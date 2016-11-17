سعاد الشمري:العباءة السوداء السبب وراء إصابة 80 % من السعوديات بهشاشة العظام

صحيفة المرصد: أرجعت الناشطة الأكاديمية السعودية، سعاد الشمري، إصابة 80 % من السعوديات بهشاشة العظام، إلى حرمان المرأة من المشي الطبيعي والرياضة، إضافة إلى ارتداء النساء للعباءات ذات اللون الأسود والتي تحجب أشعة الشمس.

حديث “الشمري” يأتي منسجمًا مع تصريحات لناشطات سعوديات طالبن المرأة بخلع العباءات، نظرًا لمنع تلك العباءات أشعة الشمس، وكل ذلك بالتزامن مع انطلاق حملة صحية حكومية في مناطق عديدة بالمملكة تستهدف توعية النساء.

وفي تقرير لها، قالت وزارة الصحة السعودية، إن هناك عوامل تزيد من احتمالية الإصابة بمرض هشاشة العظام، من بينها “قلة النشاط البدني وعدم ممارسة الرياضة وعدم التعرض لأشعة الشمس”.

وقبل يومين، دعت الوزارة السعوديات للمشاركة في إحياء اليوم العالمي لمرض هشاشة العظام، مشددة على ضرورة تناول الحليب المدعم بفيتامين “د” إلى جانب التعرض لأشعة الشمس، وممارسة المشي والرياضة، بهدف تقوية العظام وتجنب الإصابة بالهشاشة.