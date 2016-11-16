البليهي: العرب لا يعرفون سوى الغوغائية ولسنا صناع حضارة!

صحيفة المرصد: قال المفكر السعودي إبراهيم البليهي، إن العرب لم يقدموا أي جديد للحضارة الإنسانية، وأن النخبة المثقفة منهم استمدت معرفتها من الحضارة اليونانية، في الوقت الذي استمد فيه الغرب ثقافته من الحضارة الرومانية واليونانية أيضًا.
وأكد البديهي، في حوار أجراه لموقع “العربية.نت”، وجود فجوة بين العرب والمسلمين من جهة، وبين الغرب من جهة أخرى، لافتًا إلى أن “الغرب هو الذي صنع هذه الحضارة العظيمة التي تختلف نوعيا عن كل ما عرفته البشرية خلال تاريخها كله”.
وأشار إلى أن العرب خرجوا إلى مسرح التاريخ دعاة دين ولم يكونوا في أي يوم دعاة دنيا وهذا شيء عظيم، مضيفًا: “الدين أساسي للإنسان لكن يجب ألا يكون عائقا عن بناء الدنيا وتنميتها وتوفير الرخاء للناس في حياتهم الحاضرة”.
وأوضح “البديهي” أن المجتمعات تبقى منتظمة بما هي عليه ولا تقبل تغيير أفكارها إلا بزلزال فكري وعملي يخلخل الانتظام، ضاربًا مثالا بتقدم الغرب بعد حروب طويلة خاضتها الدول الغربية ضد بعضها تارة وبين الدول والحضارات الأخرى تارة أخرى.
وألقى الضوء على كتاب “وأد مقومات الإبداع” الذي أصدره منذ 18 عاماً، مؤكدًا أنه “لم يكن سوى مقدمة لعمل كبير تحت عنوان “عبقرية الاهتمام التلقائي”، وسوف يصدر منه الكتاب الأول خلال أسابيع”.
وضرب الكاتب أمثلة لبعض الدول المتقدمة مثل فنزويلا وكوبا وكوريا الجنوبية والشمالية، وهي دول تمكنت من الاستفادة السياسية من الدول الأخرى، متابعًا: تجربة الانتفاضات العربية أكدت أننا مغايرون لكل الأمم، وأننا لا نستطيع الاتفاق، وأن انحلال السلطة يؤدي إلى غوغائية بشعة وفوضى مهلكة وتدمير شامل.
وأضاف: أصبحنا نعوق مسيرة الحضارة الإنسانية بشكل مرعب، فكل أخبارنا عنف وقتل وقصف ومذابح بالجملة ومقابر جماعية وجهالات مستشريه وانتفاش فارغ، ولكنه واثق ثقة مطلقة بأنه هو وحده الكائن الطاهر أما بقية البشر فأتباع الشيطان.
تعليقات ( 142 )
بن ملجمسعود ابن ملجم لايكثر كلامك ..هل تنكر بأن حضارة الفرس سقطت امام عمر بن الخطاب ((لم يثبت التاريخ وقوع هذه الحرب من اصله وان حدثت فهي هادمة للحضارة وليست بانية لها))
عدد التعليقات:9113
اللامي10من أرقى الحضارات التي وجدت في تاريخ البشرية هي الحضارة الاسلامية
سعودابن ملجم لايكثر كلامك ..هل تنكر بأن حضارة الفرس سقطت امام عمر بن الخطاب ..وحضارة الفراعنه ركعت أمام عمرو بن العاص القرشي ..من اين قدم هؤلا ؟
احمد عسيريثقوا ياعرب في أنكم اصحاب حضارة وكل مانطق به هذا *** هو سوء خاتمة له فلايحزنكم انه من أبناء جلدتكم وفكره الضحل لايمثل قيمة امتنا فهو ناعق لحضارة الغرب وكل ماقاله كلام مرصوص منسوخ من كتب الغرب البغيض
شبه منحرفاسمك الأخير يثبت كلامك على نفسك
بن ملجمسعود ويحك يا ابن ملجم وهل تنكر بأن الحضارة الاسلامية قامت على يد ابناء الجزيرة العربيه وتحت وقع سيوفهم وصهيل خيولهم ... عجبي !!!(هذا الكلام يدين انتبه)
وقفاتالا يكفيك يا هذا أن " محمداً " عربياً و ياترى من هو محمد و ما الذي أضافه على الدنيا شرقها و غربها إنسها وجنها حيوانها وشجرها كفٓ عن النعيق يا هذا فلن تغير من الواقع شيئاً اللهم صل على محمد وآل محمد
بن ملجمسعود ويحك يا ابن ملجم وهل تنكر بأن الحضارة الاسلامية قامت على يد ابناء الجزيرة العربيه وتحت وقع سيوفهم وصهيل خيولهم ... عجبي !!!(اي حضارة هل القتل برايك حضارة؟)
١٢٣معاد بقالك في الدنيا الا القليل ياشايب ثم تنتقل الى مزبله التاريخ والإسلام باقي ويتجدد الى قيام الساعه يهدي الله من يشاء ويضل من يشاء وإنكاننا متخلفين فهو بسبب بعدنا عن ماامرنا الله به وكثره نوعياتك
سعودكل علج قادم من ادغال افريقيا ومستنقعات شرق اسيا اصبح يتطاول على أسيادة ..............ليت شعري اي زمن هذا الذي نعيشه !!
سياارهذا الكاتب ممن ولعو بالغرب..لو تقرا مقالاته الفلسفية تجد كلها غربية لاتكاد ترى فيها اي استدلال من القران او السنة او حتى نقل من كلام علماء المسلمين ومفكريهم .. لفد تشرب حبهم .. ومن احب قوما حشر معهم .
سعودويحك يا ابن ملجم وهل تنكر بأن الحضارة الاسلامية قامت على يد ابناء الجزيرة العربيه وتحت وقع سيوفهم وصهيل خيولهم ... عجبي !!!
وقفاترأيت الكتب خلفه و قرأت كلامة وفجأة إستوقفتني آية من كتاب الله قطعت علي سرد ما قال الا وهي ( كمثل الحمار يحمل أسفارا )
الهمدانيلا تتعبون نفسكم كل الموضوع صعلكة تحولت عند العرب حضارة ومنهج وعلم الخ الخ
بن ملجمسعود مالي أرى العلوج وقد كثر نباحهم على اسيادهم العرب ..لولا العرب كان مازلتم تعبدون البقر والحجر يا همج((وما يثبت انك على الحق هات دليل مقنع واحد))
ابن الدغنةياكتور لعلك خلطت بين الحضارة والمدنية أو أنك تريد أن توهم الناس فلا يفرقوا بينهما نعم نحن صناع حضارة لكن ليس لدينا مدنية والغرب صناع مدنية لن ليس لديهم حضارة يجب أن تكون منصفًا يادكتور
وقفاتإما أن يكون هذا الرجل جاهلا للتاريخ العربي وما حققه من تقدم ورقي وإزدهار حضاري بعد الاسلام أو مداهن للغرب ، يا رجل إن كان الغرب هم غروب المجد فالعرب كانوا شروقة وسيعودون بإذن الله فلكل زمن دولة ورجال
بن ملجمالثقافة التي بني عليها العقل العربي هي قطع الطريق والسبي والنهب حتى انهم يغيرو على بعض ويقتلو بعض ويسبو نساء بعض الى يومنا هذا فهل هذه ثقافة تشرف او حضارة لها قيمة لكم الرد
سعودمالي أرى العلوج وقد كثر نباحهم على اسيادهم العرب ..لولا العرب كان مازلتم تعبدون البقر والحجر يا همج
عدد التعليقات:2440
توووووونسيةالعرب اسياد العالم ويكفي منا الرسول محمد صل الله عليه وسلم وزد يا تعليق 118 الي كتبتهم فيهم عرب ومنهم من عاش ببلاد العرب اي تعلم عند العرب وشرب منهم المعرفة والي ضد العرب اكيد مهجن وليس عربي اصلي
بن ملجمتوووووونسية//{{كل الاسماء التي ذكرتي من علماء ليسو عرب وكمان وصفوهم العرب في زمانهم بالزنادقة والالحاد وهم يميلون للالحاد حقيقة اقري عنهم سوف تنصدمين//}}
يلدرموانت منهم ! لاعجب ان كانت العربية مسرحك فهي ترحب بامثالك طالما الهجوم علينا
مـ،ـاݛــےنسيت فضاعات الكنيسه ومحاكم التفتيش والتخلف ال كانو فيه والعنف ونسيت حضاره الاندلس عنفنا مايقارن بعنفهم ماقتل بين المسلمين خمسين مليون انسان بالحرب بينهم نسيت حصار العراق وقتل مليون طفل من امريكا
هههههههسبحان الله واضح ضعف حجت اللبرلة بتزوير الحقائق . واستخفاف الناس
هههههههيا لبرلة مامنكم فايدة في تطور تقني وعلمي اقلها بربرتكم وجهوها لنقد وحشية الغرب ضد العرب اقل شي والا يقطعون عنكم المئونة
هههههههت 110 طيب بعض وقلة . وش قاهرك انت منهظ حسد هي خلهم يفلونها اجل كبت بس .انت فكر عنهم ورنا عقليتك ومراجلك ههههههههه
ههههههههذا الدكتور والمفكر ليش ما يهاجم الغرب في وحشيتهم على المسلمين والعرب ويوجه نقد لإنسانيتهم في تعاملهم المهين مع لاجئي الحروب المسلمين في سوريا وبورما وغيرها
هههههههصراحة الردود المسلمة اثلجت صدري . عرفت ان العرب والمسلمين قد تخطو مرحلة القوميات المهلكة لتقدمهم وردعو العملاء البلرالين في كل مكان بحب التسامح .
ابوسالمعشق جلد الذات عشق متجذر في اعماقنا،،بديت تخور يادختور
هههههههالعرب جاء نبيهم عربي ولم يقولو الاسلام عربي بل فتحو القبول لكل الاعراق بالاسلام بل ودعوهم للإسلام وسمحو للأعاجم بتأليف كتب العربيه لانهم ليسو عنصريين وهذه لهم وليست ضدهم يا جهال الغرب
هههههههت 99 جاك السامي المحب لاسرائيل هههههههه على فكرة ترا اغلبهم كذبو وقتلو على يد اقوامهم بنو اسرائيل وبينما العرب قليلي النبوة فقد ختم الله الاديان بنبيهم غير كذا العرب ليسو بهذه العقلية العنصرية
مـ،ـاݛــےلاتنسى ان اغلب الشعوب مهاجرين وخليط وكثير منهم ساهم بالتقدم الصناعي وبالاختراعات عندهم عقول عربيه وعلماء واطباء محتاجين للجو والارضيه وللدعم
هههههههت 97 ما اطريت اولاد موسى بن شاكر في علم الفلك والعالم الادريسي في تخطيط اول خريطة للعالم والعالم ابن خلدون في علم الاجتماع وغيره كثيييييييييييير بس انت مسوي لبرالي ذكي ههههههههه
aliنعم وأنت أولهم وآخرهم.
مـ،ـاݛــے97 ياجاهل اكتب قائمة علماء المسلمين والعرب في وكيبيديا وشف الاسماء في شتى العلوم
هههههههت97 طيب والمطلوب نزعل هههههههههه
سعودالحضارة الاسلامية قامت على يد العرب لذلك من الطبيعي ان تنسب للعرب ..ولكن امثالك عندهم مشكله مع العرق العربي الصافي غير المهجن !!
هههههههيا لبرلة ولعو قهر الاسلام بدأ ينتشر في اوروبا والعرب اغاضوكم اكثر لان ليس لهم عنصرية لعرق مثل الغرب. العرب لن يتخلو عن الاسلام انسوها ذي انقزوها
💎🎀سُندُسيقول : الغرب هو الذي صنع هذه الحضارة العظيمة التي تختلف نوعياً ....) يعني نسف حضارة العرب القديمة وهم أساس الحضارة والمعلقين طايرين ف عجته يظنونه يتكلم تحديداً عن العرب الآن.. يعلقون ع عماها.
زائرجميع الانبياء وعددهم 120 الف نبي ليسوا بعرب ماعدا 4 فقط
زائرصدق عمر بن الخطاب حينما قال ( نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فإن ابتغينا العزة بغيره اذلنا الله )
زائريجب ان نفرق بين العرب والمسلمين ... فالعرب لم يصنعوا شيئا للبشريه واكبر دليل ان سيبويه الذي جمع لغتنا ليس عربي وكذلك البخاري ومسلم والخوارزمي وبن سينا ووووو كلهم ليسوا عرب وانما مسلمين اعاجم
هههههههت 91 بالله جد ؟ ههههههههه ما شفت هياط ترامب بسيارة ذهب والا على قلبك مثل الما البارد
مـ،ـاݛــےشف نموذج للعرب معنا هنا كل همه سينما ومسارح وطرب هههههااااااااااا صجونا فيها يبي شهوات ماهو يم التطور وقضيتهم المرأه طلعوها لنا تسوق خلونا نستمتع بهن ومسوي روحه يفهم بعد وشاد حيله ههههههههاااااااا
هههههههعلى العموم هذا واشكالة مثل ابو جهل وابو لهب حاولو صد الرسالة المحمدية بكذبهم وعدائهم تارة وخدمة اعداء محمد علية الصلاة والسلام تارة اخرى ولم ينتصر الا ارادة الله فيا لبرلة ان الله يستدرجكم لهلاككم
صالحوالله جبتها بالصميم ... نحن صناع الهياط
💎🎀سُندُسأوروبا في الحقيقة تعلمت و تتلمذت على يد العلماء العرب مدة نصف ألفية، ف بالإضافة إلى كون العرب شعب حفظ العلم وأحتضنه، كان العرب يمثلون كل تلك الأشياء التي تنكرها أوروبا.
مـ،ـاݛــےبعدين ليه تغفل دور الغرب بإذكاء الصراعات والحروب بالدول الاسلاميه وزرع اسرائيل وليه تغفل دور الدكتاتوريات المتعاقبه والعميلة الغرب يحارب الاسلام ع كل الجبهات ومن زمن ولا زال ويخاف من صعود الاسلام
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
هههههههت 81 ههههههه وش نسوي ما عندنا سالفة لا تشغل عمرك بالعرب كمل نومك يا حلووووو
هههههههالعرب الآن يتقدمون بنفض غبار العبودية للغرب واكبر دليل مع تحالف الحزم ضد ايران والحوثية اخوة في صد الهجوم مستغنين عن اي تدخل غربي
هههههههت 74 تحكم على العرب من معلقين في صحيفة مع انهم لم يعلقو بخطأ . جبلي حضترة تعدت العرب اتحداك
💎🎀سُندُسالحضارة العربية من أعظم الحضارات على وجه الأرض حضارة ظلت شامخة على مر العصور أذهلت العالم بأسره ووقف حائراً أمام تفسير لغز هذه العظمة التي أمتدت إلى قرون من الزمن لم تنطمس أو تضمحل مثل الحضارات الآخرى
علي العمرياقسم. با الله. انك. صدقته. ناس. رجعيه. ما. عنده. سوا. الهدم.
ههههههههذا هو نفسه اللي بالخبر الدكتور اللي انتشر له مقطع في اليوتيوب يهين الحضارة الاسلامية في قاعة جامعية فخرج الطلاب وتركوة يهذي لحاله والا لا .
مـ،ـاݛــےوانت وش قدمت غير الكلام مثل من تنتقدهم تناسيت ك علماء العرب ال هم اعترفو فيها وبنو عليها ليش تجبن ع انتقاد المتسبب راس الهرم المتحكم كيف تريد نهضة مع انظمة تحصي عليك انفاسك وتتحكم بالمال وتدعم ال
مـ،ـاݛــےليه نسيت اليابان وكوريا من فتره وجيزه كوبا وفنزويلا متخلفه ك الشماليه كذلك الا من الاسلحه تقول هم دخلو حروب وتطورو اصبر علينا حتى نطلع من مرحله لمرحله لا تنسى دول اسلاميه متطوره صناعيا ماليزيا تركيا
هههههههت 70 يالله من معرفك يبان اسلوبك الرخيص . تبي تقنع الناس بفكرك باسلوب رخيص يا لبرالي والله قمة الانحطاط هههههههه
شيعي برونزياللي قاعد يلمع للعرب اقول لاتروح بعيد شوفوا تعليقاتكم هوووووون كلها عنصريه وحقد اهنيك عزالله انك جبتها
عبيد ولد الشيخ علينحن صناع الهياط
هههههههيا لبرلة تدرون اطلعو برا الديرة هههههه منتو كفو نعطيكم منبر
💎🎀سُندُسوملهمة الشعراء الأقدمين،ففي كل فرسخٍ من أراضيها ملاحم صاغها الشعراء ونقلها الأدباء تحكي في مجملها حقبة طويلة من تاريخهم حروبهم وضروبهم وآثارهم ومأثرهم، كتب عنها الرحالة ودوّنها المؤرخون وحفظها الشعراء
مغربيةتحب السعوديةراااااااااائع
مـ،ـاݛــےعندك 22 دوله عربيه كلها ليبراليه صريحه ماعدى بلدنا وين التقدم فيها الصين متى تقدم عند اذني ههاا والله حاله الغرب متقدم بجهه ومنهار بجهات وش استفدنا يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول
هههههههالعرب كانو يحكمون العراق فكيف كانت والآن يحكمها الغرب فكيف صارت ارحمو عقول الناس من الاستخفاف والخدمة للأعداء مقابل وعود لن تروها
مطقطقشكله يمزح ههنهههههه
هههههههاين اعمالم يا لبرلة . ولا تغطي فشلك باتهام الاخرين يا رويبضه
💎🎀سُندُسسن أول قانون وضعه الإنسان ونظره الفلاسفة والشعراء، وكانت المركز والموطن والمنطلق في العديد من الحضارات التي أعطت للعالم وللغرب خاصة الكثير من الفن والحضارة والعلوم. وظلت جزيرة العرب أحدوثة المؤرخين
شيعي برونزيتعليق مخالف
هههههههالعرب لم يصنعو اسلحة دمار ولم يستعمرو غيرهم ويسرقو ثرواتهم ويستعبدون شعوبهم .بل نشرو دين الاسلام والعلم النضري والتطبيقي فاترك تهمك لك لاتهمنا الآن نريد عمل ينقذنا من الازمات
مـ،ـاݛــےوانت وش قدمت غير البربرة مثل من تنتقدهم تناسيت ك علماء العرب ال هم اعترفو فيها وبنو عليها ليش تجبن ع انتقاد المتسبب راس الهرم المتحكم كيف تريد نهضة مع انظمة تحصي عليك انفاسك وتتحكم بالمال وتدعم ال
هههههههمن المعلوم قد استخدمت القومية العربية ضد الاسلام ايام الاستعمار البريطاني للعرب لابعادهم عن الاسلام والدولة العثمانية وهاهي تعود.بشكل مهترىء ههههههه
💎🎀سُندُسجزيرة العرب أول وأقدم موطن للحضارة الإنسانية قامت وتقاطعت فوق أرضها كافة حضارات الشرق، فهي مهد الحضارات وموطن الأنبياء والرسالات وصناع الأبجدية والكتابة والترقيم، في جزيرة العرب سن أول قانون وضعه الآن
هههههههت 49 من فين جبت الكلام هذا من كتب مستشرقين ام من كتب مستعمرين بالعربي انت تخدم الاعداء بالكذب . الغرب انفسهم يوثقون حضارة العرب ويستفيدون منها . وانت يا لبرالي ذهبت اليهم فلم تعد الا بكتب روائية وبغض
بدويأقول كثر من الكليجا وابلغ العافيه ،أمم سادت ثم بادت ، تجي ياباشا تلغي حضارتهم بمقال !!!!
ههههههه*** كله يعلم انكم تخدمون اعداء الاسلام باحباط الفخر لدى شعوب العرب بحضاراتهم لكي لا يرفعو رؤسهم للغرب . مشروع قديم ومن ينفذه قديم .الغرب نسيوه وبدؤو بحرب الاسلحة.
سُندُستعليق مخالف
محقارحمنا *** ... هذه نتائج الصدمة الحضارية المفاجئة ...!!!
الشيبانيالغوغايى هذا يتكلم الصدق في وقتنا الحالي غوغا في غوغا ماندري بيجينا سكن ولابتزيد رواتبنا ضايعين في الخلاط ماندري متا بينفض الغبار عنا ومتي وكيف هاذي الغوغايئه صدق كيف نتحظر ونبني حضاره وحنا في الخلاط
هههههههنحب نذكر نقول لهذا ومشجعيه ابنكم من حضارات عاد وثمود والحضارة في العهود الاموية والعباسية وغيرها
مواطن**** ينتقد العرب وكأنه ليس عربي بل من ابو عيون زرقاء ياصبر الأرض عليه
💎🎀سُندُسعبقرية الحضارة العربية هو عنوان الكتاب📗الذي ألفة أوليغ غرابار و وهو كتاب مصور, يدخل القارئ👓 إلى المنجزات الثقافية والتراث الثقافي للعرب
الهمدانيالبليهي: العرب لا يعرفون سوى الغوغائية ولسنا صناع حضارة!// كلام لا عليه غبار بل هادمي الحضارات ومخربي الثقافات بسبب عقلية الصحراء وتفكير الرجل الصحراوي الذي اخذ من الصعلكة ثقافة ونمط حياة وسلوك.......
هههههههفنحب نقول لهذا من المُدعى التفكير وغيرة حضارات العرب كثيرة ولكن لا يهمنا هذا يهمنا نقل السلام للشعوب بالاسلام لان العرب ليسو عنصريين ويهتمو ****
عدد التعليقات:2440
توووووونسيةوغيرهم كثير وكثير فلا تستهينو بنا وكللنا نعلم من لا يريد لنا التقدم والعالم والمعرفة
هههههههطبعا كان للعرب حضارة في فلسطين قبل بنو اسرائيل يا لبرلة يا من تنادون بالتطبيع لاسرائيل وتتباكون على ان العرب اخذوها منهم . اعلمو ان العرب هم من سكنها قبلهم غير ان الارض لله يورثها للعباد الصالحين
عدد التعليقات:2440
توووووونسيةاختراعو الميكانيكيين، و تصمم العديد من الآلات مثل آلات رفع الماء و ساعات رملية بنظام تنبيه ذاتي تعد أعماله أساسا لصناعة المحرك البخاري. من أهم مؤلفاته الجامع بين العلم و العمل النافع في صناعة الحيل وغ
عدد التعليقات:2440
توووووونسيةلو لا ابن النفيس لما عرف العالم اكتشاف الدورة الدموية الصغرى و قد كان الطبيب الخاص للسلطان الظاهر بيبرس. أشهر كتبه شرح تشريح قانون ابن سينا و الشامل في الصناعة الطبية لو لا الجزري لما عرف العالم
عدد التعليقات:2440
توووووونسيةلو لا الخوارزمي لما كنا نستخدم الحاسب الالي الان لو لا جابر بن حيان لم يكن العالم يعرف علوم الكيمياء و الفلك و الهندسة لو لا ابن الهيثم لما عرف العالم علم البصريات وصنع الكاميرا والنظارة
المسلمونالمسلمون يحكمهم الاسلام فهم احباب اصحاب متعاونون اما غيرنا فلا نعلم ما يحكمهم لا يضن احدا ان الدول الغربيه تحكمنا وتتحكم فينا الا ان تتقوا منهم تقاه واقوال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تحول افعال
💎🎀سُندُستقول:فكل أخبارنا عنف وقتل وقصف ومذابح بالجملة👈🏻( مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ
الهمدانيالبليهي: العرب لا يعرفون سوى الغوغائية ولسنا صناع حضارة!// كلام لا عليه غبار بل هادمي الحضارات ومخربي الثقافات بسبب عقلية الصحراء وتفكير الرجل الصحراوي الذي اخذ من الصعلكة ثقافة ونمط حياة وهو الحق....
عدد التعليقات:2440
توووووونسيةوالله العظيم احزن لما ارى *** عن العرب قد يكون في وقتنا الحاضر لم ولن يقدمو شي لانو اعدائنا تتربص بنا وكل عالم عربي مسلم اما ان يكون تابع لاعدائنا او ستجده ميتا بحادث او غرق مفتعل
💎🎀سُندُسهيدا حگي🤔
بعض المعلقين يقول اعزنا الله بالإسلامطيب المفكر لم يقل الإسلام ،،المفكر ذكر بعض الدول ومنها كوريا الجنوبية . تركو المشاكل وبنو بلدهم في جميع المجالات . والعرب ينهشون في بعض . حتا حنا معتمدين على الوافد ومعتمدين على الغير ولم نعمل شيء
الاسلام دينياحبتي -- الكنز المفقود محاضرة رائعة ومؤثرة جدا على اليوتيوب لإبراهيم الدويش
انشر التعليقبل نحن من أسس الحضارة الحالية واهل سبق في شتى العلوم الطب ، الهندسة ، الرياضيات . بعدين**** العرب من قبل عهد سيدنا ابراهيم عليه السلام وليسوا من عهد ام رقيبة واقاموا حضارات كثيرة ومتنوعه
عدد التعليقات:28
ana wbasمن***ان يقول المفكر ان العرب لم يقدموا شيئا للحضارة الانسانيه وهو بذلك يخالف الحقيقه وراى المورخين السائد حتى بالغرب
عبد الله الغامديللأسف العرب أصحاب ا*** في الأرض *** الا من رحم الله
أسماءالى تعليق 4 العلماء الذي ذكرتهم ليسو عرب وتم *** واخراجهم من الدين
من تحت الماءوكمان تعليق،أتدري أن عمر بعض الحضارات المكتشفة أو التي أعلن عنها مؤخرا في قلب جزيرة العرب يصل إلى أربعمئة سنة!عاد كمّل الرصّه جتنا تصاريح من دول و شعوبيين أعداء و من وزراء كمخ و من ممثلين ***
الاسلام دينيأفرأيت إن متعناهم سنين ¤ ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ¤ ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ¤
أسماءالى تعليق 19 صراحه كلامك قوي وصريح لااعرف تسخر ام تتكلم بصدق لكن كلامك واقعي جدا
أسماءمو شي جديد هذا مااقوله دائما واهاجم بشده لاني اقول الحقيقه
ابونواسشي يضحك يجي الواحد يتفلسف ويتكلم وهو ما يقدر يتحكم****
من تحت الماءمعليش تعليق ثاني، أتدري أن العرب يطلقون أسما خاصا لكل ثلاث ليالي في الشهر وهذا له سبب فلكي وينم عن تقدم العرب في الفلك حتى قبل الإسلام ومثال مجموعة الليالي الليلاء آخر الشهر!!
الخالدي اف 16هذا اديب اشك؟؟ اجل حضارة العرب اللي تخطت الاندلس وعلماء الطب والفلك والحساب من الخوارزمي وابن سيناء وابن جبر وغيرهم وينك نايم انت؟؟ اديب اشك انك اديب
عبدالعزيز الشمريكنت اقرأ له ولا أفهم ماذا يريد هذا***. وكنت أمل سريعاً من كتاباته حتى تابعت لقائه في العربية ... مفكر رائع ولكن الغالبية لا تفهمه
يالطيفصدقت وعجبا لمن يركب الروز رويس ويقطع الإشارة وعجبا من يركب جيب لكزز٢٠١٦ ويطامربه الارصفه وعجبا من يدخل البوفيه ويطلب كبدة مخلوطه بعدس
فاطمةطيب انا وايش اسوي بعد هذا الخبر ؟
ابو قصيصدقت .. فلقد اعزنا المولى عز وجل بالإسلام كحياة نبتغي الخير فيها لا الشر وبشرور أنفسنا اضعناه .
الحازميالحمد لله على نعمة الإسلام الذي ****ما عبد الله وامتلئت الجوامع والمساجد بالعباد وتم الامر بالسمع والطاعة لولاة الامر التطور نقمة ومصيبة نعوذ بالله من شر التقدم
ابو قصيصدقت .. فلقد اعزنا المولى عز وجل بالإسلام كحياة نبتغي الخير فيها لا الشر وبشرور أنفسنا اضعناه .
ابو قصيصدقت .. فلقد اعزنا المولى عز وجل بالإسلام كحياة نبتغي الخير فيها لا الشر وبشرور أنفسنا اضعناه .
عبدالله بن عبدالعزيزمن المؤسف أن الأستاذ / إبراهيم يمارس جلد الذات في الوقت الذي يشارك فيه مايشير إليه من الغوغائية وما يتبعها
الزعيم الملكي*** نحن خير امة اخرجت للناس وما تذكره من عنف وقتل ومشاكل تحدث من اناس لا يمثلوننا ولا يمثلون ديننا القويم وهم خوارج هذا العصر
عيداللوم لايقع على العرب ولكن يقع على الانظمة اللتي تحكم العرب فهي سبب تخلفهم وشقائهم ؟؟؟
عبدالعزيز الخالديالبليهي يذكرني ب طه حسين عندما انتكس على التاريخ العربي الاسلامي وانكر المعلقات العربية والحضارة ، سؤالي للبليهي اين انت من الحضارة العباسية والكم الهائل من كتب علماء الفلك والمنطق والعلوم الشتى لهم .
الراصد***شهد للحضارة العربية. نحن امة اعزها الله بالاسلام وإذا ابتغينا العزة بغيرة اذلنا الله. وإذا كان مفكرينا من هذه النوعية فمن اين تكون لنا العزة.
دنقوةكم يعجبني هذا الاديب المفكر المتنور استاذي ابراهيم البليهي
من تحت الماءمكتبات الاندلس والبلقان ومرو كانت مكتبات أوربيه والعرب استولوا عليهن بعدين رجعوا الاوروبيين واستعادوهن!! ههههع أظن الأخ لم يقرأ كتابا واحدا ألفه المستغربين العرب اللذين زاروا أوربا بالعصور الوسطى! هعع
زائروالله ماقلت الا. حقا
مسماراعتقد انك تحتااج تحدث معلوماتك لم تعد تفرق بين من هم اصل الحضاره وبين من اقتبسها او بالاصح سرقها لا اعتقد انك درست عن حضارة الاندلس ولا عن ابن سيناء والرازي وغيرهم في مجالات عده
ارز 👊 نجدان كان التعليق ابداء الرأي فرأيي لايعجبني ماقال والله أعلم
اسيرمصرتحية لهذا المفكر والفيلسوف السعودي المفخرة. اطلعت على اللقاء الذي اجرتة قناة العربية معه فكان مثار الاعجاب وكل مفردة من كلام هذا العبقري تضمنت الحقيقة الواضحة كوضوح البدر في سماء صافية
محب الجميعالعرب هم من نشر الإسلام وهم خير أمه أخرجت للناس