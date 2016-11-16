القتل قصاصا بأحد الجناة قتل مواطناً برشاش

صحيفة المرصد-واس:أصدرت وزارة الداخلية اليوم بياناً حول تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة جازان، وفيما يلي نص البيان :

أقدم / فرحان بن سالم بن سالم النخيفي المالكي ـ سعودي الجنسية ـ على قتل / أحمد ابن سالم بن يحي النخيفي المالكي ـ سعودي الجنسية ـ وذلك بإطلاق النار عليه من سلاح رشاش عدة طلقات أدت إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة العامة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً وتأجيل تنفيذ القصاص حتى بلوغ القصر من ورثة القتيل ورشدهم ومطالبتهم مع بقية الورثة بتنفيذ القصاص, وأيد الحكم من مرجعه ثم ألحق بصك الحكم ثبوت بلوغ ورشد القصر من الورثة ومطالبتهم مع بقية الورثة باستيفاء القصاص من الجاني, وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا, وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / فرحان بن سالم بن سالم النخيفي المالكي يوم الأربعاء الموافق 1438/2/16هـ في مدينة جيزان بمنطقة جازان.