بالصور: شاهد ماذا فعل الحوثيون في مسجد التوحيد بتعز ! .. 8 صور تصدم المسلمين

صحيفة المرصد: نشر موقع “اليمن برس” مجموعة من الصور تكشفت جرائم الحوثي داخل أحد المساجد في مدينة تعز، وشكل المشهد صدمة عميقة على أفراد المجتمع اليمني المحافظ والمسلمين عامة في جميع أصقاع الأرض وهم يشاهدون احد بيوت الله وقد حولتها ميلشيات الحوثي مداخلها إلى مستنقع من القذارة فيما طمست جدرانها بالذكريات والصور والأسماء.
وتداول صحفيون وإعلاميون وناشطون الصور، مستنكرين الحال الذي وصلت إليه المساجد على يد مليشيا الحوثي.
وقال أحد رواد صفحات التواصل الاجتماعي : “شاهدوا كيف انتصر الإسلام بالمجاهدين الحوثيين هذه صور لمسجد التوحيد في الجحملية بعد تحريره “، شاهدوا المجاهد أبو مطيع وذكرياته في قبلة المسجد، وشاهدوا الصرخة وهي في جدار المسجد منتصرة، وشاهدوا نظافة هؤلاء المجاهدين الاشاوس في بيت الله “، مضيفا: “هذه هي دعوتهم وهذا هو معتقدهم وهذه الصور هي ابلغ من ألف منشور”.
تعليقات ( 49 )
ابو سلطانقال تعالى ( ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها أسمه وسعى في خرابها ) قيل في معنى ( ومن أظلم ) أي من اشد تعديا وجراءة على الله ومخالة لامرة فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفهمون قولا ..قاتلهم الله
غليصاللهم زلزل الارض من تحت اقدام الحوثيين المشركين و من ناصرهم من المجوس الايرانيين و اذناب المجوس المسمى بحزب اللالت و بكل رافضي مشرك يدعو غير الله
الحقيقه المرهكيف الموت لامريكا الموت لاسرائيل وهوا يعلم ان امريكا سلمت العراق لايران وتقاتل بالطيران والقصف مع الجحش الرافضي وقاسم سليماني نحن لسنا ***الى هذا الحد
كل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النارمذاهب الفرق الاسلامية الصحيحة أربع : حنبلي .. شافعي .. حنفي .. مالكي وغيرها بدعه
صنداحيهذا من فعل الدواعش حتى ي ألبوا المسلمين على الفرق الإسلامية الأخرى
أتحدى أحد بالتعليق يقول غير ذلككلاب **ايران الروافض الانجاس يحاربون كل مسلم مؤمن موحدلله ويوالون الكفار
صنداحيتعليق مخالف
حسبنا الله ونعم الوكيليقصدون بمقولة وكلمة دواعش على****
عتارالدواعش نشروا الفكر المتطرف للإسلام ونسوا ان السلام من الاسلام ****نشرو الاعتقادات الخاطئة التي تصل بهم الى الشرك والمسلمين المعتدلين في جميع أنحاء العالم هم من تضرر بسبب هؤلاء
هادم الملذاتتعليق مخالف
أقرأ ياشيعي هذة الآية لتعرف أن زوجات النبي هن أمهات المؤمنين حقاً{النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ}
اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعيناكثرهم يقصد أهل ***بكلمة ****وهذا شيء معروف عنهم لعنة الله عليهم
العمرييدعون الإسلام والإسلام منهم براء اسوأ من الدواعش يريدون اسلام مفصل على مقاسهم يسخرونه حسب رغباتهم وأهوائهم قاتلهم الله هم مخالب ايران القذره يعثون فسادا في الارض لم تسلم منهم حتى بيوت الله .
اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعينياشيعة خميني سستاني ايها الرافضة للحق أنتم خدم للمشروع الصهيوني وستندمون
كلنا فداء للوطنتعليق مخالف
محمديارب تذلهم وتلعنهم عيال المتعه عبيد المجوس
زيادتعليق مخالف
أسمع ياشيعي هذه الآية الكريمة لتعرف أن زوجات النبي الرسول هي أمهات المؤمنينقال الله:{النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُم أَوْلَى بِبَعْضٍ في كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِين}
كلنا فداء للوطنسوف تدور الدائرة علىكم ايها الدواعش لعنكم الله
كلنا فداء للوطنسوف تدور الدائرة على الدواعش لعنهم الله
عاصملعنهم الله والله لا يمتون للاسلام بصله لابد من اجتثاثهم فهم اشد خطرا من اليهود والنصارى . هاه يا خنبوقه عاجبك وش يسوون جماعتك حسبنا الله عليكم روافض مجوس
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعينأين الذي يعلق بأسم شيعي برونزي وصافي وأمثالهم؟هل هذا الفعل يرضي الله ورسوله وآله؟هل هذا فعل المؤمنين؟هل فعل الامام علي وابنائه مثل هذا الفعل؟حاشاهم ان يفعلو ذلك وهم براء من كل ***يدعي انه موالي لهم
عدد التعليقات:858
ساميةقمة القذارة والتخلف الله يقرفهم
كلنا فداء للوطنتعليق مخالف
كلنا فداء للوطنقووووووووووووووووويه
__قرف ووصاخه حتى مكه رموها بصاروخ !
سلطان البيشياليهود أحرقوا مسجد الصخره وحوّلوا المساجد إلى إسطبلات للخيول .. والروافض حوّلوا المساجد إلى مكان يتناولون فيه القات و ربما أمور أخرى ؟؟ لا فرق بل إنهم متحدون ضد كل ما هو إسلامي !
ناصر بن محمدالى اليمنيين ومن هرب وترك وطنه .......ومن لم تكنْ أوطانهُ مفخراًُ لهُ . . فليس له في موطنِ المجدِ مفخرُ ..... ومن لم يكنْ من دونِ أوطانهِ حمى . . . . فذاك جبانٌ بل أَخَسُّ وأحقرُ في الصميم
حمدويجيك قلم الحقيقة ابو معرفات ويزعجنا **** وما يقول ويكتب الا الاخوان والاخونج والمسلمين دواعش وارهابيين وتارك **** من المجرمين الخمينين الشيعة الروافض المجوس الكفار
حمدصورة ***ابو المعرفات الي مزعجنا الاخزان والاخونج
مقلقلالى اليمنيين ومن هرب وترك وطنه .......ومن لم تكنْ أوطانهُ مفخراًُ لهُ . . فليس له في موطنِ المجدِ مفخرُ ..... ومن لم يكنْ من دونِ أوطانهِ حمى . . . . فذاك جبانٌ بل أَخَسُّ وأحقرُ
😎مرصداوي عنيد😎الحوثيين هم جحوش الارهابي الاكبر في قم - جالسين يخربون دولتهم بأيديهم - لانه مضحوك عليهم من جحشهم الاكبر عبدالملك الحوثي - يكتبون الموت الامريكا واسرائيل - والصحيح انهم يقتلون الابرياء من شعبهم.
اذكرواالله/صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم.الموت للحوثي بعد!!!!!يدعي الاسلام ويخربون بيوت الله سبحانه/سبحان الله وبحمده
المفتش كورمبويتبع ..اشباه الرجال هنا في الاسواق يجمعون الزلط وبلدهم تغتصب من قبل اذناب الفرس اطلعو حررو بلدكم من قبل المجوس ي خونه اقسم بالله لو فعلا في رجال في اليمن لاكان تحررت من زمان
عدد التعليقات:13134
برق الحرمـــ((((ومن أَظْلَمُ مِمَّن مّنع مساجد اللّه أَن يُذكر فيها اسمُهُ وسعى في خرابها أُوْلَـئكَ مَا كَان لَهُم أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ في الدُّنْيَا خِزْيٌ ولَهُمْ عذاب عظيم))))ـــ
المفتش كورمبولعنت الله عليهم هولاء العصابات المجرمه اذناب الفرس اي دين تتشدقون به ايها الحمير !!الاسلام برئ منكم ومن افعالكم ي كلاب ،،والله لو فيكم رجال في اليمن لما قدرتم تفعلون مثل هذا بس اشباه الرجال في الاسواق
ابببببااااايحتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله.الا ان نصر الله قريب. خالقكم يراكم وهو احكم الحاكمين واقدر القادرين .ولله في خلقه شؤون ولله حكمة ان لا يعذبهم مباشرة بفعلهم .انت تريد وانا اريد والله يفع
الهمدانيتعليق مخالف
سعودي غلبااانحسبي الله ونعم الوكيل
سعودي غلبااانحسبي الله ونعم الوكيل
غريبحسبنا الله عليهم وكفى
الخالديحسبي الله ونعم الوكيل عليهم الله ينتقم منه ويروينا فيهم عجائب قدرته.
عدد التعليقات:13134
برق الحرم((((آثار ...طغمة من عبيد_الفرس قد رضعوا.....دين_المجوس ومن أوحاله شربوا.... شعارهم نحن (جند الله) ! ما صدقوا !.....بل إنهم جند (نصر الشيطان ) والصلب))))
ابوبنيانالإسلام بري منهم ومن فعايلهم
فكره حلوووهاللهم سلط عليهم عذابك الذي لا يرد عاجلاً يارب
محبة السنةحسبنا الله ونعم الوكيل عقول خارج الاسلام يفسد بيت الله ويقول النصر للإسلام والله انهم اغبى من الحيوانات اعزها الله اللهم احصي هذه الشرذمه عددا ولاتبقي منهم احدا