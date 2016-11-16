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استشهاد مواطن وزوجته و إصابة أفراد أسرته إثر سقوط مقذوف بجازان

16 نوفمبر, 2016 , 20:56 م
استشهاد مواطن وزوجته و إصابة أفراد أسرته إثر سقوط مقذوف بجازان
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صحيفة المرصد : استشهد مواطن وزوجته و إصابة أفراد أسرته بسبب سقوط قذيفة في جازان و تواصل القوات السعودية بقطاعاتها المختلفة تأمين الحدود مع اليمن لمنع عبور المتسللين سواء من الانقلابيين أو تجار المواد الممنوعة، ووفقا لموقع العربية.نت ترد المدفعية السعودية على القذائف العشوائية التي خف معدل تساقطها على المحافظات خلال الأيام الماضية.



تعليقات ( 7 )

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  1. 7
    16 نوفمبر, 2016 , 22:00 م

    بوعلي

    الله يرحمهم ويسكنهم فسيح جناته ويشفى مصابهم /*** اليمنه الحوثيين*** على من يتعاون معهم فى اعطاء احداثيات** الله على من يبرر فعلتهم الجبناء الخونه وهم مطيه للمجوس****
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  2. 6
    16 نوفمبر, 2016 , 21:48 م
    عدد التعليقات:13141

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=RhglNvN6ZWg
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  3. 5
    16 نوفمبر, 2016 , 21:26 م
    عدد التعليقات:13141

    برق الحرم

    ((((((لا وقف ................لاطلاق النار ....... قبل الثأر ......... لجيزان )))))))
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  4. 4
    16 نوفمبر, 2016 , 21:25 م
    عدد التعليقات:13141

    برق الحرم

    (((((((لقد اعتادوا عبيد الملالي وعلوجهم الرعاع ....أن مع كل مقذوف ................. مجازر فيهم _ وشموس تزلزل أرضهم)))))))
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  5. 3
    16 نوفمبر, 2016 , 21:24 م
    عدد التعليقات:3646

    ولدالشيوخ

    انا لله وانا اليه راجعون..
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  6. 2
    16 نوفمبر, 2016 , 21:21 م
    عدد التعليقات:13141

    برق الحرم

    https://www.youtube.com/watch?v=Eb0JYYw5fh0
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  7. 1
    16 نوفمبر, 2016 , 21:12 م

    violety

    ابرياء يسقطون بسبب **** الحروب ,, الله واكبر على وقت اصبحنا كالمجانين لا نستوعب مايحصل في كوكبنا
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