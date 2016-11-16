صحيفة المرصد:بعد أن فشلت المحكمة في تلبية تطلعات المجتمع الدولي أعلنت روسيا اليوم الأربعاء سحب توقيعها على نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
ووقعت روسيا في العام 2000 على نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست للنظر في جرائم حرب و أعلنت الخارجية الروسية في بيان أنها تسحب توقيعها عملا بأوامر الرئيس فلاديمير بوتن.
روسيا تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية
صحيفة المرصد:بعد أن فشلت المحكمة في تلبية تطلعات المجتمع الدولي أعلنت روسيا اليوم الأربعاء سحب توقيعها على نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
تعليقات ( 14 )
ابو سلطاناستمروا في غيكم وإفسادكم أقتلوا الأطفال والنساء أهدموا البيوت..لكن ستجمعنا محكمة قاضيها هو الله ستمثلون فيها أصالة لن يكون منكم التخلف أو الانسحاب وحينئذ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون .
..هذا المجرم المفروض يتم محاكمته
بلوتونقض العهود والمواثيق والاتفاقيات هو الارهاب بعينه
اذكار الصباح والمساءحسبنا الله ونعم الوكيل
سودانيحسبتا الله ونعم الوكيل
محمدعلشان ما تدينها بجرائمها في العالم وخصوصا بسوريا وجورجيا والشيشان وافغانستان وغيرها وتاخذ راحتها بالقتل
سلطان البيشيبشّار قتل الملاييين من الشعب السوري و شرّد الملايين ، بوتين قتل الألوف من الأطفال والنساء ، الحوثي قتل المدنيين و جوّع الأطفال والنساء ، ماذا فعلوا لهم ؟ لاشيء
خالد الجعيدتعليق مخالف
معيضوما فائدتها لم نرى الا البشير الذي حكمت عليه وبعض للمسؤولين الصرب
حمدبوتن متوقع انه يتم الشكوى عليه لإبادته الجماعية لأهل السنة في سوريا