ادعى وجود متفجرات ولاذ بالفرار.. “الشرطة الأمريكية” تعتقل مبتعث أحرق شقته

صحيفة المرصد: احتجزت شرطة ولاية ألاباما الأمريكية مبتعثًا يبلغ من العمر 27 عامًا، بتهمة قيامه بحرق شقته وتهديد الجيران، والإرهاب، والادعاء بوجود متفجرات.
وطبقًا للشرطة الأمريكية، فإن المبتعث اعترف تفصيلاً بالواقعة وأنه أشعل النيران في شقته التي تقع في إحدى المجمعات السكنية، مدعيًا وجود متفجرات فيها، ثم هرب من موقع الحادث.
وتمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق، واعتقال المبتعث وتوجيه تهم الإرهاب له، فيما أكدت الـ “FBI” الأمريكية، أن المبتعث ليس على قائمة المشتبه بهم.
من جانبه، قال مدير جامعة جنوب ألاباما، إن المتهم يدرس العلوم الصحية بالجامعة، وأنه مسجل لديها، فيما تجري السلطات تحقيقًا موسعًا معه لمعرفة سبب إقدامه على الواقعة.
تعليقات ( 24 )
احمد عسيريهوشخص متعلم ومبتعث بطريقة نظامية وأموره في السليم ، التحول في السلوك نتيجة الصدمة بمجتمع اخر لم يعرف التعامل معه لانه لم يحصل على تأهيل قبل سفره مجرد أوراق ابتعاث وتذكرة سفر ويرتمي في احضان الغربة
بندرهذا م خذنها من الابتعاث الهمججج
ام هتانوانتم مع الخيل ياشقرا ومصدقين الاعلام الامريكي ليه مايكونوا ملفقين له التهمه اكيد مبدع في دراسته
ابوسالمالله يعافيه ولا يبلانا
الله يعينهبياكلها 30 سنة بسبب التهور ويمكن شارب دواء كحه وتهور امريكا كل شيء ولا تهدد بالمتفجرات
💎🎀سُندُسي9 فعلاً الرجال ناقصين عقل إذا فكروا ف وحدة تحمل نفس فكرك... التعميم لغة "الجهل"
💎🎀سُندُسي10 عفواً أنت بأي منطق تتكلم؟ هل أنت تعرف الظروف اللي يعيشها المبتعثين واللي دعت بعضهم لعمل مثل تلك التصرفات عشان تحكم عليهم بالفشل .. عجبي🤔
سعودهذة نهاية ابتعاث الخبول والمنسمين ...........وشكراً
💎🎀سُندُسوالله مدري عنكم ويش تعملون ف هالمبتعثين الين تقلبون أحوالهم🤔
الهمدانيشكله مكثر من البدوايزر
ناقداقترح إيقاف الابتعاث سواء للذكور او للإناث امنعوا الابتعاث عن هالعينات فشلونا لابارك الله فيهم
زائرهما يبغالها كلام الرجال ناقصين عقل
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونوالمستغفرين بالاسحار
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونوالمستغفرين بالاسحار
خالد الزهرانيحبلى وزادوها ..........
مناضلالمخدرات وراء هذه الحالات !؟
شيعي برونزياريد ان اخلد الى النوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم
فوازموب صاحي هذا الله يعينه ع السجن
عابرونلاحول ولاقوة الابالله هذا موطبيعي ياجاه مرض نفسي يامتعاطي شي
شيعي برونزيخخخخخخخخخخخخخ الله لاشماته