بالفيديو: أراد أن يحتفي بعرس صديقه القطري.. فوقعت الكارثة!

صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو يظهر لحظة انقلاب سيارة عروسين قطريين في أحدد الشارع وتعرض حياتهما للخطر. لولا إسراع الأهالي لإخراجهم من المركبة.
وتفصيلا: كاد “عرس” يتحول إلى كارثة ومأساة لأحد الشبان القطريين الذي كأن يحتفل بليلة زواجه مع صديقه الذي قرر أن يقله إلى حفل الزواج بسيارته الخاصة. وقرر هذا الصديق أن يقدم فاصل من التفحيط قبل الذهاب إلى قاعة الزواج، لكن وقع المحظور وانقلبت السيارة التي تقل العريس ليتهافت الآهل والأصدقاء نحو السيارة لإنقاذ حياتهم.
تعليقات ( 24 )
عدد التعليقات:390
ليالي نجدقمة السخف **** الزايدة وبعض المزح الي يكون في غير وقته
زائرهالرجال ناقصين عقل
يالطيفالحال من بعضه هبال بعض المهايطيه وجنون افعال التمادي في الخبال
عدد التعليقات:3646
ولدالشيوخقبل انام نسيت شي.. بعدين ليلة العرس ومركب العروس علىG عشنا وشفنا? هذا مال الدريول. ركبها على احلى فانتوم في الدنيا هذي ام الأجيال يالذكي..
الجنوبي 1هذا **ماهوب صديق
ابوعرامهمج همج حتى متى في هذه السخافات
١**** ابو سبع ارواح شفهم دايم مسرعين في شوارعنا مايموت اذا ***
عدد التعليقات:3646
ولدالشيوخمافيه اجمل من النوم بكير.. النوم شيء جميل. وتصبحون على خير..
عدد التعليقات:3646
ولدالشيوخوبعض الأصدقاء السانه يبيله قص..
عبدالعزيز العقيلي الهذليبعض الاصدقاء مشؤوم ووجهه وجه نكبه
عدد التعليقات:3646
ولدالشيوخوارفع شعار.. متزوج لا تكلمني. ياخي توكل على الله يا مسلم..
حساويولد الشيوخ لأنك *****
عدد التعليقات:3646
ولدالشيوخلو تسموني ناكر العشره..!!
عدد التعليقات:3646
ولدالشيوخولا احد يزعجني وانا مع العائله..؟؟
عدد التعليقات:3646
ولدالشيوخاخر يوم اشوف اصدقاي قبل العرس بيوم..
عدد التعليقات:3646
ولدالشيوخضاع عمري مع اصدقاي.. وهم ما افتك منهم وانا مع العائله. لا وفي ليلة الدخله مثل مايقولون وفي شهر العسل..
عدد التعليقات:3646
ولدالشيوخربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين..
عدد التعليقات:3646
ولدالشيوخهذا عدو مو صديق..
عدد التعليقات:3646
ولدالشيوخسلامات تفحط بالعرسان..
بكل بساطه هذا هو التخلف بعينههل هو زفاف ام تهور ام استهتار ام جهل.
عدد التعليقات:3646
ولدالشيوخوالف مبروك للعروسين..
عدد التعليقات:3646
ولدالشيوخالحمد لله ع السلامه..
خلدونالله يكون بعون العروس اللي طاح حضه بدرباويه