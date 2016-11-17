المفتي يشيد بتمرين أمن الخليج ويدعو للتجنيد الإجباري

صحيفة المرصد – واس:أشاد سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء، الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، بالتمرين الأمني المشترك أمن الخليج 1 الذي اختتمت أعماله مساء أمس برعاية جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مؤكدًا على أهمية وضرورة مثل هذه التمارين وأنها من الأخذ بأسباب القوة لصيانة أمن الخليج المستهدف من الأعداء المحسود على اتحاده وخيراته، داعيًا إلى تدريب الشباب وتجنيدهم ليكونوا مستعدين للدفاع عن دينهم وأوطانهم، منددا سماحته باعتداءات روسيا على المدنيين السوريين دون رادع دولي.
جاء ذلك في كلمة لسماحته في لقائه الأسبوعي الذي تبثه إذاعة نداء الإسلام من مكة المكرمة إذ قال سماحته: الله جلّ وعلا يقول ( وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم) ، مؤكدا أن هذه التدريبات العسكرية أمرٌ ضروري لحماية الأمة وحماية أوطانها ومكتسباتها من تطلعات الآخرين، وأن هذا الخليج العربي محسود على ما لديه من مكتسبات وخيرات وعلى ما فيه من اقتصاد وأمن، وكذلك محسود على تجمعه واتحاده، فالعدو يحاول بكل ما يستطيع أن يفرق هذا الاتحاد وأن يحدث الفوضى بين صفوفهم ولكن ولله الحمد لا يستطيعون سبيلا.
وأكد سماحته أن هذه التدريبات العسكرية أمرٌ ضروري لأننا في زمن كثرت فيه الخطوب وعظمت الفتن والمصائب ولابد للأمة أن تحمي نفسها بتوفيق الله، وأول ذلك كله الرجوع إلى الله وتحكيم شريعته والرضى بهذا الدين و به حق قيام، لأن هذا نصر هذا الدين هو نصرٌ على الأعداء كما قال الله (يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم) وقال (ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز) وقال (وكان حقا علينا نصر المؤمنين) فالإيمان بالله جلّ وعلا ورسوله وتحكيم شريعته في كل الأحوال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو مما يمكن للنصر على الأعداء ومعه الأخذ بالسبب المادي والاستعداد العسكري إذ هو أمرٌ ضروري فلا بد للأمة من حماية أوطانها والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن اتخاذ القوة (ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي) مما يدل على الاستعداد والتسلح للعدو، فإن كل ذي نعمة محسود ولا سيما في هذا الزمن الذي تكالب فيه الأعداء على الإسلام، فها هي روسيا تضرب حلب ليلا ونهارا بالأسلحة الفتاكة وتدمر البنيان والمستشفيات والمدارس والمساكن وتقتل المستضعفين ولا منكر عليها ومانع لها وصادًا لعدوانها في صورة من صور غياب العدالة العالمية.
وأضاف مفتي المملكة: فينبغي للأمة المسلمة التعاون والاستعداد والأخذ بأسباب القوة ونسأل الله العفو والعافية، كما في الحديث (لا تتمنوا لقاء العدو لكن إذا لقيتموه فاثبتوا) فعلينا أن نصبر ونثبت ونستعين بالله على عدونا بمثل هذه التمارين المشتركة الموفقة التي فيها استعداد وأخذ بأسباب القوة بتدريب الشباب والتجنيد الإجباري لهم حتى يكونوا قادرين إذا واجههم أي عدو من الأعداء فعندهم من التسلح الذاتي والفكر الإسلامي الصحيح ما يحملهم على الثبات ومقاومة الشر وتحدي الباطل، ورده على عقبه إن شاء الله.
تعليقات ( 40 )
علي العمريبدون. تعليق. بس. تقول. الله. يستر. من الايام. القادمه. وبس
فيصلتعليق مخالف
ماركتوفيه تعليقات تحسب التجنيد الإجباري إنه وظيفة كعسكري .. التجنيد الإجباري هو لمدة سنة أو سنتين يتعلم من خلالها الشاب على إستخدام الأسلحة ويكون له دراية عند الحاجة له وقت الحروب.
سعوديتعليق مخالف
علي العمريالجيش. له. شروط. ما. نبغه. جيش. أقزام.
أسماءالقادم لايبشر بخير
ماجد الجهنيالي يقول بدل م شبابنا يدرسون هندسه وطب نخليهم يروحو ل التجنيد كل الدول المتقدمة علميا .فيها تجنيد اجباري .لانهم يعلمون ان م يحمي الوطن الا شبابه .
جنوبية..🌻🌻الشباب ودهم بالتجنيد ياشيخ وربي زوجي في عمله طالبين 2000 عسكري والي قبلوهم 200 الباقي رجعوهم بسبب الطول المفروض العسكرية تخفف من شروطها مثل الطول
ماجد الجهنيالي يقول بدل م شبابنا يدرسون هندسه وطب نخليهم يروحو ل التجنيد كل الدول المتقدمة علميا .فيها تجنيد اجباري .لانهم يعلمون ان م يحمي الوطن الا شبابه
انـــــــــــاالتجنيد الاجباري ضروري جدا
محمدت تعليق 14 الله يشفيك
الهمدانيينصحون بالنوم المبكر لانه مفيد للصحة
زائرطرد الوافدين طرد الوافدين والبلد في ايدي امينه كل منزل يوجد به من فضل الله جندي او اكثر والتجنيد فاخر بطرد للوافدين والمخربين والمدسوسين وللافجار الذين يدعون انهم معنا وعند ايقاف الرز اعداء
حمداكثر من 20 مليون اجنبي ومشرد متبطحين بالبلد ومتبطحين يسرحون ويمرحون واكلين خير البلد روح جندوهم اولى السوريين اكثر من اربعة مليون واليمنين اربعة مليون ونص والمصريين ثلاثة مليون ونص والاسيون بالملايين
علي العمريهذي. امور. سياسية. يا. شجنا. وربي. صارت. المور. شربه الان هولا. المجندين يبغلهم. رواتب. يا. شيخ. تعرف. ايش معنا. رواتب. الان كل. صنديق. الرواتب. تشتكي ما. اعرف. ليش
أبو خالد الأولالله عليك يا شيخ يسلم فمك قلت ما في خاطري أقوله والله أنه الحل المثالي لإستقامة هالورعان المايعة والصايعة وما أظن أحد بيعارض التجنيد إلا هالناعمين حبيب ماما وبابا.
ابببببااااايما اضن انا بحاجه التجنيد قد ما حنا بحاجه العودة لله والصدق مع الله. وترك ما يشيب الإسلام في بلد الحرمين .ورفع راية شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
مرسيدسا صنعوا اسلحه حتى نستطيع أن نقهر كل عدو الايه( واعدوا لهم ما استطعتم من قوه)صريحه على وجوب صناعة الاسلحه ومن ثم إعداد الفرد اذا اعدينا فرد بدون صناعه بيحارب بيش بأسلحة مستورد الأمه الحديثه التي تصنع
علي العمريبا. شيخ. لا. تجبر. الشباب. يهاجر. علشان. تجنيدك. هذا
سعودتعليق مخالف
الراصدتعليق ٧الله يشفيك يعرف اكثر منك ***
علي العمرياي. تجنيد. بدل. ما. نعلم. الشباب. الهندسه. والطب. والعلوم. نرسالهم. التجنيد. واكيد. فيه. ما هي. رايحه. تعفا. وكيف. يصرف. لهم. راتب. او. يكون. لوجه. الله. تكون. اختياري. افضل. الي ما يفلح. في.علم
سعودتعليق مخالف
خالدمااقتنعت بكلامه
سعودتعليق مخالف
ا**** تجنيداً اجبارياً يجب التجنيد من أجل ألا نتفرق عند دخول العدو علينا فتصبح جماعات التجنيد يجمعنا تحت لواء واحد التجنيد يجمعنا التجنيد يجمعنا التجنيد يجمعنا
الفجر القريبالله يجزاك خير ** التجنيد الإجباري
محمدغريبه ايش عرفه هو شاف تمرين امن الخليج وايش قصته التجيد الاجباري هاذي امور عسكرية غريبة**
د ماجداحسنت
ايجب التجنيد الإجباري يجب فعلاً في هذا الوقت لأنه لو دخل علينا عدو ستحصل فوضى وجماعات متفرقه بينما التجنيد يجمعنا تحت لواء واحد يجب التجنيد الإجباري في هذا الوقت يجب يجب يجب
سعودتعليق مخالف
علي العمريالامه. الاسلاميه. ***. معك. يا شيخ. وربي. كل. واحد. ***
علي العمريانا. ضد. التجنيد. النوع اهم. من الكثره.
منصمعناته استدعو للتجنيد