صحيفة المرصد: قالت الدكتور زهرة المعبي، الخبيرة الأسرية، إن المرأة الواحدة لا تكفي للرجل مؤكدة أن الله تبارك وتعالى قد منح قلب الرجال القدرة على الجمع بأربع زوجات على عكس المرأة فإن قلبها لا يتسع مطلقًا سوى لرجل واحد لا تفكر سوى فيه ولا تقبل أن تتحدث لغيره.
وأضافت المعبي، في مداخلة مع برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أن زواج الرجل بأكثر من امرأة أفضل ألف مرة من خيانة امرأته في الحرام مع غيرها من النساء.
وناشدت المعبي، الأزواج بتكبير عقولهم والعلم بأن التعدد في الزواج جاء بأمر من الله مستشهدة بقول الله تعالى ” وما تشاءون إلا أن يشاء الله” وقوله “يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان”.
فيديو.. زهرة المعبي: امرأة واحدة لا تكفي للرجل عكس المرأة قلبها لا يتسع إلا لرجل واحد !
صحيفة المرصد: قالت الدكتور زهرة المعبي، الخبيرة الأسرية، إن المرأة الواحدة لا تكفي للرجل مؤكدة أن الله تبارك وتعالى قد منح قلب الرجال القدرة على الجمع بأربع زوجات على عكس المرأة فإن قلبها لا يتسع مطلقًا سوى لرجل واحد لا تفكر سوى فيه ولا تقبل أن تتحدث لغيره.
تعليقات ( 145 )
كيف نقضي على العنوسة 🤔اذا كان السعودي يعدد من اجنبيات ويترك بنات بلده كيف نقضي على العنوسة 🤔 واذا كان السعودي يرفض الزواج من العانس والمطلقة والارملة كيييبف نقضي على العنوسة 🤔 اغلب المعددين يبحث عن الصغيرة ويترك العانس🤔
كيف نقضي على العنوسة 🤔اذا كان بعض السعوديين يعدد من اجنبيات ؟؟ واغلب السعوديين يفضّل الصغيرة على العانس والمطلقة والارملة ؟؟ كيف نقضي على العنوسة 🤔
الصقر الجارحتعليق مخالف
عدد التعليقات:858
ساميةعادةً يفضّل المازوخيين المازوخية المعنوية لأن الألم النفسي أشد من الألم الجسدي بينما الألم الجسدي يفضي للهلاك إن اشتد بعكس المعنوي لذا نجد انتشار المازوخية المعنوية على نطاق أوسع من المازوخية الجسدية.
الصقر الجارحتبون شور صقر .. الي اموره طيبه مع زوجته ومن هو مبارك له فلا يتزوج ويثبت عتبت بيته والي اضطر إلى الزواج بأخرى فالله يبارك له وعلى زوجته الصبر وتعبرها من مصائب الدنيا الي ما تكمل ولها الاجر
كلام سليمالله يستر على الجميع ويكتب لنا ولكم الخير انه على كل شي قدير وسامحوني اذا احد اخذ في بعض الرد وفقكم الله
💎🎀سُندُسزوزو لوسمحتي لاعاد أشوفك عاملة مداخلة ف مثل هالبرامج ومتكلمة عن أمور تجهلين فيها الشئ الكثير لاتنسين أن اللي يتابعونك بعضهم عقولهم لك عليها ويطيرون ف العجة .. تحياتي وشكراً لك تفضلي🌼
💕💕💕الزواج مسؤليه مااتوقع الرجال يبون يعددون اغلبهم يبون مغامرات بس
💕💕💕اللي يقول وين قابلت اللي حبيتهم بهالمجتمع المحافظ ?احلى شيء الحب بهالمجتمع له طعم المغامرة. وتعرف العشق الممنوع مرغوب وانا مالي شغل بسوالفكم كل واحد ينام على جنبه اللي يريحه بس هي كلامها كذب عن المراه
💎🎀سُندُسأسمعوا ي رياجيل اللي يرغب ف التعدد ولكن عارف نفسه أنه مو قد المسؤولية من جميع النواحي وخايف من الحساب والعقاب يوم القيامة أحسن حل يقدم ع عملية أرهابية ليفوز بالحور العين😊ولكن سؤالي: ماحكم الإرهاب؟
عدد التعليقات:858
ساميةمجتمعنا مبتلى ببعض أصحاب الدالات الوهمية والتي تظهر للعيان مع أول جملة ينطقها أحدهم .
💎🎀سُندُسي128 عفواً ومين اللي قال لك إن رزي محترق أنا عند المكيف وقاعدة أترشف قدحاً من القهوة☕️ والشوكولاطة🍫أنا أتكلم وأنصح اللي مو قد التعدد ولاقادر يتحمل المسؤولية . . وصلت الفگرة😴أتمنى ذلك.
عدد التعليقات:858
ساميةتعريف المازوخية : هي اضطراب نفسي يتجسّد في التلذّذ بِالألم الواقع على الشخص نفسه أيّ التلذذ بالاضطهاد عامةً وتعتبر من الإضطرابات النفسية التي تستوجب العلاج.
💎🎀سُندُستقول زوزو: المرأة قلبها💗لا يتسع مطلقًا سوى لرجل واحد لا تفكر سوى فيه ولا تقبل أن تتحدث لغيره......) صدقتي ي زوزو ولكن هذا بالنسبة للمرأة "المخلصة" لكن وينها المخلصة🤔؟ إلامارحم ربي.
كلام سليمتعليق 124 ايش اللي محرق رزك طيب لك اكثر من 13 رد اللي يبغي يعدد الله يقويه ويساعده واللي عنده امكانية وظروفه تساعده ايشش المشكلة في ذلك وشكرً لك
💎🎀سُندُسمااااشي ي زوزو وبغض النظر عن الحب والقلب💗لأن الحب نادر .. هل ( بعض ) النساء يكفيها رجل واحد😜😂 .. جاوبي😂😂
💎🎀سُندُستقول زوزو : إن المرأة الواحدة لا تكفي للرجل.........) عفواً متى عملتي احصائية ع جميع الرجال وأخذتي رأيهم وإنطباعاتهم🤔
💎🎀سُندُسالبعض يعدد وكل وحدة ف بيت ومعاها إنتاج من الورعان وقدره وهو مشغول ف جمع المال ع مدار الساعة فهل مثل هذا الرجل يقال عنه كفو لتحمل المسؤولية إذا هو مضيع حتى اسماء وراعينه🤔
💎🎀سُندُساللي يشكرها👍 واللي يصفق لها👏واللي واللي مابقى إلا يبوسون رأسها أنا أبغي أفهم ويش الأختراع اللي جابته ؟ هل التعدد أمر جديد ومستحدث للتو / التعدد جاء فيه آيات قرآنية وأحاديث نبوية ... الله يشفيكم.
الصقر الجارحالي استغربه من بعض الاخوات هنا العمه باميه وعيرها هههههه تقول كيف يتحمل قلب الرجل اربع لانها قاسته على تحمل قلبها هي وكيف لا يناسب العصر هذا والبيوت مليئة بالحمام الزاجل هههههه
كونانكلام في الصميم فعلا جزاك لله خيرا لكن الدكتوره زهره****
💎🎀سُندُسي120 مسكين من يعارض شرع رب العالمين يضحك ع نفسه وهو لايعلم إن أمر الله نافذ ولكن أغلب النساء تكره التعدد لإن الرجل لايعدل لإن العدل مرهق وايضاً بعضهم يعدد وهو عايش ع الكفاف ويبلى المجتمع ب أولاد
كلام سليمابغي جواب من اللي يعارضن على التعدد ايش المشكلة في ذلك
عدد التعليقات:9109
اللامي10كلام سليم✔
عدد التعليقات:5800
المنتصر باللهالموضوع هذا مايعجب شوندش طبعها كيذا حسيديات ****دلول وبدريه وفرقة حسب الله وأعوانهم وقروب عاطل مرر مادريتا مارحتا
عدد التعليقات:5800
المنتصر باللهوش مكوناته الثريد يا شندش وبعدين كيف عرفتي المرقوق هو حلو ووووووو
الصقر الجارحتبون الصدق كلامها عين العقل وإن كان بودي ان لا اجرح حمام السلام ولو اني صقر ههههه يعني الآن المطلقة والارملة والعانس اليس لها حق في الزواج حتى ثانية او ثالثة !!
💎🎀سُندُسالثريد هو الطعام المفضل لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم.
عدد التعليقات:5800
المنتصر باللهتعليق مخالف
عدد التعليقات:5800
المنتصر باللهتعليق مخالف
💎🎀سُندُسنشوف الآن سالفة زوزو بالنسبة للمرأة😊
استغفراللهأستغفرالله لى ولوالدي وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات حسبي الله ونعم الوكيل ولاحول ولاقوه الاباالله العلي العظيم اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك
سُندُسي91 أحترم نفسك وهذب الفاظك ومين حضرتي عشان أعارض الشرع ي "***"
عدد التعليقات:5800
المنتصر باللهالله يطول في عمر هذه المرأة تقول الصحيح بنت حلال مو مثل بعض الناس وإللي على رأسه بطحاء يحسس علاها هههههههه
💎🎀سُندُسفي حب عائشة رضي الله عنها وتفضيل الرسول لها ع سائر نسائه قال صلى الله عليه وسلم : ( وفضلُ عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام )👌
عدد التعليقات:5800
المنتصر باللهصوره مع التحية والتقدير والاحترام إلى من ترغب الزواج من سعادتنا أنا جاهز اتزوجها وتصير رقم 2.............? علم 112
007الله أكبر
عدد التعليقات:858
ساميةقال تعالى:(ولن تستطيعوا أن تعدلوابين النساء بين النساء ولو حرصتم(فإن خفتم ألا تعدلوا ((فواحدة))) ليت هالخبيرةتخبرنا وش تعني هالآيتين لأن الآيات التي أوردتها مالها علاقة بالتعدد لامن قريب ولابعيد.
💎🎀سُندُسرب العالمين وهو الأعلم والأحكم يقول👈🏻 ( : "وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ") تجي إنت ي مخلوق ياضعيف وتدعي القدرة ع العدل بين النساء / عجبي🤔
عدد التعليقات:5800
المنتصر باللهإللي عمره 38 هذا عاطل آبك آبك آبك مازاد حتى بعد مرور 3 سنوات واقف على 38 سنه يبدو أن مثبت السرعه قافل ههههههههههه
عدد التعليقات:5800
المنتصر باللههذا الكلام السنع فعلاً وحده ماتكفي الحاجه مثل الراتب ما يكفي الحاجه ههههههههه أحسن شيء 3 *****
🎀💫وبيبني بيت -بعدوبيسافر- على حساب الضعيفات -اللي بتتزوجك -داعين عليها أهلها
عدد التعليقات:5800
المنتصر باللهعلي الحرام أن قلبي فيه 3كراسي للإسكان يا 112علم وعند الضروره يشيل 4 2 من الطائف و2 من الرياض يا مادريتا العدد المسموح 4
عبشان الشلولخالدكتورة زهرة عقلها يوزن بلد وانسانة فااااهمة وذكية ..الله يحفظها
🎀💫عاد جاكم -انسان منصف -يموت على الفلوس-وبخيل بين من كلامه 😂
💎🎀سُندُس78 عمرك 38 ومتزوج 3 ودي أصدق بسسس قووووويههه😂😂إلا إذا أنت متزوج وأنت ف المرحلة الإبتدائية ممكن ليش لا😝😜
🎀💫إنسان منشف-زهرة الفاضية-ماجابت جديد-وأحسن للرجال -يتزوج ثانيه وثالثة -ولايروح للحرام -بس كثير من كلام سندس صح-رضيت ولا إ نرضيت
من حائلالله يجزاه خير هذا الكلام الصحيح !
عدد التعليقات:1
إنسان منصفتخيل تتزوج من ،،،،اربع معلمات ،،،،كل واحده راتبها ،،،،١٠ آلاف المجموع مع راتبك،،،،،شهريا ،،،،٥٠ الف ريال،،،،بالسنه ٦٠٠ الف ريال،،،،،تبني لك فيها فله وان مرتاح،،،،وتصيف ،،،بأحلى بلد
💎🎀سُندُسي78 صفوة الخلق تزوج العديد من النساء ولم يميل قلبه إلالواحدة وأنت قلبك يحب 3 أنت عندك قلب غير قلوب البشر ولاكيف🤔حدث العاقل بما لايعقل فأن صدق فلاعقل له ( القلب واحد💗مايسكنه شخصين)
🎀💫والرجال مبسوطين-مالت عليكم -اللي يعدد-اللي عنده القدرة- في كل شيء-ينفق على عياله -مو ينجبهم وينساهم -يقدر يربيهم -يعدل بينهم -ولا يمسك الثلاث زوجات-والرابعة زي-مايقولون كبش فداء-يعرس اليوم ويطلق بكره
عدد التعليقات:1
إنسان منصفاحترقت،،،،،،شندش،،،،،،التعدد،،،،،هو الأصل ،،،،،رضيتي،،،،يا شندش،،،،،ولا انرضيتي،،،،،خخخخخخخ
💎🎀سُندُس86 / تشكرها ع أساس جايبة الذيب من ذيله😂 الكلام اللي قالته موجود ف القرآن والسنة منذ مئات السنين.
زائرغريبه ليه ما استشهدت بقوله تعالى ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم
الى 78الله يقويك يابطل
💎🎀سُندُسزوزو معلقة المايك وجالسة عند المكيف وتحث الرجال ع التعدد تبغي تنكبهم تحسب التعدد لعبة وراعين ماتدري إن الواحدة تكفي وعساه يكمل حقوقها ولازلت اتسأل? مين اللي عينك خبيرة أسرية🤔
فارس نحدتسلمين الله يكثر من امثالك ويطول بعمرك
💎🎀سُندُسيا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان”......) سُـلطان يعني "قوة" و"قدرة" ومشيئة الله هذا الكلام عارفينه ويش الجديد?🤔
ميادةوالحريم اللى كانوا يعددوا قبل الاسلام قلبهم لايتسع لرجل واحد تراها دي اكبر كذبه بلا كلام فاضي لولا هرجه الانجاب والنسب كانوا الحريم زي الرجال
💎🎀سُندُسمستشهدة بقول الله تعالى ” وما تشاءون إلا أن يشاء الله”.........) طيب يازوزو دامك تعرفين إن كل شئ بمشيئة الله ليش مشتحنة وشوي يطق لك عرق😂 ( تناقض ) عجيب !!!🤔
الهمدانيفكرة ربط التعدد بالقدرة فكرة عليها مليون علامة ((؟)) لانه هناك نساء عندهم قدرة ان كانت جسدية او حتى مادية فهل تعدد او ان الموضوع من اساسه تسلط في تسلط هناك اشياء يجب على العقل السليم نبذها وتركها
فكره حلوووهالمفروض تفرغ من عملها ويتم ندبها للجامعات والكليات وتلقي محاضرات عن ذلك شي تشكر عليه
💎🎀سُندُسوناشدت زوزو ، الأزواج بتكبير عقولهم والعلم بأن التعدد في الزواج......) وأنا ي زوزو أقول لك أن الشخص العاقل لايلدغ من جحر مرتين من جرب تبعات الزواج وأستشعر المسؤولية راح يكره حياته مو التعدد بس😂😂
جنوبية..🌻🌻ابشرك بعضهم معدد وعينه زايغة وبعضهم عنده وحدة وكاف عاف وفي حريم متزوجة وتخون وبعضهم أرملة ولا مطلقة وعفيفة عن الرجال الشغلة مبداء وخلي عنك التحريض للرجال
فكره حلوووهنعم طرحها واقعي انا شاب متزوج من 3 زوجات وحبهم سوا ولا اميل لوحده بالعكس احبهم زي بعض ومازال القلب يبحث عن عن الرابعة ولله الحمد والشكر وانا مازلت في عمر 38 سنه يارب لك الحمد والشكر
💎🎀سُندُسوناشدت زوزو : الأزواج بتكبير عقولهم والعلم بأن التعدد في الزواج جاء بأمر من الله.....) وهل طبقوا كل م أمر الله به ولم يبقى إلا التعدد ليطبقوه .. عجبي🤔😂
💎🎀سُندُسزورو تقول: أن زواج الرجل بأكثر من امرأة أفضل ألف مرة من خيانة امرأته في الحرام...........) وهل فيه ضمانات ع عدم خيانة الرجل حتى لو عدد ؟ ( الشيطان حي مامات ) لعلمك بس يعني توقعي خيانته ف أي لحظة😂
الهمدانيطيب والحرمة اللي عندها قدرة عالية وش تسوي تعدد يعني بلاش***خلكم ناس اسوياء وصحيحين افضل
عدد التعليقات:858
ساميةالتعدد كان موجودا في زمن مضى ولأسباب معينة انتهت فلم يعد صالحا في عصرنا الحاضر .
💎🎀سُندُسلله در هذا الشاعر __العاشق المخلص الوافي عذربوا في حبيبته وحاولوا يخلونه ينساها بشتى الطرق ولكنه لم يسمع فيها👂لأنه يعرفها جيداً تُرى كم يوجد ف العالم مثل هذا الرجل🤔🤔
فكره حلوووهاطلب من الأخوات تتبع طرح الدكتورة زهرة وتطبيق فكرتها كلام في الصميم بارك الله بعلمك يادكتورة
اللهم انا نعوذ بك من الفتن ..مشرووع صائب لأن من أمر به الله سبحانه وتعالى مو البلاوي إللي نسمعها الآن الله يحمينا ومنكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن.
💎🎀سُندُسيانـااااس خلـوا كـل وادٍ ومجـراه..............................قلتـوا كثيـر وقولكـم مالقيـتـه !!🤔
فكره حلوووهاحب اشكر الدكتوره على الطرح المفيد للجنسين ولكن يجب علينا تطبيقه وتكاتف بين الجنسين يعني اي رجل يتقدم لطلب يد فتاة لا تمانع بذلك وبكذا نقضي على العنوسة ويصبح اقل رجل سعودي معدد من 3 زوجات
💎🎀سُندُسمطـاوع(ن) قلبـي بعجفـاه وإقــداه...........................وإليا عطى منهـاج درب(ن) عطيتـه !!
💎🎀سُندُسقالوا كثر شيبـك وقلبـك بعميـاه.............................قلت آآآه لـو قلبـي غريـر نهيتـه !!
الى نبرة صدىالمرأة التي خلعت زوجها من اجل المال بالتأكيد لم تكن تحبه لكن اذا احبته مستحيل تشارك احد معاه لكن الرجل اذا احب زوجته يستطيع ان يشارك زوجة اخرى معها ولا يعني انه كرهها
عدد التعليقات:858
ساميةأطالب الدكتورة العلامة زهرة المعبي بالدليل العلمي على تعدد قلوب الرجل منذ آدم عليه السلام وأنه مهيأ منذ خلق للتعدد فالكلام الذي قالته غير موزون ولا دقيق علميا ولامنطقيا *****
جاري الكتابه....عليكم بشرع الخالق تعالى ودعو شرع المخلوقين مهما بلغو من العلم فما أوتو الا قليلا
💎🎀سُندُسقالـوا نشيـر ولا نفـع ماحكينـاه............................قلـت آآآه هـراج النمايـم عصيتـه !!
جنوبية..*** انشغلي بشي ينفعك من الكلام الفاضي
💎🎀سُندُسقالـوا عليـل(ن) ناقلـ(ن) داه بــرداه............................قلت آآآه بأقرابـي وروحـي فديتـه !!
عدد التعليقات:858
ساميةد.زهرة تقول أن المرأة عندها قلب واحد فماتقدر تحب إلا رجل واحد سؤالي كم قلب لدى الرجل؟؟الصراحة المنطق غريب والحماس يدل على ألم دفين والمعلومات لك عليها 😂يجب تطبيق معاهدة سيداو بكل بنودها وكفاية تنطع.
💎🎀سُندُسقالـوا نشوفـه عنـد هـذا وهـذاه...........................قلت آآآه عمره ماعقب حجـر بيتـه !!
💎🎀سُندُسقالوا من أقصى الناس وين أنت وياه.......................قلت آآآه ما أنسى يوم جاني وجيتـه !!
ابوغوريقلب المرأه مثل مدرجات ملعب الكوره هههههههههههههه
💎🎀سُندُسقالوا تـزوج كـود تدلـه وتنسـاه...........................قلت آآآه لو خذت أربـع مـا نسيتـه !!
ههههوربنا يازهرة ليه خلق لو حوا وحدة ليه ماخلق لو اربع حواوات تقول الله خلق ادم مهيأ ل 4 هههههه ***
💎🎀سُندُسقالوا ندور لك من البيـض حليـاه.............................قلت آآآه لـو غيـره بكفـي رميتـه!!
عبيدهههههه الحين الحريم عندنا يلطمون هههههههه اتى شاهد من أهلها هههه قصف الجبهة ههههههه المصيبة انه من قبل 10 سنوات كان عادى جدا بس من بعد ما تحكم اللبرالية بالإعلام وهم حشر بعقول النساء انه يدمر الاسرة
..صحيح قلب المرأة لا يتسع إلا للرجل واحد أما الرجل قلبه يتسع لأكثر من أمرأة هذي الحقيقة
نبرة صديانا أضحك علي مقولة أن قلب المرأه لايتسع الارجل واحد ....أعرف زوجات خلعن أزواجهن بسبب المال ... أو حبت غيره وبعضهن تدعي حبه وتزوجت بعد وفاته بشهر ههههههههههههه
منىلو تزوج علي ***وكماتدين تدان
يالطيفقلبها لايتسع الى لرجل واحد وكيف عرفتي هل تعلمين حكايه امراءة فرعون وكيلو باترة المراه يسع من كان جيبه عامر والمثل المصري يقول لادخل الفقر من الباب هرب الحب من الشباك
💎🎀سُندُسأن ينسى المرأة التي أحبها حتى لوتزوج مليون وحدة.. خليني أعلمك ي زوزو ويش قال الشاعر:
himaملخبطه.
💎🎀سُندُسلقد جانبك الصواب ي زوزو عندما ربطتي التعدد بالقلب💗حسستيني أن الرجل يملك قلب يختلف عن قلب المرأة قلبه فندق مثلاً أوشقق مفروشة😂لعلمك ي زوزو ( بعض ) الرجال إذا حب من قلب تلاقينه "مخلص" و "وفي" ولايمكن
عدد التعليقات:1
إنسان منصفت ٣٢،،،،،غلطان،،،،،تزوج ثانيه،،،،وثالثه،،،،،ورابعه،،،،،تصير،،،،ملك
عانسزهرة تقول عددوا يالنشاما،، ياليت من يقول منهم تم . خسارة مافيه رجال الا البقايا،،***
مظلوموالله نفسي بالثانيه
عدد التعليقات:1
إنسان منصفكذابه،،،،،ياسندش،،،،،،انا حبيت،،،،،عدد شعر رأسي،،،،،ممكن يغلي وحده اكثر ،،،،لكن القلب يتسع الكل،،،،،يا شندش
💎🎀سُندُسالرجل قد يعدد لأسباب كثيرة ولكن لاعلاقة لها بالحب وميل القلب قد يعدد لظروف خاصة أو يتزوج زوجة أخيه المتوفي ليربي أخيه أو يتزوج لأسباب آخرى لمصلحة ما مثلاً ووالخ
مظلوممن يزوجني
انشر التعليقبيض الله وجهك هذا الكلام السنع
شيعي برونزييمكن يبغى رز
قلبي اخضر ... لكن!!نفسي و ب أطق على الثانية بس المشكلة زوجتي طيبة فيني وشايلتني على كفوف الراحة يعني خادمتتي بعيونها صعب والله ما اقدر اصدمها ماتهون علي الغالية
تح تح تحسبحان من خلق خنبوقة وشندش شيهانه يا صبر الارض عليهم
ابن الوغيدهدعم منى ،،قررت الزواج ،
عدد التعليقات:1
إنسان منصفيجب ان يكون الشعار المرفوع،،،،،((( إمرأه واحده لا تكفي )))
عدد التعليقات:1
إنسان منصفاللي ،،،،يزني،،،،ويترك التعدد،،،،هذا إنسان ،،،،،سلك مسلك ،،،،،ابليس،،،،ولا لاء ،،،، يا ناقصات العقل والدين،،،،،خخخخخخ
ابن الوغيدهعجبى والله لمن يتكلمون عن الرزق، من توكل على الله ،كفاه رزقة وتكفل بتوفيقه،، تزوجوهم فقراء يغنيكم الله، اتق الله ولا تتكل ، على الدوله،الاتكال على الله ورزق الابناء علا الله، اتوكل على الله وتزوج،
اذكار الصباح والمساءلاحول ولاقوة الابالله
عدد التعليقات:1
إنسان منصفشندش،،،،قبل شوي،،،،مطوعه،،،،والحين ،،،،قلبتي،،،،التعدد،،،،،ثابت بالقرآن،،،،يا شندش،،،،،،خخخخخخخخخ
💎🎀سُندُسمن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب🤔
الهمدانياللي يقودون العالم ويحركونه سياسيا وقتصاديا وصحيا الخ كلهم لهم زوجه وحده انت طلعي منها ولا تحاولي تثبتي ان الرجعية صالحة او مفيدة لانها اثبتت العكس على مر التاريخ وفشلت حتى عن بناء اسرة وحده سليمة
💎🎀سُندُسالتعدد ماله علاقة بالحب وميل القلب💗بتاتاً .. أنا أبغي أفهم مين اللي عينك خبيرة أسرية🤔
هند بنت عتبهياليتك ساكته وش دخل الآيات الي ذكرتها بالتعدد؟ التعدد يبي له رجال يخاف الله يعدل بين زوجاته والنائب وتنطبق عليه شروط التعدد ويكون مقتدر اغلب الرجال يعدد للهياط الاجتماعي يعنني
اعجبني طرحكماشاء الله تبارك هذي الدراسة اللي تفيد راعيها واطلب تعميمها على جميع النساء لكي يقمن بالظغط على ازواجهن لا اجبارهم على التعدد والقضاء على العنوسة . وشكراً على ذلك
عدد التعليقات:1
إنسان منصفانا اشهد انك ،،،،دكتوره عن جد،،،،،،والنعم فيك
💎🎀سُندُسي9 أجل يقضي ع العنوسة على أساس المعدد يبحث عن الكبيرة ف السن😂وأنت طاير ف عجة زهرة نعم الرجل يتزوج أكثر من واحدة ولكن لايحب💗 إلاواحدة وأرجع للرسول شوف كم عدد نسائه ولم يحب إلاواحدة💗
عبيدليس بجديد اتت هذة أمر من الله للمؤمنين والمسلمين ولم يخص أحد بل تعميم لكافة المسلمين في ارجا الارض ولكن للاسف ان هناك من يقدس النظام المسيحي ويريد تطبيقه على المسلمين مجردنسخ ولصق بحجة المساواة والظلم
طيب كلنا نعرف هذا الكلامبس المشكلة مافي دعم من الدولة والجمعيات لماذا لا تلزم الدولة الرجل بالتعدد وتعطيه دعم شهري عن كل زوجة يتزوجها الفين ريال واي مرأة تطلب الطلاق بسبب زواج الرجل عليها تسجن
الزماليمن يعلم الاولى اني عنتر هههههه
خالدوالله كلامها حق بس ودك انة جاي من عالم شرعي اجتماعي متفتح
متصفح١١١١ما قالت الا الحق رضي من رضي وزعل من زعل بغض النظر عن الاستشهاد بالايآت الى اوردتها وعموما لها علاقه بالمشيئه الإلاهيه وكل شيء بمشيئة الله تعالى وتقدير الحي القيوم عالم كل شيءسبحانه
خالدخنبوقه هههههههه
السموألالله يجزاك خير عسى الله ان ينفع بنصيحتك البيوت مليئة بالنساء من مختلف الإعمار والتعدد الحل الأمثل لحل مشكلة العنوسة
الزمالينعم صادقه ...... عاشت زهره . عبيهم يامعبيه
خالد الزهرانيهي صادقه والله
ابن الوغيدهالمرأة التى خشية ربها وتكلمة بالحق,, بيض الله وجهك ووجه كل مسلمه عاقله. ربنا جل جلاله امر , بمثنى وثلاث ورباع.
صقر الجنوبأول مرة أحترم السيدة ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ الله يرحم والديك
السموألالله يجزاك خير عسى الله ان ينفع بنصيحتك البيوت مليئة بالنساء من مختلف الإعمار والتعدد الحل الأمثل لحل مشكلة العنوسة
بقايا مشاعر.....♡ماهي صاحيه هذي الايه الكريمه ليس فيها اي اشاره للتعدد والله شكلها ***المعبي انا اقول لها تتعوذ من ابليس وتتذكر فان لم تعدلو فواحده ....تعبت البيوت بالاطفال الرجال بدال ماينتبهون لعيالهم يدورن العرس
أسماءشر البليه مايضحك