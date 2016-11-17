“فيديو” يكشف طريقة تهريب الإيرانيين للأسلحة إلى المليشيات الحوثية

صحيفة المرصد: كشف تقرير تليفزيوني عن المسارات البحرية التي تستخدمها المليشيات الحوثية الشيعية في اليمن، وذلك لتهريب الأسلحة والصواريخ وصناديق الذخيرة.

وجاء في التقرير، أن المليشيات الشيعية كانت تنقل الأسلحة من السفن الإيرانية إلى جزيرتي زقر وحنيش، وذلك قبل نقلها للسواحل اليمنية.

وتمكنت قوات التحالف من السيطرة على الجزيرتين، الأمر الذي اضطر المليشيات إلى تهريب أسلحتها عبر جزيرة “كمران” المأهولة بالسكان.

وبثت قناة العربية مقطع فيديو يؤكد أن الحوثيين يستخدمون زوارق متوسطة الحجم لنقل الأسلحة والصواريخ الكبيرة من السفن الإيرانية في عرض البحر.