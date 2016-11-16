فيديو.. زهرة المعبي: امرأة واحدة لا تكفي للرجل عكس المرأة قلبها لا يتسع إلا لرجل واحد !

صحيفة المرصد: قالت الدكتور زهرة المعبي، الخبيرة الأسرية، إن المرأة الواحدة لا تكفي للرجل مؤكدة أن الله تبارك وتعالى قد منح قلب الرجال القدرة على الجمع بأربع زوجات على عكس المرأة فإن قلبها لا يتسع مطلقًا سوى لرجل واحد لا تفكر سوى فيه ولا تقبل أن تتحدث لغيره.

وأضافت المعبي، في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن زواج الرجل بأكثر من امرأة أفضل ألف مرة من خيانة امرأته في الحرام مع غيرها من النساء.

وناشدت المعبي، الأزواج بتكبير عقولهم والعلم بأن التعدد في الزواج جاء بأمر من الله مستشهدة بقول الله تعالى ” وما تشاءون إلا أن يشاء الله” وقوله “يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان”.