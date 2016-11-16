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الرجل الذي أخفى «صدام حسين» يخرج عن صمته ويكشف هذه المفاجأة

16 نوفمبر, 2016 , 17:51 م
الرجل الذي أخفى «صدام حسين» يخرج عن صمته ويكشف هذه المفاجأة
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صحيفة المرصد- متابعات:اختفى الرئيس السابق للعراق صدام حسين لشهور عدة داخل حفرة تحت الأرض موجودة بمزرعة الأخان علاء نامق،41 عاماً، والذي عمل سائقاً عند الرئيس الراحل صدام حسين لفترة طويلة. وكان السؤال الذي شغل بال الكثيرين هو كيف عرف الأمريكان مكانه بهذه الحفرة “حفرة العنكبوت”،وكيف استطاعوا الوصول إليه. و قرر علاء نامق، بعد مرور ما يزيد عن 11 عاماً الخروج من صمته والحديث عن الحفرة العنكبوتية التي كان يعيش بها صدام حسين وكيف كان يقضي يومه داخل هذه الحفرة، مصرحاً أنه قام بحفر الحفرة للرئيس صدام مع أخيه قيس، وهي كانت عبارة عن غرفة تحت الأرض تم حفرها في مزرعته أسفل نخلة. و أضاف “أنه كان من المنطقي أن يختبئ الرئيس صدام في قريته التي ولد بها قيرا من مدينة تكريت والواقعة على ضفاف نهر الفرات، بين أهله وعشيرته وبين البساتين”. و تابع أن “صدام كان يكتب النثر والشعر أثناء قيامنا بمساعدته بالفرار والإنتقال بين العديد من المنازل في المنطقة، كما كان يرفض استخدام الهاتف لتأكده من تصنت الأمريكيين على الإتصالات لمعرفة مكان اختبائه و القبض عليه” مضيفاً أن “صدام كتب الكثير من الخطب المشجعة لمؤيديه لمواصلة قتال الجيش الأمريكي.. وقد قام بتسجيلها على جهاز تسجيل صغير خوفاً من قيام الأمريكين بتحليل التسجيلات لمعرفه مخبأه”. و ختم أن صدام طلب منه قيادة سيارته إلى مدينة سمراء وتسجيل صوت السيارات أثناء عبورها على شريط الخطب لكي نخدع الأمريكان فلا يستطيعون الوصول إليه.



تعليقات ( 100 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 100
    16 نوفمبر, 2016 , 20:07 م

    😎مرصداوي عنيد😎

    لازال الرعب والخوف يخيم على الروافض من كربلاء إلى قم حينما يشاهدون صورة مرعبهم وجالدهم صدام - ياهو كاااان يدبغهم دبغ صبح وليل :)
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  2. 99
    16 نوفمبر, 2016 , 20:06 م

    ❤️ محب صدام حسين ❤️

    تعليق 85 يكفي ان القائد ابو عداي دعس على سيدك الخميني وخلاه ينتفض من الخوف حتى ان صدام اصبح كابوس مزعج لملالي طهران ، رحمه الله رحمةً واسعه .
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  3. 98
    16 نوفمبر, 2016 , 20:01 م

    ابو منصور

    وأين الجديد؟؟!! الجديد أنه وشى بالرئيس الراحل صدام حسين..وباعه بالخيانة من الأمريكان وقبض الثمن.*** فرطت به والآن يأكلون الحصرم من ايران المجوس ا
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  4. 97
    16 نوفمبر, 2016 , 19:59 م

    *** رحمه الله
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  5. 96
    16 نوفمبر, 2016 , 19:58 م

    صنداحي

    عند هجوم قوات امريكا على بغداد سقطت في ساعه واحده . والقوات المسلحه العراقية انسحبت تركت صدام ووزراءه للمصيرهم وحدهم . فإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن صدام كان رئيسا من شمع 😎
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  6. 95
    16 نوفمبر, 2016 , 19:57 م

    جبال سدير

    هذا احدابطال الفيلم الامريكي الذي انتجتة هوليود الذي وقف شجاعا امام حبل المشنقة والذين امامة تتراعد فرائصهم من الخوف لايختبي في حفرة الحفر لاتباع المسردب الدجال هذا من حمى البوابة الشرقية للوطن العربي
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  7. 94
    16 نوفمبر, 2016 , 19:56 م

    محب صدام حسين

    رحم الله القائد ***، حسبي الله على من شوّه صورتك ياقاهر المجوس ، الله يجعل مثواك الجنة
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  8. 93
    16 نوفمبر, 2016 , 19:54 م

    ابو زهرة

    عندما كان صدام رحمة الله علية حاكما على العراق لم نكن نرى الضباع تستعدي على الاسود وكانت بلاد الفرس ترتعد فرائصها خوفا من اسد السنة ابا عدي تقبلة الله في الشهداء والابرار
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  9. 92
    16 نوفمبر, 2016 , 19:53 م

    حمود

    بعد العز سبحان الله اتقي دعوة المظلوم كم ابكى من الامهات على اولادهن مانقول الاحسيبه الله وكفى وهل من متعض
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  10. 91
    16 نوفمبر, 2016 , 19:39 م

    مظلوم

    صدام رحمت الله عليه ابو عدي داحر المجوس
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  11. 90
    16 نوفمبر, 2016 , 19:38 م

    زائد واحد

    رحم الله اباعدى حتى وان اخطاء .يكفى انة جرع الطاغوت الهالك خمينى السم . جعلة الله خنجرا مسموما فى حلوق الفرس.لكن اطمأنو ابوفهد بأذن الله سيذل الفرس ومن ناصرهم .اللهم انصر الاسلام والمسلمين واهلك الفرس
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  12. 89
    16 نوفمبر, 2016 , 19:26 م

    معاضب

    رحمك الله اباعدي ..ثبت في موقف لايثبت فيه غيره فضل الموت على مشنقه لااهتز ولا وجل
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  13. 88
    16 نوفمبر, 2016 , 19:21 م

    هذا كان احد اعداء المملكه وتم دحره في حفرته ولن يمجده الا الاحمق
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  14. 87
    16 نوفمبر, 2016 , 19:20 م

    زم زمي

    وما زال تقديس الظلمه منذ انتهاء زمن الخلافة الراشده ابو بكر وعمروعثمان وعلي رضي الله عنهم لكرتنا لطائفته معينه نمجد الظالم لقتلهم وننسى انه ظالم لا يحكم بشرع الله اللهم احفظ خادم الحرمين وساعديه
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  15. 86
    16 نوفمبر, 2016 , 19:20 م

    من امثال من فضح صدام في زمانه السيد كشك ومقبل الوادعي ولحد الان تسجيلاتهم موجوده ولن يفيد ***
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  16. 85
    16 نوفمبر, 2016 , 19:20 م

    حمود

    اين الممجدين لصدام هدا حاميكم ههههههه
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  17. 84
    16 نوفمبر, 2016 , 19:18 م

    الى كل سعودي شريف تحيه وسلام لك الان عرفت عدوك الحقيقي هذه هي الصحوه التي نريدها وليست صحوات مدعي التدين المزيف
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  18. 83
    16 نوفمبر, 2016 , 19:12 م

    ..

    طيب الى الان ماقال كيف عرف الامريكاان مكانه ؟
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  19. 82
    16 نوفمبر, 2016 , 19:11 م

    غضنفر همام

    تعليق مخالف
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  20. 81
    16 نوفمبر, 2016 , 19:10 م

    صدام كان حاط سجن بأمريكا يعذب به الشعب العراقي ماحطه بالعراق لكي لاينكشف أمره
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  21. 80
    16 نوفمبر, 2016 , 19:09 م
    عدد التعليقات:858

    سامية

    خائن الجيرة والدين والدم ماننسى صواريخ سكود علينا وقتل جيشه الهمج للكويتيين ورش الأكراد بالكيماوي سفاح جبان اختبأ بمكان يليق به وشنق يوم العيد الله لايرده هو ومن يوده😡
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  22. 79
    16 نوفمبر, 2016 , 19:09 م

    الشريف

    كرت محروق هو والخبيث بن لادن والقذافي والزرقاوي وغيرهم من الملاعين ،،من اهل القتل والدمار الى جهنم وبئس المصير
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  23. 78
    16 نوفمبر, 2016 , 19:07 م

    يقولون صدام شجاع وهو بالحفرة حتى الجوال مامعه يقول خائف يقبض علي هو اعترف بأنه خائف وانتم تكذبونه وتقولون شجاع!
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  24. 77
    16 نوفمبر, 2016 , 19:06 م

    اصمدوا اصمدوا وهو ***في الحفره قاعد
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  25. 76
    16 نوفمبر, 2016 , 19:06 م

    اللي يحب صدام خائن لارضه وحكومته وللشعب السعودي
    لا يعجبني(6) اعجبني(2)
  26. 75
    16 نوفمبر, 2016 , 19:05 م

    الهمداني

    72-فهدالجويان((الشعوب اهم من صدام ومن هتلر ومن اي اسم اخر فصدام انقلابي وليس الشعب من انتخبه ولكن روح الانهزام تجعلك تقول ماقلت))
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  27. 74
    16 نوفمبر, 2016 , 19:03 م

    💗 ريما ♻Rima 💗

    خروج نهائي
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  28. 73
    16 نوفمبر, 2016 , 19:03 م

    مبغض الدواعش

    هارب الله يفضحه من منزل الى منزل وفي الاخير في حفره هههه المشكله قالو شجاع...
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  29. 72
    16 نوفمبر, 2016 , 18:59 م

    فهدالجويان

    ليتك يا اسد الفرات عن الموت اشاعه لتخرج تزئر وتقضي على كلاب المجوس بساعه وتقضي على البدع والخرافات والمجاعه صدام اسمك يرهب العدو ويجعله يتخبط في كل ساحه وياربي يرجع لنا صدام حامي الشرق من ايدي الحثاله
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  30. 71
    16 نوفمبر, 2016 , 18:54 م

    الهمداني

    المهم الزعماء يتعضون من ماحدث لصدام والقذافي وغيرهم من طحنه التاريخ فلاشيء بعيد والامريكان ليس لهم صديق صديقهم من يدفع لهم واذا فكر في الامتناع الله يستر
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  31. 70
    16 نوفمبر, 2016 , 18:45 م

    حمد

    ههههههه ريما ضحتيني اقول روحي غسلي المواعين وخلي العلوم لرجالها هاذا اذا كنت فعلا حرمة ***هههه
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  32. 69
    16 نوفمبر, 2016 , 18:44 م

    💗 ريما ♻Rima 💗

    القومية تكون مع العربي حتى لو كان سفاح القومية جت من الغرب أما أخيك بالإسلام من الغرب الذي مايتكلمون عربي لايعنيهم شيء
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  33. 68
    16 نوفمبر, 2016 , 18:44 م
    عدد التعليقات:1

    إنسان منصف

    طيب،،،،،وبعدين،،،،،ماذا قدم صدام للامه،،،، خرب العراق وشرد شعبه،،،،فتت صف الامه وجعلها تنقسم،،،،أفضى الى ماقدم
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  34. 67
    16 نوفمبر, 2016 , 18:41 م

    Saad

    بالامس صدام عادنا وحاربناه وأخيرا ضحو فيه المجوس نهار العيد وتاريخ وانتهى ولا يقدم ولا يؤخر والآن الدور على اعدائنا الحاليين اعداء الاسلام المجوس واذنابهم الله يلعنهم ويهدي من أراد الهداية منهم
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  35. 66
    16 نوفمبر, 2016 , 18:40 م

    ريما

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 65
    16 نوفمبر, 2016 , 18:40 م

    💗 ريما ♻Rima 💗

    أرضنا السعودية نحبها ومن يطلق صواريخ على ارضنا نكرهه ويكون عدونا ليوم الدين
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  37. 64
    16 نوفمبر, 2016 , 18:39 م

    💗 ريما ♻Rima 💗

    صدام السفاح ما أطلق صواريخ على تونس والقذافي ماخطط ليغتال رئيسكم فأكيد انتي معهم ضد بلادنا ياثومية ياقومية
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  38. 63
    16 نوفمبر, 2016 , 18:38 م

    سلمان

    هرب خنبقة هههههههههه
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  39. 62
    16 نوفمبر, 2016 , 18:37 م
    عدد التعليقات:2412

    توووووونسية

    لعنة الله على الروافض وابواقهم لعنة الله على أعداء السنة رحم الله ****البطل قاهر الفرس والأمريكان وعملائهم قاهر الجهلة التي تتكلم بما لا تعلم نم قرير العين سيدي فاسمك وتاريخك حفر بالتاريخ من الذهب
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  40. 61
    16 نوفمبر, 2016 , 18:37 م

    انا مستغرب

    ورغم قوت الجيش العراقي في هذا الوقت ولديه اسلحه جيده واضن العراق كان يصنع صواريخ متوسطة وقصيرة المدى ليش ماقصف المجاميع العسكرية الامريكية او قصف القوات البحرية . هذا سؤال حتى الان لم اجد له ايجابه ؟!
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  41. 60
    16 نوفمبر, 2016 , 18:34 م
    عدد التعليقات:2412

    توووووونسية

    **** لعنة الله على إيران وعلى الجيفة نمر النمر
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  42. 59
    16 نوفمبر, 2016 , 18:34 م

    💗 ريما ♻Rima 💗

    حزب البعث حزب كفري حتى لو نطق الشهادة صدام ماينفعه مالم يتبرأ من حزب البعث ويعلن ويتوب منه ____وأيضا وش درانا انه نطق الشهادة يمكن صوت مركب
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  43. 58
    16 نوفمبر, 2016 , 18:33 م

    خالد

    سنتابع معرفات الخنبقة ونفضحها
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  44. 57
    16 نوفمبر, 2016 , 18:33 م

    سعودي غلبااان

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  45. 56
    16 نوفمبر, 2016 , 18:32 م

    هادم الملذات

    تعليق مخالف
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  46. 55
    16 نوفمبر, 2016 , 18:32 م

    خالد

    قلم البهتان والكذب داخل بمعرفات رجالية ونسائية وبعضها من غير اسماء ومنها. باندر و ت 40 و رحمه و مشعل و سامر سمار و سوط الحق و عبدالله و زائر
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  47. 54
    16 نوفمبر, 2016 , 18:31 م

    اببببباااااي

    داعس كرامة الروافض والمجوس. كفو يابو عدي. لكنك خربتها يوم اعتدست ع الكويت .وفتحت لنا باب شر.
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  48. 53
    16 نوفمبر, 2016 , 18:29 م

    إحساس شمالي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 52
    16 نوفمبر, 2016 , 18:29 م

    💗 ريما ♻Rima 💗

    تابع.. شوفوا أيضا كلام الشيخ ابن باز رحمه الله عن السفاح البعثي صدام
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  50. 51
    16 نوفمبر, 2016 , 18:27 م
    عدد التعليقات:13134

    برق الحرم

    ((((((أهل الشقاق والنفاق والسيء من الاخلاق ..... بعوا العراق وسلموها لحمير اليهود .... مثل تسليمهم صدام للامريكان الذين سلموه لايران ...يدا_ بيد ))))))
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  51. 50
    16 نوفمبر, 2016 , 18:25 م

    💗 ريما ♻Rima 💗

    اي شجاعة لصدام وهو أطلق صواريخة على أرض الحرمين ويبي يرشنا بكيماوي متخبي بحفرة مثل القذافي متخبي بحفرة صرف كأنهم جرذان هؤلاء طغاة يستاهلون القتل وعقبال المالكي روحاني عفاش حوثي نصرالات العبادي بشار🐀
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  52. 49
    16 نوفمبر, 2016 , 18:25 م

    سلمان

    خنبوقة والمعرفات ههههه اكثر اكثر ادخل بمعرفات اكثر ههههههكذاب مدلس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 48
    16 نوفمبر, 2016 , 18:24 م

    محمد

    ما يكره صدام الا ابن الح؟؟؟
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  54. 47
    16 نوفمبر, 2016 , 18:22 م

    فهدالجويان

    رجل جنن المجوس وقلب كيان اليهودونثر الشعر بدمه وايقظ الامه من سبات عميق وفضح امريكاء وايران واليمن ومصر وانذر الامه بمخاطرهم على المدى البعيد ولكنهم كابرو وامنو والان بان شعر القائد الكبير رحمه الله
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  55. 46
    16 نوفمبر, 2016 , 18:22 م

    فوازالشيخ

    الى جنات الخلد ياصدام حسين
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  56. 45
    16 نوفمبر, 2016 , 18:22 م
    عدد التعليقات:5933

    الرحااال

    حفره ؟؟؟ اللهم اختم حياتنا ونحن على ارضك ..تحت سمائك ..واجعل في قبرنا نورا ..لنا ولوالدينا وجميع المسلمين
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  57. 44
    16 نوفمبر, 2016 , 18:21 م

    سوري أصيل

    الله يسكنه الفردوس الأعلى
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  58. 43
    16 نوفمبر, 2016 , 18:20 م

    باندر

    صدق من قال ***يتبع خانقه. . هؤلاء الماسخين يترحمون على شخصية دكتاتورية بعثية غبية.
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  59. 42
    16 نوفمبر, 2016 , 18:19 م

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 41
    16 نوفمبر, 2016 , 18:16 م

    سلمان

    دوس دوس دوس ياصدام دوس دوس على الروافض ***المجوس
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  61. 40
    16 نوفمبر, 2016 , 18:16 م

    من بعدك خرج الدواعش وكانك انت من اسستها يعني جريمه انك بعثي كافر وجريمه احتلال الكويت وسلسله من الجرائم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  62. 39
    16 نوفمبر, 2016 , 18:16 م

    سوري أصيل

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  63. 38
    16 نوفمبر, 2016 , 18:15 م

    خالد

    الله يرحم صام لن يتكرر داعس كلاب ايران والملالي المجوس
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  64. 37
    16 نوفمبر, 2016 , 18:14 م

    باندر

    دمر العراق والعراقيين بتسلطه وعنجهيته
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  65. 36
    16 نوفمبر, 2016 , 18:14 م
    عدد التعليقات:4375

    العنيد

    رحمه الله صدام وسكنه فسيح جناته ،، هذا هو البطل الشجاع قاهر أذناب الشيعه 👌🏼
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  66. 35
    16 نوفمبر, 2016 , 18:13 م

    المفاجاه كان عند الكبتن نامق بعد ما هرب عدنان ولينا عنه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  67. 34
    16 نوفمبر, 2016 , 18:13 م

    محارب وداعس الكلاب

    الله يغفرله يارب
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  68. 33
    16 نوفمبر, 2016 , 18:12 م

    👓

    اصبح الرافضه يهدمون المنازل على ساكنيها ياصدام
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  69. 32
    16 نوفمبر, 2016 , 18:12 م
    عدد التعليقات:4375

    العنيد

    لعنة الله علي بشار وايران وروسيا وعلي الروافض ما اشوف احقاد الفرس ومن معه بالمعرفات الكثيره يعلق دايم يندسون في ذي الامور اما في امور بلدنا تحصلهم ينبحون
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  70. 31
    16 نوفمبر, 2016 , 18:12 م

    مراقب

    رجل بطل . وقائد فذ. الله يرحمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  71. 30
    16 نوفمبر, 2016 , 18:11 م

    محمد

    الخميني الكافر المجرم المجوسي أحمق معمم كافر عرفه التاريخ
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  72. 29
    16 نوفمبر, 2016 , 18:11 م

    رحمه ⭐⭐⭐

    صوره المقبور تحرق الداعشي
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  73. 28
    16 نوفمبر, 2016 , 18:11 م

    لولو / مكة

    الله يرحمه ويغفر له
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  74. 27
    16 نوفمبر, 2016 , 18:10 م

    مشــعل

    وين المفاجأة ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  75. 26
    16 نوفمبر, 2016 , 18:10 م

    رحمه

    لا يترحم ع المجرم الا***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  76. 25
    16 نوفمبر, 2016 , 18:10 م

    جاسم

    اموت عليك يا صدام حبيبي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  77. 24
    16 نوفمبر, 2016 , 18:10 م

    جاسم

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  78. 23
    16 نوفمبر, 2016 , 18:09 م

    سوداني

    الله يرحمك يابو عدي رحمة واسعة ويسكنك فسيح جناته
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  79. 22
    16 نوفمبر, 2016 , 18:09 م

    سامر سمار

    أحمق رئيس عرفه التاريخ
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  80. 21
    16 نوفمبر, 2016 , 18:09 م

    جاسم

    رحمة خنبوقة تقصد ب******
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  81. 20
    16 نوفمبر, 2016 , 18:08 م

    سوط الحق

    كلام لا يُقدم ولا يؤخر .. هذا المقبور انتهى مثل ما كان يفعله بأهل العراق اتركوا تقديس الشخوص والدفاع عن الباطل .بعد موته شاهدنا المقابر الجماعية التي دُفن فيها الآلاف والتي تمت بأوامره وحزبه ألفاشي.
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  82. 19
    16 نوفمبر, 2016 , 18:08 م

    سوداني

    رحمةوزينب وسندس والمنتصربالله وبلاوي كتيرة الخنبوقي
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  83. 18
    16 نوفمبر, 2016 , 18:08 م

    رحمه ⭐⭐⭐

    جاري قطع رقاب بنات صدام الدواعش الى الابد
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  84. 17
    16 نوفمبر, 2016 , 18:06 م

    تركي

    نحبك والله نحبك يا صدام نحبك انت تحب الناس الناس وكل الناس تحبك حرة يالروافض موتو من القهر
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  85. 16
    16 نوفمبر, 2016 , 18:05 م

    رحمه ⭐⭐⭐

    الحمدلله الذي اهلك الزباله وفي الزباله كان عايش .👏😂👏😂👏😂👏😂
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  86. 15
    16 نوفمبر, 2016 , 18:05 م

    محمد

    رخمة خنبوقة قلم الكيكة ومعرفاته
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  87. 14
    16 نوفمبر, 2016 , 18:04 م

    سوداني

    خنبوقي عليك الله ماتزعجنا رحمة ومعرفاتك التانية وغيرة من اسمائك اختشي ياخي عيب
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  88. 13
    16 نوفمبر, 2016 , 18:04 م

    محمد

    الله يرحمك ويدخلك الجنة كمنت داعس رقبة الخميني ومعممين الروافض الشيعة الكفار الصفويين عباد القبور رحمة والاصنام والاشجار قاتلي المسلمين كنت رجل عن الف رجل داعس الكلاب المجوس ومن يؤيدهم ويتبعهم
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  89. 12
    16 نوفمبر, 2016 , 18:03 م

    عبيد

    رحمة الضحكة هذة ماطلعت الا من بعد *****
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  90. 11
    16 نوفمبر, 2016 , 18:03 م

    رحمه ⭐⭐⭐

    السعوديه لاتدعم كلاب ولا مليارات هي من تدافع عن نفسها
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  91. 10
    16 نوفمبر, 2016 , 18:02 م

    رحمه ⭐⭐⭐

    كان يصلي الجمعه واجد😂👏😂👏😂👏😂
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  92. 9
    16 نوفمبر, 2016 , 18:02 م

    عبدالله

    هل من متعض عايش في القصور والفلل واخرتها يعيش في الحفر مثل الفأر الدنيا دواره اهم شي شاف الذل في حياته
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  93. 8
    16 نوفمبر, 2016 , 18:01 م

    رحمه ⭐⭐⭐

    اترك لكم الدواعش وفاصل اعلاني من الترحمات 👏😂👏😂👏😂
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  94. 7
    16 نوفمبر, 2016 , 18:01 م

    زائر

    صدام رمى السعودية ب ١١ صاروخ واعتدى على الخليج وكان ناوي السعودية بعد ان دعمته المملكة بمليارات لمحاربة ايران ولا زال هناك من يتغنى به ويضعه شعار في الواتس اب ووسائل التواصل. أمره لله وحده.
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  95. 6
    16 نوفمبر, 2016 , 18:00 م

    رحمه ⭐⭐⭐

    شكله يصلي الجمعه 😂😂😂😂
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  96. 5
    16 نوفمبر, 2016 , 18:00 م

    رحمه ⭐⭐⭐

    ربنا يرحمك يا صدام حسين يا مزلزل الرافض المجوس فلم يخرجوا من خدور نسائهم الا بعد موتك
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  97. 4
    16 نوفمبر, 2016 , 17:58 م

    اذكار الصباح والمساء

    بسم الله الذي لايضر مع اسمه شيء في الارض ولافي السماء وهو السميع العليم . أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق
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  98. 3
    16 نوفمبر, 2016 , 17:56 م

    اذكار الصباح والمساء

    والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
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  99. 2
    16 نوفمبر, 2016 , 17:55 م

    رحمه ⭐⭐⭐

    وبالاخير الجرذ وجده في حفره مجاري
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  100. 1
    16 نوفمبر, 2016 , 17:54 م

    رحمه ⭐⭐⭐

    هههههه هذا شكل زعيم المغفلين
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