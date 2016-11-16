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بالصور : لهذا السبب وضع الأمريكيون “ دبابيس ” على ملابسهم بعد فوز ترامب

16 نوفمبر, 2016 , 21:23 م
بالصور : لهذا السبب وضع الأمريكيون “ دبابيس ” على ملابسهم بعد فوز ترامب
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صحيفة المرصد:وضع العديد من الأمريكيين “دبابيس” على ملابسهم، كنوع من التعبير عن التضامن مع الفئات المهمشة، وأيضاً للذين يشعرون بالخطر في البلاد بعد مرحلة الانتخابات، وفوز دونالد ترامب برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

وانتشر مؤخراً هاشتاق SafetyPin# بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر من خلاله النشطاء صوراً وتغريدات يؤيدون بها هذا العمل.

يذكر أن فكرة ارتداء دبوس الأمان ظهرت في بريطانيا، حيث قام الناس بتطبيقها بعد التصويت لمغادرة البلاد من الاتحاد الأوروبي في يونيو، عندما شهدت البلاد بعد الاستفتاء تصاعد حالة من الهجمات وردود الفعل الغير مؤيدة للقرار.

أما في الولايات المتحدة الأمريكية فقد تزايد إبلاغ الأمريكيين عن الأعمال العدائية بعد مرحلة الانتخابات.

ففي الأيام التي تلت الانتخابات، أفاد الطلاب بحدوث حالات من التخويف والترهيب، بما في ذلك في مسقط رأس مايك بنس نائب الرئيس المنتخب.

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تعليقات ( 4 )

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  1. 4
    16 نوفمبر, 2016 , 23:05 م

    فاطمة

    بحطه جوآت ملابسي ***
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  2. 3
    16 نوفمبر, 2016 , 21:54 م

    ااببووححمموودد

    أسمه/ دبوس مشبك , وناس تسميه/ دبوس أمان .. على فكره هو اختراع أمريكي !!
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  3. 2
    16 نوفمبر, 2016 , 21:32 م

    الهمداني

    الشعب الامريكي مع الرئيس اللي يجلب لهم المال وترامب جلاد بيطلع الفلوس من قلب الصخر حتى من عظام الشعوب المستضعفة وقتها سيهتف بأسمه الامريكان((وهو قادر))
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  4. 1
    16 نوفمبر, 2016 , 21:31 م

    عزوز

    هذا مشبك مو دبوس
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