بالفيديو: شاهد لحظة اتلاف محتويات “٢٥” شاحنة محملة بالدجاج الفاسد قبل توزيعها بالقصيم

صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو يظهر لحظة إتلاف محتويات “٢٥” شاحنة محملة بـالدجاج الفاسد قبل توزيعها بالقصيم .

من جانبهم دشن النشطاء هاشتاق “من حقنا أن نعلم يا أمانة القصيم” ، طالبوا فيه بتوضيح كامل للمعلومات المرتبطة بشحنة ضخمة من الدجاج، وإتلاف محتويات 25 شاحنة .

كما ثمّن المغرّدون دور أمانة القصيم في ضبط المنتجات الفاسدة، إلا أنهم طالبوا بالكشف عن المتسبب، والتشهير به تحقيقًا لمبدأ الشفافية، وعدم التستر عن المتورطين بجرائم الغش التجاري.