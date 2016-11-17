ادعى وجود متفجرات ولاذ بالفرار.. “الشرطة الأمريكية” تعتقل مبتعث أحرق شقته

صحيفة المرصد: احتجزت شرطة ولاية ألاباما الأمريكية مبتعثًا يبلغ من العمر 27 عامًا، بتهمة قيامه بحرق شقته وتهديد الجيران، والإرهاب، والادعاء بوجود متفجرات.

وطبقًا للشرطة الأمريكية، فإن المبتعث اعترف تفصيلاً بالواقعة وأنه أشعل النيران في شقته التي تقع في إحدى المجمعات السكنية، مدعيًا وجود متفجرات فيها، ثم هرب من موقع الحادث.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق، واعتقال المبتعث وتوجيه تهم الإرهاب له، فيما أكدت الـ “FBI” الأمريكية، أن المبتعث ليس على قائمة المشتبه بهم.

من جانبه، قال مدير جامعة جنوب ألاباما، إن المتهم يدرس العلوم الصحية بالجامعة، وأنه مسجل لديها، فيما تجري السلطات تحقيقًا موسعًا معه لمعرفة سبب إقدامه على الواقعة.