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شاهد بالصور: اليابان تصلح هبوط أرضي “ضخم” في طريق مزدحم خلال أيام

16 نوفمبر, 2016 , 21:46 م
شاهد بالصور: اليابان تصلح هبوط أرضي “ضخم” في طريق مزدحم خلال أيام
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ترجمة صحيفة المرصد: ضربت فرق الإنقاذ والشرطة اليابانية أروع الأمثلة، عندما استطاعت معالجة هبوط أرضي مفاجئ، حدث منذ أيام، وعادت الحياة مرة أخرى لأحد الشوارع الهامة بمدينة “فوكوكا” اليابانية.
كانت فرق الإنشاءات تعمل على مدار الساعة لإصلاح الأضرار، الذي نتج عنه تآكل التربة، لما يقال بأن عملية إنشاء مترو الأنفاق في تلك المنطقة كانت تتم على قدم وساق، وتمكنت الفرق من علاج الهبوط الذي تسبب في حفرة بسعة 30 مترًا وعمق 15 متر.
ووسط ذلك، أبدى مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي إعجابهم بالقدرة على علاج الأمر في هذا الوقت القصير الذي استغرق فقط 7 أيام بعد حالة من الذعر أصابت المواطنين بالمنطقة المحيطة للواقعة.
في الوقت نفسه، تقدم عمدة “فوكوكا”، باعتذار إلى أهالي المنطقة والمواطنين عن الإزعاج الذي سببته فرق الإنشاءات طوال الأيام الماضية، مؤكدًا أن الحادثة تم علاجها على الفور ولم تقع أي خسائر بشرية.

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تعليقات ( 63 )

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  1. 63
    17 نوفمبر, 2016 , 2:07 ص

    💎🎀سُندُس

    غريبة كيف صار الحادث ف اليابان حيث التقنية؟ لايكون زلزال ما أستطاعت الأجهزة ترصده🤔
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  2. 62
    17 نوفمبر, 2016 , 2:06 ص

    وهابي سابق

    تريدون ان تصبحوا كاليابان , , , اذا عليكم بالعلمانية فهي الحل الوحيد .
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  3. 61
    17 نوفمبر, 2016 , 2:01 ص
    عدد التعليقات:9113

    اللامي10

    تقدم عمدة “فوكوكا”، باعتذار إلى أهالي المنطقة والمواطنين عن الإزعاج الذي سببته فرق الإنشاءات طوال الأيام الماضية
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  4. 60
    17 نوفمبر, 2016 , 2:00 ص
    عدد التعليقات:9113

    اللامي10

    استغرق الاصلاح 7 أيام فقط!!
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  5. 59
    17 نوفمبر, 2016 , 1:52 ص

    وهابي سابق

    جميع الدول العلمانية تملك رصيدا عاليا في مجال حقوق الانسان ورصيدا متدنيا جدا في مستوى الفساد مقارنة مع الدول المتدينة وخصوصا الدول الدول الاسلامية .
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  6. 58
    17 نوفمبر, 2016 , 1:47 ص

    وهابي سابق

    ت 55 الحازمي , نموذج عن الكثيرين ممن غيبت الصحوة عقولهم عن واقع بيئتهم , الموضوع في واد وتعليق الحازمي في واد اخر . لو تعرف ياحازمي عن القيم النبيلة ومستوى الحياة في اليابان لذهبت اليها حبوا .
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  7. 57
    17 نوفمبر, 2016 , 1:45 ص

    جنوبية..🌻🌻

    سافرت دول كثيرة كيف اليابان غابت عن بالي المرة الجاية بإذن راح تكون في القائمة بلد جميل جدا الصورة حتى والشارع مكسر شفت فيها جمال
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  8. 56
    17 نوفمبر, 2016 , 1:37 ص

    بريداوي

    مخلصين يحبون وطنهم و القانون لا يرحم ... ص بدون تحية لمن يخون الأمانة و لا يحب وطنه و لا يخاف الله
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  9. 55
    17 نوفمبر, 2016 , 1:30 ص

    الحازمي

    الحمد لله على نعمة الإسلام كل مافيه اليابان من كوارث وزلازل وعري وفساد كل بسبب البعد عن الإسلام ..لو انهم يطبقوا شرع الله ويطيعوا العلماء والشيوخ وولاة الأمر ما حصل عندهم مايحصل فاتقوا الله يايابان
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  10. 54
    17 نوفمبر, 2016 , 1:20 ص

    سعد القرني / ال يزيد

    ماعندهم يمنه ((((ياخذون كل الشغل وهو مايعرف يكتب اسمه )))هذي مشكلة المشاريع لدينا
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  11. 53
    17 نوفمبر, 2016 , 1:15 ص

    الصدق يبقى

    لا تعليييق❗
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  12. 52
    17 نوفمبر, 2016 , 0:26 ص

    مع الخيل

    حبك يزيد مع زيادة الحفر والمطبات اللي فجاءة تطلعلك ياتصدم ياتاكل الحفرة الهاتف يحفر ويزفلت وتجي الكهرباء وتحفر وتزفلت وشركة المياة والمنهل بارتفاع نص متر احس نفسي في العاب يبقالي سيارة بجنزير احسن حل
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  13. 51
    17 نوفمبر, 2016 , 0:22 ص

    أبو أسامة

    من قام بذلك هي شركات التأمين ، وسرعة ذلك خوفاً من زيادة قيمة التعويضات الناتجة عن الضرر .
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  14. 50
    17 نوفمبر, 2016 , 0:17 ص

    انـــــــــــا

    تكفى يابلدي تعلم الاحتراف
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  15. 49
    17 نوفمبر, 2016 , 0:15 ص

    مع الخيل

    مكة حبك في قلبي يزيد
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  16. 48
    17 نوفمبر, 2016 , 0:13 ص

    مع الخيل

    احيانا ياتصدم او تبلع الحفرة وانت ساكت من غير ماتسب عليك الاختيار ايهم اخف تكلفة وضررا. ***سنين ومازال تحت الانشاء مع اني شايف انه جاهز بس اسكت نفسي اقول يمكن***
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  17. 47
    17 نوفمبر, 2016 , 0:13 ص

    الخالدي

    عندنا مناقصه بمليار والمدة خمس سنوات قابله للزياده وبعد سته شهور من انتهاء المشروع مناقصه ترميم
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  18. 46
    17 نوفمبر, 2016 , 0:08 ص

    مع الخيل

    ياليت عندي ورشة لتصليح الاذرعة والمقصات وتربيط وتزبيط عشان مكسبهم جدا عالي والبركة في الحفر والمطبات طبعا اتكلم **
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  19. 45
    17 نوفمبر, 2016 , 0:04 ص

    مع الخيل

    عندنا حفر في*** المفروض انها يسورونها لانها من التراث
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  20. 44
    17 نوفمبر, 2016 , 0:03 ص

    ابو المجد

    جبنا مهندسين اجانب ودكاترة ايضا ومدراء كذلك حتى مدربين ولاعبين اجانب .لماذا لانستقدم وزراء اجانب وليس مستشارين واستشاهدا ان اول محافظ لمؤسسة النقد كان اجنبي معالي السيد جورج أ. بلوارز (1952 - 1954)
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  21. 43
    16 نوفمبر, 2016 , 23:59 م

    وهابي سابق

    عندهم وطنية ويحبون بلدهم , اما نحن فقد قضت الصحوة على شعور الوطنية وعلى كل شعور نبيل وجميل في نفس المواطن .
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  22. 42
    16 نوفمبر, 2016 , 23:58 م

    ليل

    تخيلو انه عندنا؟؟؟!!!!
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  23. 41
    16 نوفمبر, 2016 , 23:43 م

    زياد

    جيبوا هؤلاء وزراء بدل احتكار وزارات على منطقتين نجد والقصيم
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  24. 40
    16 نوفمبر, 2016 , 23:42 م

    سعودي

    الفرق بينا وبينهم احنا ١٠٠ مليون ريال عشان نصلح حفره هم مليون حفره تتصلح ب مليون ريال
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  25. 39
    16 نوفمبر, 2016 , 23:24 م

    الحازمي

    الحمد لله على نعمة الإسلام فكل هذا تمالدين بفضل الإسلام ..لولا هدى وسماحة الإسلام لما وصلت لما وصلوا اليه
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  26. 38
    16 نوفمبر, 2016 , 23:21 م

    صبحي

    حتى اليابان عندهم غش
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  27. 37
    16 نوفمبر, 2016 , 23:20 م

    رادع

    لو عندنا او شي تشكيل لجنه وتاخذ سنتين وشركة شرملي لشفط الماء سنتين وتترك الشغل ومواطيرها بالحفره سنتين ويصير اكثر من حادث ووفاة بسبب الصبات
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  28. 36
    16 نوفمبر, 2016 , 23:04 م

    احنا عشرين سنه واحنا نلت ونعجن في موضوع الاسكان هههههههه
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  29. 35
    16 نوفمبر, 2016 , 23:04 م

    ركاااان

    وبلدياتنا متفرغين لمطارده بسطات الأرامل والمطلقات والفقراء والشباب الي يبي الرزق الحلال اهل الشاهي على الجمر شغالين طريدي وراهم وشوارعهم كل 100 متر تلاقي مليون حفره ههههههه مدري وين تروح ملايينهم
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  30. 34
    16 نوفمبر, 2016 , 22:59 م

    سعودي

    تعليق مخالف
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  31. 33
    16 نوفمبر, 2016 , 22:56 م

    سعودي

    حتى الحفره حقتهم بالمقاس 😂😂😂 متساويه من جميع الحواف
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  32. 32
    16 نوفمبر, 2016 , 22:53 م

    الشيباني

    اسفين للازعاج ... عباره لايفهمها اليابانيون بل الشعب المنكوب في حياته من المسؤولين الداجين والمقاولين*** واسفين للازعاج.. تستمر إلى يوم الدين
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  33. 31
    16 نوفمبر, 2016 , 22:51 م

    Saad

    ماندري نضحك او نبكي مدخل الدمام من جهة العثيم ٧ سنوات او أزود وهو تحت الصيانة
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  34. 30
    16 نوفمبر, 2016 , 22:49 م

    عندنا مياه راكده قدام البيوت والمساجد لها نصف قرن جالسة في سبات ونبات !!!
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  35. 29
    16 نوفمبر, 2016 , 22:48 م

    خرخرينو

    أتمنى أن يحدث عندنا ما فعلوه ولو في حلمي
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  36. 28
    16 نوفمبر, 2016 , 22:45 م

    صفخــه

    تعليق مخالف
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  37. 27
    16 نوفمبر, 2016 , 22:44 م

    واجهوا هذا الهبوط بفكر عملي على ارض الواقع ولم يواجهوه بفكر ****
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  38. 26
    16 نوفمبر, 2016 , 22:43 م

    ملكي

    نحن المشاريع التي فوق الأرض ماهي راضية تخلص.
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  39. 25
    16 نوفمبر, 2016 , 22:42 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  40. 24
    16 نوفمبر, 2016 , 22:40 م

    زين ماطلع عندهم مسئول قال لاتستعجلون الموضوع فكر
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  41. 23
    16 نوفمبر, 2016 , 22:34 م

    ع . الحربي

    لو مثل هذا الهبوط ***** جلسوا سنوات حتى كم تكون تكلفة الإصلاح ****
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  42. 22
    16 نوفمبر, 2016 , 22:24 م

    سعودي

    لو عندنا اولا تشكيل لجنه .تاخذ هذي اللجته سنوات ثم نشكل لجنه اخرى للنظر في عمل اللجنه السابقه وهكذا
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  43. 21
    16 نوفمبر, 2016 , 22:23 م

    ضحكت منها الأمم

    عندما لا يكون هناك فساد ويوجد محاسبه
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  44. 20
    16 نوفمبر, 2016 , 22:23 م

    خالد

    ياريت**** يتعلمون
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  45. 19
    16 نوفمبر, 2016 , 22:20 م

    منسدح على مطب

    اصلا حنا ما نستانس الا اذا شفنا الشارع محفر تحس وانت ماشي متنقع في جاكوزي ويمكن تجيك وصلة حكحكة اذا ماشفت حفرة او مطب بالشارع
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  46. 18
    16 نوفمبر, 2016 , 22:20 م

    ماجيستك

    قسم بالله اني ماني ‏قادر اشتري سيارة بسبب الحفر ‏والمطبات ا****
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  47. 17
    16 نوفمبر, 2016 , 22:11 م

    هههههههههه عندنا كبري المعيزيله جلس اربع سنوات ويالله خلص
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  48. 16
    16 نوفمبر, 2016 , 22:09 م
    عدد التعليقات:5941

    الرحااال

    هؤلاء من يطلق عليهم الجاهلون الكفار ولا بد من حربهم..خدموا البشر ونفعوهم ..ومن ينعتهم بالكفار لم يفعل للبشر الا الصراخ بالمكرفونات ليلا نهارا تحت اجهزه كلها يا يابانيه او امريكيه..عجبي
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  49. 15
    16 نوفمبر, 2016 , 22:08 م

    يالطيف

    ليه تتاخر المشاريع عندنا ليه تكون بلا نهايه من هي الجهه التي نشكو لها ذالك المشروع المنسي من هو المسؤل الي يحرك ذالك للمشروع منهو اي مشروع مشاهدة يبداء نعلم علم اليقين أن لانهاية له ابدا فحترنا من نلج
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  50. 14
    16 نوفمبر, 2016 , 22:07 م

    اماطه الاذى عن الطريق صدقه

    كيف لان اسلم هذولا ومن يهتدي على ايديهم فانه في الاسلام تتحول جميع سئياتهم الىحسنات وايضا الذي يهديهم للاسلام اقترح فرع لدعوه المبتكرين والمحترعين للاسلام رحمه بهم كي لا يفوت اجرهم لان يهدي بك رجلا
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  51. 13
    16 نوفمبر, 2016 , 22:06 م

    فيه شارع حوالي كيلو وزود قعدو سبع سنين
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  52. 12
    16 نوفمبر, 2016 , 22:04 م

    ارز 👊 نجد

    ماعندهم لجنة وورشة عمل وخارج دوام وانتداب .. شي خرب يصلح وبس
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  53. 11
    16 نوفمبر, 2016 , 22:03 م

    لو عندنا هالحفره ؟؟ يعني أحسبوا لها 2 أو 3 سنوات هذا إذا أستعجلوا وتكون جاهزه للهبوط مرة أخرى هذا غير إعلان للمناقصه وعقبها فتح العطاءات وإرساء المشروع على هامور ثم ينتقل من بطن في بطن آآآآآآه يابلد
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  54. 10
    16 نوفمبر, 2016 , 22:02 م

    جهاز تبخير للماء سريع الفعاليه

    اختراع جهاز تجفيف بحيث تتبخر المويه المتجمعه اليابان تبتكر او جهاز شفط متطور
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  55. 9
    16 نوفمبر, 2016 , 22:01 م

    الحربي 1

    يليتهم يعلمون ان المشاريع عندنا تاخذ سنوات بالاخير غير متهالكه ليتهم يعلمون ان لدينا شوارع محفره تاخذ سنوات وتتكسر منها السيارات ليتهم يعلمون ان لدينا التعثرات في كل الاقطاعات
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  56. 8
    16 نوفمبر, 2016 , 22:00 م

    يالطيف

    لوعندنا اقل شي ست سنوات وهذا مع تذمر للمواطنين ويكون عدد العمال سبعه وقلابيين وبكلين كل شوي خربان والرئيس التنفيذي مسافرورح سو شكوى مطالت يدك ان سمعلك احد يعني تحتار منهو الي يسمع شكواك من تعثرالمشروع
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  57. 7
    16 نوفمبر, 2016 , 21:59 م

    Amm

    مافيه شي غريب زي ربعنا مافيه زود
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  58. 6
    16 نوفمبر, 2016 , 21:59 م

    سيور كهربائيه

    فكره انشاء طرق جديده من نوعها مثلا سير كهربائي لمسافه معينه كحطوه اولى ثم سكه دور ثاني ثم طريق كهربائي حول مكه المكرمه للتيسير والتسهيل ثم اذا اسلم احد المبتكرين سواء صيني او ياباني فانه ياخذ اجر لا ي
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  59. 5
    16 نوفمبر, 2016 , 21:59 م

    ااببووححمموودد

    سلمني على اليابانيين .. لو كان عندنا كم نحتاج من سنه لترقيعه , وليس تصليحه ؟
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  60. 4
    16 نوفمبر, 2016 , 21:58 م

    يومين

    بعض المواقع تقول تم الاصلاح خلال ٤٨ ساعه فقط
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  61. 3
    16 نوفمبر, 2016 , 21:57 م

    mtrazm

    يجون عندنا يشفون الحفره تاخذ شهور حتى تعودنا على الشارع ان بحفر
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  62. 2
    16 نوفمبر, 2016 , 21:57 م

    لوعات الحياة

    العزم و الأقدام في إنجاز العمل والجد و المثابرة تنتج بثمرة النجاح .
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  63. 1
    16 نوفمبر, 2016 , 21:52 م

    رجال اليابانيين قول وفعل ماعندهم بكرة بعده نشامى والنعم فيهم
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