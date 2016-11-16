الرجل الذي أخفى «صدام حسين» يخرج عن صمته ويكشف هذه المفاجأة

صحيفة المرصد- متابعات:اختفى الرئيس السابق للعراق صدام حسين لشهور عدة داخل حفرة تحت الأرض موجودة بمزرعة الأخان علاء نامق،41 عاماً، والذي عمل سائقاً عند الرئيس الراحل صدام حسين لفترة طويلة. وكان السؤال الذي شغل بال الكثيرين هو كيف عرف الأمريكان مكانه بهذه الحفرة “حفرة العنكبوت”،وكيف استطاعوا الوصول إليه. و قرر علاء نامق، بعد مرور ما يزيد عن 11 عاماً الخروج من صمته والحديث عن الحفرة العنكبوتية التي كان يعيش بها صدام حسين وكيف كان يقضي يومه داخل هذه الحفرة، مصرحاً أنه قام بحفر الحفرة للرئيس صدام مع أخيه قيس، وهي كانت عبارة عن غرفة تحت الأرض تم حفرها في مزرعته أسفل نخلة. و أضاف “أنه كان من المنطقي أن يختبئ الرئيس صدام في قريته التي ولد بها قيرا من مدينة تكريت والواقعة على ضفاف نهر الفرات، بين أهله وعشيرته وبين البساتين”. و تابع أن “صدام كان يكتب النثر والشعر أثناء قيامنا بمساعدته بالفرار والإنتقال بين العديد من المنازل في المنطقة، كما كان يرفض استخدام الهاتف لتأكده من تصنت الأمريكيين على الإتصالات لمعرفة مكان اختبائه و القبض عليه” مضيفاً أن “صدام كتب الكثير من الخطب المشجعة لمؤيديه لمواصلة قتال الجيش الأمريكي.. وقد قام بتسجيلها على جهاز تسجيل صغير خوفاً من قيام الأمريكين بتحليل التسجيلات لمعرفه مخبأه”. و ختم أن صدام طلب منه قيادة سيارته إلى مدينة سمراء وتسجيل صوت السيارات أثناء عبورها على شريط الخطب لكي نخدع الأمريكان فلا يستطيعون الوصول إليه.
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تعليقات ( 100 )
😎مرصداوي عنيد😎لازال الرعب والخوف يخيم على الروافض من كربلاء إلى قم حينما يشاهدون صورة مرعبهم وجالدهم صدام - ياهو كاااان يدبغهم دبغ صبح وليل :)
❤️ محب صدام حسين ❤️تعليق 85 يكفي ان القائد ابو عداي دعس على سيدك الخميني وخلاه ينتفض من الخوف حتى ان صدام اصبح كابوس مزعج لملالي طهران ، رحمه الله رحمةً واسعه .
ابو منصوروأين الجديد؟؟!! الجديد أنه وشى بالرئيس الراحل صدام حسين..وباعه بالخيانة من الأمريكان وقبض الثمن.*** فرطت به والآن يأكلون الحصرم من ايران المجوس ا
صنداحيعند هجوم قوات امريكا على بغداد سقطت في ساعه واحده . والقوات المسلحه العراقية انسحبت تركت صدام ووزراءه للمصيرهم وحدهم . فإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن صدام كان رئيسا من شمع 😎
جبال سديرهذا احدابطال الفيلم الامريكي الذي انتجتة هوليود الذي وقف شجاعا امام حبل المشنقة والذين امامة تتراعد فرائصهم من الخوف لايختبي في حفرة الحفر لاتباع المسردب الدجال هذا من حمى البوابة الشرقية للوطن العربي
محب صدام حسينرحم الله القائد ***، حسبي الله على من شوّه صورتك ياقاهر المجوس ، الله يجعل مثواك الجنة
ابو زهرةعندما كان صدام رحمة الله علية حاكما على العراق لم نكن نرى الضباع تستعدي على الاسود وكانت بلاد الفرس ترتعد فرائصها خوفا من اسد السنة ابا عدي تقبلة الله في الشهداء والابرار
حمودبعد العز سبحان الله اتقي دعوة المظلوم كم ابكى من الامهات على اولادهن مانقول الاحسيبه الله وكفى وهل من متعض
مظلومصدام رحمت الله عليه ابو عدي داحر المجوس
زائد واحدرحم الله اباعدى حتى وان اخطاء .يكفى انة جرع الطاغوت الهالك خمينى السم . جعلة الله خنجرا مسموما فى حلوق الفرس.لكن اطمأنو ابوفهد بأذن الله سيذل الفرس ومن ناصرهم .اللهم انصر الاسلام والمسلمين واهلك الفرس
معاضبرحمك الله اباعدي ..ثبت في موقف لايثبت فيه غيره فضل الموت على مشنقه لااهتز ولا وجل
زم زميوما زال تقديس الظلمه منذ انتهاء زمن الخلافة الراشده ابو بكر وعمروعثمان وعلي رضي الله عنهم لكرتنا لطائفته معينه نمجد الظالم لقتلهم وننسى انه ظالم لا يحكم بشرع الله اللهم احفظ خادم الحرمين وساعديه
حموداين الممجدين لصدام هدا حاميكم ههههههه
..طيب الى الان ماقال كيف عرف الامريكاان مكانه ؟
غضنفر همامتعليق مخالف
عدد التعليقات:858
ساميةخائن الجيرة والدين والدم ماننسى صواريخ سكود علينا وقتل جيشه الهمج للكويتيين ورش الأكراد بالكيماوي سفاح جبان اختبأ بمكان يليق به وشنق يوم العيد الله لايرده هو ومن يوده😡
الشريفكرت محروق هو والخبيث بن لادن والقذافي والزرقاوي وغيرهم من الملاعين ،،من اهل القتل والدمار الى جهنم وبئس المصير
الهمداني72-فهدالجويان((الشعوب اهم من صدام ومن هتلر ومن اي اسم اخر فصدام انقلابي وليس الشعب من انتخبه ولكن روح الانهزام تجعلك تقول ماقلت))
💗 ريما ♻Rima 💗خروج نهائي
مبغض الدواعشهارب الله يفضحه من منزل الى منزل وفي الاخير في حفره هههه المشكله قالو شجاع...
فهدالجويانليتك يا اسد الفرات عن الموت اشاعه لتخرج تزئر وتقضي على كلاب المجوس بساعه وتقضي على البدع والخرافات والمجاعه صدام اسمك يرهب العدو ويجعله يتخبط في كل ساحه وياربي يرجع لنا صدام حامي الشرق من ايدي الحثاله
الهمدانيالمهم الزعماء يتعضون من ماحدث لصدام والقذافي وغيرهم من طحنه التاريخ فلاشيء بعيد والامريكان ليس لهم صديق صديقهم من يدفع لهم واذا فكر في الامتناع الله يستر
حمدههههههه ريما ضحتيني اقول روحي غسلي المواعين وخلي العلوم لرجالها هاذا اذا كنت فعلا حرمة ***هههه
💗 ريما ♻Rima 💗القومية تكون مع العربي حتى لو كان سفاح القومية جت من الغرب أما أخيك بالإسلام من الغرب الذي مايتكلمون عربي لايعنيهم شيء
عدد التعليقات:1
إنسان منصفطيب،،،،،وبعدين،،،،،ماذا قدم صدام للامه،،،، خرب العراق وشرد شعبه،،،،فتت صف الامه وجعلها تنقسم،،،،أفضى الى ماقدم
Saadبالامس صدام عادنا وحاربناه وأخيرا ضحو فيه المجوس نهار العيد وتاريخ وانتهى ولا يقدم ولا يؤخر والآن الدور على اعدائنا الحاليين اعداء الاسلام المجوس واذنابهم الله يلعنهم ويهدي من أراد الهداية منهم
ريماتعليق مخالف
💗 ريما ♻Rima 💗أرضنا السعودية نحبها ومن يطلق صواريخ على ارضنا نكرهه ويكون عدونا ليوم الدين
💗 ريما ♻Rima 💗صدام السفاح ما أطلق صواريخ على تونس والقذافي ماخطط ليغتال رئيسكم فأكيد انتي معهم ضد بلادنا ياثومية ياقومية
سلمانهرب خنبقة هههههههههه
عدد التعليقات:2412
توووووونسيةلعنة الله على الروافض وابواقهم لعنة الله على أعداء السنة رحم الله ****البطل قاهر الفرس والأمريكان وعملائهم قاهر الجهلة التي تتكلم بما لا تعلم نم قرير العين سيدي فاسمك وتاريخك حفر بالتاريخ من الذهب
انا مستغربورغم قوت الجيش العراقي في هذا الوقت ولديه اسلحه جيده واضن العراق كان يصنع صواريخ متوسطة وقصيرة المدى ليش ماقصف المجاميع العسكرية الامريكية او قصف القوات البحرية . هذا سؤال حتى الان لم اجد له ايجابه ؟!
عدد التعليقات:2412
توووووونسية**** لعنة الله على إيران وعلى الجيفة نمر النمر
💗 ريما ♻Rima 💗حزب البعث حزب كفري حتى لو نطق الشهادة صدام ماينفعه مالم يتبرأ من حزب البعث ويعلن ويتوب منه ____وأيضا وش درانا انه نطق الشهادة يمكن صوت مركب
خالدسنتابع معرفات الخنبقة ونفضحها
سعودي غلبااانتعليق مخالف
هادم الملذاتتعليق مخالف
خالدقلم البهتان والكذب داخل بمعرفات رجالية ونسائية وبعضها من غير اسماء ومنها. باندر و ت 40 و رحمه و مشعل و سامر سمار و سوط الحق و عبدالله و زائر
ابببببااااايداعس كرامة الروافض والمجوس. كفو يابو عدي. لكنك خربتها يوم اعتدست ع الكويت .وفتحت لنا باب شر.
إحساس شماليتعليق مخالف
💗 ريما ♻Rima 💗تابع.. شوفوا أيضا كلام الشيخ ابن باز رحمه الله عن السفاح البعثي صدام
عدد التعليقات:13134
برق الحرم((((((أهل الشقاق والنفاق والسيء من الاخلاق ..... بعوا العراق وسلموها لحمير اليهود .... مثل تسليمهم صدام للامريكان الذين سلموه لايران ...يدا_ بيد ))))))
💗 ريما ♻Rima 💗اي شجاعة لصدام وهو أطلق صواريخة على أرض الحرمين ويبي يرشنا بكيماوي متخبي بحفرة مثل القذافي متخبي بحفرة صرف كأنهم جرذان هؤلاء طغاة يستاهلون القتل وعقبال المالكي روحاني عفاش حوثي نصرالات العبادي بشار🐀
سلمانخنبوقة والمعرفات ههههه اكثر اكثر ادخل بمعرفات اكثر ههههههكذاب مدلس
محمدما يكره صدام الا ابن الح؟؟؟
فهدالجويانرجل جنن المجوس وقلب كيان اليهودونثر الشعر بدمه وايقظ الامه من سبات عميق وفضح امريكاء وايران واليمن ومصر وانذر الامه بمخاطرهم على المدى البعيد ولكنهم كابرو وامنو والان بان شعر القائد الكبير رحمه الله
فوازالشيخالى جنات الخلد ياصدام حسين
عدد التعليقات:5933
الرحااالحفره ؟؟؟ اللهم اختم حياتنا ونحن على ارضك ..تحت سمائك ..واجعل في قبرنا نورا ..لنا ولوالدينا وجميع المسلمين
سوري أصيلالله يسكنه الفردوس الأعلى
باندرصدق من قال ***يتبع خانقه. . هؤلاء الماسخين يترحمون على شخصية دكتاتورية بعثية غبية.
سلماندوس دوس دوس ياصدام دوس دوس على الروافض ***المجوس
سوري أصيلتعليق مخالف
خالدالله يرحم صام لن يتكرر داعس كلاب ايران والملالي المجوس
باندردمر العراق والعراقيين بتسلطه وعنجهيته
عدد التعليقات:4375
العنيدرحمه الله صدام وسكنه فسيح جناته ،، هذا هو البطل الشجاع قاهر أذناب الشيعه 👌🏼
محارب وداعس الكلابالله يغفرله يارب
👓اصبح الرافضه يهدمون المنازل على ساكنيها ياصدام
عدد التعليقات:4375
العنيدلعنة الله علي بشار وايران وروسيا وعلي الروافض ما اشوف احقاد الفرس ومن معه بالمعرفات الكثيره يعلق دايم يندسون في ذي الامور اما في امور بلدنا تحصلهم ينبحون
مراقبرجل بطل . وقائد فذ. الله يرحمه
محمدالخميني الكافر المجرم المجوسي أحمق معمم كافر عرفه التاريخ
رحمه ⭐⭐⭐صوره المقبور تحرق الداعشي
لولو / مكةالله يرحمه ويغفر له
مشــعلوين المفاجأة ؟
رحمهلا يترحم ع المجرم الا***
جاسماموت عليك يا صدام حبيبي
جاسمتعليق مخالف
سودانيالله يرحمك يابو عدي رحمة واسعة ويسكنك فسيح جناته
سامر سمارأحمق رئيس عرفه التاريخ
جاسمرحمة خنبوقة تقصد ب******
سوط الحقكلام لا يُقدم ولا يؤخر .. هذا المقبور انتهى مثل ما كان يفعله بأهل العراق اتركوا تقديس الشخوص والدفاع عن الباطل .بعد موته شاهدنا المقابر الجماعية التي دُفن فيها الآلاف والتي تمت بأوامره وحزبه ألفاشي.
سودانيرحمةوزينب وسندس والمنتصربالله وبلاوي كتيرة الخنبوقي
رحمه ⭐⭐⭐جاري قطع رقاب بنات صدام الدواعش الى الابد
تركينحبك والله نحبك يا صدام نحبك انت تحب الناس الناس وكل الناس تحبك حرة يالروافض موتو من القهر
رحمه ⭐⭐⭐الحمدلله الذي اهلك الزباله وفي الزباله كان عايش .👏😂👏😂👏😂👏😂
محمدرخمة خنبوقة قلم الكيكة ومعرفاته
سودانيخنبوقي عليك الله ماتزعجنا رحمة ومعرفاتك التانية وغيرة من اسمائك اختشي ياخي عيب
محمدالله يرحمك ويدخلك الجنة كمنت داعس رقبة الخميني ومعممين الروافض الشيعة الكفار الصفويين عباد القبور رحمة والاصنام والاشجار قاتلي المسلمين كنت رجل عن الف رجل داعس الكلاب المجوس ومن يؤيدهم ويتبعهم
عبيدرحمة الضحكة هذة ماطلعت الا من بعد *****
رحمه ⭐⭐⭐السعوديه لاتدعم كلاب ولا مليارات هي من تدافع عن نفسها
رحمه ⭐⭐⭐كان يصلي الجمعه واجد😂👏😂👏😂👏😂
عبداللههل من متعض عايش في القصور والفلل واخرتها يعيش في الحفر مثل الفأر الدنيا دواره اهم شي شاف الذل في حياته
رحمه ⭐⭐⭐اترك لكم الدواعش وفاصل اعلاني من الترحمات 👏😂👏😂👏😂
زائرصدام رمى السعودية ب ١١ صاروخ واعتدى على الخليج وكان ناوي السعودية بعد ان دعمته المملكة بمليارات لمحاربة ايران ولا زال هناك من يتغنى به ويضعه شعار في الواتس اب ووسائل التواصل. أمره لله وحده.
رحمه ⭐⭐⭐شكله يصلي الجمعه 😂😂😂😂
رحمه ⭐⭐⭐ربنا يرحمك يا صدام حسين يا مزلزل الرافض المجوس فلم يخرجوا من خدور نسائهم الا بعد موتك
اذكار الصباح والمساءبسم الله الذي لايضر مع اسمه شيء في الارض ولافي السماء وهو السميع العليم . أعوذ بكلمات الله التامات من شر ماخلق
اذكار الصباح والمساءوالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
رحمه ⭐⭐⭐وبالاخير الجرذ وجده في حفره مجاري
رحمه ⭐⭐⭐هههههه هذا شكل زعيم المغفلين