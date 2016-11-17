بالفيديو: شاهد لحظة اتلاف محتويات “٢٥” شاحنة محملة بالدجاج الفاسد قبل توزيعها بالقصيم

صحيفة المرصد : تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو يظهر لحظة إتلاف محتويات “٢٥” شاحنة محملة بـالدجاج الفاسد قبل توزيعها بالقصيم .
من جانبهم دشن النشطاء هاشتاق “من حقنا أن نعلم يا أمانة القصيم” ، طالبوا فيه بتوضيح كامل للمعلومات المرتبطة بشحنة ضخمة من الدجاج، وإتلاف محتويات 25 شاحنة .
كما ثمّن المغرّدون دور أمانة القصيم في ضبط المنتجات الفاسدة، إلا أنهم طالبوا بالكشف عن المتسبب، والتشهير به تحقيقًا لمبدأ الشفافية، وعدم التستر عن المتورطين بجرائم الغش التجاري.
تعليقات ( 18 )
مجبر رجل القعسيطبعا منحق المواطن ان يعرف مصدر هذ الدجاج الفاسد هل هو انتاج محلي ومن صاحب المزرعه اذاكان مستورد من التاجر لابد من التشهير قبل كم سنه تم تحجز دجاج قاسد كان سيذهب الى مكه وقت الحج ***
طبل سامريوكل سنة كانت تروح ف البطون ولامن شاف و.. غسيل معدة ومضاد والسلام
يمني وافتخرياخي مش هتاموتو هوايتكم اكل الدجاج
كاوازاكي خضركل تريلة فيها 1000 كرتون في 10 في يساوي 10 طن في 25 يساوي 250 طن المجموع 20 مليون ريال تقريبا ؟؟ وين حدايق الحيوان و...
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونوالمستغفرين بالاسحار
عزوبي وماعرف اطبخ ومتعود على المطاعمقطاوت الحاره هالايام ماشوفها يبدو ان القطاوه هاجرت للقصيم
الحمد لله والشكر لهاي شركه من حق المواطن يعرفها وصاحب الشركه وكم يغرم المفروض مئات الملايين غرامة وكم من الشركات الآخرى التي دمرت البلد
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
سعوداحمد عسيري......بوركت يأخ العرب
ئ ه ئعليهم غضب الله... يبون حنا نموت.. اتمنى العقوبه الصارمة لهؤلاء بس همهم المال
احمد عسيريالسماء لم تمطر دجاجا ولكن المفسدين على الارض امطرونا بها لان الرقيب يلتحف بردة الفساد والامانة الربانية خانها اصحاب شركات بجشع يدمي قلوب المواطنين وكل عمل جبان ورآه تستر وفساد ( الله المستعان )
ابوفهدهاذي وراها مسول كبير صعبه يعلنونه من التجار الحراميه لكن حسبي الله ونعم الوكيل
سعودهذة الكميه وراها تاجر فهل تم القبض عليه هنا السؤال ؟؟!