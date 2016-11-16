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بالفيديو: أراد أن يحتفي بعرس صديقه القطري.. فوقعت الكارثة!

16 نوفمبر, 2016 , 21:04 م
بالفيديو: أراد أن يحتفي بعرس صديقه القطري.. فوقعت الكارثة!
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صحيفة المرصد: تداول “مغردون” مقطع فيديو يظهر لحظة انقلاب سيارة عروسين قطريين في أحدد الشارع وتعرض حياتهما للخطر. لولا إسراع الأهالي لإخراجهم من المركبة.

وتفصيلا: كاد “عرس” يتحول إلى كارثة ومأساة لأحد الشبان القطريين الذي كأن يحتفل بليلة زواجه مع صديقه الذي قرر أن يقله إلى حفل الزواج بسيارته الخاصة. وقرر هذا الصديق أن يقدم فاصل من التفحيط قبل الذهاب إلى قاعة الزواج، لكن وقع المحظور وانقلبت السيارة التي تقل العريس ليتهافت الآهل والأصدقاء نحو السيارة لإنقاذ حياتهم.



تعليقات ( 24 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 24
    16 نوفمبر, 2016 , 22:33 م
    عدد التعليقات:390

    ليالي نجد

    قمة السخف **** الزايدة وبعض المزح الي يكون في غير وقته
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  2. 23
    16 نوفمبر, 2016 , 22:33 م

    زائره

    الرجال ناقصين عقل
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  3. 22
    16 نوفمبر, 2016 , 22:20 م

    الفقعه والنعمه تسوي كذا وأكثر ....
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  4. 21
    16 نوفمبر, 2016 , 22:04 م

    يالطيف

    الحال من بعضه هبال بعض المهايطيه وجنون افعال التمادي في الخبال
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  5. 20
    16 نوفمبر, 2016 , 21:54 م
    عدد التعليقات:3646

    ولدالشيوخ

    قبل انام نسيت شي.. بعدين ليلة العرس ومركب العروس علىG عشنا وشفنا? هذا مال الدريول. ركبها على احلى فانتوم في الدنيا هذي ام الأجيال يالذكي..
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  6. 19
    16 نوفمبر, 2016 , 21:51 م

    الجنوبي 1

    هذا **ماهوب صديق
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  7. 18
    16 نوفمبر, 2016 , 21:47 م

    ابوعرام

    همج همج حتى متى في هذه السخافات
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  8. 17
    16 نوفمبر, 2016 , 21:42 م

    ١

    **** ابو سبع ارواح شفهم دايم مسرعين في شوارعنا مايموت اذا ***
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  9. 16
    16 نوفمبر, 2016 , 21:39 م
    عدد التعليقات:3646

    ولدالشيوخ

    مافيه اجمل من النوم بكير.. النوم شيء جميل. وتصبحون على خير..
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  10. 15
    16 نوفمبر, 2016 , 21:38 م
    عدد التعليقات:3646

    ولدالشيوخ

    وبعض الأصدقاء السانه يبيله قص..
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  11. 14
    16 نوفمبر, 2016 , 21:31 م

    عبدالعزيز العقيلي الهذلي

    بعض الاصدقاء مشؤوم ووجهه وجه نكبه
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  12. 13
    16 نوفمبر, 2016 , 21:27 م
    عدد التعليقات:3646

    ولدالشيوخ

    وارفع شعار.. متزوج لا تكلمني. ياخي توكل على الله يا مسلم..
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  13. 12
    16 نوفمبر, 2016 , 21:27 م

    حساوي

    ولد الشيوخ لأنك *****
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  14. 11
    16 نوفمبر, 2016 , 21:22 م
    عدد التعليقات:3646

    ولدالشيوخ

    لو تسموني ناكر العشره..!!
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  15. 10
    16 نوفمبر, 2016 , 21:21 م
    عدد التعليقات:3646

    ولدالشيوخ

    ولا احد يزعجني وانا مع العائله..؟؟
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  16. 9
    16 نوفمبر, 2016 , 21:20 م
    عدد التعليقات:3646

    ولدالشيوخ

    اخر يوم اشوف اصدقاي قبل العرس بيوم..
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  17. 8
    16 نوفمبر, 2016 , 21:19 م
    عدد التعليقات:3646

    ولدالشيوخ

    ضاع عمري مع اصدقاي.. وهم ما افتك منهم وانا مع العائله. لا وفي ليلة الدخله مثل مايقولون وفي شهر العسل..
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  18. 7
    16 نوفمبر, 2016 , 21:17 م
    عدد التعليقات:3646

    ولدالشيوخ

    ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين..
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  19. 6
    16 نوفمبر, 2016 , 21:16 م
    عدد التعليقات:3646

    ولدالشيوخ

    هذا عدو مو صديق..
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  20. 5
    16 نوفمبر, 2016 , 21:14 م
    عدد التعليقات:3646

    ولدالشيوخ

    سلامات تفحط بالعرسان..
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  21. 4
    16 نوفمبر, 2016 , 21:14 م

    بكل بساطه هذا هو التخلف بعينه

    هل هو زفاف ام تهور ام استهتار ام جهل.
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  22. 3
    16 نوفمبر, 2016 , 21:13 م
    عدد التعليقات:3646

    ولدالشيوخ

    والف مبروك للعروسين..
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  23. 2
    16 نوفمبر, 2016 , 21:12 م
    عدد التعليقات:3646

    ولدالشيوخ

    الحمد لله ع السلامه..
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  24. 1
    16 نوفمبر, 2016 , 21:08 م

    خلدون

    الله يكون بعون العروس اللي طاح حضه بدرباويه
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