شاهد بالصور: اليابان تصلح هبوط أرضي “ضخم” في طريق مزدحم خلال أيام

ترجمة صحيفة المرصد: ضربت فرق الإنقاذ والشرطة اليابانية أروع الأمثلة، عندما استطاعت معالجة هبوط أرضي مفاجئ، حدث منذ أيام، وعادت الحياة مرة أخرى لأحد الشوارع الهامة بمدينة “فوكوكا” اليابانية.

كانت فرق الإنشاءات تعمل على مدار الساعة لإصلاح الأضرار، الذي نتج عنه تآكل التربة، لما يقال بأن عملية إنشاء مترو الأنفاق في تلك المنطقة كانت تتم على قدم وساق، وتمكنت الفرق من علاج الهبوط الذي تسبب في حفرة بسعة 30 مترًا وعمق 15 متر.

ووسط ذلك، أبدى مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إعجابهم بالقدرة على علاج الأمر في هذا الوقت القصير الذي استغرق فقط 7 أيام بعد حالة من الذعر أصابت المواطنين بالمنطقة المحيطة للواقعة.

في الوقت نفسه، تقدم عمدة “فوكوكا”، باعتذار إلى أهالي المنطقة والمواطنين عن الإزعاج الذي سببته فرق الإنشاءات طوال الأيام الماضية، مؤكدًا أن الحادثة تم علاجها على الفور ولم تقع أي خسائر بشرية.