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ادعى وجود متفجرات ولاذ بالفرار.. “الشرطة الأمريكية” تعتقل مبتعث أحرق شقته

17 نوفمبر, 2016 , 1:00 ص
ادعى وجود متفجرات ولاذ بالفرار.. “الشرطة الأمريكية” تعتقل مبتعث أحرق شقته
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صحيفة المرصد: احتجزت شرطة ولاية ألاباما الأمريكية مبتعثًا يبلغ من العمر 27 عامًا، بتهمة قيامه بحرق شقته وتهديد الجيران، والإرهاب، والادعاء بوجود متفجرات.

وطبقًا للشرطة الأمريكية، فإن المبتعث اعترف تفصيلاً بالواقعة وأنه أشعل النيران في شقته التي تقع في إحدى المجمعات السكنية، مدعيًا وجود متفجرات فيها، ثم هرب من موقع الحادث.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق، واعتقال المبتعث وتوجيه تهم الإرهاب له، فيما أكدت الـ “FBI” الأمريكية، أن المبتعث ليس على قائمة المشتبه بهم.

من جانبه، قال مدير جامعة جنوب ألاباما، إن المتهم يدرس العلوم الصحية بالجامعة، وأنه مسجل لديها، فيما تجري السلطات تحقيقًا موسعًا معه لمعرفة سبب إقدامه على الواقعة.



تعليقات ( 24 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 24
    17 نوفمبر, 2016 , 2:09 ص

    الابتعاث ؟؟؟؟؟!!!!!
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  2. 23
    17 نوفمبر, 2016 , 1:57 ص

    احمد عسيري

    هوشخص متعلم ومبتعث بطريقة نظامية وأموره في السليم ، التحول في السلوك نتيجة الصدمة بمجتمع اخر لم يعرف التعامل معه لانه لم يحصل على تأهيل قبل سفره مجرد أوراق ابتعاث وتذكرة سفر ويرتمي في احضان الغربة
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  3. 22
    17 نوفمبر, 2016 , 1:56 ص

    بندر

    هذا م خذنها من الابتعاث الهمججج
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  4. 21
    17 نوفمبر, 2016 , 1:55 ص

    ام هتان

    وانتم مع الخيل ياشقرا ومصدقين الاعلام الامريكي ليه مايكونوا ملفقين له التهمه اكيد مبدع في دراسته
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  5. 20
    17 نوفمبر, 2016 , 1:48 ص

    فعلا يجب ايقاف الابتعاث الا عن التخصصات النادره اوليس لمن هب ودب فالابتعاث الغير مقنن يسمى عبث وليس ابتعاث
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  6. 19
    17 نوفمبر, 2016 , 1:41 ص

    ابوسالم

    الله يعافيه ولا يبلانا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 18
    17 نوفمبر, 2016 , 1:38 ص

    الله يعينه

    بياكلها 30 سنة بسبب التهور ويمكن شارب دواء كحه وتهور امريكا كل شيء ولا تهدد بالمتفجرات
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  8. 17
    17 نوفمبر, 2016 , 1:27 ص

    💎🎀سُندُس

    ي9 فعلاً الرجال ناقصين عقل إذا فكروا ف وحدة تحمل نفس فكرك... التعميم لغة "الجهل"
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  9. 16
    17 نوفمبر, 2016 , 1:25 ص

    النساء اللي تربي مثل هذا ناقصات عقل ودين ما يبغالها كلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 15
    17 نوفمبر, 2016 , 1:24 ص

    💎🎀سُندُس

    ي10 عفواً أنت بأي منطق تتكلم؟ هل أنت تعرف الظروف اللي يعيشها المبتعثين واللي دعت بعضهم لعمل مثل تلك التصرفات عشان تحكم عليهم بالفشل .. عجبي🤔
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  11. 14
    17 نوفمبر, 2016 , 1:23 ص

    زائره ما يبغالها كلام الرجال ناقصين عقل - اللي من عينتك فقط ما يبغالها كلام
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  12. 13
    17 نوفمبر, 2016 , 1:23 ص

    سعود

    هذة نهاية ابتعاث الخبول والمنسمين ...........وشكراً
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  13. 12
    17 نوفمبر, 2016 , 1:20 ص

    💎🎀سُندُس

    والله مدري عنكم ويش تعملون ف هالمبتعثين الين تقلبون أحوالهم🤔
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 11
    17 نوفمبر, 2016 , 1:18 ص

    الهمداني

    شكله مكثر من البدوايزر
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  15. 10
    17 نوفمبر, 2016 , 1:17 ص

    ناقد

    اقترح إيقاف الابتعاث سواء للذكور او للإناث امنعوا الابتعاث عن هالعينات فشلونا لابارك الله فيهم
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  16. 9
    17 نوفمبر, 2016 , 1:15 ص

    زائره

    ما يبغالها كلام الرجال ناقصين عقل
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  17. 8
    17 نوفمبر, 2016 , 1:12 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    والمستغفرين بالاسحار
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 7
    17 نوفمبر, 2016 , 1:11 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    والمستغفرين بالاسحار
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  19. 6
    17 نوفمبر, 2016 , 1:10 ص

    خالد الزهراني

    حبلى وزادوها ..........
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 5
    17 نوفمبر, 2016 , 1:09 ص

    مناضل

    المخدرات وراء هذه الحالات !؟
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  21. 4
    17 نوفمبر, 2016 , 1:05 ص

    شيعي برونزي

    اريد ان اخلد الى النوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  22. 3
    17 نوفمبر, 2016 , 1:03 ص

    فواز

    موب صاحي هذا الله يعينه ع السجن
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  23. 2
    17 نوفمبر, 2016 , 1:02 ص

    عابرون

    لاحول ولاقوة الابالله هذا موطبيعي ياجاه مرض نفسي يامتعاطي شي
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  24. 1
    17 نوفمبر, 2016 , 1:01 ص

    شيعي برونزي

    خخخخخخخخخخخخخ الله لاشماته
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