وزير التجارة يكشف عن سبب الرسوم الجديدة للتأشيرات

صحيفة المرصد-أ ف ب:قال وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي ان المملكة تسعى الى المعاملة بالمثل في مسالة التأشيرات بعد اعتبار البعض أن الرسوم الجديدة قد تشكل عائقا امام الاستثمار الاجنبي. ولا تنطبق الرسوم الجديدة للتأشيرات التي دخلت حيز التنفيذ في اكتوبر على الاتحاد الاوروبي او الولايات المتحدة، في حين انها زادت قليلا بالنسبة لبريطانيا.

وبالنسبة للبلدان الاخرى، فان تأشيرة زيارة او عمل مدتها ستة اشهر مع دخول متعدد اصبحت كلفتها ثلاثة الاف ريال (730 يورو)، بعد ان كانت 400 ريال (97 يورو)، بحسب احد المطلعين. واضاف القصبي على هامش منتدى مسك في الرياض لفرانس برس ان الحكومة تريد “اتفاقيات ثنائية” قبل التوقف عن تطبيق الرسوم المرتفعة للتاشيرات لكي يتم “التعامل مع السعوديين بالطريقة ذاتها”. وردا على سؤال حول تأثير الرسوم الجديدة للتأشيرات على الاستثمار، اجاب ببساطة أن حكومته “تدعو المستثمرين للمجيء” الى المملكة.