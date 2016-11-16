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روسيا تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية

16 نوفمبر, 2016 , 17:41 م
روسيا تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية
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صحيفة المرصد:بعد أن فشلت المحكمة في تلبية تطلعات المجتمع الدولي أعلنت روسيا اليوم الأربعاء سحب توقيعها على نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
ووقعت روسيا في العام 2000 على نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست للنظر في جرائم حرب و أعلنت الخارجية الروسية في بيان أنها تسحب توقيعها عملا بأوامر الرئيس فلاديمير بوتن.



تعليقات ( 14 )

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  1. 14
    16 نوفمبر, 2016 , 20:08 م

    لك يوم يابوتين المجرم ربنا عادل وأخذة أخذ غزيز مقتدر الله ينصر المستضعين في سوريا ويهلك الله الظالمين المجرمين
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  2. 13
    16 نوفمبر, 2016 , 19:52 م

    هناك محكمة رب العالمين ... وهناك قاضي السماء الذي هو خالق قضاة الأرض وأقوى منهم جميعاً فعنده لاتضيع الحقوق بالتناسي أو التقادم ...
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  3. 12
    16 نوفمبر, 2016 , 19:50 م

    سواء بقي أو أنسحب ... فلا خوف على هؤلاء من المحكمه ... هذه المحاكم والمنظمات الدوليه لم تُنشأ إلا لتأديب وتطويع وردع دول العالم النايم ( الثالث )
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  4. 11
    16 نوفمبر, 2016 , 19:42 م

    ابو سلطان

    استمروا في غيكم وإفسادكم أقتلوا الأطفال والنساء أهدموا البيوت..لكن ستجمعنا محكمة قاضيها هو الله ستمثلون فيها أصالة لن يكون منكم التخلف أو الانسحاب وحينئذ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون .
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  5. 10
    16 نوفمبر, 2016 , 19:18 م

    ..

    هذا المجرم المفروض يتم محاكمته
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  6. 9
    16 نوفمبر, 2016 , 19:07 م

    بعد فيه أكبرمن إرهاب الروس في افغانستان والشيشان وسوريا وتلاعبها بقضية اليمن الكفر ملة واحدة فلن تدين الدول الإرهابية نفسها .
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  7. 8
    16 نوفمبر, 2016 , 18:47 م

    بلوتو

    نقض العهود والمواثيق والاتفاقيات هو الارهاب بعينه
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  8. 7
    16 نوفمبر, 2016 , 18:32 م

    اذكار الصباح والمساء

    حسبنا الله ونعم الوكيل
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  9. 6
    16 نوفمبر, 2016 , 18:03 م

    سوداني

    حسبتا الله ونعم الوكيل
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  10. 5
    16 نوفمبر, 2016 , 18:00 م

    محمد

    علشان ما تدينها بجرائمها في العالم وخصوصا بسوريا وجورجيا والشيشان وافغانستان وغيرها وتاخذ راحتها بالقتل
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  11. 4
    16 نوفمبر, 2016 , 17:59 م

    سلطان البيشي

    بشّار قتل الملاييين من الشعب السوري و شرّد الملايين ، بوتين قتل الألوف من الأطفال والنساء ، الحوثي قتل المدنيين و جوّع الأطفال والنساء ، ماذا فعلوا لهم ؟ لاشيء
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  12. 3
    16 نوفمبر, 2016 , 17:59 م

    خالد الجعيد

    تعليق مخالف
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  13. 2
    16 نوفمبر, 2016 , 17:53 م

    معيض

    وما فائدتها لم نرى الا البشير الذي حكمت عليه وبعض للمسؤولين الصرب
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  14. 1
    16 نوفمبر, 2016 , 17:47 م

    حمد

    بوتن متوقع انه يتم الشكوى عليه لإبادته الجماعية لأهل السنة في سوريا
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