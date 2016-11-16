بالفيديو:مراهقون يعتدون بوحشية على فتاة مسلمة في النمسا

صحيفة المرصد: تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادمًا، يوضح كيف هاجم مجموعة من المراهقين فتاة وقاموا بصفعها على وجهها، في مركز تجاري في فيينا بالنمسا، والذي يقع ضمن سلطة شرطة المجتمع الشيشاني المسلم.
كما يعرض الفيديو، الفتاتين وهما تصفعان ضحيتهما، بضع مرات، حيث صمدت أمام الضرب في تحد كبير، واضعة يديها في جيوبها، ورفضت الدفاع عن نفسها، خوفًا من أن يزداد الوضع سوءًا.
وتظهر فتاة ثالثة ذات شعر بني، ترتدي سترة بيضاء، تفرك يديها معًا قبل لطم الفتاة على وجهها، كما شوهد أيضًا شاب آخر قام بضرب الفتاة، حتى بصقت دمًا على الأرض.
وبحسب الصحيفة، فإن الضحية نقلت إلى المستشفى، بعد الحادث، إذ أصيبت بكسر مزدوج في الفك.
تعليقات ( 23 )
عاصماولا هذه ماهي *** ثانيا تستاهل اللي تطلع بدون محرم
الهمدانيتعليق مخالف
سمير نجدهذا تحدي جديد بين الشباب ولا يمت لإعتداء باي شكل من الأشكال .
Saadالله يهديكم مكبرين الموضوع ما تعرفون الطمية الجديدة يسمونها الطمية النمساوية
عدد التعليقات:1
إنسان منصفأشك في عقل ،،،،اي رجل يصدق،،،هذا الفديوا،،،،اما ناقصات العقل،،،،فطبيعتهن،،،،يصدقن ،،،الخرافات ،،،،،والخزعبلات،،،،فلا لوم عليهن
بلوتوارهاب وفوضى و****
طريخم نابلسيمراهقين بينهم تحدي ولا علاقة له بالإسلام ، خلوكم من الخم
عدد التعليقات:5933
الرحااالشكل الفيديو مزح بين فتيات..
وتلك الايام....اشوف انها مستمتعه بالضرب شكله تحدي التحمل ....
اموشتعليق مخالف
سينتستاهل ماعندها كرامه تدافع عن نفسها وهي جدار ماتحس الطفل وهو طفل لو ضربته رد الصاع صاعين
سعودي غلبااانتعليق مخالف
ابو زهرةمجرد تمرين للبنات المراهقات في التلطيش وقوة التحمل والاسلام ماله علاقة بالموضوع
مشعل العتيبيسلامات ترجع شعرها ورا وتدخل يدينها في جيوبها وتتهيأ للكفوف مصدقين أنتم
تركي2كيف عرفتو انها مسلمة؟؟
فريدة شوقياعتقد انها لعبة تحدي بينهم
اخو صيتهلعن الله من جمعكم يالكلاب
يجب من منظمة التعاون الاسلامي ومن السفارات العربية في النمسىتقصي الموضوع وعطاء هذي الفتاه حقها حتى لو ياصل الموضوع الى حرب اقتصادية ودبلوماسية ،، لكن قبل كل هذا الموضوع كيف ضربوها عشان انها نزعت الحجاب . والله مفاهمة الموضوع .
himaماشاءالله عليها استحملت كل دي الكفوف.
شيعي برونزيولمممممممما ياترى