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البليهي: العرب لا يعرفون سوى الغوغائية ولسنا صناع حضارة!

16 نوفمبر, 2016 , 23:07 م
البليهي: العرب لا يعرفون سوى الغوغائية ولسنا صناع حضارة!
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صحيفة المرصد: قال المفكر السعودي إبراهيم البليهي، إن العرب لم يقدموا أي جديد للحضارة الإنسانية، وأن النخبة المثقفة منهم استمدت معرفتها من الحضارة اليونانية، في الوقت الذي استمد فيه الغرب ثقافته من الحضارة الرومانية واليونانية أيضًا.

وأكد البديهي، في حوار أجراه لموقع “العربية.نت”، وجود فجوة بين العرب والمسلمين من جهة، وبين الغرب من جهة أخرى، لافتًا إلى أن “الغرب هو الذي صنع هذه الحضارة العظيمة التي تختلف نوعيا عن كل ما عرفته البشرية خلال تاريخها كله”.

وأشار إلى أن العرب خرجوا إلى مسرح التاريخ دعاة دين ولم يكونوا في أي يوم دعاة دنيا وهذا شيء عظيم، مضيفًا: “الدين أساسي للإنسان لكن يجب ألا يكون عائقا عن بناء الدنيا وتنميتها وتوفير الرخاء للناس في حياتهم الحاضرة”.

وأوضح “البديهي” أن المجتمعات تبقى منتظمة بما هي عليه ولا تقبل تغيير أفكارها إلا بزلزال فكري وعملي يخلخل الانتظام، ضاربًا مثالا بتقدم الغرب بعد حروب طويلة خاضتها الدول الغربية ضد بعضها تارة وبين الدول والحضارات الأخرى تارة أخرى.

وألقى الضوء على كتاب “وأد مقومات الإبداع” الذي أصدره منذ 18 عاماً، مؤكدًا أنه “لم يكن سوى مقدمة لعمل كبير تحت عنوان “عبقرية الاهتمام التلقائي”، وسوف يصدر منه الكتاب الأول خلال أسابيع”.

وضرب الكاتب أمثلة لبعض الدول المتقدمة مثل فنزويلا وكوبا وكوريا الجنوبية والشمالية، وهي دول تمكنت من الاستفادة السياسية من الدول الأخرى، متابعًا: تجربة الانتفاضات العربية أكدت أننا مغايرون لكل الأمم، وأننا لا نستطيع الاتفاق، وأن انحلال السلطة يؤدي إلى غوغائية بشعة وفوضى مهلكة وتدمير شامل.

وأضاف: أصبحنا نعوق مسيرة الحضارة الإنسانية بشكل مرعب، فكل أخبارنا عنف وقتل وقصف ومذابح بالجملة ومقابر جماعية وجهالات مستشريه وانتفاش فارغ، ولكنه واثق ثقة مطلقة بأنه هو وحده الكائن الطاهر أما بقية البشر فأتباع الشيطان.



تعليقات ( 142 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 142
    17 نوفمبر, 2016 , 2:12 ص

    بن ملجم

    سعود ابن ملجم لايكثر كلامك ..هل تنكر بأن حضارة الفرس سقطت امام عمر بن الخطاب ((لم يثبت التاريخ وقوع هذه الحرب من اصله وان حدثت فهي هادمة للحضارة وليست بانية لها))
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  2. 141
    17 نوفمبر, 2016 , 2:12 ص
    عدد التعليقات:9113

    اللامي10

    من أرقى الحضارات التي وجدت في تاريخ البشرية هي الحضارة الاسلامية
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  3. 140
    17 نوفمبر, 2016 , 2:08 ص

    سعود

    ابن ملجم لايكثر كلامك ..هل تنكر بأن حضارة الفرس سقطت امام عمر بن الخطاب ..وحضارة الفراعنه ركعت أمام عمرو بن العاص القرشي ..من اين قدم هؤلا ؟
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  4. 139
    17 نوفمبر, 2016 , 2:04 ص

    احمد عسيري

    ثقوا ياعرب في أنكم اصحاب حضارة وكل مانطق به هذا *** هو سوء خاتمة له فلايحزنكم انه من أبناء جلدتكم وفكره الضحل لايمثل قيمة امتنا فهو ناعق لحضارة الغرب وكل ماقاله كلام مرصوص منسوخ من كتب الغرب البغيض
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  5. 138
    17 نوفمبر, 2016 , 2:00 ص

    شبه منحرف

    اسمك الأخير يثبت كلامك على نفسك
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  6. 137
    17 نوفمبر, 2016 , 2:00 ص

    ابن ملجم:(كلامك صحيح في تعليق:(١٢٤)ولعلمك هذا قديم وتاريخ من عهد الجاهليه ثم الإسلام إلى وقتنا الحاضر فلذلك قلت لكم العرب جرب العرب لم يصنعو شيئاً وإنما المسلمين الغير العر ب هم الذين صنعوا للمسلمين شئ
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  7. 136
    17 نوفمبر, 2016 , 1:57 ص

    بن ملجم

    سعود ويحك يا ابن ملجم وهل تنكر بأن الحضارة الاسلامية قامت على يد ابناء الجزيرة العربيه وتحت وقع سيوفهم وصهيل خيولهم ... عجبي !!!(هذا الكلام يدين انتبه)
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  8. 135
    17 نوفمبر, 2016 , 1:55 ص

    وقفات

    الا يكفيك يا هذا أن " محمداً " عربياً و ياترى من هو محمد و ما الذي أضافه على الدنيا شرقها و غربها إنسها وجنها حيوانها وشجرها كفٓ عن النعيق يا هذا فلن تغير من الواقع شيئاً اللهم صل على محمد وآل محمد
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  9. 134
    17 نوفمبر, 2016 , 1:51 ص

    بن ملجم

    سعود ويحك يا ابن ملجم وهل تنكر بأن الحضارة الاسلامية قامت على يد ابناء الجزيرة العربيه وتحت وقع سيوفهم وصهيل خيولهم ... عجبي !!!(اي حضارة هل القتل برايك حضارة؟)
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  10. 133
    17 نوفمبر, 2016 , 1:48 ص

    ١٢٣

    معاد بقالك في الدنيا الا القليل ياشايب ثم تنتقل الى مزبله التاريخ والإسلام باقي ويتجدد الى قيام الساعه يهدي الله من يشاء ويضل من يشاء وإنكاننا متخلفين فهو بسبب بعدنا عن ماامرنا الله به وكثره نوعياتك
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  11. 132
    17 نوفمبر, 2016 , 1:48 ص

    سعود

    كل علج قادم من ادغال افريقيا ومستنقعات شرق اسيا اصبح يتطاول على أسيادة ..............ليت شعري اي زمن هذا الذي نعيشه !!
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  12. 131
    17 نوفمبر, 2016 , 1:46 ص

    سياار

    هذا الكاتب ممن ولعو بالغرب..لو تقرا مقالاته الفلسفية تجد كلها غربية لاتكاد ترى فيها اي استدلال من القران او السنة او حتى نقل من كلام علماء المسلمين ومفكريهم .. لفد تشرب حبهم .. ومن احب قوما حشر معهم .
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  13. 130
    17 نوفمبر, 2016 , 1:46 ص

    سعود

    ويحك يا ابن ملجم وهل تنكر بأن الحضارة الاسلامية قامت على يد ابناء الجزيرة العربيه وتحت وقع سيوفهم وصهيل خيولهم ... عجبي !!!
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  14. 129
    17 نوفمبر, 2016 , 1:45 ص

    وقفات

    رأيت الكتب خلفه و قرأت كلامة وفجأة إستوقفتني آية من كتاب الله قطعت علي سرد ما قال الا وهي ( كمثل الحمار يحمل أسفارا )
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  15. 128
    17 نوفمبر, 2016 , 1:44 ص

    الهمداني

    لا تتعبون نفسكم كل الموضوع صعلكة تحولت عند العرب حضارة ومنهج وعلم الخ الخ
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  16. 127
    17 نوفمبر, 2016 , 1:40 ص

    بن ملجم

    سعود مالي أرى العلوج وقد كثر نباحهم على اسيادهم العرب ..لولا العرب كان مازلتم تعبدون البقر والحجر يا همج((وما يثبت انك على الحق هات دليل مقنع واحد))
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  17. 126
    17 نوفمبر, 2016 , 1:39 ص

    ابن الدغنة

    ياكتور لعلك خلطت بين الحضارة والمدنية أو أنك تريد أن توهم الناس فلا يفرقوا بينهما نعم نحن صناع حضارة لكن ليس لدينا مدنية والغرب صناع مدنية لن ليس لديهم حضارة يجب أن تكون منصفًا يادكتور
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  18. 125
    17 نوفمبر, 2016 , 1:38 ص

    وقفات

    إما أن يكون هذا الرجل جاهلا للتاريخ العربي وما حققه من تقدم ورقي وإزدهار حضاري بعد الاسلام أو مداهن للغرب ، يا رجل إن كان الغرب هم غروب المجد فالعرب كانوا شروقة وسيعودون بإذن الله فلكل زمن دولة ورجال
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  19. 124
    17 نوفمبر, 2016 , 1:36 ص

    بن ملجم

    الثقافة التي بني عليها العقل العربي هي قطع الطريق والسبي والنهب حتى انهم يغيرو على بعض ويقتلو بعض ويسبو نساء بعض الى يومنا هذا فهل هذه ثقافة تشرف او حضارة لها قيمة لكم الرد
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  20. 123
    17 نوفمبر, 2016 , 1:36 ص

    سعود

    مالي أرى العلوج وقد كثر نباحهم على اسيادهم العرب ..لولا العرب كان مازلتم تعبدون البقر والحجر يا همج
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  21. 122
    17 نوفمبر, 2016 , 1:33 ص
    عدد التعليقات:2440

    توووووونسية

    العرب اسياد العالم ويكفي منا الرسول محمد صل الله عليه وسلم وزد يا تعليق 118 الي كتبتهم فيهم عرب ومنهم من عاش ببلاد العرب اي تعلم عند العرب وشرب منهم المعرفة والي ضد العرب اكيد مهجن وليس عربي اصلي
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  22. 121
    17 نوفمبر, 2016 , 1:32 ص

    بن ملجم

    توووووونسية//{{كل الاسماء التي ذكرتي من علماء ليسو عرب وكمان وصفوهم العرب في زمانهم بالزنادقة والالحاد وهم يميلون للالحاد حقيقة اقري عنهم سوف تنصدمين//}}
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 120
    17 نوفمبر, 2016 , 1:32 ص

    يلدرم

    وانت منهم ! لاعجب ان كانت العربية مسرحك فهي ترحب بامثالك طالما الهجوم علينا
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  24. 119
    17 نوفمبر, 2016 , 1:31 ص

    مـ،ـاݛــے

    نسيت فضاعات الكنيسه ومحاكم التفتيش والتخلف ال كانو فيه والعنف ونسيت حضاره الاندلس عنفنا مايقارن بعنفهم ماقتل بين المسلمين خمسين مليون انسان بالحرب بينهم نسيت حصار العراق وقتل مليون طفل من امريكا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  25. 118
    17 نوفمبر, 2016 , 1:27 ص

    العرب جرب وليسو صناع حضاره لولا العروق الأخرى التي تتكلم بالعربيه لما صنع العرب شيئاً العلماء التي ذكرتها تونسيه هم ليسو عرب لكنهم مسلمين
    لا يعجبني(7) اعجبني(4)
  26. 117
    17 نوفمبر, 2016 , 1:20 ص

    ههههههه

    سبحان الله واضح ضعف حجت اللبرلة بتزوير الحقائق . واستخفاف الناس
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  27. 116
    17 نوفمبر, 2016 , 1:18 ص

    ههههههه

    يا لبرلة مامنكم فايدة في تطور تقني وعلمي اقلها بربرتكم وجهوها لنقد وحشية الغرب ضد العرب اقل شي والا يقطعون عنكم المئونة
    لا يعجبني(6) اعجبني(1)
  28. 115
    17 نوفمبر, 2016 , 1:18 ص

    ترى عارفين مين انت يالبليهي والعرب لم يتخلفوا الا عندما اصبح تفكيرهم مثل تفكيرك
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  29. 114
    17 نوفمبر, 2016 , 1:16 ص

    ههههههه

    ت 110 طيب بعض وقلة . وش قاهرك انت منهظ حسد هي خلهم يفلونها اجل كبت بس .انت فكر عنهم ورنا عقليتك ومراجلك ههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 113
    17 نوفمبر, 2016 , 1:15 ص

    ههههههه

    هذا الدكتور والمفكر ليش ما يهاجم الغرب في وحشيتهم على المسلمين والعرب ويوجه نقد لإنسانيتهم في تعاملهم المهين مع لاجئي الحروب المسلمين في سوريا وبورما وغيرها
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  31. 112
    17 نوفمبر, 2016 , 1:10 ص

    ههههههه

    صراحة الردود المسلمة اثلجت صدري . عرفت ان العرب والمسلمين قد تخطو مرحلة القوميات المهلكة لتقدمهم وردعو العملاء البلرالين في كل مكان بحب التسامح .
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  32. 111
    17 نوفمبر, 2016 , 1:08 ص

    هو صادق بعض العرب كسالى ماهمهم الا الاكل والنوم والسفر والتبطح بالاستراحة والاسراف بالعزائم والمناسبات وسيارات وهياط وخرابيط وتفاهه ويبعثرون الاموال هنا وهناك ومايعرفون الدين الا بالتعدد وحجاب المراة
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  33. 110
    17 نوفمبر, 2016 , 1:06 ص

    ابوسالم

    عشق جلد الذات عشق متجذر في اعماقنا،،بديت تخور يادختور
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 109
    17 نوفمبر, 2016 , 1:06 ص

    ههههههه

    العرب جاء نبيهم عربي ولم يقولو الاسلام عربي بل فتحو القبول لكل الاعراق بالاسلام بل ودعوهم للإسلام وسمحو للأعاجم بتأليف كتب العربيه لانهم ليسو عنصريين وهذه لهم وليست ضدهم يا جهال الغرب
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  35. 108
    17 نوفمبر, 2016 , 1:03 ص

    ههههههه

    ت 99 جاك السامي المحب لاسرائيل هههههههه على فكرة ترا اغلبهم كذبو وقتلو على يد اقوامهم بنو اسرائيل وبينما العرب قليلي النبوة فقد ختم الله الاديان بنبيهم غير كذا العرب ليسو بهذه العقلية العنصرية
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  36. 107
    17 نوفمبر, 2016 , 1:03 ص

    مـ،ـاݛــے

    لاتنسى ان اغلب الشعوب مهاجرين وخليط وكثير منهم ساهم بالتقدم الصناعي وبالاختراعات عندهم عقول عربيه وعلماء واطباء محتاجين للجو والارضيه وللدعم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  37. 106
    17 نوفمبر, 2016 , 1:01 ص

    ههههههه

    ت 97 ما اطريت اولاد موسى بن شاكر في علم الفلك والعالم الادريسي في تخطيط اول خريطة للعالم والعالم ابن خلدون في علم الاجتماع وغيره كثيييييييييييير بس انت مسوي لبرالي ذكي ههههههههه
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  38. 105
    17 نوفمبر, 2016 , 0:59 ص

    ali

    نعم وأنت أولهم وآخرهم.
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  39. 104
    17 نوفمبر, 2016 , 0:59 ص

    مـ،ـاݛــے

    97 ياجاهل اكتب قائمة علماء المسلمين والعرب في وكيبيديا وشف الاسماء في شتى العلوم
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  40. 103
    17 نوفمبر, 2016 , 0:59 ص

    ههههههه

    ت97 طيب والمطلوب نزعل هههههههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  41. 102
    17 نوفمبر, 2016 , 0:58 ص

    سعود

    الحضارة الاسلامية قامت على يد العرب لذلك من الطبيعي ان تنسب للعرب ..ولكن امثالك عندهم مشكله مع العرق العربي الصافي غير المهجن !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  42. 101
    17 نوفمبر, 2016 , 0:57 ص

    ههههههه

    يا لبرلة ولعو قهر الاسلام بدأ ينتشر في اوروبا والعرب اغاضوكم اكثر لان ليس لهم عنصرية لعرق مثل الغرب. العرب لن يتخلو عن الاسلام انسوها ذي انقزوها
    لا يعجبني(6) اعجبني(3)
  43. 100
    17 نوفمبر, 2016 , 0:57 ص

    💎🎀سُندُس

    يقول : الغرب هو الذي صنع هذه الحضارة العظيمة التي تختلف نوعياً ....) يعني نسف حضارة العرب القديمة وهم أساس الحضارة والمعلقين طايرين ف عجته يظنونه يتكلم تحديداً عن العرب الآن.. يعلقون ع عماها.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  44. 99
    17 نوفمبر, 2016 , 0:55 ص

    زائر

    جميع الانبياء وعددهم 120 الف نبي ليسوا بعرب ماعدا 4 فقط
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  45. 98
    17 نوفمبر, 2016 , 0:54 ص

    زائر

    صدق عمر بن الخطاب حينما قال ( نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فإن ابتغينا العزة بغيره اذلنا الله )
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  46. 97
    17 نوفمبر, 2016 , 0:53 ص

    زائر

    يجب ان نفرق بين العرب والمسلمين ... فالعرب لم يصنعوا شيئا للبشريه واكبر دليل ان سيبويه الذي جمع لغتنا ليس عربي وكذلك البخاري ومسلم والخوارزمي وبن سينا ووووو كلهم ليسوا عرب وانما مسلمين اعاجم
    لا يعجبني(4) اعجبني(6)
  47. 96
    17 نوفمبر, 2016 , 0:52 ص

    ههههههه

    ت 91 بالله جد ؟ ههههههههه ما شفت هياط ترامب بسيارة ذهب والا على قلبك مثل الما البارد
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  48. 95
    17 نوفمبر, 2016 , 0:52 ص

    قال الله عز وجل ( يعلمون ضاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون) الاية سورة الروم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  49. 94
    17 نوفمبر, 2016 , 0:52 ص

    مـ،ـاݛــے

    شف نموذج للعرب معنا هنا كل همه سينما ومسارح وطرب هههههااااااااااا صجونا فيها يبي شهوات ماهو يم التطور وقضيتهم المرأه طلعوها لنا تسوق خلونا نستمتع بهن ومسوي روحه يفهم بعد وشاد حيله ههههههههاااااااا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  50. 93
    17 نوفمبر, 2016 , 0:51 ص

    ههههههه

    على العموم هذا واشكالة مثل ابو جهل وابو لهب حاولو صد الرسالة المحمدية بكذبهم وعدائهم تارة وخدمة اعداء محمد علية الصلاة والسلام تارة اخرى ولم ينتصر الا ارادة الله فيا لبرلة ان الله يستدرجكم لهلاككم
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)
  51. 92
    17 نوفمبر, 2016 , 0:50 ص

    صالح

    والله جبتها بالصميم ... نحن صناع الهياط
    لا يعجبني(3) اعجبني(5)
  52. 91
    17 نوفمبر, 2016 , 0:49 ص

    حتى لو الانسان متعلم وعنده علم فقد لايؤتى الحكمة نعوذ بالله ... السؤال توقيت هذا الكلام يخدم ويستفيد منه من
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  53. 90
    17 نوفمبر, 2016 , 0:48 ص

    حتى لو الانسان متعلم وعنده علم فقد لايؤتى الحكمة نعوذ بالله ... السؤال توقيت هذا الكلام يخدم ويستفيد منه من
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  54. 89
    17 نوفمبر, 2016 , 0:48 ص

    💎🎀سُندُس

    أوروبا في الحقيقة تعلمت و تتلمذت على يد العلماء العرب مدة نصف ألفية، ف بالإضافة إلى كون العرب شعب حفظ العلم وأحتضنه، كان العرب يمثلون كل تلك الأشياء التي تنكرها أوروبا.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  55. 88
    17 نوفمبر, 2016 , 0:47 ص

    مـ،ـاݛــے

    بعدين ليه تغفل دور الغرب بإذكاء الصراعات والحروب بالدول الاسلاميه وزرع اسرائيل وليه تغفل دور الدكتاتوريات المتعاقبه والعميلة الغرب يحارب الاسلام ع كل الجبهات ومن زمن ولا زال ويخاف من صعود الاسلام
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  56. 87
    17 نوفمبر, 2016 , 0:46 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاتهجروا القران وتدبروا اياته القران كله خير
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  57. 86
    17 نوفمبر, 2016 , 0:46 ص

    ههههههه

    ت 81 ههههههه وش نسوي ما عندنا سالفة لا تشغل عمرك بالعرب كمل نومك يا حلووووو
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  58. 85
    17 نوفمبر, 2016 , 0:45 ص

    ههههههه

    العرب الآن يتقدمون بنفض غبار العبودية للغرب واكبر دليل مع تحالف الحزم ضد ايران والحوثية اخوة في صد الهجوم مستغنين عن اي تدخل غربي
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  59. 84
    17 نوفمبر, 2016 , 0:44 ص

    ***تخيلو يمنع تعلم اللغة العربية في ايران ويدعي حب ال البيت ولغة ال البيت عربية
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  60. 83
    17 نوفمبر, 2016 , 0:43 ص

    ههههههه

    ت 74 تحكم على العرب من معلقين في صحيفة مع انهم لم يعلقو بخطأ . جبلي حضترة تعدت العرب اتحداك
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  61. 82
    17 نوفمبر, 2016 , 0:43 ص

    💎🎀سُندُس

    الحضارة العربية من أعظم الحضارات على وجه الأرض حضارة ظلت شامخة على مر العصور أذهلت العالم بأسره ووقف حائراً أمام تفسير لغز هذه العظمة التي أمتدت إلى قرون من الزمن لم تنطمس أو تضمحل مثل الحضارات الآخرى
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  62. 81
    17 نوفمبر, 2016 , 0:42 ص

    وهو صادق مغير فالحين ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  63. 80
    17 نوفمبر, 2016 , 0:42 ص

    علي العمري

    اقسم. با الله. انك. صدقته. ناس. رجعيه. ما. عنده. سوا. الهدم.
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  64. 79
    17 نوفمبر, 2016 , 0:41 ص

    ههههههه

    هذا هو نفسه اللي بالخبر الدكتور اللي انتشر له مقطع في اليوتيوب يهين الحضارة الاسلامية في قاعة جامعية فخرج الطلاب وتركوة يهذي لحاله والا لا .
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  65. 78
    17 نوفمبر, 2016 , 0:41 ص

    عربي ولا التفت لمثل هؤلا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  66. 77
    17 نوفمبر, 2016 , 0:40 ص

    مـ،ـاݛــے

    وانت وش قدمت غير الكلام مثل من تنتقدهم تناسيت ك علماء العرب ال هم اعترفو فيها وبنو عليها ليش تجبن ع انتقاد المتسبب راس الهرم المتحكم كيف تريد نهضة مع انظمة تحصي عليك انفاسك وتتحكم بالمال وتدعم ال
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  67. 76
    17 نوفمبر, 2016 , 0:39 ص

    مـ،ـاݛــے

    ليه نسيت اليابان وكوريا من فتره وجيزه كوبا وفنزويلا متخلفه ك الشماليه كذلك الا من الاسلحه تقول هم دخلو حروب وتطورو اصبر علينا حتى نطلع من مرحله لمرحله لا تنسى دول اسلاميه متطوره صناعيا ماليزيا تركيا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  68. 75
    17 نوفمبر, 2016 , 0:38 ص

    ههههههه

    ت 70 يالله من معرفك يبان اسلوبك الرخيص . تبي تقنع الناس بفكرك باسلوب رخيص يا لبرالي والله قمة الانحطاط هههههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  69. 74
    17 نوفمبر, 2016 , 0:38 ص

    شيعي برونزي

    اللي قاعد يلمع للعرب اقول لاتروح بعيد شوفوا تعليقاتكم هوووووون كلها عنصريه وحقد اهنيك عزالله انك جبتها
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  70. 73
    17 نوفمبر, 2016 , 0:37 ص

    عبيد ولد الشيخ علي

    نحن صناع الهياط
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  71. 72
    17 نوفمبر, 2016 , 0:37 ص

    ههههههه

    يا لبرلة تدرون اطلعو برا الديرة هههههه منتو كفو نعطيكم منبر
    لا يعجبني(4) اعجبني(0)
  72. 71
    17 نوفمبر, 2016 , 0:36 ص

    💎🎀سُندُس

    وملهمة الشعراء الأقدمين،ففي كل فرسخٍ من أراضيها ملاحم صاغها الشعراء ونقلها الأدباء تحكي في مجملها حقبة طويلة من تاريخهم حروبهم وضروبهم وآثارهم ومأثرهم، كتب عنها الرحالة ودوّنها المؤرخون وحفظها الشعراء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  73. 70
    17 نوفمبر, 2016 , 0:36 ص

    مغربيةتحب السعودية

    راااااااااائع
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  74. 69
    17 نوفمبر, 2016 , 0:36 ص

    مـ،ـاݛــے

    عندك 22 دوله عربيه كلها ليبراليه صريحه ماعدى بلدنا وين التقدم فيها الصين متى تقدم عند اذني ههاا والله حاله الغرب متقدم بجهه ومنهار بجهات وش استفدنا يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  75. 68
    17 نوفمبر, 2016 , 0:35 ص

    ههههههه

    العرب كانو يحكمون العراق فكيف كانت والآن يحكمها الغرب فكيف صارت ارحمو عقول الناس من الاستخفاف والخدمة للأعداء مقابل وعود لن تروها
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  76. 67
    17 نوفمبر, 2016 , 0:34 ص

    مطقطق

    شكله يمزح ههنهههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  77. 66
    17 نوفمبر, 2016 , 0:33 ص

    ههههههه

    اين اعمالم يا لبرلة . ولا تغطي فشلك باتهام الاخرين يا رويبضه
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  78. 65
    17 نوفمبر, 2016 , 0:33 ص

    💎🎀سُندُس

    سن أول قانون وضعه الإنسان ونظره الفلاسفة والشعراء، وكانت المركز والموطن والمنطلق في العديد من الحضارات التي أعطت للعالم وللغرب خاصة الكثير من الفن والحضارة والعلوم. وظلت جزيرة العرب أحدوثة المؤرخين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  79. 64
    17 نوفمبر, 2016 , 0:33 ص

    شيعي برونزي

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  80. 63
    17 نوفمبر, 2016 , 0:31 ص

    ههههههه

    العرب لم يصنعو اسلحة دمار ولم يستعمرو غيرهم ويسرقو ثرواتهم ويستعبدون شعوبهم .بل نشرو دين الاسلام والعلم النضري والتطبيقي فاترك تهمك لك لاتهمنا الآن نريد عمل ينقذنا من الازمات
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  81. 62
    17 نوفمبر, 2016 , 0:30 ص

    مـ،ـاݛــے

    وانت وش قدمت غير البربرة مثل من تنتقدهم تناسيت ك علماء العرب ال هم اعترفو فيها وبنو عليها ليش تجبن ع انتقاد المتسبب راس الهرم المتحكم كيف تريد نهضة مع انظمة تحصي عليك انفاسك وتتحكم بالمال وتدعم ال
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  82. 61
    17 نوفمبر, 2016 , 0:29 ص

    ههههههه

    من المعلوم قد استخدمت القومية العربية ضد الاسلام ايام الاستعمار البريطاني للعرب لابعادهم عن الاسلام والدولة العثمانية وهاهي تعود.بشكل مهترىء ههههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  83. 60
    17 نوفمبر, 2016 , 0:29 ص

    💎🎀سُندُس

    جزيرة العرب أول وأقدم موطن للحضارة الإنسانية قامت وتقاطعت فوق أرضها كافة حضارات الشرق، فهي مهد الحضارات وموطن الأنبياء والرسالات وصناع الأبجدية والكتابة والترقيم، في جزيرة العرب سن أول قانون وضعه الآن
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  84. 59
    17 نوفمبر, 2016 , 0:27 ص

    ههههههه

    ت 49 من فين جبت الكلام هذا من كتب مستشرقين ام من كتب مستعمرين بالعربي انت تخدم الاعداء بالكذب . الغرب انفسهم يوثقون حضارة العرب ويستفيدون منها . وانت يا لبرالي ذهبت اليهم فلم تعد الا بكتب روائية وبغض
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  85. 58
    17 نوفمبر, 2016 , 0:27 ص

    بدوي

    أقول كثر من الكليجا وابلغ العافيه ،أمم سادت ثم بادت ، تجي ياباشا تلغي حضارتهم بمقال !!!!
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  86. 57
    17 نوفمبر, 2016 , 0:25 ص

    ههههههه

    *** كله يعلم انكم تخدمون اعداء الاسلام باحباط الفخر لدى شعوب العرب بحضاراتهم لكي لا يرفعو رؤسهم للغرب . مشروع قديم ومن ينفذه قديم .الغرب نسيوه وبدؤو بحرب الاسلحة.
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  87. 56
    17 نوفمبر, 2016 , 0:24 ص

    سُندُس

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  88. 55
    17 نوفمبر, 2016 , 0:22 ص

    محق

    ارحمنا *** ... هذه نتائج الصدمة الحضارية المفاجئة ...!!!
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  89. 54
    17 نوفمبر, 2016 , 0:20 ص

    الشيباني

    الغوغايى هذا يتكلم الصدق في وقتنا الحالي غوغا في غوغا ماندري بيجينا سكن ولابتزيد رواتبنا ضايعين في الخلاط ماندري متا بينفض الغبار عنا ومتي وكيف هاذي الغوغايئه صدق كيف نتحظر ونبني حضاره وحنا في الخلاط
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  90. 53
    17 نوفمبر, 2016 , 0:19 ص

    ههههههه

    نحب نذكر نقول لهذا ومشجعيه ابنكم من حضارات عاد وثمود والحضارة في العهود الاموية والعباسية وغيرها
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  91. 52
    17 نوفمبر, 2016 , 0:19 ص

    مواطن

    **** ينتقد العرب وكأنه ليس عربي بل من ابو عيون زرقاء ياصبر الأرض عليه
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  92. 51
    17 نوفمبر, 2016 , 0:17 ص

    ****ليس لديه الا انتقاص العرب وتشويه ماضيهم وحاضرهم وهو منهم ودائما مايردد هه الاسطوانة التي لايملك غيرها
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  93. 50
    17 نوفمبر, 2016 , 0:14 ص

    💎🎀سُندُس

    عبقرية الحضارة العربية هو عنوان الكتاب📗الذي ألفة أوليغ غرابار و وهو كتاب مصور, يدخل القارئ👓 إلى المنجزات الثقافية والتراث الثقافي للعرب
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  94. 49
    17 نوفمبر, 2016 , 0:13 ص

    الهمداني

    البليهي: العرب لا يعرفون سوى الغوغائية ولسنا صناع حضارة!// كلام لا عليه غبار بل هادمي الحضارات ومخربي الثقافات بسبب عقلية الصحراء وتفكير الرجل الصحراوي الذي اخذ من الصعلكة ثقافة ونمط حياة وسلوك.......
    لا يعجبني(4) اعجبني(6)
  95. 48
    17 نوفمبر, 2016 , 0:12 ص

    ههههههه

    فنحب نقول لهذا من المُدعى التفكير وغيرة حضارات العرب كثيرة ولكن لا يهمنا هذا يهمنا نقل السلام للشعوب بالاسلام لان العرب ليسو عنصريين ويهتمو ****
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  96. 47
    17 نوفمبر, 2016 , 0:10 ص
    عدد التعليقات:2440

    توووووونسية

    وغيرهم كثير وكثير فلا تستهينو بنا وكللنا نعلم من لا يريد لنا التقدم والعالم والمعرفة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  97. 46
    17 نوفمبر, 2016 , 0:09 ص

    ومن المسؤل عن هذا **** ..؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  98. 45
    17 نوفمبر, 2016 , 0:08 ص

    ههههههه

    طبعا كان للعرب حضارة في فلسطين قبل بنو اسرائيل يا لبرلة يا من تنادون بالتطبيع لاسرائيل وتتباكون على ان العرب اخذوها منهم . اعلمو ان العرب هم من سكنها قبلهم غير ان الارض لله يورثها للعباد الصالحين
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  99. 44
    17 نوفمبر, 2016 , 0:07 ص
    عدد التعليقات:2440

    توووووونسية

    اختراعو الميكانيكيين، و تصمم العديد من الآلات مثل آلات رفع الماء و ساعات رملية بنظام تنبيه ذاتي تعد أعماله أساسا لصناعة المحرك البخاري. من أهم مؤلفاته الجامع بين العلم و العمل النافع في صناعة الحيل وغ
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  100. 43
    17 نوفمبر, 2016 , 0:06 ص
    عدد التعليقات:2440

    توووووونسية

    لو لا ابن النفيس لما عرف العالم اكتشاف الدورة الدموية الصغرى و قد كان الطبيب الخاص للسلطان الظاهر بيبرس. أشهر كتبه شرح تشريح قانون ابن سينا و الشامل في الصناعة الطبية لو لا الجزري لما عرف العالم
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  101. 42
    17 نوفمبر, 2016 , 0:03 ص
    عدد التعليقات:2440

    توووووونسية

    لو لا الخوارزمي لما كنا نستخدم الحاسب الالي الان لو لا جابر بن حيان لم يكن العالم يعرف علوم الكيمياء و الفلك و الهندسة لو لا ابن الهيثم لما عرف العالم علم البصريات وصنع الكاميرا والنظارة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  102. 41
    17 نوفمبر, 2016 , 0:02 ص

    المسلمون

    المسلمون يحكمهم الاسلام فهم احباب اصحاب متعاونون اما غيرنا فلا نعلم ما يحكمهم لا يضن احدا ان الدول الغربيه تحكمنا وتتحكم فينا الا ان تتقوا منهم تقاه واقوال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم تحول افعال
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  103. 40
    17 نوفمبر, 2016 , 0:00 ص

    💎🎀سُندُس

    تقول:فكل أخبارنا عنف وقتل وقصف ومذابح بالجملة👈🏻( مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَن نَّبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  104. 39
    17 نوفمبر, 2016 , 0:00 ص

    الهمداني

    البليهي: العرب لا يعرفون سوى الغوغائية ولسنا صناع حضارة!// كلام لا عليه غبار بل هادمي الحضارات ومخربي الثقافات بسبب عقلية الصحراء وتفكير الرجل الصحراوي الذي اخذ من الصعلكة ثقافة ونمط حياة وهو الحق....
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  105. 38
    16 نوفمبر, 2016 , 23:59 م
    عدد التعليقات:2440

    توووووونسية

    والله العظيم احزن لما ارى *** عن العرب قد يكون في وقتنا الحاضر لم ولن يقدمو شي لانو اعدائنا تتربص بنا وكل عالم عربي مسلم اما ان يكون تابع لاعدائنا او ستجده ميتا بحادث او غرق مفتعل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  106. 37
    16 نوفمبر, 2016 , 23:56 م

    💎🎀سُندُس

    هيدا حگي🤔
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  107. 36
    16 نوفمبر, 2016 , 23:52 م

    بعض المعلقين يقول اعزنا الله بالإسلام

    طيب المفكر لم يقل الإسلام ،،المفكر ذكر بعض الدول ومنها كوريا الجنوبية . تركو المشاكل وبنو بلدهم في جميع المجالات . والعرب ينهشون في بعض . حتا حنا معتمدين على الوافد ومعتمدين على الغير ولم نعمل شيء
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  108. 35
    16 نوفمبر, 2016 , 23:49 م

    الاسلام ديني

    احبتي -- الكنز المفقود محاضرة رائعة ومؤثرة جدا على اليوتيوب لإبراهيم الدويش
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  109. 34
    16 نوفمبر, 2016 , 23:49 م

    انشر التعليق

    بل نحن من أسس الحضارة الحالية واهل سبق في شتى العلوم الطب ، الهندسة ، الرياضيات . بعدين**** العرب من قبل عهد سيدنا ابراهيم عليه السلام وليسوا من عهد ام رقيبة واقاموا حضارات كثيرة ومتنوعه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  110. 33
    16 نوفمبر, 2016 , 23:49 م
    عدد التعليقات:28

    ana wbas

    من***ان يقول المفكر ان العرب لم يقدموا شيئا للحضارة الانسانيه وهو بذلك يخالف الحقيقه وراى المورخين السائد حتى بالغرب
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  111. 32
    16 نوفمبر, 2016 , 23:47 م

    عبد الله الغامدي

    للأسف العرب أصحاب ا*** في الأرض *** الا من رحم الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  112. 31
    16 نوفمبر, 2016 , 23:46 م

    أسماء

    الى تعليق 4 العلماء الذي ذكرتهم ليسو عرب وتم *** واخراجهم من الدين
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  113. 30
    16 نوفمبر, 2016 , 23:45 م

    من تحت الماء

    وكمان تعليق،أتدري أن عمر بعض الحضارات المكتشفة أو التي أعلن عنها مؤخرا في قلب جزيرة العرب يصل إلى أربعمئة سنة!عاد كمّل الرصّه جتنا تصاريح من دول و شعوبيين أعداء و من وزراء كمخ و من ممثلين ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  114. 29
    16 نوفمبر, 2016 , 23:44 م

    الاسلام ديني

    أفرأيت إن متعناهم سنين ¤ ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ¤ ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ¤
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  115. 28
    16 نوفمبر, 2016 , 23:44 م

    أسماء

    الى تعليق 19 صراحه كلامك قوي وصريح لااعرف تسخر ام تتكلم بصدق لكن كلامك واقعي جدا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  116. 27
    16 نوفمبر, 2016 , 23:43 م

    أسماء

    مو شي جديد هذا مااقوله دائما واهاجم بشده لاني اقول الحقيقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  117. 26
    16 نوفمبر, 2016 , 23:41 م

    ابونواس

    شي يضحك يجي الواحد يتفلسف ويتكلم وهو ما يقدر يتحكم****
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  118. 25
    16 نوفمبر, 2016 , 23:40 م

    من تحت الماء

    معليش تعليق ثاني، أتدري أن العرب يطلقون أسما خاصا لكل ثلاث ليالي في الشهر وهذا له سبب فلكي وينم عن تقدم العرب في الفلك حتى قبل الإسلام ومثال مجموعة الليالي الليلاء آخر الشهر!!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  119. 24
    16 نوفمبر, 2016 , 23:40 م

    الخالدي اف 16

    هذا اديب اشك؟؟ اجل حضارة العرب اللي تخطت الاندلس وعلماء الطب والفلك والحساب من الخوارزمي وابن سيناء وابن جبر وغيرهم وينك نايم انت؟؟ اديب اشك انك اديب
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  120. 23
    16 نوفمبر, 2016 , 23:40 م

    عبدالعزيز الشمري

    كنت اقرأ له ولا أفهم ماذا يريد هذا***. وكنت أمل سريعاً من كتاباته حتى تابعت لقائه في العربية ... مفكر رائع ولكن الغالبية لا تفهمه
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  121. 22
    16 نوفمبر, 2016 , 23:38 م

    يالطيف

    صدقت وعجبا لمن يركب الروز رويس ويقطع الإشارة وعجبا من يركب جيب لكزز٢٠١٦ ويطامربه الارصفه وعجبا من يدخل البوفيه ويطلب كبدة مخلوطه بعدس
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  122. 21
    16 نوفمبر, 2016 , 23:37 م

    فاطمة

    طيب انا وايش اسوي بعد هذا الخبر ؟
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  123. 20
    16 نوفمبر, 2016 , 23:30 م

    ابو قصي

    صدقت .. فلقد اعزنا المولى عز وجل بالإسلام كحياة نبتغي الخير فيها لا الشر وبشرور أنفسنا اضعناه .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  124. 19
    16 نوفمبر, 2016 , 23:30 م

    الحازمي

    الحمد لله على نعمة الإسلام الذي ****ما عبد الله وامتلئت الجوامع والمساجد بالعباد وتم الامر بالسمع والطاعة لولاة الامر التطور نقمة ومصيبة نعوذ بالله من شر التقدم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  125. 18
    16 نوفمبر, 2016 , 23:28 م

    ابو قصي

    صدقت .. فلقد اعزنا المولى عز وجل بالإسلام كحياة نبتغي الخير فيها لا الشر وبشرور أنفسنا اضعناه .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  126. 17
    16 نوفمبر, 2016 , 23:28 م

    ابو قصي

    صدقت .. فلقد اعزنا المولى عز وجل بالإسلام كحياة نبتغي الخير فيها لا الشر وبشرور أنفسنا اضعناه .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  127. 16
    16 نوفمبر, 2016 , 23:27 م

    للتصحيح الغرب استمد من الحضارة الاسلاميه كل شي
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  128. 15
    16 نوفمبر, 2016 , 23:27 م

    عبدالله بن عبدالعزيز

    من المؤسف أن الأستاذ / إبراهيم يمارس جلد الذات في الوقت الذي يشارك فيه مايشير إليه من الغوغائية وما يتبعها
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  129. 14
    16 نوفمبر, 2016 , 23:25 م

    أكيد العرب الآن تابعين لأنهم ألفوا الخنوع والكسل واعتمدوا على تقدم الغرب في شتى المجالات ولم يطوروا أنفسهم بل يخططون لبعضهم ويتآمرون على بعضهم لأنهم أبتعدوا عن الإسلام الذي هو أساس تقدم الغرب .
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  130. 13
    16 نوفمبر, 2016 , 23:24 م

    أكيد العرب الآن تابعين لأنهم ألفوا الخنوع والكسل واعتمدوا على تقدم الغرب في شتى المجالات ولم يطوروا أنفسهم بل يخططون لبعضهم ويتآمرون على بعضهم لأنهم أبتعدوا عن الإسلام الذي هو أساس تقدم الغرب .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  131. 12
    16 نوفمبر, 2016 , 23:22 م

    الزعيم الملكي

    *** نحن خير امة اخرجت للناس وما تذكره من عنف وقتل ومشاكل تحدث من اناس لا يمثلوننا ولا يمثلون ديننا القويم وهم خوارج هذا العصر
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  132. 11
    16 نوفمبر, 2016 , 23:22 م

    عيد

    اللوم لايقع على العرب ولكن يقع على الانظمة اللتي تحكم العرب فهي سبب تخلفهم وشقائهم ؟؟؟
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  133. 10
    16 نوفمبر, 2016 , 23:19 م

    ليس من حقه ان يصف العرب بالغوغائيه وهو يعيش ويكسب من الشهره في وسط العرب فلو ذهب لاي امة اخرى ***
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  134. 9
    16 نوفمبر, 2016 , 23:19 م

    عبدالعزيز الخالدي

    البليهي يذكرني ب طه حسين عندما انتكس على التاريخ العربي الاسلامي وانكر المعلقات العربية والحضارة ، سؤالي للبليهي اين انت من الحضارة العباسية والكم الهائل من كتب علماء الفلك والمنطق والعلوم الشتى لهم .
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  135. 8
    16 نوفمبر, 2016 , 23:18 م

    الراصد

    ***شهد للحضارة العربية. نحن امة اعزها الله بالاسلام وإذا ابتغينا العزة بغيرة اذلنا الله. وإذا كان مفكرينا من هذه النوعية فمن اين تكون لنا العزة.
    لا يعجبني(5) اعجبني(4)
  136. 7
    16 نوفمبر, 2016 , 23:18 م

    دنقوة

    كم يعجبني هذا الاديب المفكر المتنور استاذي ابراهيم البليهي
    لا يعجبني(6) اعجبني(8)
  137. 6
    16 نوفمبر, 2016 , 23:18 م

    من تحت الماء

    مكتبات الاندلس والبلقان ومرو كانت مكتبات أوربيه والعرب استولوا عليهن بعدين رجعوا الاوروبيين واستعادوهن!! ههههع أظن الأخ لم يقرأ كتابا واحدا ألفه المستغربين العرب اللذين زاروا أوربا بالعصور الوسطى! هعع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  138. 5
    16 نوفمبر, 2016 , 23:18 م

    زائر

    والله ماقلت الا. حقا
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  139. 4
    16 نوفمبر, 2016 , 23:16 م

    مسمار

    اعتقد انك تحتااج تحدث معلوماتك لم تعد تفرق بين من هم اصل الحضاره وبين من اقتبسها او بالاصح سرقها لا اعتقد انك درست عن حضارة الاندلس ولا عن ابن سيناء والرازي وغيرهم في مجالات عده
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  140. 3
    16 نوفمبر, 2016 , 23:16 م

    ارز 👊 نجد

    ان كان التعليق ابداء الرأي فرأيي لايعجبني ماقال والله أعلم
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  141. 2
    16 نوفمبر, 2016 , 23:14 م

    اسيرمصر

    تحية لهذا المفكر والفيلسوف السعودي المفخرة. اطلعت على اللقاء الذي اجرتة قناة العربية معه فكان مثار الاعجاب وكل مفردة من كلام هذا العبقري تضمنت الحقيقة الواضحة كوضوح البدر في سماء صافية
    لا يعجبني(8) اعجبني(10)
  142. 1
    16 نوفمبر, 2016 , 23:12 م

    محب الجميع

    العرب هم من نشر الإسلام وهم خير أمه أخرجت للناس
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)

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