بالفيديو : دوريات مرور سرية جديدة بالرياض لاصطياد المخالفات

صحيفة المرصد:أطلق مرور الرياض مساء أمس الأربعاء الدوريات السرية الجديدة للمرور للعمل في الميدان.
كما كشف مدير مرور منطقة الرياض اللواء الدكتور محمد البقمي أن الدوريات السرية تتولى مهام متابعة الحركة المرورية بشكل عام، والمخالفات المؤثرة على السلامة العامة بشكل خاص، وترصد جميع مواقع تجمعات الشباب، وما يصاحبها من سلوكيات خاطئة، كالتفحيط، والتجمهر، والإزعاج، داخل الأحياء وخارجها.
مبيناً إلى أن هذة الخطوة تهدف إلى تطوير الأعمال المرورية الميدانية، وتنفيذ الخطط والاستراتيجيات، الرامية إلى تخفيض الحوادث والمخالفات المرورية، ورفع مستوى السلامة في الشارع العام.
تعليقات ( 15 )
راعي الأولهجزاكم الله خير نبي شغل زين عشان المستهترين يتأدبون
الهمدانيالمخالفات شغل منتاز فلوس بلا تعب
ااابوعبداللهوالله همكم تنظيف جيب المواطن و٥٠٪ من قسايمكم كذب كلها على شأن الموظف اللي في الميدان قبل لايسلم يجيب ٨٠ مخالفة حسبنا الله ونعم الوكيل حتى الاعتراض ماتقبلونه
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
خالدههههههههههه
يالطيفسنحكم عليها بعد سته اشهر يطلعت مثل ساهر همه الفلوس فقط ولم تخفظ نسبة الحوادث اما الدوريات السريه فنحن لناظرة وانتاجها وردعها المخالفين لقريب اما مدح من اول ميطب الساحه فهذه مصيبه
خالدتعليق مخالف
زائرتعليق مخالف
ارز 👊 نجدنفع الله بكم
ابو صيتهكفو الله يقويكم ع هياط بعض البشر ورجتهم
وليد**** المجتمع ولمراقبة الاستراحات والشقق والشاليهات والفنادق واماكن العمل المختلطة ومايحدث فيها حتى نقضي الفساد والمفسدين وع المتسترين
عبدالعزيزكفو الله يقويكم بس لو تخفضوا اسعار المخالفات الجديده شوي يعني 3000 قطع اشاره والله كارثيه