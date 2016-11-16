استشهاد مواطن وزوجته و إصابة أفراد أسرته إثر سقوط مقذوف بجازان

صحيفة المرصد : استشهد مواطن وزوجته و إصابة أفراد أسرته بسبب سقوط قذيفة في جازان و تواصل القوات السعودية بقطاعاتها المختلفة تأمين الحدود مع اليمن لمنع عبور المتسللين سواء من الانقلابيين أو تجار المواد الممنوعة، ووفقا لموقع العربية.نت ترد المدفعية السعودية على القذائف العشوائية التي خف معدل تساقطها على المحافظات خلال الأيام الماضية.