدر قاضي التنفيذ أمراً تنفيذياً بعد انتهاء المهلة المحددة بمنعه من السفر, وإيقافه من إصدار صكوك التوكيل و التفاويض منه, وإيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية.

ووفقا للمادة (74/1/ج) من نظام التنفيذ تسلسلت العقوبات في حق المنفذ ضده بعد مماطلته في تنفيذ الحكم حتى أمر قاضي التنفيذ بحبسه تسعون يوماً مع إفهامه أن إطلاق سراحه موقوف على تنفيذ القرار التنفيذي الصادر بحقه بتمكين ابنته من زيارة والدتها كما جاء في الصك على أن يعرض على القاضي بعد ثلاثة أشهر من دخوله السجن.