بالفيديو : دوريات مرور سرية جديدة بالرياض لاصطياد المخالفات

صحيفة المرصد:أطلق مرور الرياض مساء أمس الأربعاء الدوريات السرية الجديدة للمرور للعمل في الميدان.

كما كشف مدير مرور منطقة الرياض اللواء الدكتور محمد البقمي أن الدوريات السرية تتولى مهام متابعة الحركة المرورية بشكل عام، والمخالفات المؤثرة على السلامة العامة بشكل خاص، وترصد جميع مواقع تجمعات الشباب، وما يصاحبها من سلوكيات خاطئة، كالتفحيط، والتجمهر، والإزعاج، داخل الأحياء وخارجها.

مبيناً إلى أن هذة الخطوة تهدف إلى تطوير الأعمال المرورية الميدانية، وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات، الرامية إلى تخفيض الحوادث والمخالفات المرورية، ورفع مستوى السلامة في الشارع العام.