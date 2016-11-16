رسائل تكشف خفايا حياة البغدادي من داخل الموصل

صحيفة المرصد-رويترز:قبل بضعة أسابيع بدأ شخص داخل الموصل يبعث برسائل نصية إلى المخابرات العسكرية العراقية في بغداد.
قالت الرسالة التي كتبها في أوائل تشرين الثاني/نوفمبر مخبر سري داخل المدينة على اتصال بتنظيم داعش وإن لم يكن عضوا فيه عن أبو بكر البغدادي رأس التنظيم “لقد أصبح مشدود الأعصاب”.
وأضافت الرسالة أن البغدادي “خفف من تنقلاته، وأهمل مظهره حتى أناقة البغدادي تغيرت. كان يهتم كثيراً بمظهره، لكن لم يعد كذلك”.
وفيها جاء أيضاً أنه “يعيش تحت الأرض، ولديه أنفاق تمتد إلى مناطق أخرى، ولا ينام من دون حزامه الناسف حتى يستطيع استخدامه لو تم اعتقاله.”
وكانت الرسالة النصية التي اطلعت عليها رويترز واحدة من رسائل عديدة تصف ما يحدث داخل داعش في الوقت الذي بدأت فيه القوات العراقية والكردية والأميركية حملتها لاسترداد مدينة الموصل، معقل التنظيم في شمال العراق.
وترسم تلك الرسائل ومقابلات مع مسؤولين أكراد كبار ومقاتلين من التنظيم وقعا في الأسر في الآونة الأخيرة، صورة مفصلة على غير المعتاد للجماعة المتطرفة والحالة الذهنية لزعيمها فيما قد يكون آخر وقفة لهما في العراق.
وقالت الرسائل إن إعدام من يحاولون الهرب أو المخبرين أصبح يحدث بانتظام. وأصبح البغدادي يرتاب بصفة خاصة فيمن حوله.
وجاء في إحدى الرسائل “بصراحة سلوك البغدادي بات مريبا جدا، ويشك بأقرب الناس إليه. كان في السابق يمازحنا، لكنه اليوم لا يمازح أحدا.”
واستطاعت رويترز التحقق من هوية المخبر الذي يراسل المخابرات العسكرية العراقية، لكنها لم تستطع التأكد من مصادر مستقلة من صحة المعلومات الواردة في رسائله.
مؤامرات وإعدامات
لكن الصورة التي ترسمها الرسائل تتفق مع الاستخبارات التي استند إليها مسؤولان من الأكراد هما مسرور البرزاني رئيس مجلس الأمن التابع لحكومة إقليم كردستان ولاهور طالباني رئيس عمليات مكافحة الإرهاب ومدير وكالة الاستخبارات بالإقليم.
وقال طالباني ورؤساء أجهزة استخبارات أخرى إن التحالف العسكري يحرز تقدما بطيئا وإن كان مطردا في مواجهة داعش.
وأضافوا أن للتحالف إمكانيات هائلة داخل الموصل، منها مخبرون مدربون وبعض السكان الذين ينفذون عمليات مراقبة أكثر بساطة بإرسال رسائل نصية أو عبر الهاتف من ضواحي المدينة. ولبعض المخبرين أسر في كردستان تدفع لها حكومة الإقليم أموالا.
وقالوا إن استحواذ فكرة القضاء على كل من قد يخون الجماعة قد يسهم في الأجل القصير في حفز المقاتلين على الدفاع عن الموصل.
وأوضح كريم السنجاري، وزير الداخلية القائم بأعمال وزير الدفاع في إقليم كردستان الخاضع لسيطرة الأكراد في شمال العراق، أن عدد الإعدامات علامة واضحة على أن التنظيم بدأ يشعر بوطأة الضغوط.
وأضاف السنجاري “معظم الانتحاريين الذين يقاتلون حتى الموت هم مقاتلون أجانب”.
وقال البرزاني إن الارتياب المتنامي دفع البغدادي وكبار قادته إلى كثرة التنقل، الأمر الذي يؤثر تأثيرا سلبيا آخر على قدرة التنظيم على الدفاع عن المدينة.
وأكد سكان في الموصل ومسؤولون أمنيون عراقيون أن قيادات التنظيم كشفت في أوائل الشهر الماضي مؤامرة داخلية على البغدادي.
وتم إحباط المؤامرة التي دبرها أحد القادة البارزين في داعش عندما عثر مسؤول أمني بالتنظيم على شريحة هاتف تضمنت أسماء المتآمرين، وأوضحت صلاتهم بضباط في الاستخبارات الأميركية والكردية.
وقال السكان والمسؤولون العراقيون إن العقاب كان وحشيا، إذ أعدم التنظيم 58 شخصا دارت الشبهات حول مشاركتهم في المؤامرة، وذلك بوضعهم في أقفاص وإغراقهم.
وأفاد ضباط في الاستخبارات العراقية أن التنظيم أعدم منذ ذلك الحين 42 شخصا آخرين من عشائر محلية بعد أن ضبطوا ومعهم شرائح هواتف.
وقال سكان في مناطق خاضعة لسيطرة التنظيم إن امتلاك شريحة هاتف الآن أو أي وسيلة اتصال إلكتروني أخرى معناه حكم تلقائي بالإعدام.
ماذا قال داعشيان معتقلان؟
وفي لقاء نادر روى اثنان من عناصر التنظيم وقعا في الأسر الأسبوع الماضي، الأساليب الوحشية التي يتبعها التنظيم.
فقد التقت رويترز بالاثنين في مجمع كردي لمكافحة الإرهاب في مدينة السليمانية. وحضر مسؤول من الاستخبارات الكردية وضابط استجواب المقابلتين لكنهما لم يتدخلا.
وقع علي قحطان (21 عاما) في الأسر بعد أن قتل خمسة مقاتلين أكرادا في مركز للشرطة سقط في أيدي رجال التنظيم بمدينة الحويجة الشمالية.
وقال قحطان إن التدريب على القتال اشتمل على تعلم استخدام الرشاشات والمسدسات، كما تعلم المتدربون كيفية ذبح الأشخاص باستخدام سكين البندقية الكلاشينكوف.
وبين قحطان أن أميرا محليا أمره قبل عام بقطع رقاب خمسة من المقاتلين الأكراد. وأضاف أن الأمير ظل واقفا خلفه وهو يؤدي تلك المهمة.
وقال “ذبحت خمسة أشخاص بسكينة الكلاشينكوف. ما كنت أشعر بشيء. وبعدها رجعت إلى البيت ونظفت نفسي ثم جلست للعشاء مع عائلتي”.
أما المعتقل الثاني بكر صلاح بكر (21 عاما) الذي وقع في الأسر وهو يستعد لتنفيذ هجوم انتحاري في كردستان فقال إن التنظيم حاول في البداية تجنيده عن طريق فيسبوك للمشاركة في القتال بالموصل.
وأشار إلى أن التنظيم في أمس الحاجة إلى مقاتلين عراقيين، لأن سيل المقاتلين الأجانب انقطع بعد أن أغلقت تركيا حدودها قبل عام تدريجيا.
ويقول مسؤولو الاستخبارات العراقيون إنهم يعتقدون أن البغدادي ليس في الموصل بل في قضاء البعاج، وهي منطقة بدوية على أطراف محافظة نينوى المتاخمة لسوريا. ويبلغ عدد سكان البعاج حوالي 20 ألف نسمة ويهيمن عليها متطرفون.
وهذه المنطقة محصنة تحصينا كبيرا، وبها أنفاق طويلة أقيمت بعد سقوط صدام حسين.
رسائل تكشف خفايا حياة البغدادي من داخل الموصل
صحيفة المرصد-رويترز:قبل بضعة أسابيع بدأ شخص داخل الموصل يبعث برسائل نصية إلى المخابرات العسكرية العراقية في بغداد.
تعليقات ( 22 )
كلمة حقالشي المسغرب في التعليقاات أن فيه شخص أو اشخاص دائما يضعون لا يجبنيي فيما يكتبه أعضاء المرصد في تحليلهم لما يفعله القاعده وداعش والحشد وارتباطهم بايران التي دمرتهم اللهم فشل ايديهم وافضحهم
سيااراختلط الحابل بالنابل .. ما تدري من تصدق ... فتن كقطع الليل المظلم تجعل الحليم حيران .. نسال الله ان يسلم اهلنا في العراق والشام من اعداء الدين المتربصين ويرحم ضعفهم وينصرهم على القوم الكافرين .
فرموكم فرمالعبادي الغبي قضى على جحشه الرافضي بعد الهالكي في المستنقع السني ...الى مزبلة التاريخ
مسمارسيعود لايران مسقط راسه و من المقربين لشيطانهم الاعلى الذي علمهم بث الفتنه وسيلقى باقي الدواعش حتفهم في الموصل ويبدا هنا داعش من نوع اخر اسمه الحشد الشعبي الشيعي ويكمل مهمة ابادة اهل السنه
الراقيكله كذب مسلسل مجوسي البغدادي منهم وفيهم..من ارسل الرسالة يفيد بان البغدادي يشك في اقرب المقربين ثم يضيف انه كان يمازحهم وتوقف عن ذلك والسؤال لماذا لم يشك فيك انت يامرسل ولم يكشف تعاونك مع الحكومة.
ايران مجوسيه وداعش خوارج ليس لهم علاقه بالاسلامبكره تنتهي مهمته ويرجع لروسيا او المنطقه الخضراء و يلفقون مقتله ويضخمونها اعلاميا حتى نصدق ولكن مايقهر ان فيه من انخدع بتنظيمه من ابناءنا وهوليلا نهارا لايعادي الا دولتنا
كلمة حقانا وبس صدقت سيختفي في إيران البغدادي من الطائفه النجسه ودوره سوف ينتهي بالسيطره على المناطق السنيه وسوف يتبرأ ممن بايعه ويقول لهم انا شيطان وانتم من اتبعني واني بري منكم ومما تفعلون
عدد التعليقات:28
ana wbasسيخفونه عن الوجدود كما اخفوا ابن لادن قبله انتهى دورهم وسيعيشون بقيت حياتهم يجزر مخفيه عن انظار العالم كمكافاة لما قدموه من خدمات جليلة للغرب واسيادهم فعليهم من الله مايستحقون وسوف لن نجد اي اثر له
فهد سعدونالنصر للبشمركه والحشد الشعبي وقوات التحالف بقيادة راعية الحرية أمريكا والعاقبة للمتقين
ابو تميم حائليعيش في افخم الفنادق في بغداد وايران
خالداقتربت نهاية البغدادي عميل المجوس ونهاية أعوانه حزب الطاغوت والحشد الشعبي والحوثيين أحذية طهران عليهم من الله ما يستحقون ، اللهم نسألك أن تحصيهم عدداً وتقتلهم بدداً ولا تبقي منهم أحداً . اللهم آمين
اسد السنهقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق ، لا يضرهم من خذلهم ، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك ) ، رواه مسلم .
ابو عبدالمحسنانت يا مسمي نفسك اليمني المحبوب والله ان التونسيه اشرف منك *** الله لقد ملكت الكثير من الدنائه
خارجي من نسل قطبيلن تصدق لأنك تعيش وهم الخلافة الاخوانية
خارجي من نسل قطبيخوارج العصر** أهل النار
خارجي من نسل قطبيتبرأو منه كما تبرأوا من ابن لادن
عدد التعليقات:390
♨ليالي نجد ♨الله يهلكه عاجلا غير آجل لقد كان ذريعة للمجوس الايرانيين والامريكان والكرد باهلاك وابادة العرب السنة في العراق
خارجي من نسل قطبيبدأ حياته اخوانيا نهل من معين قطب وآل به المآل زعيما للدولة الاسلامية كما تذكر الجزيرة ذلك في نشراتها الإخبارية
ابومسفرهذا البغدادي كذبة امركية
يالطيفالدوله التي تقيم تحت الارض هي دولت النمل او ديدان تتغذى على بعضها البعض اما الدولة التي تقيم والشمس تشرق فهيا الدوله التي يلتف حولها الشعب قدم الولاء والطاعه لمليكها وولي عهدها وولى ولي العهد ابالصوالعافيه