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بالصور: شاهد ماذا فعل الحوثيون في مسجد التوحيد بتعز ! .. 8 صور تصدم المسلمين

16 نوفمبر, 2016 , 18:17 م
بالصور: شاهد ماذا فعل الحوثيون في مسجد التوحيد بتعز ! .. 8 صور تصدم المسلمين
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صحيفة المرصد: نشر موقع “اليمن برس” مجموعة من الصور تكشفت جرائم الحوثي داخل أحد المساجد في مدينة تعز، وشكل المشهد صدمة عميقة على أفراد المجتمع اليمني المحافظ والمسلمين عامة في جميع أصقاع الأرض وهم يشاهدون احد بيوت الله وقد حولتها ميلشيات الحوثي مداخلها إلى مستنقع من القذارة فيما طمست جدرانها بالذكريات والصور والأسماء.
وتداول صحفيون وإعلاميون وناشطون الصور، مستنكرين الحال الذي وصلت إليه المساجد على يد مليشيا الحوثي.
وقال أحد رواد صفحات التواصل الاجتماعي : “شاهدوا كيف انتصر الإسلام بالمجاهدين الحوثيين هذه صور لمسجد التوحيد في الجحملية بعد تحريره “، شاهدوا المجاهد أبو مطيع وذكرياته في قبلة المسجد، وشاهدوا الصرخة وهي في جدار المسجد منتصرة، وشاهدوا نظافة هؤلاء المجاهدين الاشاوس في بيت الله “، مضيفا: “هذه هي دعوتهم وهذا هو معتقدهم وهذه الصور هي ابلغ من ألف منشور”.

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تعليقات ( 49 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 49
    16 نوفمبر, 2016 , 19:55 م

    ابو سلطان

    قال تعالى ( ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها أسمه وسعى في خرابها ) قيل في معنى ( ومن أظلم ) أي من اشد تعديا وجراءة على الله ومخالة لامرة فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفهمون قولا ..قاتلهم الله
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  2. 48
    16 نوفمبر, 2016 , 19:55 م

    غليص

    اللهم زلزل الارض من تحت اقدام الحوثيين المشركين و من ناصرهم من المجوس الايرانيين و اذناب المجوس المسمى بحزب اللالت و بكل رافضي مشرك يدعو غير الله
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  3. 47
    16 نوفمبر, 2016 , 19:50 م

    تعليق مخالف
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  4. 46
    16 نوفمبر, 2016 , 19:47 م

    الحقيقه المره

    كيف الموت لامريكا الموت لاسرائيل وهوا يعلم ان امريكا سلمت العراق لايران وتقاتل بالطيران والقصف مع الجحش الرافضي وقاسم سليماني نحن لسنا ***الى هذا الحد
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  5. 45
    16 نوفمبر, 2016 , 19:44 م

    كل بدعة ضلاله وكل ضلالة في النار

    مذاهب الفرق الاسلامية الصحيحة أربع : حنبلي .. شافعي .. حنفي .. مالكي وغيرها بدعه
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  6. 44
    16 نوفمبر, 2016 , 19:38 م

    صنداحي

    هذا من فعل الدواعش حتى ي ألبوا المسلمين على الفرق الإسلامية الأخرى
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  7. 43
    16 نوفمبر, 2016 , 19:33 م

    أتحدى أحد بالتعليق يقول غير ذلك

    كلاب **ايران الروافض الانجاس يحاربون كل مسلم مؤمن موحدلله ويوالون الكفار
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  8. 42
    16 نوفمبر, 2016 , 19:33 م

    صنداحي

    تعليق مخالف
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  9. 41
    16 نوفمبر, 2016 , 19:31 م

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    يقصدون بمقولة وكلمة دواعش على****
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  10. 40
    16 نوفمبر, 2016 , 19:26 م

    عتار

    الدواعش نشروا الفكر المتطرف للإسلام ونسوا ان السلام من الاسلام ****نشرو الاعتقادات الخاطئة التي تصل بهم الى الشرك والمسلمين المعتدلين في جميع أنحاء العالم هم من تضرر بسبب هؤلاء
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  11. 39
    16 نوفمبر, 2016 , 19:26 م

    هادم الملذات

    تعليق مخالف
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  12. 38
    16 نوفمبر, 2016 , 19:24 م

    أقرأ ياشيعي هذة الآية لتعرف أن زوجات النبي هن أمهات المؤمنين حقاً

    {‏‏النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ}
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  13. 37
    16 نوفمبر, 2016 , 19:22 م

    اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين

    اكثرهم يقصد أهل ***بكلمة ****وهذا شيء معروف عنهم لعنة الله عليهم
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  14. 36
    16 نوفمبر, 2016 , 19:20 م

    العمري

    يدعون الإسلام والإسلام منهم براء اسوأ من الدواعش يريدون اسلام مفصل على مقاسهم يسخرونه حسب رغباتهم وأهوائهم قاتلهم الله هم مخالب ايران القذره يعثون فسادا في الارض لم تسلم منهم حتى بيوت الله .
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  15. 35
    16 نوفمبر, 2016 , 19:19 م

    اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين

    ياشيعة خميني سستاني ايها الرافضة للحق أنتم خدم للمشروع الصهيوني وستندمون
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  16. 34
    16 نوفمبر, 2016 , 19:19 م

    كلنا فداء للوطن

    تعليق مخالف
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  17. 33
    16 نوفمبر, 2016 , 19:19 م

    محمد

    يارب تذلهم وتلعنهم عيال المتعه عبيد المجوس
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  18. 32
    16 نوفمبر, 2016 , 19:17 م

    زياد

    تعليق مخالف
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  19. 31
    16 نوفمبر, 2016 , 19:16 م

    أسمع ياشيعي هذه الآية الكريمة لتعرف أن زوجات النبي الرسول هي أمهات المؤمنين

    قال الله:{‏‏النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُوْلُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُم أَوْلَى بِبَعْضٍ في كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِين}
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  20. 30
    16 نوفمبر, 2016 , 19:15 م

    كلنا فداء للوطن

    سوف تدور الدائرة علىكم ايها الدواعش لعنكم الله
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  21. 29
    16 نوفمبر, 2016 , 19:14 م

    كلنا فداء للوطن

    سوف تدور الدائرة على الدواعش لعنهم الله
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  22. 28
    16 نوفمبر, 2016 , 19:09 م

    عاصم

    لعنهم الله والله لا يمتون للاسلام بصله لابد من اجتثاثهم فهم اشد خطرا من اليهود والنصارى . هاه يا خنبوقه عاجبك وش يسوون جماعتك حسبنا الله عليكم روافض مجوس
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  23. 27
    16 نوفمبر, 2016 , 19:07 م

    اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين

    أين الذي يعلق بأسم شيعي برونزي وصافي وأمثالهم؟هل هذا الفعل يرضي الله ورسوله وآله؟هل هذا فعل المؤمنين؟هل فعل الامام علي وابنائه مثل هذا الفعل؟حاشاهم ان يفعلو ذلك وهم براء من كل ***يدعي انه موالي لهم
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  24. 26
    16 نوفمبر, 2016 , 19:00 م
    عدد التعليقات:858

    سامية

    قمة القذارة والتخلف الله يقرفهم
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  25. 25
    16 نوفمبر, 2016 , 19:00 م

    كلنا فداء للوطن

    تعليق مخالف
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  26. 24
    16 نوفمبر, 2016 , 18:57 م

    كلنا فداء للوطن

    قووووووووووووووووويه
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  27. 23
    16 نوفمبر, 2016 , 18:54 م

    __

    قرف ووصاخه حتى مكه رموها بصاروخ !
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  28. 22
    16 نوفمبر, 2016 , 18:53 م

    ليس غريبا على الروافض هذه الافعال حتى مدعي الوطنية الذين يستخدمون التقية في تعليقاتهم هنا لو لقيوا فرصة لعاثوا في بلاد الحرمين فسادا وقتلا ولهدموا المساجد وقتلوا المصلين بداخلها
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  29. 21
    16 نوفمبر, 2016 , 18:53 م

    سلطان البيشي

    اليهود أحرقوا مسجد الصخره وحوّلوا المساجد إلى إسطبلات للخيول .. والروافض حوّلوا المساجد إلى مكان يتناولون فيه القات و ربما أمور أخرى ؟؟ لا فرق بل إنهم متحدون ضد كل ما هو إسلامي !
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  30. 20
    16 نوفمبر, 2016 , 18:51 م

    ناصر بن محمد

    الى اليمنيين ومن هرب وترك وطنه .......ومن لم تكنْ أوطانهُ مفخراًُ لهُ . . فليس له في موطنِ المجدِ مفخرُ ..... ومن لم يكنْ من دونِ أوطانهِ حمى . . . . فذاك جبانٌ بل أَخَسُّ وأحقرُ في الصميم
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  31. 19
    16 نوفمبر, 2016 , 18:50 م

    حمد

    ويجيك قلم الحقيقة ابو معرفات ويزعجنا **** وما يقول ويكتب الا الاخوان والاخونج والمسلمين دواعش وارهابيين وتارك **** من المجرمين الخمينين الشيعة الروافض المجوس الكفار
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  32. 18
    16 نوفمبر, 2016 , 18:48 م

    حمد

    صورة ***ابو المعرفات الي مزعجنا الاخزان والاخونج
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  33. 17
    16 نوفمبر, 2016 , 18:44 م

    مقلقل

    الى اليمنيين ومن هرب وترك وطنه .......ومن لم تكنْ أوطانهُ مفخراًُ لهُ . . فليس له في موطنِ المجدِ مفخرُ ..... ومن لم يكنْ من دونِ أوطانهِ حمى . . . . فذاك جبانٌ بل أَخَسُّ وأحقرُ
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  34. 16
    16 نوفمبر, 2016 , 18:41 م

    😎مرصداوي عنيد😎

    الحوثيين هم جحوش الارهابي الاكبر في قم - جالسين يخربون دولتهم بأيديهم - لانه مضحوك عليهم من جحشهم الاكبر عبدالملك الحوثي - يكتبون الموت الامريكا واسرائيل - والصحيح انهم يقتلون الابرياء من شعبهم.
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  35. 15
    16 نوفمبر, 2016 , 18:40 م

    اذكرواالله/صلوا ع الرسول صل الله عليه وسلم.

    الموت للحوثي بعد!!!!!يدعي الاسلام ويخربون بيوت الله سبحانه/سبحان الله وبحمده
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  36. 14
    16 نوفمبر, 2016 , 18:40 م

    المفتش كورمبو

    يتبع ..اشباه الرجال هنا في الاسواق يجمعون الزلط وبلدهم تغتصب من قبل اذناب الفرس اطلعو حررو بلدكم من قبل المجوس ي خونه اقسم بالله لو فعلا في رجال في اليمن لاكان تحررت من زمان
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  37. 13
    16 نوفمبر, 2016 , 18:39 م
    عدد التعليقات:13134

    برق الحرم

    ـــ((((ومن أَظْلَمُ مِمَّن مّنع مساجد اللّه أَن يُذكر فيها اسمُهُ وسعى في خرابها أُوْلَـئكَ مَا كَان لَهُم أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لهُمْ في الدُّنْيَا خِزْيٌ ولَهُمْ عذاب عظيم))))ـــ
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  38. 12
    16 نوفمبر, 2016 , 18:36 م

    المفتش كورمبو

    لعنت الله عليهم هولاء العصابات المجرمه اذناب الفرس اي دين تتشدقون به ايها الحمير !!الاسلام برئ منكم ومن افعالكم ي كلاب ،،والله لو فيكم رجال في اليمن لما قدرتم تفعلون مثل هذا بس اشباه الرجال في الاسواق
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  39. 11
    16 نوفمبر, 2016 , 18:36 م

    اببببباااااي

    حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله.الا ان نصر الله قريب. خالقكم يراكم وهو احكم الحاكمين واقدر القادرين .ولله في خلقه شؤون ولله حكمة ان لا يعذبهم مباشرة بفعلهم .انت تريد وانا اريد والله يفع
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  40. 10
    16 نوفمبر, 2016 , 18:35 م

    الهمداني

    تعليق مخالف
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  41. 9
    16 نوفمبر, 2016 , 18:30 م

    هههه الموت لاسرائيل الموت لامريكيا الموت لليهود ههههه وفالحقيقه اذبح المسلمين استهدف الحرمين استهدف المساجد وامريكيا سالمه واسرائيل سالمه وايران هي المعلم هههه
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  42. 8
    16 نوفمبر, 2016 , 18:29 م

    سعودي غلبااان

    حسبي الله ونعم الوكيل
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  43. 7
    16 نوفمبر, 2016 , 18:29 م

    سعودي غلبااان

    حسبي الله ونعم الوكيل
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  44. 6
    16 نوفمبر, 2016 , 18:27 م

    غريب

    حسبنا الله عليهم وكفى
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  45. 5
    16 نوفمبر, 2016 , 18:26 م

    الخالدي

    حسبي الله ونعم الوكيل عليهم الله ينتقم منه ويروينا فيهم عجائب قدرته.
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  46. 4
    16 نوفمبر, 2016 , 18:25 م
    عدد التعليقات:13134

    برق الحرم

    ((((آثار ...طغمة من عبيد_الفرس قد رضعوا.....دين_المجوس ومن أوحاله شربوا.... شعارهم نحن (جند الله) ! ما صدقوا !.....بل إنهم جند (نصر الشيطان ) والصلب))))
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  47. 3
    16 نوفمبر, 2016 , 18:24 م

    ابوبنيان

    الإسلام بري منهم ومن فعايلهم
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  48. 2
    16 نوفمبر, 2016 , 18:23 م

    فكره حلوووه

    اللهم سلط عليهم عذابك الذي لا يرد عاجلاً يارب
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  49. 1
    16 نوفمبر, 2016 , 18:22 م

    محبة السنة

    حسبنا الله ونعم الوكيل عقول خارج الاسلام يفسد بيت الله ويقول النصر للإسلام والله انهم اغبى من الحيوانات اعزها الله اللهم احصي هذه الشرذمه عددا ولاتبقي منهم احدا
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