  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

شاهد كيف يوقع ترامب وماذا قال عنه الخبراء ؟

17 نوفمبر, 2016 , 3:04 ص
شاهد كيف يوقع ترامب وماذا قال عنه الخبراء ؟
  • 1٬678
  • 12
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي في الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية، صورا تظهر شكل توقيع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب، قال بعض الخبراء بانها تشير إلى طموحه وشجاعته وتعطشه للسلطة.

ومنذ اليوم الأول من فوز ترمب في انتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة أمام منافسته هيلاري كلينتون، أصبح الرئيس الأمريكي المنتخب محل اهتمام الصحافة العالمية في كل صغيرة وكبيرة. لماذا لا وهو الرئيس الأمريكي الجديد الذي سيحل مكان باراك اوباما في البيت الأبيض في العشرين من ايلول القادم وفقاً لموقع العربية نت.

ولاكتشاف سمات شخصية ترمب من خلال تحليل توقيعه، قالت تريسي تروسل محللة الخطوط من المعهد البريطاني، إن “الكتابة الكبيرة، والخطوط العمودية المائلة في توقيع ترمب، تشير إلى مجموعة كاملة من الخصائص التي يتميز بها”.

وأضافت الخبيرة البريطانية إن “توقيع الرئيس الأمريكي المنتخب يعكس، الطموح الجامح، والديناميكية والشجاعة وعدم الخوف، إضافةً إلى أنه متعطش للسلطة، ويجمع بين التصميم والعناد على حد سواء”، حسب ما جاء في صحيفة “إندبندنت” البريطانية.

وقالت تروسل: “بالرغم من أن طبيعة شخصية ترمب تتميز بالقوة، إلا أنه حذر جداً، واضافت بإنه “لا يتمتع كثيراً بميزة الإصغاء للآخرين، إلا أنه بلا شك مفاوض صعب، كما أنه صارم و جريء ومباشر”.

تحليل الخبيرة البريطانية حول شخصية ترمب من خلال توقيعه “المعقد” يؤكده زعماء ومحللون في بلدان كثيرة حيث هناك تشابه في الآراء حول ترمب، ربما اغلبها يقول أن على الجميع الانتظار حتى تتضح مواقف الرئيس ترمب الحقيقية تجاه الملفات السياسية أو الاقتصادية وحتى اجتماعية.

وبحسب تروسي فإن التحليل حول توقيع ترمب لم يخل من المفاجآت أيضاً، إذ أن الحروف الطويلة في توقيع ترامب تشير إلى أنه “ليس عنيداً كلياً كما يظن الناس، وأنه يملك شيئاً من المرونة”، مضيفةً بأنه “ليس على العالم إلا أن ينتظر ويرى”!.

1294187706-36

06559565623



تعليقات ( 12 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 12
    17 نوفمبر, 2016 , 5:10 ص

    ابو تركي

    التحليل الي ماهو تحليلهم !! ان الشغله كلها دعايه له ومحاولة ترسيخ قوته في عقول اعدائه واخص المسلمين فإذا هزم الانسان داخلياً من السهل ان لايستطع حتى ان يعترض . واتركواتعليقات الي يتمنون حدوث هالامر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 11
    17 نوفمبر, 2016 , 5:04 ص

    💎🎀سُندُس

    سلامات ي توتي ع وين؟ خلصت الأوراق ولاكيف🤔 خل توقيعك أنت لوشفت توقيعي يدووخ🤕عقدتهم ولاحد قدر يقلده😜😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 10
    17 نوفمبر, 2016 , 4:43 ص

    الشهاب الاحمر

    ترامب عقد صفقة مع الماسونية تقضي بأن يدعموه مقابل ان ينفذ مخططاتهم بشكل كامل ومنها سرقة نفط العرب ووالله ان لم نسحب اموالنا سننام ونصحوا ونجدهم قد جمدوها ثم سرقوها .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 9
    17 نوفمبر, 2016 , 4:38 ص

    الشهاب الاحمر

    اتوقع والله اعلم ان اوباما لن يسلم السلطة لترامب في العشرين من يناير بسبب المشاكل التي سيسببها ترامب داخل امريكا وفي العالم مع استمرار المظاهرات ضد ترامب .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 8
    17 نوفمبر, 2016 , 4:28 ص

    محب الوطن

    قال تعالى ( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم .) الايه اللهم اكفناهم بماشئيت يقتلون القتيل ويمشون في جنازته انا اتكلم عن اليهود الغاصبين المتشددين وباقي الشعب طيبين يحتاجون دعوه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 7
    17 نوفمبر, 2016 , 4:18 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    ذكرني بمقياس ريختر للهزات اﻷرضية
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 6
    17 نوفمبر, 2016 , 3:50 ص

    .لن .

    سخبط سخابيط هذا زي توقعيع العرب الامريكان عادة يوقوع باسمائهم وليس شخبطة زينا ههههه فيه صلافة العرب نبغا نشوف توقيع هتلر وقربتشوف
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  8. 5
    17 نوفمبر, 2016 , 3:38 ص

    صنداحي

    مخه متعرج هذا مايقوله توقيعه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 4
    17 نوفمبر, 2016 , 3:21 ص

    فهدالجويان

    هذا وجه ريس اكبر دوله في العالم انا اتوقع انه نكبة امريكا القادم مثل قربتشوف فكك الاتحاد السوفيتي وترب بيفكك امريكا باذن الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  10. 3
    17 نوفمبر, 2016 , 3:14 ص

    ههههههه

    ت1 انا اتوقع العكس عنصري وربما يحطم امريكا . واتوقع ان اردوغان يملك قدرة قيادية اقوى منه الله يوفق اردوغان ويخزي ترامب
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  11. 2
    17 نوفمبر, 2016 , 3:08 ص

    ابو عبد الله

    أنا توقيعي أطول من توقيع ترامب . ولكني جبان .
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  12. 1
    17 نوفمبر, 2016 , 3:08 ص

    hima

    انا اتوقع ان يكون فخامة الرئيس الامريكي دونالد ترامب فاهم وحكيم وقنوع,وفقه الله.
    لا يعجبني(5) اعجبني(1)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم