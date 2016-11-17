“فيديو” يكشف طريقة تهريب الإيرانيين للأسلحة إلى المليشيات الحوثية

صحيفة المرصد: كشف تقرير تليفزيوني عن المسارات البحرية التي تستخدمها المليشيات الحوثية الشيعية في اليمن، وذلك لتهريب الأسلحة والصواريخ وصناديق الذخيرة.
وجاء في التقرير، أن المليشيات الشيعية كانت تنقل الأسلحة من السفن الإيرانية إلى جزيرتي زقر وحنيش، وذلك قبل نقلها للسواحل اليمنية.
وتمكنت قوات التحالف من السيطرة على الجزيرتين، الأمر الذي اضطر المليشيات إلى تهريب أسلحتها عبر جزيرة “كمران” المأهولة بالسكان.
وبثت قناة العربية مقطع فيديو يؤكد أن الحوثيين يستخدمون زوارق متوسطة الحجم لنقل الأسلحة والصواريخ الكبيرة من السفن الإيرانية في عرض البحر.
تعليقات ( 9 )
على اللهتعليق 8 حسستني انك على الجبه ولا انك تدوربينهم من جاب طاري رجاجيل وهذا تعليق خذمنه الفايد والي ما منه فايده اتركه عنك رح افطر بيضك المسلوق شكلك جايع
عبدالعزيز//تعليق4 هناك رجال بالميدان هم ادرى منك ترى الحرب مو سلق بيض حفظ اللهم انصر جنودنا البواسل واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين
( ريما Rima )🍎مدام الأسلحة تهرب وش الفائدة من حربنا على الحوثي وعفاش الله يلعنكم يالمجوس وحوثي وعفاش 😡
على اللهالاذن تسمع والعين تشوف
زيادقسموا اليمن الى قواعد عسكرية سعودية واماراتية ..وعربية مشتركة في صعدة وجزر اليمن
على اللهتعرفون الموقع ومخلينه لهم ليش البحريه السعودية ماتتمركز في راس الموقع الجنوبي على أربع جهات هذي حرب لازم خساير وموت وانا اول واحد الله يحب المؤمن القوى ولا يحب المؤمن الضعيف الحرب طولت وبدون اي نتائج
علي العمريهههههههههه. وين. عما ن
مرسيدسفي خونه المفروض البحريه تكون تحت سيطرة السعوديه وليس المصريه لأن في ضباط مصاريه قد يبيع ذمته