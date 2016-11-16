بالصور: شاهد ماذا فعل الحوثيون في مسجد التوحيد بتعز ! .. 8 صور تصدم المسلمين

صحيفة المرصد: نشر موقع “اليمن برس” مجموعة من الصور تكشفت جرائم الحوثي داخل أحد المساجد في مدينة تعز، وشكل المشهد صدمة عميقة على أفراد المجتمع اليمني المحافظ والمسلمين عامة في جميع أصقاع الأرض وهم يشاهدون احد بيوت الله وقد حولتها ميلشيات الحوثي مداخلها إلى مستنقع من القذارة فيما طمست جدرانها بالذكريات والصور والأسماء.

وتداول صحفيون وإعلاميون وناشطون الصور، مستنكرين الحال الذي وصلت إليه المساجد على يد مليشيا الحوثي.

وقال أحد رواد صفحات التواصل الاجتماعي : “شاهدوا كيف انتصر الإسلام بالمجاهدين الحوثيين هذه صور لمسجد التوحيد في الجحملية بعد تحريره “، شاهدوا المجاهد أبو مطيع وذكرياته في قبلة المسجد، وشاهدوا الصرخة وهي في جدار المسجد منتصرة، وشاهدوا نظافة هؤلاء المجاهدين الاشاوس في بيت الله “، مضيفا: “هذه هي دعوتهم وهذا هو معتقدهم وهذه الصور هي ابلغ من ألف منشور”.