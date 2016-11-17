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بالفيديو : دوريات مرور سرية جديدة بالرياض لاصطياد المخالفات

17 نوفمبر, 2016 , 0:37 ص
بالفيديو : دوريات مرور سرية جديدة بالرياض لاصطياد المخالفات
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صحيفة المرصد:أطلق مرور الرياض مساء أمس الأربعاء الدوريات السرية الجديدة للمرور للعمل في الميدان.

كما كشف مدير مرور منطقة الرياض اللواء الدكتور محمد البقمي أن الدوريات السرية تتولى مهام متابعة الحركة المرورية بشكل عام، والمخالفات المؤثرة على السلامة العامة بشكل خاص، وترصد جميع مواقع تجمعات الشباب، وما يصاحبها من سلوكيات خاطئة، كالتفحيط، والتجمهر، والإزعاج، داخل الأحياء وخارجها.

مبيناً إلى أن هذة الخطوة تهدف إلى تطوير الأعمال المرورية الميدانية، وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات، الرامية إلى تخفيض الحوادث والمخالفات المرورية، ورفع مستوى السلامة في الشارع العام.



تعليقات ( 15 )

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  1. 15
    17 نوفمبر, 2016 , 2:00 ص

    راعي الأوله

    جزاكم الله خير نبي شغل زين عشان المستهترين يتأدبون
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  2. 14
    17 نوفمبر, 2016 , 1:21 ص

    الهمداني

    المخالفات شغل منتاز فلوس بلا تعب
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  3. 13
    17 نوفمبر, 2016 , 1:19 ص

    ااابوعبدالله

    والله همكم تنظيف جيب المواطن و٥٠٪ من قسايمكم كذب كلها على شأن الموظف اللي في الميدان قبل لايسلم يجيب ٨٠ مخالفة حسبنا الله ونعم الوكيل حتى الاعتراض ماتقبلونه
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  4. 12
    17 نوفمبر, 2016 , 1:15 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  5. 11
    17 نوفمبر, 2016 , 1:14 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  6. 10
    17 نوفمبر, 2016 , 1:12 ص

    خالد

    ههههههههههه
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  7. 9
    17 نوفمبر, 2016 , 1:11 ص

    يالطيف

    سنحكم عليها بعد سته اشهر يطلعت مثل ساهر همه الفلوس فقط ولم تخفظ نسبة الحوادث اما الدوريات السريه فنحن لناظرة وانتاجها وردعها المخالفين لقريب اما مدح من اول ميطب الساحه فهذه مصيبه
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  8. 8
    17 نوفمبر, 2016 , 1:03 ص

    خالد

    تعليق مخالف
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  9. 7
    17 نوفمبر, 2016 , 0:58 ص

    تعليق مخالف
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  10. 6
    17 نوفمبر, 2016 , 0:57 ص

    زائر

    تعليق مخالف
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  11. 5
    17 نوفمبر, 2016 , 0:57 ص

    ارز 👊 نجد

    نفع الله بكم
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  12. 4
    17 نوفمبر, 2016 , 0:56 ص

    ليش ماخذو سيارات صغيره مناسبه لهذه المهمه وارخص****
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  13. 3
    17 نوفمبر, 2016 , 0:53 ص

    ابو صيته

    كفو الله يقويكم ع هياط بعض البشر ورجتهم
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  14. 2
    17 نوفمبر, 2016 , 0:46 ص

    وليد

    **** المجتمع ولمراقبة الاستراحات والشقق والشاليهات والفنادق واماكن العمل المختلطة ومايحدث فيها حتى نقضي الفساد والمفسدين وع المتسترين
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  15. 1
    17 نوفمبر, 2016 , 0:42 ص

    عبدالعزيز

    كفو الله يقويكم بس لو تخفضوا اسعار المخالفات الجديده شوي يعني 3000 قطع اشاره والله كارثيه
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