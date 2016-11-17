شاهد كيف يوقع ترامب وماذا قال عنه الخبراء ؟

صحيفة المرصد:تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، صورا تظهر شكل توقيع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، قال بعض الخبراء بانها تشير إلى طموحه وشجاعته وتعطشه للسلطة.
ومنذ اليوم الأول من فوز ترمب في انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة أمام منافسته هيلاري كلينتون، أصبح الرئيس الأمريكي المنتخب محل اهتمام الصحافة العالمية في كل صغيرة وكبيرة. لماذا لا وهو الرئيس الأمريكي الجديد الذي سيحل مكان باراك اوباما في البيت الأبيض في العشرين من ايلول القادم وفقاً لموقع العربية نت.
ولاكتشاف سمات شخصية ترمب من خلال تحليل توقيعه، قالت تريسي تروسل محللة الخطوط من المعهد البريطاني، إن “الكتابة الكبيرة، والخطوط العمودية المائلة في توقيع ترمب، تشير إلى مجموعة كاملة من الخصائص التي يتميز بها”.
وأضافت الخبيرة البريطانية إن “توقيع الرئيس الأمريكي المنتخب يعكس، الطموح الجامح، والديناميكية والشجاعة وعدم الخوف، إضافةً إلى أنه متعطش للسلطة، ويجمع بين التصميم والعناد على حد سواء”، حسب ما جاء في صحيفة “إندبندنت” البريطانية.
وقالت تروسل: “بالرغم من أن طبيعة شخصية ترمب تتميز بالقوة، إلا أنه حذر جداً، واضافت بإنه “لا يتمتع كثيراً بميزة الإصغاء للآخرين، إلا أنه بلا شك مفاوض صعب، كما أنه صارم و جريء ومباشر”.
تحليل الخبيرة البريطانية حول شخصية ترمب من خلال توقيعه “المعقد” يؤكده زعماء ومحللون في بلدان كثيرة حيث هناك تشابه في الآراء حول ترمب، ربما اغلبها يقول أن على الجميع الانتظار حتى تتضح مواقف الرئيس ترمب الحقيقية تجاه الملفات السياسية أو الاقتصادية وحتى اجتماعية.
وبحسب تروسي فإن التحليل حول توقيع ترمب لم يخل من المفاجآت أيضاً، إذ أن الحروف الطويلة في توقيع ترامب تشير إلى أنه “ليس عنيداً كلياً كما يظن الناس، وأنه يملك شيئاً من المرونة”، مضيفةً بأنه “ليس على العالم إلا أن ينتظر ويرى”!.
تعليقات ( 12 )
ابو تركيالتحليل الي ماهو تحليلهم !! ان الشغله كلها دعايه له ومحاولة ترسيخ قوته في عقول اعدائه واخص المسلمين فإذا هزم الانسان داخلياً من السهل ان لايستطع حتى ان يعترض . واتركواتعليقات الي يتمنون حدوث هالامر
💎🎀سُندُسسلامات ي توتي ع وين؟ خلصت الأوراق ولاكيف🤔 خل توقيعك أنت لوشفت توقيعي يدووخ🤕عقدتهم ولاحد قدر يقلده😜😂
الشهاب الاحمرترامب عقد صفقة مع الماسونية تقضي بأن يدعموه مقابل ان ينفذ مخططاتهم بشكل كامل ومنها سرقة نفط العرب ووالله ان لم نسحب اموالنا سننام ونصحوا ونجدهم قد جمدوها ثم سرقوها .
الشهاب الاحمراتوقع والله اعلم ان اوباما لن يسلم السلطة لترامب في العشرين من يناير بسبب المشاكل التي سيسببها ترامب داخل امريكا وفي العالم مع استمرار المظاهرات ضد ترامب .
محب الوطنقال تعالى ( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم .) الايه اللهم اكفناهم بماشئيت يقتلون القتيل ويمشون في جنازته انا اتكلم عن اليهود الغاصبين المتشددين وباقي الشعب طيبين يحتاجون دعوه
أرزة 🌲 لبنانذكرني بمقياس ريختر للهزات اﻷرضية
.لن .سخبط سخابيط هذا زي توقعيع العرب الامريكان عادة يوقوع باسمائهم وليس شخبطة زينا ههههه فيه صلافة العرب نبغا نشوف توقيع هتلر وقربتشوف
صنداحيمخه متعرج هذا مايقوله توقيعه
فهدالجويانهذا وجه ريس اكبر دوله في العالم انا اتوقع انه نكبة امريكا القادم مثل قربتشوف فكك الاتحاد السوفيتي وترب بيفكك امريكا باذن الله
هههههههت1 انا اتوقع العكس عنصري وربما يحطم امريكا . واتوقع ان اردوغان يملك قدرة قيادية اقوى منه الله يوفق اردوغان ويخزي ترامب
ابو عبد اللهأنا توقيعي أطول من توقيع ترامب . ولكني جبان .
himaانا اتوقع ان يكون فخامة الرئيس الامريكي دونالد ترامب فاهم وحكيم وقنوع,وفقه الله.