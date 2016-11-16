الكشف عن سبب غضب ميسي من برشلونة ورفضه تجديد عقده

صحيفة المرصد:كشف برنامج El Chiringuito الذي يقدمه الصحفي الإسباني الشهير جوسيب بيدريرول على القناة السادسة الاسبانية، عن سبب غضب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة ورفضه تمديد عقده مع النادي الكتالوني.

وتسود حالة من الاضطراب، جدران نادي برشلونة، للضبابية التي تحوم حول مستقبل نجم الفريق الأول وهدافه التاريخي ليونيل ميسي، الذي لا يمر بأفضل أوقاته خارج المستطيل الأخضر.

وقال موقع إيلاف نقلا عن صحيفة “ماركا” الرياضية أن ميسي لا يرغب في الإقدام على تجديد عقده الحالي الذي يربطه ببرشلونة حتى صيف 2018.وذكرت الصحيفة أن ميسي أبلغ إدارة النادي بأنه لا يرغب في تجديد عقده في الوقت الحالي، وذلك على الأرجح بسبب المشكلات التي يواجهها في إسبانيا والمتمثلة في وضعه الضريبي.

وأضافت الصحيفة أن ميسي يفضل إنهاء عقده الحالي مع برشلونة وبعدها سيفكر في الأمر، رغم أن النادي يثق في أنه سيعدل عن قراره، كما سبق وفعل بالعودة للعب الدولي مع منتخب بلاده بعد إعلانه الاعتزال عقب خسارة بطولة كوبا أميركا الأخيرة.

لكن برنامج El Chiringuito الإسباني الشهير، كشف عن أسباب أخرى تقف خلف غضب النجم الأرجنتيني ورفضه تمديد عقده مع النادي الكتالوني.وبحسب ما قاله الصحفي إدواردو إندا للبرنامج الإسباني فإن ميسي وموكليه وخاصة شقيقه رودريغو غير راضين عن وضعهم مع برشلونة، نطرا لعدم وجود مزايا في عقد اللاعب مثل تلك الموجود في عقد البرازيلي نيمار الذي مدد عقده مع النادي الكتالوني مؤخرا.

وقد يكون ارتفاع الشرط الجزائي الذي يبلغ 250 مليون يورو من بين الأسباب التي جعلت النجم الأرجنتيني لا يرغب في تمديد عقده مع برشلونة لأن ذلك يحول بينه وخوض تجربة جديدة خارج النادي الكتالوني.