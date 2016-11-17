شاهد كيف يوقع ترامب وماذا قال عنه الخبراء ؟

صحيفة المرصد:تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، صورا تظهر شكل توقيع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، قال بعض الخبراء بانها تشير إلى طموحه وشجاعته وتعطشه للسلطة.

ومنذ اليوم الأول من فوز ترمب في انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة أمام منافسته هيلاري كلينتون، أصبح الرئيس الأمريكي المنتخب محل اهتمام الصحافة العالمية في كل صغيرة وكبيرة. لماذا لا وهو الرئيس الأمريكي الجديد الذي سيحل مكان باراك اوباما في البيت الأبيض في العشرين من ايلول القادم وفقاً لموقع العربية نت.

ولاكتشاف سمات شخصية ترمب من خلال تحليل توقيعه، قالت تريسي تروسل محللة الخطوط من المعهد البريطاني، إن “الكتابة الكبيرة، والخطوط العمودية المائلة في توقيع ترمب، تشير إلى مجموعة كاملة من الخصائص التي يتميز بها”.

وأضافت الخبيرة البريطانية إن “توقيع الرئيس الأمريكي المنتخب يعكس، الطموح الجامح، والديناميكية والشجاعة وعدم الخوف، إضافةً إلى أنه متعطش للسلطة، ويجمع بين التصميم والعناد على حد سواء”، حسب ما جاء في صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وقالت تروسل: “بالرغم من أن طبيعة شخصية ترمب تتميز بالقوة، إلا أنه حذر جداً، واضافت بإنه “لا يتمتع كثيراً بميزة الإصغاء للآخرين، إلا أنه بلا شك مفاوض صعب، كما أنه صارم و جريء ومباشر”.

تحليل الخبيرة البريطانية حول شخصية ترمب من خلال توقيعه “المعقد” يؤكده زعماء ومحللون في بلدان كثيرة حيث هناك تشابه في الآراء حول ترمب، ربما اغلبها يقول أن على الجميع الانتظار حتى تتضح مواقف الرئيس ترمب الحقيقية تجاه الملفات السياسية أو الاقتصادية وحتى اجتماعية.

وبحسب تروسي فإن التحليل حول توقيع ترمب لم يخل من المفاجآت أيضاً، إذ أن الحروف الطويلة في توقيع ترامب تشير إلى أنه “ليس عنيداً كلياً كما يظن الناس، وأنه يملك شيئاً من المرونة”، مضيفةً بأنه “ليس على العالم إلا أن ينتظر ويرى”!.