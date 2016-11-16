بالفيديو: أراد أن يحتفي بعرس صديقه القطري.. فوقعت الكارثة!

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو يظهر لحظة انقلاب سيارة عروسين قطريين في أحدد الشارع وتعرض حياتهما للخطر. لولا إسراع الأهالي لإخراجهم من المركبة.

وتفصيلا: كاد “عرس” يتحول إلى كارثة ومأساة لأحد الشبان القطريين الذي كأن يحتفل بليلة زواجه مع صديقه الذي قرر أن يقله إلى حفل الزواج بسيارته الخاصة. وقرر هذا الصديق أن يقدم فاصل من التفحيط قبل الذهاب إلى قاعة الزواج، لكن وقع المحظور وانقلبت السيارة التي تقل العريس ليتهافت الآهل والأصدقاء نحو السيارة لإنقاذ حياتهم.