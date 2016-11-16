شاهد بالصور: اليابان تصلح هبوط أرضي “ضخم” في طريق مزدحم خلال أيام

ترجمة صحيفة المرصد: ضربت فرق الإنقاذ والشرطة اليابانية أروع الأمثلة، عندما استطاعت معالجة هبوط أرضي مفاجئ، حدث منذ أيام، وعادت الحياة مرة أخرى لأحد الشوارع الهامة بمدينة “فوكوكا” اليابانية.
كانت فرق الإنشاءات تعمل على مدار الساعة لإصلاح الأضرار، الذي نتج عنه تآكل التربة، لما يقال بأن عملية إنشاء مترو الأنفاق في تلك المنطقة كانت تتم على قدم وساق، وتمكنت الفرق من علاج الهبوط الذي تسبب في حفرة بسعة 30 مترًا وعمق 15 متر.
ووسط ذلك، أبدى مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إعجابهم بالقدرة على علاج الأمر في هذا الوقت القصير الذي استغرق فقط 7 أيام بعد حالة من الذعر أصابت المواطنين بالمنطقة المحيطة للواقعة.
في الوقت نفسه، تقدم عمدة “فوكوكا”، باعتذار إلى أهالي المنطقة والمواطنين عن الإزعاج الذي سببته فرق الإنشاءات طوال الأيام الماضية، مؤكدًا أن الحادثة تم علاجها على الفور ولم تقع أي خسائر بشرية.
تعليقات ( 63 )
💎🎀سُندُسغريبة كيف صار الحادث ف اليابان حيث التقنية؟ لايكون زلزال ما أستطاعت الأجهزة ترصده🤔
وهابي سابقتريدون ان تصبحوا كاليابان , , , اذا عليكم بالعلمانية فهي الحل الوحيد .
عدد التعليقات:9113
اللامي10تقدم عمدة “فوكوكا”، باعتذار إلى أهالي المنطقة والمواطنين عن الإزعاج الذي سببته فرق الإنشاءات طوال الأيام الماضية
عدد التعليقات:9113
اللامي10استغرق الاصلاح 7 أيام فقط!!
وهابي سابقجميع الدول العلمانية تملك رصيدا عاليا في مجال حقوق الانسان ورصيدا متدنيا جدا في مستوى الفساد مقارنة مع الدول المتدينة وخصوصا الدول الدول الاسلامية .
وهابي سابقت 55 الحازمي , نموذج عن الكثيرين ممن غيبت الصحوة عقولهم عن واقع بيئتهم , الموضوع في واد وتعليق الحازمي في واد اخر . لو تعرف ياحازمي عن القيم النبيلة ومستوى الحياة في اليابان لذهبت اليها حبوا .
جنوبية..🌻🌻سافرت دول كثيرة كيف اليابان غابت عن بالي المرة الجاية بإذن راح تكون في القائمة بلد جميل جدا الصورة حتى والشارع مكسر شفت فيها جمال
بريداويمخلصين يحبون وطنهم و القانون لا يرحم ... ص بدون تحية لمن يخون الأمانة و لا يحب وطنه و لا يخاف الله
الحازميالحمد لله على نعمة الإسلام كل مافيه اليابان من كوارث وزلازل وعري وفساد كل بسبب البعد عن الإسلام ..لو انهم يطبقوا شرع الله ويطيعوا العلماء والشيوخ وولاة الأمر ما حصل عندهم مايحصل فاتقوا الله يايابان
سعد القرني / ال يزيدماعندهم يمنه ((((ياخذون كل الشغل وهو مايعرف يكتب اسمه )))هذي مشكلة المشاريع لدينا
الصدق يبقىلا تعليييق❗
مع الخيلحبك يزيد مع زيادة الحفر والمطبات اللي فجاءة تطلعلك ياتصدم ياتاكل الحفرة الهاتف يحفر ويزفلت وتجي الكهرباء وتحفر وتزفلت وشركة المياة والمنهل بارتفاع نص متر احس نفسي في العاب يبقالي سيارة بجنزير احسن حل
أبو أسامةمن قام بذلك هي شركات التأمين ، وسرعة ذلك خوفاً من زيادة قيمة التعويضات الناتجة عن الضرر .
انـــــــــــاتكفى يابلدي تعلم الاحتراف
مع الخيلمكة حبك في قلبي يزيد
مع الخيلاحيانا ياتصدم او تبلع الحفرة وانت ساكت من غير ماتسب عليك الاختيار ايهم اخف تكلفة وضررا. ***سنين ومازال تحت الانشاء مع اني شايف انه جاهز بس اسكت نفسي اقول يمكن***
الخالديعندنا مناقصه بمليار والمدة خمس سنوات قابله للزياده وبعد سته شهور من انتهاء المشروع مناقصه ترميم
مع الخيلياليت عندي ورشة لتصليح الاذرعة والمقصات وتربيط وتزبيط عشان مكسبهم جدا عالي والبركة في الحفر والمطبات طبعا اتكلم **
مع الخيلعندنا حفر في*** المفروض انها يسورونها لانها من التراث
ابو المجدجبنا مهندسين اجانب ودكاترة ايضا ومدراء كذلك حتى مدربين ولاعبين اجانب .لماذا لانستقدم وزراء اجانب وليس مستشارين واستشاهدا ان اول محافظ لمؤسسة النقد كان اجنبي معالي السيد جورج أ. بلوارز (1952 - 1954)
وهابي سابقعندهم وطنية ويحبون بلدهم , اما نحن فقد قضت الصحوة على شعور الوطنية وعلى كل شعور نبيل وجميل في نفس المواطن .
ليلتخيلو انه عندنا؟؟؟!!!!
زيادجيبوا هؤلاء وزراء بدل احتكار وزارات على منطقتين نجد والقصيم
سعوديالفرق بينا وبينهم احنا ١٠٠ مليون ريال عشان نصلح حفره هم مليون حفره تتصلح ب مليون ريال
الحازميالحمد لله على نعمة الإسلام فكل هذا تمالدين بفضل الإسلام ..لولا هدى وسماحة الإسلام لما وصلت لما وصلوا اليه
صبحيحتى اليابان عندهم غش
رادعلو عندنا او شي تشكيل لجنه وتاخذ سنتين وشركة شرملي لشفط الماء سنتين وتترك الشغل ومواطيرها بالحفره سنتين ويصير اكثر من حادث ووفاة بسبب الصبات
ركاااانوبلدياتنا متفرغين لمطارده بسطات الأرامل والمطلقات والفقراء والشباب الي يبي الرزق الحلال اهل الشاهي على الجمر شغالين طريدي وراهم وشوارعهم كل 100 متر تلاقي مليون حفره ههههههه مدري وين تروح ملايينهم
سعوديتعليق مخالف
سعوديحتى الحفره حقتهم بالمقاس 😂😂😂 متساويه من جميع الحواف
الشيبانياسفين للازعاج ... عباره لايفهمها اليابانيون بل الشعب المنكوب في حياته من المسؤولين الداجين والمقاولين*** واسفين للازعاج.. تستمر إلى يوم الدين
Saadماندري نضحك او نبكي مدخل الدمام من جهة العثيم ٧ سنوات او أزود وهو تحت الصيانة
خرخرينوأتمنى أن يحدث عندنا ما فعلوه ولو في حلمي
صفخــهتعليق مخالف
ملكينحن المشاريع التي فوق الأرض ماهي راضية تخلص.
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
ع . الحربيلو مثل هذا الهبوط ***** جلسوا سنوات حتى كم تكون تكلفة الإصلاح ****
سعوديلو عندنا اولا تشكيل لجنه .تاخذ هذي اللجته سنوات ثم نشكل لجنه اخرى للنظر في عمل اللجنه السابقه وهكذا
ضحكت منها الأممعندما لا يكون هناك فساد ويوجد محاسبه
خالدياريت**** يتعلمون
منسدح على مطباصلا حنا ما نستانس الا اذا شفنا الشارع محفر تحس وانت ماشي متنقع في جاكوزي ويمكن تجيك وصلة حكحكة اذا ماشفت حفرة او مطب بالشارع
ماجيستكقسم بالله اني ماني قادر اشتري سيارة بسبب الحفر والمطبات ا****
عدد التعليقات:5941
الرحااالهؤلاء من يطلق عليهم الجاهلون الكفار ولا بد من حربهم..خدموا البشر ونفعوهم ..ومن ينعتهم بالكفار لم يفعل للبشر الا الصراخ بالمكرفونات ليلا نهارا تحت اجهزه كلها يا يابانيه او امريكيه..عجبي
يالطيفليه تتاخر المشاريع عندنا ليه تكون بلا نهايه من هي الجهه التي نشكو لها ذالك المشروع المنسي من هو المسؤل الي يحرك ذالك للمشروع منهو اي مشروع مشاهدة يبداء نعلم علم اليقين أن لانهاية له ابدا فحترنا من نلج
اماطه الاذى عن الطريق صدقهكيف لان اسلم هذولا ومن يهتدي على ايديهم فانه في الاسلام تتحول جميع سئياتهم الىحسنات وايضا الذي يهديهم للاسلام اقترح فرع لدعوه المبتكرين والمحترعين للاسلام رحمه بهم كي لا يفوت اجرهم لان يهدي بك رجلا
ارز 👊 نجدماعندهم لجنة وورشة عمل وخارج دوام وانتداب .. شي خرب يصلح وبس
جهاز تبخير للماء سريع الفعاليهاختراع جهاز تجفيف بحيث تتبخر المويه المتجمعه اليابان تبتكر او جهاز شفط متطور
الحربي 1يليتهم يعلمون ان المشاريع عندنا تاخذ سنوات بالاخير غير متهالكه ليتهم يعلمون ان لدينا شوارع محفره تاخذ سنوات وتتكسر منها السيارات ليتهم يعلمون ان لدينا التعثرات في كل الاقطاعات
يالطيفلوعندنا اقل شي ست سنوات وهذا مع تذمر للمواطنين ويكون عدد العمال سبعه وقلابيين وبكلين كل شوي خربان والرئيس التنفيذي مسافرورح سو شكوى مطالت يدك ان سمعلك احد يعني تحتار منهو الي يسمع شكواك من تعثرالمشروع
Ammمافيه شي غريب زي ربعنا مافيه زود
سيور كهربائيهفكره انشاء طرق جديده من نوعها مثلا سير كهربائي لمسافه معينه كحطوه اولى ثم سكه دور ثاني ثم طريق كهربائي حول مكه المكرمه للتيسير والتسهيل ثم اذا اسلم احد المبتكرين سواء صيني او ياباني فانه ياخذ اجر لا ي
ااببووححممووددسلمني على اليابانيين .. لو كان عندنا كم نحتاج من سنه لترقيعه , وليس تصليحه ؟
يومينبعض المواقع تقول تم الاصلاح خلال ٤٨ ساعه فقط
mtrazmيجون عندنا يشفون الحفره تاخذ شهور حتى تعودنا على الشارع ان بحفر
لوعات الحياةالعزم و الأقدام في إنجاز العمل والجد و المثابرة تنتج بثمرة النجاح .