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بالفيديو:مراهقون يعتدون بوحشية على فتاة مسلمة في النمسا

16 نوفمبر, 2016 , 17:00 م
بالفيديو:مراهقون يعتدون بوحشية على فتاة مسلمة في النمسا
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صحيفة المرصد: تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادمًا، يوضح كيف هاجم مجموعة من المراهقين فتاة وقاموا بصفعها على وجهها، في مركز تجاري في فيينا بالنمسا، والذي يقع ضمن سلطة شرطة المجتمع الشيشاني المسلم.

كما يعرض الفيديو، الفتاتين وهما تصفعان ضحيتهما، بضع مرات، حيث صمدت أمام الضرب في تحد كبير، واضعة يديها في جيوبها، ورفضت الدفاع عن نفسها، خوفًا من أن يزداد الوضع سوءًا.

وتظهر فتاة ثالثة ذات شعر بني، ترتدي سترة بيضاء، تفرك يديها معًا قبل لطم الفتاة على وجهها، كما شوهد أيضًا شاب آخر قام بضرب الفتاة، حتى بصقت دمًا على الأرض.

وبحسب الصحيفة، فإن الضحية نقلت إلى المستشفى، بعد الحادث، إذ أصيبت بكسر مزدوج في الفك.



تعليقات ( 23 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 23
    16 نوفمبر, 2016 , 19:52 م

    عاصم

    اولا هذه ماهي *** ثانيا تستاهل اللي تطلع بدون محرم
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  2. 22
    16 نوفمبر, 2016 , 19:23 م

    الهمداني

    تعليق مخالف
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  3. 21
    16 نوفمبر, 2016 , 19:20 م

    لك الله أيتها الفتاة المسلمه ... فحقك لن يضيعه الله ... فهو يمهل ولايهمل .. مع صوره ممهوره بالنعـــ........... لأمة المليار ونصف مسلم الذين يلتزمون الصمت حيال هذه الممارسات البغيضه
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  4. 20
    16 نوفمبر, 2016 , 18:56 م

    سمير نجد

    هذا تحدي جديد بين الشباب ولا يمت لإعتداء باي شكل من الأشكال .
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  5. 19
    16 نوفمبر, 2016 , 18:49 م

    Saad

    الله يهديكم مكبرين الموضوع ما تعرفون الطمية الجديدة يسمونها الطمية النمساوية
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  6. 18
    16 نوفمبر, 2016 , 18:46 م
    عدد التعليقات:1

    إنسان منصف

    أشك في عقل ،،،،اي رجل يصدق،،،هذا الفديوا،،،،اما ناقصات العقل،،،،فطبيعتهن،،،،يصدقن ،،،الخرافات ،،،،،والخزعبلات،،،،فلا لوم عليهن
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  7. 17
    16 نوفمبر, 2016 , 18:45 م

    بلوتو

    ارهاب وفوضى و****
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  8. 16
    16 نوفمبر, 2016 , 18:44 م

    طريخم نابلسي

    مراهقين بينهم تحدي ولا علاقة له بالإسلام ، خلوكم من الخم
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  9. 15
    16 نوفمبر, 2016 , 18:35 م

    وين الدليل على انها مسلمه
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  10. 14
    16 نوفمبر, 2016 , 18:24 م
    عدد التعليقات:5933

    الرحااال

    شكل الفيديو مزح بين فتيات..
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  11. 13
    16 نوفمبر, 2016 , 18:22 م

    وتلك الايام....

    اشوف انها مستمتعه بالضرب شكله تحدي التحمل ....
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  12. 12
    16 نوفمبر, 2016 , 18:21 م

    اموش

    تعليق مخالف
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  13. 11
    16 نوفمبر, 2016 , 17:49 م

    سين

    تستاهل ماعندها كرامه تدافع عن نفسها وهي جدار ماتحس الطفل وهو طفل لو ضربته رد الصاع صاعين
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  14. 10
    16 نوفمبر, 2016 , 17:49 م

    سعودي غلبااان

    تعليق مخالف
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  15. 9
    16 نوفمبر, 2016 , 17:40 م

    ابو زهرة

    مجرد تمرين للبنات المراهقات في التلطيش وقوة التحمل والاسلام ماله علاقة بالموضوع
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  16. 8
    16 نوفمبر, 2016 , 17:40 م

    مشعل العتيبي

    سلامات ترجع شعرها ورا وتدخل يدينها في جيوبها وتتهيأ للكفوف مصدقين أنتم
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  17. 7
    16 نوفمبر, 2016 , 17:34 م

    وش **. لعبة تحدي ؟؟؟
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  18. 6
    16 نوفمبر, 2016 , 17:31 م

    تركي2

    كيف عرفتو انها مسلمة؟؟
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  19. 5
    16 نوفمبر, 2016 , 17:18 م

    فريدة شوقي

    اعتقد انها لعبة تحدي بينهم
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  20. 4
    16 نوفمبر, 2016 , 17:13 م

    اخو صيته

    لعن الله من جمعكم يالكلاب
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  21. 3
    16 نوفمبر, 2016 , 17:12 م

    يجب من منظمة التعاون الاسلامي ومن السفارات العربية في النمسى

    تقصي الموضوع وعطاء هذي الفتاه حقها حتى لو ياصل الموضوع الى حرب اقتصادية ودبلوماسية ،، لكن قبل كل هذا الموضوع كيف ضربوها عشان انها نزعت الحجاب . والله مفاهمة الموضوع .
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  22. 2
    16 نوفمبر, 2016 , 17:06 م

    hima

    ماشاءالله عليها استحملت كل دي الكفوف.
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  23. 1
    16 نوفمبر, 2016 , 17:01 م

    شيعي برونزي

    ولمممممممما ياترى
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