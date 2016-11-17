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“فيديو” يكشف طريقة تهريب الإيرانيين للأسلحة إلى المليشيات الحوثية

17 نوفمبر, 2016 , 2:41 ص
“فيديو” يكشف طريقة تهريب الإيرانيين للأسلحة إلى المليشيات الحوثية
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صحيفة المرصد: كشف تقرير تليفزيوني عن المسارات البحرية التي تستخدمها المليشيات الحوثية الشيعية في اليمن، وذلك لتهريب الأسلحة والصواريخ وصناديق الذخيرة.

وجاء في التقرير، أن المليشيات الشيعية كانت تنقل الأسلحة من السفن الإيرانية إلى جزيرتي زقر وحنيش، وذلك قبل نقلها للسواحل اليمنية.

وتمكنت قوات التحالف من السيطرة على الجزيرتين، الأمر الذي اضطر المليشيات إلى تهريب أسلحتها عبر جزيرة “كمران” المأهولة بالسكان.

وبثت قناة العربية مقطع فيديو يؤكد أن الحوثيين يستخدمون زوارق متوسطة الحجم لنقل الأسلحة والصواريخ الكبيرة من السفن الإيرانية في عرض البحر.



تعليقات ( 9 )

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  1. 9
    17 نوفمبر, 2016 , 4:57 ص

    على الله

    تعليق 8 حسستني انك على الجبه ولا انك تدوربينهم من جاب طاري رجاجيل وهذا تعليق خذمنه الفايد والي ما منه فايده اتركه عنك رح افطر بيضك المسلوق شكلك جايع
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  2. 8
    17 نوفمبر, 2016 , 4:35 ص

    عبدالعزيز//

    تعليق4 هناك رجال بالميدان هم ادرى منك ترى الحرب مو سلق بيض حفظ اللهم انصر جنودنا البواسل واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين
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  3. 7
    17 نوفمبر, 2016 , 4:28 ص

    ( ريما Rima )🍎

    مدام الأسلحة تهرب وش الفائدة من حربنا على الحوثي وعفاش الله يلعنكم يالمجوس وحوثي وعفاش 😡
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  4. 6
    17 نوفمبر, 2016 , 4:27 ص

    على الله

    الاذن تسمع والعين تشوف
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  5. 5
    17 نوفمبر, 2016 , 3:57 ص

    زياد

    قسموا اليمن الى قواعد عسكرية سعودية واماراتية ..وعربية مشتركة في صعدة وجزر اليمن
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  6. 4
    17 نوفمبر, 2016 , 3:51 ص

    على الله

    تعرفون الموقع ومخلينه لهم ليش البحريه السعودية ماتتمركز في راس الموقع الجنوبي على أربع جهات هذي حرب لازم خساير وموت وانا اول واحد الله يحب المؤمن القوى ولا يحب المؤمن الضعيف الحرب طولت وبدون اي نتائج
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  7. 3
    17 نوفمبر, 2016 , 2:56 ص

    اللهم انا نسألك في هذه الساعة ان تنصرنا على أعداءنا من الفرس الذين يسعون في الارض فسادا وتدمير وقتل لأهل السنة في سوريا والعراق واليمن اللهم أشغلهم بأنفسهم واجعل الدائرة عليهم وانزل الرعب في قلوبهم .
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  8. 2
    17 نوفمبر, 2016 , 2:53 ص

    علي العمري

    هههههههههه. وين. عما ن
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  9. 1
    17 نوفمبر, 2016 , 2:50 ص

    مرسيدس

    في خونه المفروض البحريه تكون تحت سيطرة السعوديه وليس المصريه لأن في ضباط مصاريه قد يبيع ذمته
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