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فيديو.. زهرة المعبي: امرأة واحدة لا تكفي للرجل عكس المرأة قلبها لا يتسع إلا لرجل واحد !

16 نوفمبر, 2016 , 15:45 م
فيديو.. زهرة المعبي: امرأة واحدة لا تكفي للرجل عكس المرأة قلبها لا يتسع إلا لرجل واحد !
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صحيفة المرصد: قالت الدكتور زهرة المعبي، الخبيرة الأسرية، إن المرأة الواحدة لا تكفي للرجل مؤكدة أن الله تبارك وتعالى قد منح قلب الرجال القدرة على الجمع بأربع زوجات على عكس المرأة فإن قلبها لا يتسع مطلقًا سوى لرجل واحد لا تفكر سوى فيه ولا تقبل أن تتحدث لغيره.
وأضافت المعبي، في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن زواج الرجل بأكثر من امرأة أفضل ألف مرة من خيانة امرأته في الحرام مع غيرها من النساء.
وناشدت المعبي، الأزواج بتكبير عقولهم والعلم بأن التعدد في الزواج جاء بأمر من الله مستشهدة بقول الله تعالى ” وما تشاءون إلا أن يشاء الله” وقوله “يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان”.



تعليقات ( 145 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 145
    16 نوفمبر, 2016 , 20:04 م

    كيف نقضي على العنوسة 🤔

    اذا كان السعودي يعدد من اجنبيات ويترك بنات بلده كيف نقضي على العنوسة 🤔 واذا كان السعودي يرفض الزواج من العانس والمطلقة والارملة كيييبف نقضي على العنوسة 🤔 اغلب المعددين يبحث عن الصغيرة ويترك العانس🤔
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  2. 144
    16 نوفمبر, 2016 , 19:58 م

    كيف نقضي على العنوسة 🤔

    اذا كان بعض السعوديين يعدد من اجنبيات ؟؟ واغلب السعوديين يفضّل الصغيرة على العانس والمطلقة والارملة ؟؟ كيف نقضي على العنوسة 🤔
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  3. 143
    16 نوفمبر, 2016 , 19:47 م

    الصقر الجارح

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 142
    16 نوفمبر, 2016 , 19:39 م

    كلامك يالصقر اطلق من كلامها ***اللي أموره طيبه يحمد ربه ومافي مثل بنت الحلال اللي تصون عرضك حتى لو لقيت منها القصور مافي احد كامل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 141
    16 نوفمبر, 2016 , 19:39 م
    عدد التعليقات:858

    سامية

    عادةً يفضّل المازوخيين المازوخية المعنوية لأن الألم النفسي أشد من الألم الجسدي بينما الألم الجسدي يفضي للهلاك إن اشتد بعكس المعنوي لذا نجد انتشار المازوخية المعنوية على نطاق أوسع من المازوخية الجسدية.
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  6. 140
    16 نوفمبر, 2016 , 19:33 م

    الصقر الجارح

    تبون شور صقر .. الي اموره طيبه مع زوجته ومن هو مبارك له فلا يتزوج ويثبت عتبت بيته والي اضطر إلى الزواج بأخرى فالله يبارك له وعلى زوجته الصبر وتعبرها من مصائب الدنيا الي ما تكمل ولها الاجر
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  7. 139
    16 نوفمبر, 2016 , 19:31 م

    كلام سليم

    الله يستر على الجميع ويكتب لنا ولكم الخير انه على كل شي قدير وسامحوني اذا احد اخذ في بعض الرد وفقكم الله
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  8. 138
    16 نوفمبر, 2016 , 19:31 م

    💎🎀سُندُس

    زوزو لوسمحتي لاعاد أشوفك عاملة مداخلة ف مثل هالبرامج ومتكلمة عن أمور تجهلين فيها الشئ الكثير لاتنسين أن اللي يتابعونك بعضهم عقولهم لك عليها ويطيرون ف العجة .. تحياتي وشكراً لك تفضلي🌼
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  9. 137
    16 نوفمبر, 2016 , 19:30 م

    💕💕💕

    الزواج مسؤليه مااتوقع الرجال يبون يعددون اغلبهم يبون مغامرات بس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 136
    16 نوفمبر, 2016 , 19:29 م

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 135
    16 نوفمبر, 2016 , 19:27 م

    💕💕💕

    اللي يقول وين قابلت اللي حبيتهم بهالمجتمع المحافظ ?احلى شيء الحب بهالمجتمع له طعم المغامرة. وتعرف العشق الممنوع مرغوب وانا مالي شغل بسوالفكم كل واحد ينام على جنبه اللي يريحه بس هي كلامها كذب عن المراه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  12. 134
    16 نوفمبر, 2016 , 19:25 م

    💎🎀سُندُس

    أسمعوا ي رياجيل اللي يرغب ف التعدد ولكن عارف نفسه أنه مو قد المسؤولية من جميع النواحي وخايف من الحساب والعقاب يوم القيامة أحسن حل يقدم ع عملية أرهابية ليفوز بالحور العين😊ولكن سؤالي: ماحكم الإرهاب؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 133
    16 نوفمبر, 2016 , 19:24 م
    عدد التعليقات:858

    سامية

    مجتمعنا مبتلى ببعض أصحاب الدالات الوهمية والتي تظهر للعيان مع أول جملة ينطقها أحدهم .
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  14. 132
    16 نوفمبر, 2016 , 19:18 م

    💎🎀سُندُس

    ي128 عفواً ومين اللي قال لك إن رزي محترق أنا عند المكيف وقاعدة أترشف قدحاً من القهوة☕️ والشوكولاطة🍫أنا أتكلم وأنصح اللي مو قد التعدد ولاقادر يتحمل المسؤولية . . وصلت الفگرة😴أتمنى ذلك.
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  15. 131
    16 نوفمبر, 2016 , 19:18 م
    عدد التعليقات:858

    سامية

    تعريف المازوخية : هي اضطراب نفسي يتجسّد في التلذّذ بِالألم الواقع على الشخص نفسه أيّ التلذذ بالاضطهاد عامةً وتعتبر من الإضطرابات النفسية التي تستوجب العلاج.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 130
    16 نوفمبر, 2016 , 19:17 م

    الله عاد ابو سروال وفانيله يمممموت على الأخبار هاذي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  17. 129
    16 نوفمبر, 2016 , 19:12 م

    💎🎀سُندُس

    تقول زوزو: المرأة قلبها💗لا يتسع مطلقًا سوى لرجل واحد لا تفكر سوى فيه ولا تقبل أن تتحدث لغيره......) صدقتي ي زوزو ولكن هذا بالنسبة للمرأة "المخلصة" لكن وينها المخلصة🤔؟ إلامارحم ربي.
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  18. 128
    16 نوفمبر, 2016 , 19:10 م

    كلام سليم

    تعليق 124 ايش اللي محرق رزك طيب لك اكثر من 13 رد اللي يبغي يعدد الله يقويه ويساعده واللي عنده امكانية وظروفه تساعده ايشش المشكلة في ذلك وشكرً لك
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  19. 127
    16 نوفمبر, 2016 , 19:06 م

    💎🎀سُندُس

    مااااشي ي زوزو وبغض النظر عن الحب والقلب💗لأن الحب نادر .. هل ( بعض ) النساء يكفيها رجل واحد😜😂 .. جاوبي😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 126
    16 نوفمبر, 2016 , 19:02 م

    💎🎀سُندُس

    تقول زوزو : إن المرأة الواحدة لا تكفي للرجل.........) عفواً متى عملتي احصائية ع جميع الرجال وأخذتي رأيهم وإنطباعاتهم🤔
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  21. 125
    16 نوفمبر, 2016 , 18:58 م

    💎🎀سُندُس

    البعض يعدد وكل وحدة ف بيت ومعاها إنتاج من الورعان وقدره وهو مشغول ف جمع المال ع مدار الساعة فهل مثل هذا الرجل يقال عنه كفو لتحمل المسؤولية إذا هو مضيع حتى اسماء وراعينه🤔
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  22. 124
    16 نوفمبر, 2016 , 18:55 م

    💎🎀سُندُس

    اللي يشكرها👍 واللي يصفق لها👏واللي واللي مابقى إلا يبوسون رأسها أنا أبغي أفهم ويش الأختراع اللي جابته ؟ هل التعدد أمر جديد ومستحدث للتو / التعدد جاء فيه آيات قرآنية وأحاديث نبوية ... الله يشفيكم.
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  23. 123
    16 نوفمبر, 2016 , 18:52 م

    الصقر الجارح

    الي استغربه من بعض الاخوات هنا العمه باميه وعيرها هههههه تقول كيف يتحمل قلب الرجل اربع لانها قاسته على تحمل قلبها هي وكيف لا يناسب العصر هذا والبيوت مليئة بالحمام الزاجل هههههه
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  24. 122
    16 نوفمبر, 2016 , 18:50 م

    كونان

    كلام في الصميم فعلا جزاك لله خيرا لكن الدكتوره زهره****
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  25. 121
    16 نوفمبر, 2016 , 18:49 م

    💎🎀سُندُس

    ي120 مسكين من يعارض شرع رب العالمين يضحك ع نفسه وهو لايعلم إن أمر الله نافذ ولكن أغلب النساء تكره التعدد لإن الرجل لايعدل لإن العدل مرهق وايضاً بعضهم يعدد وهو عايش ع الكفاف ويبلى المجتمع ب أولاد
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  26. 120
    16 نوفمبر, 2016 , 18:42 م

    كلام سليم

    ابغي جواب من اللي يعارضن على التعدد ايش المشكلة في ذلك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  27. 119
    16 نوفمبر, 2016 , 18:34 م
    عدد التعليقات:9109

    اللامي10

    كلام سليم✔
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  28. 118
    16 نوفمبر, 2016 , 18:28 م
    عدد التعليقات:5800

    المنتصر بالله

    الموضوع هذا مايعجب شوندش طبعها كيذا حسيديات ****دلول وبدريه وفرقة حسب الله وأعوانهم وقروب عاطل مرر مادريتا مارحتا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 117
    16 نوفمبر, 2016 , 18:25 م
    عدد التعليقات:5800

    المنتصر بالله

    وش مكوناته الثريد يا شندش وبعدين كيف عرفتي المرقوق هو حلو ووووووو
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 116
    16 نوفمبر, 2016 , 18:22 م

    الصقر الجارح

    تبون الصدق كلامها عين العقل وإن كان بودي ان لا اجرح حمام السلام ولو اني صقر ههههه يعني الآن المطلقة والارملة والعانس اليس لها حق في الزواج حتى ثانية او ثالثة !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  31. 115
    16 نوفمبر, 2016 , 18:18 م

    💎🎀سُندُس

    الثريد هو الطعام المفضل لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 114
    16 نوفمبر, 2016 , 18:18 م
    عدد التعليقات:5800

    المنتصر بالله

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  33. 113
    16 نوفمبر, 2016 , 18:14 م
    عدد التعليقات:5800

    المنتصر بالله

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 112
    16 نوفمبر, 2016 , 18:14 م

    💎🎀سُندُس

    نشوف الآن سالفة زوزو بالنسبة للمرأة😊
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  35. 111
    16 نوفمبر, 2016 , 18:14 م

    استغفرالله

    أستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوه الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 110
    16 نوفمبر, 2016 , 18:11 م

    سُندُس

    ي91 أحترم نفسك وهذب الفاظك ومين حضرتي عشان أعارض الشرع ي "***"
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  37. 109
    16 نوفمبر, 2016 , 18:11 م
    عدد التعليقات:5800

    المنتصر بالله

    الله يطول في عمر هذه المرأة تقول الصحيح بنت حلال مو مثل بعض الناس وإللي على رأسه بطحاء يحسس علاها هههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 108
    16 نوفمبر, 2016 , 18:09 م

    💎🎀سُندُس

    في حب عائشة رضي الله عنها وتفضيل الرسول لها ع سائر نسائه قال صلى الله عليه وسلم : ( وفضلُ عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام )👌
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 107
    16 نوفمبر, 2016 , 18:07 م
    عدد التعليقات:5800

    المنتصر بالله

    صوره مع التحية والتقدير والاحترام إلى من ترغب الزواج من سعادتنا أنا جاهز اتزوجها وتصير رقم 2.............? علم 112
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  40. 106
    16 نوفمبر, 2016 , 18:06 م

    007

    الله أكبر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  41. 105
    16 نوفمبر, 2016 , 18:05 م
    عدد التعليقات:858

    سامية

    قال تعالى:(ولن تستطيعوا أن تعدلوابين النساء بين النساء ولو حرصتم(فإن خفتم ألا تعدلوا ((فواحدة))) ليت هالخبيرةتخبرنا وش تعني هالآيتين لأن الآيات التي أوردتها مالها علاقة بالتعدد لامن قريب ولابعيد.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  42. 104
    16 نوفمبر, 2016 , 18:04 م

    💎🎀سُندُس

    رب العالمين وهو الأعلم والأحكم يقول👈🏻 ( : "وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ") تجي إنت ي مخلوق ياضعيف وتدعي القدرة ع العدل بين النساء / عجبي🤔
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  43. 103
    16 نوفمبر, 2016 , 18:04 م
    عدد التعليقات:5800

    المنتصر بالله

    إللي عمره 38 هذا عاطل آبك آبك آبك مازاد حتى بعد مرور 3 سنوات واقف على 38 سنه يبدو أن مثبت السرعه قافل ههههههههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  44. 102
    16 نوفمبر, 2016 , 17:59 م
    عدد التعليقات:5800

    المنتصر بالله

    هذا الكلام السنع فعلاً وحده ماتكفي الحاجه مثل الراتب ما يكفي الحاجه ههههههههه أحسن شيء 3 *****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 101
    16 نوفمبر, 2016 , 17:55 م

    🎀💫

    وبيبني بيت -بعدوبيسافر- على حساب الضعيفات -اللي بتتزوجك -داعين عليها أهلها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 100
    16 نوفمبر, 2016 , 17:53 م
    عدد التعليقات:5800

    المنتصر بالله

    علي الحرام أن قلبي فيه 3كراسي للإسكان يا 112علم وعند الضروره يشيل 4 2 من الطائف و2 من الرياض يا مادريتا العدد المسموح 4
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  47. 99
    16 نوفمبر, 2016 , 17:53 م

    عبشان الشلولخ

    الدكتورة زهرة عقلها يوزن بلد وانسانة فااااهمة وذكية ..الله يحفظها
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  48. 98
    16 نوفمبر, 2016 , 17:51 م

    🎀💫

    عاد جاكم -انسان منصف -يموت على الفلوس-وبخيل بين من كلامه 😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 97
    16 نوفمبر, 2016 , 17:51 م

    💎🎀سُندُس

    78 عمرك 38 ومتزوج 3 ودي أصدق بسسس قووووويههه😂😂إلا إذا أنت متزوج وأنت ف المرحلة الإبتدائية ممكن ليش لا😝😜
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 96
    16 نوفمبر, 2016 , 17:49 م

    🎀💫

    إنسان منشف-زهرة الفاضية-ماجابت جديد-وأحسن للرجال -يتزوج ثانيه وثالثة -ولايروح للحرام -بس كثير من كلام سندس صح-رضيت ولا إ نرضيت
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  51. 95
    16 نوفمبر, 2016 , 17:47 م

    من حائل

    الله يجزاه خير هذا الكلام الصحيح !
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  52. 94
    16 نوفمبر, 2016 , 17:47 م
    عدد التعليقات:1

    إنسان منصف

    تخيل تتزوج من ،،،،اربع معلمات ،،،،كل واحده راتبها ،،،،١٠ آلاف المجموع مع راتبك،،،،،شهريا ،،،،٥٠ الف ريال،،،،بالسنه ٦٠٠ الف ريال،،،،،تبني لك فيها فله وان مرتاح،،،،وتصيف ،،،بأحلى بلد
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  53. 93
    16 نوفمبر, 2016 , 17:46 م

    💎🎀سُندُس

    ي78 صفوة الخلق تزوج العديد من النساء ولم يميل قلبه إلالواحدة وأنت قلبك يحب 3 أنت عندك قلب غير قلوب البشر ولاكيف🤔حدث العاقل بما لايعقل فأن صدق فلاعقل له ( القلب واحد💗مايسكنه شخصين)
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 92
    16 نوفمبر, 2016 , 17:45 م

    🎀💫

    والرجال مبسوطين-مالت عليكم -اللي يعدد-اللي عنده القدرة- في كل شيء-ينفق على عياله -مو ينجبهم وينساهم -يقدر يربيهم -يعدل بينهم -ولا يمسك الثلاث زوجات-والرابعة زي-مايقولون كبش فداء-يعرس اليوم ويطلق بكره
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  55. 91
    16 نوفمبر, 2016 , 17:44 م
    عدد التعليقات:1

    إنسان منصف

    احترقت،،،،،،شندش،،،،،،التعدد،،،،،هو الأصل ،،،،،رضيتي،،،،يا شندش،،،،،ولا انرضيتي،،،،،خخخخخخخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 90
    16 نوفمبر, 2016 , 17:42 م

    💎🎀سُندُس

    86 / تشكرها ع أساس جايبة الذيب من ذيله😂 الكلام اللي قالته موجود ف القرآن والسنة منذ مئات السنين.
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  57. 89
    16 نوفمبر, 2016 , 17:42 م

    زائر

    غريبه ليه ما استشهدت بقوله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  58. 88
    16 نوفمبر, 2016 , 17:40 م

    الى 78

    الله يقويك يابطل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 87
    16 نوفمبر, 2016 , 17:39 م

    💎🎀سُندُس

    زوزو معلقة المايك وجالسة عند المكيف وتحث الرجال ع التعدد تبغي تنكبهم تحسب التعدد لعبة وراعين ماتدري إن الواحدة تكفي وعساه يكمل حقوقها ولازلت اتسأل? مين اللي عينك خبيرة أسرية🤔
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 86
    16 نوفمبر, 2016 , 17:36 م

    فارس نحد

    تسلمين الله يكثر من امثالك ويطول بعمرك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  61. 85
    16 نوفمبر, 2016 , 17:35 م

    💎🎀سُندُس

    يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان”......) سُـلطان يعني "قوة" و"قدرة" ومشيئة الله هذا الكلام عارفينه ويش الجديد?🤔
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  62. 84
    16 نوفمبر, 2016 , 17:34 م

    ميادة

    والحريم اللى كانوا يعددوا قبل الاسلام قلبهم لايتسع لرجل واحد تراها دي اكبر كذبه بلا كلام فاضي لولا هرجه الانجاب والنسب كانوا الحريم زي الرجال
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  63. 83
    16 نوفمبر, 2016 , 17:31 م

    💎🎀سُندُس

    مستشهدة بقول الله تعالى ” وما تشاءون إلا أن يشاء الله”.........) طيب يازوزو دامك تعرفين إن كل شئ بمشيئة الله ليش مشتحنة وشوي يطق لك عرق😂 ( تناقض ) عجيب !!!🤔
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  64. 82
    16 نوفمبر, 2016 , 17:30 م

    الهمداني

    فكرة ربط التعدد بالقدرة فكرة عليها مليون علامة ((؟)) لانه هناك نساء عندهم قدرة ان كانت جسدية او حتى مادية فهل تعدد او ان الموضوع من اساسه تسلط في تسلط هناك اشياء يجب على العقل السليم نبذها وتركها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  65. 81
    16 نوفمبر, 2016 , 17:29 م

    فكره حلوووه

    المفروض تفرغ من عملها ويتم ندبها للجامعات والكليات وتلقي محاضرات عن ذلك شي تشكر عليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  66. 80
    16 نوفمبر, 2016 , 17:28 م

    💎🎀سُندُس

    وناشدت زوزو ، الأزواج بتكبير عقولهم والعلم بأن التعدد في الزواج......) وأنا ي زوزو أقول لك أن الشخص العاقل لايلدغ من جحر مرتين من جرب تبعات الزواج وأستشعر المسؤولية راح يكره حياته مو التعدد بس😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  67. 79
    16 نوفمبر, 2016 , 17:25 م

    جنوبية..🌻🌻

    ابشرك بعضهم معدد وعينه زايغة وبعضهم عنده وحدة وكاف عاف وفي حريم متزوجة وتخون وبعضهم أرملة ولا مطلقة وعفيفة عن الرجال الشغلة مبداء وخلي عنك التحريض للرجال
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  68. 78
    16 نوفمبر, 2016 , 17:25 م

    فكره حلوووه

    نعم طرحها واقعي انا شاب متزوج من 3 زوجات وحبهم سوا ولا اميل لوحده بالعكس احبهم زي بعض ومازال القلب يبحث عن عن الرابعة ولله الحمد والشكر وانا مازلت في عمر 38 سنه يارب لك الحمد والشكر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  69. 77
    16 نوفمبر, 2016 , 17:23 م

    💎🎀سُندُس

    وناشدت زوزو : الأزواج بتكبير عقولهم والعلم بأن التعدد في الزواج جاء بأمر من الله.....) وهل طبقوا كل م أمر الله به ولم يبقى إلا التعدد ليطبقوه .. عجبي🤔😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  70. 76
    16 نوفمبر, 2016 , 17:20 م

    💎🎀سُندُس

    زورو تقول: أن زواج الرجل بأكثر من امرأة أفضل ألف مرة من خيانة امرأته في الحرام...........) وهل فيه ضمانات ع عدم خيانة الرجل حتى لو عدد ؟ ( الشيطان حي مامات ) لعلمك بس يعني توقعي خيانته ف أي لحظة😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  71. 75
    16 نوفمبر, 2016 , 17:17 م

    الهمداني

    طيب والحرمة اللي عندها قدرة عالية وش تسوي تعدد يعني بلاش***خلكم ناس اسوياء وصحيحين افضل
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  72. 74
    16 نوفمبر, 2016 , 17:17 م
    عدد التعليقات:858

    سامية

    التعدد كان موجودا في زمن مضى ولأسباب معينة انتهت فلم يعد صالحا في عصرنا الحاضر .
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  73. 73
    16 نوفمبر, 2016 , 17:16 م

    💎🎀سُندُس

    لله در هذا الشاعر __العاشق المخلص الوافي عذربوا في حبيبته وحاولوا يخلونه ينساها بشتى الطرق ولكنه لم يسمع فيها👂لأنه يعرفها جيداً تُرى كم يوجد ف العالم مثل هذا الرجل🤔🤔
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  74. 72
    16 نوفمبر, 2016 , 17:15 م

    فكره حلوووه

    اطلب من الأخوات تتبع طرح الدكتورة زهرة وتطبيق فكرتها كلام في الصميم بارك الله بعلمك يادكتورة
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  75. 71
    16 نوفمبر, 2016 , 17:15 م

    اللهم انا نعوذ بك من الفتن ..

    مشرووع صائب لأن من أمر به الله سبحانه وتعالى مو البلاوي إللي نسمعها الآن الله يحمينا ومنكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  76. 70
    16 نوفمبر, 2016 , 17:12 م

    💎🎀سُندُس

    يانـااااس خلـوا كـل وادٍ ومجـراه..............................قلتـوا كثيـر وقولكـم مالقيـتـه !!🤔
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  77. 69
    16 نوفمبر, 2016 , 17:08 م

    فكره حلوووه

    احب اشكر الدكتوره على الطرح المفيد للجنسين ولكن يجب علينا تطبيقه وتكاتف بين الجنسين يعني اي رجل يتقدم لطلب يد فتاة لا تمانع بذلك وبكذا نقضي على العنوسة ويصبح اقل رجل سعودي معدد من 3 زوجات
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  78. 68
    16 نوفمبر, 2016 , 17:08 م

    💎🎀سُندُس

    مطـاوع(ن) قلبـي بعجفـاه وإقــداه...........................وإليا عطى منهـاج درب(ن) عطيتـه !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  79. 67
    16 نوفمبر, 2016 , 17:06 م

    💎🎀سُندُس

    قالوا كثر شيبـك وقلبـك بعميـاه.............................قلت آآآه لـو قلبـي غريـر نهيتـه !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  80. 66
    16 نوفمبر, 2016 , 17:05 م

    الى نبرة صدى

    المرأة التي خلعت زوجها من اجل المال بالتأكيد لم تكن تحبه لكن اذا احبته مستحيل تشارك احد معاه لكن الرجل اذا احب زوجته يستطيع ان يشارك زوجة اخرى معها ولا يعني انه كرهها
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  81. 65
    16 نوفمبر, 2016 , 17:04 م
    عدد التعليقات:858

    سامية

    أطالب الدكتورة العلامة زهرة المعبي بالدليل العلمي على تعدد قلوب الرجل منذ آدم عليه السلام وأنه مهيأ منذ خلق للتعدد فالكلام الذي قالته غير موزون ولا دقيق علميا ولامنطقيا *****
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  82. 64
    16 نوفمبر, 2016 , 17:04 م

    جاري الكتابه....

    عليكم بشرع الخالق تعالى ودعو شرع المخلوقين مهما بلغو من العلم فما أوتو الا قليلا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  83. 63
    16 نوفمبر, 2016 , 17:02 م

    💎🎀سُندُس

    قالـوا نشيـر ولا نفـع ماحكينـاه............................قلـت آآآه هـراج النمايـم عصيتـه !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  84. 62
    16 نوفمبر, 2016 , 16:58 م

    جنوبية..

    *** انشغلي بشي ينفعك من الكلام الفاضي
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  85. 61
    16 نوفمبر, 2016 , 16:58 م

    💎🎀سُندُس

    قالـوا عليـل(ن) ناقلـ(ن) داه بــرداه............................قلت آآآه بأقرابـي وروحـي فديتـه !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  86. 60
    16 نوفمبر, 2016 , 16:57 م

    كلام الدكتورة هو عين العقل ومن يهزأ من قولها أن المرأة لا يتسع قلبها إلا لرجل واحد فهو كمن يبرأ الأزواج الذين يطاردون من بلد لبلد بغية الحرام ولكن يبقى من النساء من تزوجت رجلين ومن تعشق أكثر من واحد .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  87. 59
    16 نوفمبر, 2016 , 16:56 م
    عدد التعليقات:858

    سامية

    د.زهرة تقول أن المرأة عندها قلب واحد فماتقدر تحب إلا رجل واحد سؤالي كم قلب لدى الرجل؟؟الصراحة المنطق غريب والحماس يدل على ألم دفين والمعلومات لك عليها 😂يجب تطبيق معاهدة سيداو بكل بنودها وكفاية تنطع.
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  88. 58
    16 نوفمبر, 2016 , 16:54 م

    💎🎀سُندُس

    قالـوا نشوفـه عنـد هـذا وهـذاه...........................قلت آآآه عمره ماعقب حجـر بيتـه !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  89. 57
    16 نوفمبر, 2016 , 16:51 م

    💎🎀سُندُس

    قالوا من أقصى الناس وين أنت وياه.......................قلت آآآه ما أنسى يوم جاني وجيتـه !!
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  90. 56
    16 نوفمبر, 2016 , 16:51 م

    53 وين قابلتيهم الكثير وحبيتيهم بمجتمع محافظ وش صار عقب الحب عسى العواقب سليمة ****
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  91. 55
    16 نوفمبر, 2016 , 16:47 م

    ابوغوري

    قلب المرأه مثل مدرجات ملعب الكوره هههههههههههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  92. 54
    16 نوفمبر, 2016 , 16:45 م

    💎🎀سُندُس

    قالوا تـزوج كـود تدلـه وتنسـاه...........................قلت آآآه لو خذت أربـع مـا نسيتـه !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  93. 53
    16 نوفمبر, 2016 , 16:44 م

    انا امراه وحبيت كثيررر يعني كلامها كذب
    لا يعجبني(6) اعجبني(2)
  94. 52
    16 نوفمبر, 2016 , 16:43 م

    هههه

    وربنا يازهرة ليه خلق لو حوا وحدة ليه ماخلق لو اربع حواوات تقول الله خلق ادم مهيأ ل 4 هههههه ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  95. 51
    16 نوفمبر, 2016 , 16:43 م

    ولا تقبل أن تتحدث لغيره هههههههههههههههههههه ايه هين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  96. 50
    16 نوفمبر, 2016 , 16:42 م

    💎🎀سُندُس

    قالوا ندور لك من البيـض حليـاه.............................قلت آآآه لـو غيـره بكفـي رميتـه!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  97. 49
    16 نوفمبر, 2016 , 16:41 م

    عبيد

    هههههه الحين الحريم عندنا يلطمون هههههههه اتى شاهد من أهلها هههه قصف الجبهة ههههههه المصيبة انه من قبل 10 سنوات كان عادى جدا بس من بعد ما تحكم اللبرالية بالإعلام وهم حشر بعقول النساء انه يدمر الاسرة
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  98. 48
    16 نوفمبر, 2016 , 16:41 م

    ..

    صحيح قلب المرأة لا يتسع إلا للرجل واحد أما الرجل قلبه يتسع لأكثر من أمرأة هذي الحقيقة
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  99. 47
    16 نوفمبر, 2016 , 16:39 م

    التعدد حلله الشرع ولا يعارضه إلا من يريد إفساد الرجل والمرأة على حد سواء واللجوء للحرام، لكن تبقى الاستطاعة وهي بالدرجة الأولى النفقة والقدرة على إعفاف الزوجة وفي هذا الزمن قل من يستطيع ذلك.
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  100. 46
    16 نوفمبر, 2016 , 16:37 م

    نبرة صدي

    انا أضحك علي مقولة أن قلب المرأه لايتسع الارجل واحد ....أعرف زوجات خلعن أزواجهن بسبب المال ... أو حبت غيره وبعضهن تدعي حبه وتزوجت بعد وفاته بشهر ههههههههههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  101. 45
    16 نوفمبر, 2016 , 16:36 م

    منى

    لو تزوج علي ***وكماتدين تدان
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  102. 44
    16 نوفمبر, 2016 , 16:36 م

    يالطيف

    قلبها لايتسع الى لرجل واحد وكيف عرفتي هل تعلمين حكايه امراءة فرعون وكيلو باترة المراه يسع من كان جيبه عامر والمثل المصري يقول لادخل الفقر من الباب هرب الحب من الشباك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  103. 43
    16 نوفمبر, 2016 , 16:35 م

    💎🎀سُندُس

    أن ينسى المرأة التي أحبها حتى لوتزوج مليون وحدة.. خليني أعلمك ي زوزو ويش قال الشاعر:
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  104. 42
    16 نوفمبر, 2016 , 16:33 م

    hima

    ملخبطه.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  105. 41
    16 نوفمبر, 2016 , 16:33 م

    💎🎀سُندُس

    لقد جانبك الصواب ي زوزو عندما ربطتي التعدد بالقلب💗حسستيني أن الرجل يملك قلب يختلف عن قلب المرأة قلبه فندق مثلاً أوشقق مفروشة😂لعلمك ي زوزو ( بعض ) الرجال إذا حب من قلب تلاقينه "مخلص" و "وفي" ولايمكن
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  106. 40
    16 نوفمبر, 2016 , 16:31 م
    عدد التعليقات:1

    إنسان منصف

    ت ٣٢،،،،،غلطان،،،،،تزوج ثانيه،،،،وثالثه،،،،،ورابعه،،،،،تصير،،،،ملك
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  107. 39
    16 نوفمبر, 2016 , 16:30 م

    عانس

    زهرة تقول عددوا يالنشاما،، ياليت من يقول منهم تم . خسارة مافيه رجال الا البقايا،،***
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  108. 38
    16 نوفمبر, 2016 , 16:29 م

    مظلوم

    والله نفسي بالثانيه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  109. 37
    16 نوفمبر, 2016 , 16:29 م
    عدد التعليقات:1

    إنسان منصف

    كذابه،،،،،ياسندش،،،،،،انا حبيت،،،،،عدد شعر رأسي،،،،،ممكن يغلي وحده اكثر ،،،،لكن القلب يتسع الكل،،،،،يا شندش
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  110. 36
    16 نوفمبر, 2016 , 16:28 م

    💎🎀سُندُس

    الرجل قد يعدد لأسباب كثيرة ولكن لاعلاقة لها بالحب وميل القلب قد يعدد لظروف خاصة أو يتزوج زوجة أخيه المتوفي ليربي أخيه أو يتزوج لأسباب آخرى لمصلحة ما مثلاً ووالخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  111. 35
    16 نوفمبر, 2016 , 16:28 م

    مظلوم

    من يزوجني
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  112. 34
    16 نوفمبر, 2016 , 16:28 م

    انشر التعليق

    بيض الله وجهك هذا الكلام السنع
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  113. 33
    16 نوفمبر, 2016 , 16:24 م

    شيعي برونزي

    يمكن يبغى رز
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  114. 32
    16 نوفمبر, 2016 , 16:24 م

    قلبي اخضر ... لكن!!

    نفسي و ب أطق على الثانية بس المشكلة زوجتي طيبة فيني وشايلتني على كفوف الراحة يعني خادمتتي بعيونها صعب والله ما اقدر اصدمها ماتهون علي الغالية
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  115. 31
    16 نوفمبر, 2016 , 16:23 م

    تح تح تح

    سبحان من خلق خنبوقة وشندش شيهانه يا صبر الارض عليهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  116. 30
    16 نوفمبر, 2016 , 16:22 م

    ابن الوغيده

    دعم منى ،،قررت الزواج ،
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  117. 29
    16 نوفمبر, 2016 , 16:19 م
    عدد التعليقات:1

    إنسان منصف

    يجب ان يكون الشعار المرفوع،،،،،((( إمرأه واحده لا تكفي )))
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  118. 28
    16 نوفمبر, 2016 , 16:18 م
    عدد التعليقات:1

    إنسان منصف

    اللي ،،،،يزني،،،،ويترك التعدد،،،،هذا إنسان ،،،،،سلك مسلك ،،،،،ابليس،،،،ولا لاء ،،،، يا ناقصات العقل والدين،،،،،خخخخخخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  119. 27
    16 نوفمبر, 2016 , 16:18 م

    ابن الوغيده

    عجبى والله لمن يتكلمون عن الرزق، من توكل على الله ،كفاه رزقة وتكفل بتوفيقه،، تزوجوهم فقراء يغنيكم الله، اتق الله ولا تتكل ، على الدوله،الاتكال على الله ورزق الابناء علا الله، اتوكل على الله وتزوج،
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  120. 26
    16 نوفمبر, 2016 , 16:17 م

    اذكار الصباح والمساء

    لاحول ولاقوة الابالله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  121. 25
    16 نوفمبر, 2016 , 16:16 م
    عدد التعليقات:1

    إنسان منصف

    شندش،،،،قبل شوي،،،،مطوعه،،،،والحين ،،،،قلبتي،،،،التعدد،،،،،ثابت بالقرآن،،،،يا شندش،،،،،،خخخخخخخخخ
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  122. 24
    16 نوفمبر, 2016 , 16:16 م

    💎🎀سُندُس

    من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب🤔
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  123. 23
    16 نوفمبر, 2016 , 16:15 م

    الهمداني

    اللي يقودون العالم ويحركونه سياسيا وقتصاديا وصحيا الخ كلهم لهم زوجه وحده انت طلعي منها ولا تحاولي تثبتي ان الرجعية صالحة او مفيدة لانها اثبتت العكس على مر التاريخ وفشلت حتى عن بناء اسرة وحده سليمة
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  124. 22
    16 نوفمبر, 2016 , 16:14 م

    الله يجزاها خير ايش وحده وعيال وكلام كثير ماينتهي هاالعأم وانا متزوج 4وخلاص علم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  125. 21
    16 نوفمبر, 2016 , 16:13 م

    💎🎀سُندُس

    التعدد ماله علاقة بالحب وميل القلب💗بتاتاً .. أنا أبغي أفهم مين اللي عينك خبيرة أسرية🤔
    لا يعجبني(3) اعجبني(11)
  126. 20
    16 نوفمبر, 2016 , 16:12 م

    هند بنت عتبه

    ياليتك ساكته وش دخل الآيات الي ذكرتها بالتعدد؟ التعدد يبي له رجال يخاف الله يعدل بين زوجاته والنائب وتنطبق عليه شروط التعدد ويكون مقتدر اغلب الرجال يعدد للهياط الاجتماعي يعنني
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  127. 19
    16 نوفمبر, 2016 , 16:10 م

    اعجبني طرحك

    ماشاء الله تبارك هذي الدراسة اللي تفيد راعيها واطلب تعميمها على جميع النساء لكي يقمن بالظغط على ازواجهن لا اجبارهم على التعدد والقضاء على العنوسة . وشكراً على ذلك
    لا يعجبني(2) اعجبني(4)
  128. 18
    16 نوفمبر, 2016 , 16:09 م
    عدد التعليقات:1

    إنسان منصف

    انا اشهد انك ،،،،دكتوره عن جد،،،،،،والنعم فيك
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  129. 17
    16 نوفمبر, 2016 , 16:09 م

    💎🎀سُندُس

    ي9 أجل يقضي ع العنوسة على أساس المعدد يبحث عن الكبيرة ف السن😂وأنت طاير ف عجة زهرة نعم الرجل يتزوج أكثر من واحدة ولكن لايحب💗 إلاواحدة وأرجع للرسول شوف كم عدد نسائه ولم يحب إلاواحدة💗
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  130. 16
    16 نوفمبر, 2016 , 16:08 م

    عبيد

    ليس بجديد اتت هذة أمر من الله للمؤمنين والمسلمين ولم يخص أحد بل تعميم لكافة المسلمين في ارجا الارض ولكن للاسف ان هناك من يقدس النظام المسيحي ويريد تطبيقه على المسلمين مجردنسخ ولصق بحجة المساواة والظلم
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  131. 15
    16 نوفمبر, 2016 , 16:06 م

    طيب كلنا نعرف هذا الكلام

    بس المشكلة مافي دعم من الدولة والجمعيات لماذا لا تلزم الدولة الرجل بالتعدد وتعطيه دعم شهري عن كل زوجة يتزوجها الفين ريال واي مرأة تطلب الطلاق بسبب زواج الرجل عليها تسجن
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  132. 14
    16 نوفمبر, 2016 , 16:05 م

    الزمالي

    من يعلم الاولى اني عنتر هههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  133. 13
    16 نوفمبر, 2016 , 16:04 م

    بس حلوه يوم تقول المرأة لاتقبل تتكلم لغير رجل واحد ههههههههههههه باليوم مايكفيها عشره
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  134. 12
    16 نوفمبر, 2016 , 16:02 م

    خالد

    والله كلامها حق بس ودك انة جاي من عالم شرعي اجتماعي متفتح
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  135. 11
    16 نوفمبر, 2016 , 16:01 م

    متصفح١١١١

    ما قالت الا الحق رضي من رضي وزعل من زعل بغض النظر عن الاستشهاد بالايآت الى اوردتها وعموما لها علاقه بالمشيئه الإلاهيه وكل شيء بمشيئة الله تعالى وتقدير الحي القيوم عالم كل شيءسبحانه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  136. 10
    16 نوفمبر, 2016 , 16:00 م

    خالد

    خنبوقه هههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  137. 9
    16 نوفمبر, 2016 , 16:00 م

    السموأل

    الله يجزاك خير عسى الله ان ينفع بنصيحتك البيوت مليئة بالنساء من مختلف الإعمار والتعدد الحل الأمثل لحل مشكلة العنوسة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  138. 8
    16 نوفمبر, 2016 , 15:59 م

    الزمالي

    نعم صادقه ...... عاشت زهره . عبيهم يامعبيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  139. 7
    16 نوفمبر, 2016 , 15:59 م

    خالد الزهراني

    هي صادقه والله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  140. 6
    16 نوفمبر, 2016 , 15:58 م

    ابن الوغيده

    المرأة التى خشية ربها وتكلمة بالحق,, بيض الله وجهك ووجه كل مسلمه عاقله. ربنا جل جلاله امر , بمثنى وثلاث ورباع.
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  141. 5
    16 نوفمبر, 2016 , 15:57 م

    صقر الجنوب

    أول مرة أحترم السيدة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ الله يرحم والديك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  142. 4
    16 نوفمبر, 2016 , 15:56 م

    السموأل

    الله يجزاك خير عسى الله ان ينفع بنصيحتك البيوت مليئة بالنساء من مختلف الإعمار والتعدد الحل الأمثل لحل مشكلة العنوسة
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  143. 3
    16 نوفمبر, 2016 , 15:55 م

    ليست المشكلة بالتعدد نفسه ولكن المشكلة بالقدرة والتحمل فهل من يريد التعدد قادر على تربية ابناء الزوجة الجديدة مع ابناء السابقة ؟ وهل سيعدل بين زوجاته ؟ وهل لديه القدرة المادية والمعنوية للتعدد ؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  144. 2
    16 نوفمبر, 2016 , 15:50 م

    بقايا مشاعر.....♡

    ماهي صاحيه هذي الايه الكريمه ليس فيها اي اشاره للتعدد والله شكلها ***المعبي انا اقول لها تتعوذ من ابليس وتتذكر فان لم تعدلو فواحده ....تعبت البيوت بالاطفال الرجال بدال ماينتبهون لعيالهم يدورن العرس
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  145. 1
    16 نوفمبر, 2016 , 15:48 م

    أسماء

    شر البليه مايضحك
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