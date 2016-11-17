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بالفيديو: شاهد لحظة اتلاف محتويات “٢٥” شاحنة محملة بالدجاج الفاسد قبل توزيعها بالقصيم

17 نوفمبر, 2016 , 1:28 ص
بالفيديو: شاهد لحظة اتلاف محتويات “٢٥” شاحنة محملة بالدجاج الفاسد قبل توزيعها بالقصيم
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صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو يظهر لحظة  إتلاف محتويات “٢٥” شاحنة محملة بـالدجاج الفاسد قبل توزيعها بالقصيم .

من جانبهم دشن النشطاء هاشتاق “من حقنا أن نعلم يا أمانة القصيم” ، طالبوا فيه بتوضيح كامل للمعلومات المرتبطة بشحنة ضخمة من الدجاج، وإتلاف محتويات 25 شاحنة .

كما ثمّن المغرّدون دور أمانة القصيم في ضبط المنتجات الفاسدة، إلا أنهم طالبوا بالكشف عن المتسبب، والتشهير به تحقيقًا لمبدأ الشفافية، وعدم التستر عن المتورطين بجرائم الغش التجاري.



تعليقات ( 18 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 18
    17 نوفمبر, 2016 , 2:08 ص

    مجبر رجل القعسي

    طبعا منحق المواطن ان يعرف مصدر هذ الدجاج الفاسد هل هو انتاج محلي ومن صاحب المزرعه اذاكان مستورد من التاجر لابد من التشهير قبل كم سنه تم تحجز دجاج قاسد كان سيذهب الى مكه وقت الحج ***
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  2. 17
    17 نوفمبر, 2016 , 2:04 ص

    طبل سامري

    وكل سنة كانت تروح ف البطون ولامن شاف و.. غسيل معدة ومضاد والسلام
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  3. 16
    17 نوفمبر, 2016 , 2:03 ص

    مافهمت شي
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  4. 15
    17 نوفمبر, 2016 , 2:02 ص

    يمني وافتخر

    ياخي مش هتاموتو هوايتكم اكل الدجاج
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  5. 14
    17 نوفمبر, 2016 , 2:02 ص

    كاوازاكي خضر

    كل تريلة فيها 1000 كرتون في 10 في يساوي 10 طن في 25 يساوي 250 طن المجموع 20 مليون ريال تقريبا ؟؟ وين حدايق الحيوان و...
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  6. 13
    17 نوفمبر, 2016 , 2:02 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    والمستغفرين بالاسحار
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  7. 12
    17 نوفمبر, 2016 , 2:00 ص

    حسبي الله عليهم يبي يموتون المسلمين
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  8. 11
    17 نوفمبر, 2016 , 2:00 ص

    رزق لحيوانات البر
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  9. 10
    17 نوفمبر, 2016 , 1:58 ص

    عزوبي وماعرف اطبخ ومتعود على المطاعم

    قطاوت الحاره هالايام ماشوفها يبدو ان القطاوه هاجرت للقصيم
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  10. 9
    17 نوفمبر, 2016 , 1:57 ص

    الحمد لله والشكر له

    اي شركه من حق المواطن يعرفها وصاحب الشركه وكم يغرم المفروض مئات الملايين غرامة وكم من الشركات الآخرى التي دمرت البلد
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  11. 8
    17 نوفمبر, 2016 , 1:55 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  12. 7
    17 نوفمبر, 2016 , 1:53 ص

    سعود

    احمد عسيري......بوركت يأخ العرب
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  13. 6
    17 نوفمبر, 2016 , 1:53 ص

    ئ ه ئ

    عليهم غضب الله... يبون حنا نموت.. اتمنى العقوبه الصارمة لهؤلاء بس همهم المال
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  14. 5
    17 نوفمبر, 2016 , 1:52 ص

    طيب وضحوا ( المصدر المورد التاجر الماركه ساديا فقيه دوك برازيلي جني عفريتي ) وش هالتحفظ على المجرمين والغشاشين ؟؟ ارواح وصحة المواطنين ماهي لعبه
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  15. 4
    17 نوفمبر, 2016 , 1:51 ص

    احمد عسيري

    السماء لم تمطر دجاجا ولكن المفسدين على الارض امطرونا بها لان الرقيب يلتحف بردة الفساد والامانة الربانية خانها اصحاب شركات بجشع يدمي قلوب المواطنين وكل عمل جبان ورآه تستر وفساد ( الله المستعان )
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  16. 3
    17 نوفمبر, 2016 , 1:51 ص

    ابوفهد

    هاذي وراها مسول كبير صعبه يعلنونه من التجار الحراميه لكن حسبي الله ونعم الوكيل
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  17. 2
    17 نوفمبر, 2016 , 1:38 ص

    مات الضمير ومن يقوم بالعمل في المشاريع الزراعيه والتجاريه من اسواق وغيرها ليس موطنين وبطن ماهو بطنك خليه ياكل اي شيء يجيب فلوس
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  18. 1
    17 نوفمبر, 2016 , 1:30 ص

    سعود

    هذة الكميه وراها تاجر فهل تم القبض عليه هنا السؤال ؟؟!
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