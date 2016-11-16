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“الإسكان” تحدد 6فئات بحسب مساحات الأراضي لاستثناء بناء المشروعات السكنية

16 نوفمبر, 2016 , 16:02 م
“الإسكان” تحدد 6فئات بحسب مساحات الأراضي لاستثناء بناء المشروعات السكنية
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صحيفة المرصد-واس:أنهت وزارة الإسكان تحديد إجراءاتها الرامية لتفعيل الأمر السامي القاضي باستثناء المشروعات المتصلة بالإسكان من اشتراطات البناء المتعلقة بتعدد الأدوار، والارتدادات، والمساحات كذلك الخدمات العامة، تلبية لاحتياجات المستفيدين دون الاخلال بمتطلبات الأمن والسلامة في تلك المشروعات حيث قسمت الاستثناءات على 6 فئات بحسب مساحات الأراضي بداية بالفئة التي تبدأ من 10 آلاف متر مربع وحتى 100 ألف متر مربع بزيادة لا تتجاوز 25% وتصل أعلى فئة للمساحات التي تبدأ من مليوني متر بزيادة تصل إلى 150%.

وأوضحت وزارة الإسكان أن من أهم الاجراءات التي سيتم تطبيقها للحصول على موافقة الاستثناءات اقتصارها فقط على المشروعات المتصلة بالإسكان على النحو الموضح في الأمر السامي من تحديد لموقع المشروع بالنسبة للمدينة والنطاق العمراني ومساحة الموقع، وتحديد الطرق والشوارع المحيطة وعرضها وحالة ربط المشروع بشبكات النقل العام كذلك استعمالات الاراضي المحيطة وتقديم مخطط تفصيلي للمشروع. موضحا فيه الاستعمالات المختلفة للمشروع (السكني – الخدمات العامة – الاستعمالات التجارية المساندة لخدمة سكان المشروع – الشوارع وعروضها – ممرات المشاة – مواقف السيارات الأودية والشعاب إن وجدت في الموقع .. الخ) وارتفاعات المباني على أن تكون متدرجة وتنسجم مع المنطقة المحيطة بالمشروع مع توضيح مواقع الدخول والخروج من وإلى المشروع.

ويتطلب الحصول على استثناءات وزارة الإسكان إعداد دراسة مرورية متكاملة لتحديد المتطلبات المرورية المستقبلية داخل أرض المشروع والمناطق المجاورة واستيفاء الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة فيما يخص اشتراطات الأمن والسلامة والمحافظة على خصوصية المجاورين وكذلك تقديم دراسة هيدرولوجية وبدائل تصريف السيول لموقع المشروع ودراسة فحص التربة للموقع. وجاءت نسب الزيادة المستثناة من أنظمة وزارة الشؤون البلدية والقروية في مسطحات البناء لكل قطعة سكنية بالحد الأقصى كما يلي المساحة الإجمالية لأرض المشروع (ألف م2) 10 – 100 (25%) , 101 – 200 (50%) , 201 – 500 (75% ) , 501 – 1000 ( 100%) , 1001 – 2000 (125%) , أكثر من 2000 (150%) .



تعليقات ( 25 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 25
    16 نوفمبر, 2016 , 19:56 م

    كلمة حق

    هل حقيقي أن القبر صار عليه رسوم السكن الله يخلف ما عد نبغي قبر نرتاح فيه من التفكير لانا فكرنا ولم نجد حل إلا القبر نريح ونرتاح
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  2. 24
    16 نوفمبر, 2016 , 19:50 م

    ابو وسمي

    بس قرقر كثير كمان انا لازم سوي شغل عشان جمع فلوس قبر
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  3. 23
    16 نوفمبر, 2016 , 18:18 م

    سامي

    ههههه الاسكان من الفضاوه يتذخل في صميم عمل البلديه لاتبنو بمسحات كبيره يضر المطورين
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  4. 22
    16 نوفمبر, 2016 , 18:03 م

    طفران

    ماعاد حدثت ولاعاد ابي احدث ولاعاد ابي لكم بيت ولا ابي لكم شقه ولاخيمه كل يوم طالعين لنا بشغله فئات وفئات
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  5. 21
    16 نوفمبر, 2016 , 17:44 م

    من الصحراء

    كثرت المواعيد وتصريحات وشاب الراس وضعف النظر ولم نحصل على سكن الله كريم
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  6. 20
    16 نوفمبر, 2016 , 17:40 م

    مواطن

    ايش أخبار الصندوق العقاري وحشني من زمان ما سمعت أخباره عساه حي.
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  7. 19
    16 نوفمبر, 2016 , 17:27 م

    فستخف ***

    تعليق مخالف
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  8. 18
    16 نوفمبر, 2016 , 17:20 م

    اسمرعبر

    ههههههه التعليقات فيها يأس وشماته ياناس تفاءلوا يمكن تفرج ويجيكم سكن
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  9. 17
    16 نوفمبر, 2016 , 16:41 م

    رحت المقابر شكيت الحال.. جتني وزارة الاسكان تواسيني...شكيت همي ودمعي سال.. وانا العقاري ناسيني..ياليت مافي البلد اسكان..ولا اراضي عقارية..
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  10. 16
    16 نوفمبر, 2016 , 16:36 م

    جبال سدير

    ابرة مسكنة كل اسبوع مع ثلاث حبات بنادول يوميا للصداع وانشأالله حتدى وتروئ وتنسى
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  11. 15
    16 نوفمبر, 2016 , 16:35 م

    اسكاننا واحد وشعبنا واحد فليعيش الله واكبر يااسكان ضمنا الله واكبر انا المفكر وافتخر اني مفكر وافتخر اني مفكر الله واكبر يااسكان ضمنا الله واكبر
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  12. 14
    16 نوفمبر, 2016 , 16:32 م

    ولع الملعب

    شفيق يا راجل
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  13. 13
    16 نوفمبر, 2016 , 16:31 م

    مخرج

    ترى هذي موسيقى المقدمة باقي ما بدأ الفيلم
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  14. 12
    16 نوفمبر, 2016 , 16:30 م

    يالطيف

    الاسكان الاسكان الاسكان الاسكان الاسكان الاسكان الاسكان الاسكان الاسكان الاسكان الاسكان الاسكان الاسكان الاسكان الاسكان لاكن لاشئ طلع واقع من الاسكان هل نحن نلعب الغميضه ياسكان
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  15. 11
    16 نوفمبر, 2016 , 16:30 م

    فهدالجويان

    الاسكان هذي بداية نهاية قصة حكايه لانهايه معها كل وزير ياتي ومعه صحائف من الكلامات المتقاطعه يصعب على غير الفهيم حلها
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  16. 10
    16 نوفمبر, 2016 , 16:30 م

    كذاااااااابيييين كذاااااااييييين لكم حساب يوم القيامه.. الله لا يسامحكم
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  17. 9
    16 نوفمبر, 2016 , 16:25 م

    الصقار

    اصبرو تونا فى بدايه الفكر لاتستعجلون الى صبر يعقوب يصبركم ان شاء الله
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  18. 8
    16 نوفمبر, 2016 , 16:20 م

    الفرزدق

    صدق والله و صدقناك *** دلع حتى ودلعناك كافي لا لتزودها *** لو ندري ما زعلناك يعني وايش تبي منا *** اكتر يا متعبنا فكر تسكنا *** محنا ياما صدقناك
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  19. 7
    16 نوفمبر, 2016 , 16:18 م

    ابوريما

    كل يوم كلام وكل يوم وموعد
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  20. 6
    16 نوفمبر, 2016 , 16:15 م

    لو كان

    أسهل مِن الكِذبه .. على شف الطفل فرقى الأحبه ياهوى أحلى مِن الحِلم الَّلي ودَّي لو كِمل كانت ليالينا سوى ..
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  21. 5
    16 نوفمبر, 2016 , 16:14 م

    اذكار الصباح والمساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  22. 4
    16 نوفمبر, 2016 , 16:10 م

    الهمداني

    ببطلت اقرا في هذه المواضيع
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  23. 3
    16 نوفمبر, 2016 , 16:10 م

    محمد

    الله يعين
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  24. 2
    16 نوفمبر, 2016 , 16:07 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    الحمدلله
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  25. 1
    16 نوفمبر, 2016 , 16:07 م

    ابوالفيصلا

    اقول خلاص ما نبي اسكان ,, شوفوا لنا مقابر ترى اصرف
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