بالفيديو:مراهقون يعتدون بوحشية على فتاة مسلمة في النمسا

صحيفة المرصد: تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادمًا، يوضح كيف هاجم مجموعة من المراهقين فتاة وقاموا بصفعها على وجهها، في مركز تجاري في فيينا بالنمسا، والذي يقع ضمن سلطة شرطة المجتمع الشيشاني المسلم.

كما يعرض الفيديو، الفتاتين وهما تصفعان ضحيتهما، بضع مرات، حيث صمدت أمام الضرب في تحد كبير، واضعة يديها في جيوبها، ورفضت الدفاع عن نفسها، خوفًا من أن يزداد الوضع سوءًا.

وتظهر فتاة ثالثة ذات شعر بني، ترتدي سترة بيضاء، تفرك يديها معًا قبل لطم الفتاة على وجهها، كما شوهد أيضًا شاب آخر قام بضرب الفتاة، حتى بصقت دمًا على الأرض.

وبحسب الصحيفة، فإن الضحية نقلت إلى المستشفى، بعد الحادث، إذ أصيبت بكسر مزدوج في الفك.

