روسيا تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية

صحيفة المرصد:بعد أن فشلت المحكمة في تلبية تطلعات المجتمع الدولي أعلنت روسيا اليوم الأربعاء سحب توقيعها على نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

ووقعت روسيا في العام 2000 على نظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، التي تأسست للنظر في جرائم حرب و أعلنت الخارجية الروسية في بيان أنها تسحب توقيعها عملا بأوامر الرئيس فلاديمير بوتن.