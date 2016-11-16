استشهاد مواطن وزوجته و إصابة أفراد أسرته إثر سقوط مقذوف بجازان

صحيفة المرصد : استشهد مواطن وزوجته و إصابة أفراد أسرته بسبب سقوط قذيفة في جازان و تواصل القوات السعودية بقطاعاتها المختلفة تأمين الحدود مع اليمن لمنع عبور المتسللين سواء من الانقلابيين أو تجار المواد الممنوعة، ووفقا لموقع العربية.نت ترد المدفعية السعودية على القذائف العشوائية التي خف معدل تساقطها على المحافظات خلال الأيام الماضية.
آخر تعليق
الأخبار الدولية
روسيا تعلن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية
18
4٬364
مند 6 ساعات
5
3٬364
مند 9 ساعات
139
19٬100
مند 11 ساعة
10
5٬506
مند 19 ساعة
المرصد الرياضي
الكشف عن سبب غضب ميسي من برشلونة ورفضه تجديد عقده
9
3٬364
مند 8 ساعات
23
10٬973
مند 16 ساعة
83
4٬202
مند 22 ساعة
49
8٬347
مند 1 يوم
اخبار منوعة
36
5٬000
مند 6 ساعات
32
6٬952
مند 1 يوم
يوتيوب المرصد
بالفيديو:شاهد ماذا وجد مواطن عند تفتيشه لشغالته “المخلصة” قبل سفرها !
45
12٬722
مند 9 ساعات
181
6٬775
مند 21 ساعة
13
6٬695
مند 24 ساعة
16
5٬079
مند 1 يوم
اخبار فنية
بالفيديو:تكريم الفنان “ناصر القصبي”بواشنطن لجهوده في محاربة التطرف
142
4٬476
مند 8 ساعات
47
11٬583
مند 2 يومين
29
9٬249
مند 3 أيام
اخبار ثقافية
شاهد بالصور كيف دمر داعش مدينة أثرية بالعراق
17
1٬912
مند 1 يوم
17
6٬665
مند 4 أيام
58
5٬588
مند 6 أيام
9
6٬598
مند أسبوع واحد
اخبار صحية
اليوم العالمي للسكري: ماذا تأكل للوقاية من المرض؟
7
6٬834
مند 2 يومين
19
21٬086
مند أسبوع واحد
اخبار اقتصادية
“الإسكان” تحدد 6فئات بحسب مساحات الأراضي لاستثناء بناء المشروعات السكنية
35
2٬162
مند 7 ساعات
6
1٬971
مند 16 ساعة
36
3٬278
مند 21 ساعة
أخبار مناسبات
26
2٬399
مند 6 أيام
الاخيرة
بالصور : لهذا السبب وضع الأمريكيون “ دبابيس ” على ملابسهم بعد فوز ترامب
4
2٬270
مند 2 ساعتين
29
6٬268
مند 21 ساعة
17
5٬261
مند 2 يومين
30
3٬321
مند 3 أيام
تعليقات ( 7 )
بوعليالله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته ويشفى مصابهم /*** اليمنه الحوثيين*** على من يتعاون معهم فى اعطاء احداثيات** الله على من يبرر فعلتهم الجبناء الخونه وهم مطيه للمجوس****
عدد التعليقات:13141
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=RhglNvN6ZWg
عدد التعليقات:13141
برق الحرم((((((لا وقف ................لاطلاق النار ....... قبل الثأر ......... لجيزان )))))))
عدد التعليقات:13141
برق الحرم(((((((لقد اعتادوا عبيد الملالي وعلوجهم الرعاع ....أن مع كل مقذوف ................. مجازر فيهم _ وشموس تزلزل أرضهم)))))))
عدد التعليقات:3646
ولدالشيوخانا لله وانا اليه راجعون..
عدد التعليقات:13141
برق الحرمhttps://www.youtube.com/watch?v=Eb0JYYw5fh0
violetyابرياء يسقطون بسبب **** الحروب ,, الله واكبر على وقت اصبحنا كالمجانين لا نستوعب مايحصل في كوكبنا