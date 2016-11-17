سعاد الشمري:العباءة السوداء السبب وراء إصابة 80 % من السعوديات بهشاشة العظام

صحيفة المرصد: أرجعت الناشطة الأكاديمية السعودية، سعاد الشمري، إصابة 80 % من السعوديات بهشاشة العظام، إلى حرمان المرأة من المشي الطبيعي والرياضة، إضافة إلى ارتداء النساء للعباءات ذات اللون الأسود والتي تحجب أشعة الشمس.
حديث “الشمري” يأتي منسجمًا مع تصريحات لناشطات سعوديات طالبن المرأة بخلع العباءات، نظرًا لمنع تلك العباءات أشعة الشمس، وكل ذلك بالتزامن مع انطلاق حملة صحية حكومية في مناطق عديدة بالمملكة تستهدف توعية النساء.
وفي تقرير لها، قالت وزارة الصحة السعودية، إن هناك عوامل تزيد من احتمالية الإصابة بمرض هشاشة العظام، من بينها “قلة النشاط البدني وعدم ممارسة الرياضة وعدم التعرض لأشعة الشمس”.
وقبل يومين، دعت الوزارة السعوديات للمشاركة في إحياء اليوم العالمي لمرض هشاشة العظام، مشددة على ضرورة تناول الحليب المدعم بفيتامين “د” إلى جانب التعرض لأشعة الشمس، وممارسة المشي والرياضة، بهدف تقوية العظام وتجنب الإصابة بالهشاشة.
تعليقات ( 239 )
ليبرالي89شرع المملكه القراءن واتباع سنة نبينا محمداً يطبق القراءن ويامرفي العدل ولوا على اقرب الناس اليه ومتعايش مع الاديان والمعتقدات وجاره يهودي وتعامل مع اليهودوفي هجرته للمدينة ماكان الحجاب موجود
عدد التعليقات:215
Xx5halidxXحطي اللوم على وزارة الاسكان اللي تعطي المواطن بيت مساحته 50 م ما فيه لا حوش ولا حديقه على طول من الباب الخارجي الى الباب الداخلي للمنزل !!!!
الحرفيالنساء اذا رادة المشي والشمس اليوم كل بيت فيه حوش يمكن ان تحافظ على كل المقومات الصحيه ولكن افظل واحد ه الوقت الحاضر تقوم الساعه العاشره من تعدى عمرها خمسين عام ام ماعدى فمن الثاني عشر ومن غرفة النوم الى المطبخ والرز والدجاج جاهز للطبخ اذا ماعندها شغاله ( اما سعاد الشمري ) غلبت عليها الحضاره والسلام000
مزارع من أرض الطيبينيادكتورة العظام المرأة المسلمة السعودية لاتحتاج نصائح من أحد العباه ستر لها وهي غالبا قليلة التعرض للي اشعت الشمس وانتم ياناشطون اتركوا عنكم المرأة المسلمة في حالها
القناص2مع احترامي لراي كل شخص سعاد لاتمثل المراءه عندنا وهي اقرب الى ****مما يدور في المجتمع بين نساء لهن روية وقبول في المجتمع بمحاضرات وندوات علميه من واقع المجتمع وليس كلام مستهلك لظهور الإعلامي فقط
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرياسعاد العبايه تلبس مؤقتا بالشارع انت ركزي على الجنز اللي كانه كيس ٥ كيلو رز داخل كيس ١٠ والعشره داخل كيس ٤٠ هذا يسبب هاشه عظام هههههههههههه
تركي2طيب حتي الرجال عندنا ٩٠٪ عندهم نقص فيتامين د وهم ما يلبسون عباية سودا ولا حمرا؟
معلومة خاطئة.. هناك نساء كثر يمارسنا الرياضةبحرية ضمن الضوابط الشرعية في النوادي او ممارسة المشي ...كما ان يكفي الانسان 5 دقائق يوميا للحصول على فائدة من اشعة الشمس ..حتى البيوت فيها شباك اعتقد .. واستر
مرصداوي قديماللهم عليك بها وبمن يعينها اللهم أرنا فيها عجائب قدرتك ..نعرفها جيداً ونعرف بلاويها .شيء بسيط جداً ينسف كلامها : الرجال عندنا يعانون من نقص فيتامين د وبشكل كبير هل نحن نرتدي العباءة مثلاً ؟
سعودي غيوراقول لا تعطونها اكبر من حجمها واللي تخاف ربها تلتزم بعباتها واللي عند رجال كذلك اما اللي زي بعض الناس ماعليه شرهه
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرجلباب الاندونيسيات وشرق اسيا ابيض االسودان ملون والدول الافريقيه اشكال وبلاد السند ايضا الوان والرهبات اسود وابيض وفي الخليج والعراق والشام وايران اسود لايهم اللون المهم جلباب ساتر والاسود حرير
النكرة لاتُعرّف****دائما تبحث عن الشهرة ولو بمعصية الله ومخالفة تعاليم الإسلام..!
القناص2تمنيت مقارنه بين سعاد والدكتوره سهيله زين العابدين ولما تدعو له كل واحد منهم الهم المجتمعي يحمله من هو اهل له بصدق وأمانة ليس ظهور إعلامى يدعو للشك ويثير فتنه من ناس هم ابعد مايكون عن المجتمع وهمه
مروان٢١٤ عندكم على شاكلتها كثير يكفي انتي
حقوقطيب ليش سوداء و ليش ما تكون أي لون ثاني!! نطالب بحملة من أجل حماية المرأة و صحتها. اعطوا المرأة حقوقها.
🎀💫خليجيه -هههههه-لابعد وتقولين قد أيش -قولي وايد وايد-محظوظين -خذوها تكفون مانبيها -مستغنين
غير مثقفهاولا اي قماش يحجب اشعة الشمس ****, والاشعه تختلف عن الحراره, وحتى لو خلعوا العبايات, باقي الجينز والتيشيرت اللي تلبسينه, فلازم تلبسين *** مثل الامريكيات عشان توصلك الاشعه كامله, ***أمتياز
سعوديوافتخرههههه اللي يبي الشمس على شان الكالسيوم الممتاز يمشي بالزلط بالقوايل يصير الكالسيوم يصب منه بللارض من كثره ولا داعي***لان تغطيتها تجيب هشاشه عظام ههههههههههه اما ماحد سبقك عليها ياسعاد هشاشه
تهانيلا وألف لا للعباية السوداء رمز الحزن والموت
ليبراليسعاد تعتبر قدوه والعباءت والحجاب ليس في الشرع الي في الشرع الجلباب والخمارومن اجبرو النساء على التكمكم هم المتشددين حرموا السفور وحللو الاعكام العرفيه تعزز النبلاء وتدوس الضعفاء والفلوس حلال مهما تكون
عدد التعليقات:3043
ابن الوطننطالب ب تعيين الدكتوره سعاد في مجلس الشوره
خليجيةيا حظكم يالسعوديين عندكم انسانة مثقفة واعية متحدثة ومتعلمة مثل سعاد قد ايش نغبطكم عليها ونتمنى يكون عندنا مثلها
انا سعودية ضد العلمانية*** مجتمع هو المجتمع العلماني هؤلاء عايشين في ضنك ووهم يريدون بشتى الطرق تحرر المراءة وتجريدها من عفة الإسلام وحشمته والتي قالته العلمانية سعاد **** يدل على استهداف المراءة المس
وليدماشاءالله عليها وجهها منور
املوش رايك تقولين نلبس قصير بعد علشان الرجلين يطلعن لشمس «حسبي الله وهو نعم الوكيل »
(منصف)حرام يطلق عليها (ناشطة اكاديمية)، ليس كل من بربر يسمى ناشط، أعيدوا تصنيف هؤلاء ***على المجتمع الباحثين عن الشهرة بأي وسيلة
ضمير حيّمعاك يا سعاد واصلي والقلب داعيلك
ناصر عبداللهما زالت اغلب التعليقات مؤيدة للدكتورة سعاد
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرماريد الا سعوديه بالعباية مخفيه هذه اغنيه لها اكثر من نص قرن والسعوديات يلبسن حجابهن والعيايه جلباب وخفيفه من حرير لان الحرير اسود الله خلقه والعنبر والشكولاته سوداء لاتاكليها ياسعاد لانها سوداءهههههه
خالد الجعيدنذر وربك بالمصائب تنذر وخطى علىدرب الهوى تتعثر فتن كليل مظلم يندى لها منا الجبين فنارها تتسعر ماكنت احسبني أعيش لكي أري بنت الجزيرة بالمبادئ تسخر تسعي الي كشف الحجاب كأنها في أمة سلطانها
جميل جمالكلام سعاد الشمري مبني على علم حديث ما جابت شي من راسها فاتقوا الله ولا تقذفوها بألفاض خادشة
فوق هام السحبياجماعة هذي *** ولاعد حد يسمع كلامها وكل مرة تطلع بموضوع عشان تشاغب الله لايبلانا بما ابتلاها.
محمد الحربيهذا اخر الزمان البعض يتشدق ويلقبونه بناشط وهو الد الخصام فقط اردت ان اضيف حتى الملابس الداخليه تحجب الشمس والافضل نزعها لتصل الشمس الى الجسد وهذا مايرغب به اعداء المسلمين الى الله المشتكى
رولانرجع البيت نحصل العباية كانسه الشارع انا اقترح تكون العباية قصيرة لنصف الصاق تقيداً بالسنة
استغفر الله العظيمصنداحي ../ قال الله سبحانه : “قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم“ من غض بصره وحفِظ فرجه أنار الله قلبه
خالد الجعيداني لا اسف ان بنات بلدنا الذين عاشوا بارض الحرمين وعلى القيم والشيم والعادات المميزه ان يقولن هذا صدق الشاعر عبدالرحمن العشماوي اذ يقول( يا خادم البيتين اخشى ان راى)
فني مختبركثير من النساء اللي أجروا تحاليل للدم تبين ان لديهم نقص كبير من فيتامين "د" وهذا يؤكد نظرية الدكتورة سعاد الشمري
🎀💫ياسعاد -ماعندك الجرأة -انك تطرحين نظريتك -في وحده-من الصحف الغربيه-عشان يطالبون بتغيير-لبس الراهبات-كلهم بيتكسرون من الهشاشة-اقول مالت بعد مالت عليك
القناص2الطرفين على خلاف اماظلام دامس او فقد قيم مجتمعيه ليس لديهم حلول وسط ترقي الى احترام عقول مجتمع مرتبط بقيم وتاريخ أمه إسلامية توارى التنويريين من الجهتين وطلع ممن يضنون انهم يمثلون هم مجتمعي
المنزوي**** حنت للاضواء
عناد المفترستعليق مخالف
طرحك غير مناسبحسبي الله ونعم الوكيل
خالد الجعيدكذبت ورب الكعبة
ابو البراءهل توجد آية او حديث علو وجوب لبس اللون الاسود بالتحديد ! لماذا لا تكون العباءة بيضاء لون الصفاء والنقاء ورمز النظافة
بنت الوطنلا تحطين العباه شماعه الحريم مايبن يطلعن للشمس حفاظا على بشرتهن لا تسمر ومايبن يمشن اكلف ماعليها يوم تروح للمطبخ و.....وكل وقتها نوم وجلوس على الاكترونيات وهذا هو السبب بهشاشت العظام ياسعاد الشمري
عناد المفترسلاااا الا العبايه السودا هي مصدر الفتنة والنقاب و***ا
سعوديعلى فكرة تري العبايه لك وامثالك احسن تغطي اشياء واشياء ما يصلح حد يشوفها وانتي شوفي نفسك في البيت
🎀💫روحي ياطبيبة زمانك-واكدي نظريتك -للراهبات في بلاد الغرب-بما انك مثقفة جداً جداً جداً-ملمةبالطب-اقول مالت مالت مالت
عدد التعليقات:3043
ابن الوطنليش الأخونجيه تنام بنقابها
الراقيسؤال مهم ليش عندنا ايضا لعض الرجال مصابين بهشاشة العضام. الجواب من سعاد الشمري بسبب ان امهاتهم يلبسون عباءة سوداء
سعوديوافتخروجهو كلامكم للفاتيكان والبابا قولو لازم الرهبات الموجودات يارضكم المقدسه يتركن حجابهن المسيحي اتحداكم اما بنات الحرمين الشرفين مالكم شغل فيهن فهن في ارض مقدسه للمسلمين واللي مو عاجبه***
عدد التعليقات:11325
إنسان منصفاي شخص ،،،مهما كان معتقده،،،يؤخذ من قوله ويرد،،،،،الا النبي محمد،،،،،فكلامه ملزم،،،،ولَم اجد ان نبينا ،،،، محمد،،،،صلى الله عليه وسلم،،،،الزم النساء،،،،،باللون الأسود ،،،،،إنما هو رأي لآخرين ،،،،
نرجستذكرت الخبر اللي يقول النساء اول ما يركبون الطائرة يرمون العبايات ههههه والله صادقين محد مقتنع فيها هي مجرد عادات قديمة توارثناها بالخطأ
القناص2عقلية الخوف وفوبيا التغير طغت على عقول البعض مماجعلهم يصرخون وكأنهم اوصيا على الناس من شدة خوفهم وآخرين انفتاحيين يخاف الناس انهم قدوه مقابلاتهم مع محطات فضائيه فعلا غير لايقه وتدعو للخوف ممايدعون له
🎀💫لا مو صحيح-ان الكل يأيدها-كل ماانطفى نورها -دورت شي يمس الحشمة -عشان تقعد في الصورة-أصلاً من زمان- وانت طايحة من العين -وطايحة من إطار الصورة-مايسمع كلامك ويقتنع فيه -إلا اللي على شاكلتك-الحمد لله
صنداحياتركونا من كلامها × ايش رأيكم في عيونها أليست حلووه ♡ ● أليس كذاااالك ■😃😃😃😃
طبيبةنعم انا كطبيبة انصح بعدم لبس الأسود خاصة بالجو والطقس الحار لانه يمتص الحرارة وليس الأشعة المفيدة للإنسان
عدد التعليقات:11325
إنسان منصفالحشمه مطلوبه،،،،ولكن ليس لدرجه،،،،ان تكون على ماهي عليه،،،،،فكو شوي،،،،خلوا ناقصات العقل،،،،يتهوو ،،،،مسكينات اجتمع نقصان العقل والدين والأكسجين ،،،،علشان كذا يهربن الى كوريا وفرنسا،،،،خخخخخخخخخ
طلالاصلا هالوقت نادراً ماتجي وحدة تشتري عباية سوداء كل البنات طايحين بالموضة الجديدة العبايات الملونة
سعودي💚🇸🇦💚وافتخراللي بعدة معرفات معروف يقول ترك العبايه وجه كلامك للعراق وايران مالكم ومال بلاد الحرمين قبلةالمسلمين لاجل تقول لمليار ونص مسلم شوفو بنات الحريم بدون حجاب تعالو حجو باللبس القصير ام تقول اتركو الاسلام
حامض حلوكلام سعاد عين العقل اللون الأسود يجيب الهم والاكتئاب قبل هشاشة العظام
عدد التعليقات:11325
إنسان منصفانا اخشى ان ناقصات العقل،،،،لو ترك اللون الأسود ،،،،،سيلبسون عبايه زرقاء للهلاليات،،،،وحمراااء الاتحاديات ،،،،وخضرااااء للاهلاويات،،،، وصفراااااء للنصراويات،،،،خخخخخخخخ
عدد التعليقات:3648
ولدالشيوخلحد يصدق يا بنات.. هذي تبي تغير الكون لو حصل. الحمد لله والشكر..
عدد التعليقات:3043
ابن الوطنما فيه تمديد للأجازة
ام الفهودطيب والامريكيات اللذي ينتشر عندهم هذا المرض والذين يناقشون هذه القضية دائماً بل يعتبر فحص هذا الداء إلزامي بعد سن معين هل يلبسون عبايات ولا يمشون ؟ ام ان المرض ***
عدد التعليقات:11325
إنسان منصفيجب ان نعلم،،،،ان العادات ،،،،ليست عبادات،،،،بل هي مجرد تعود،،،،على شي من الماضي،،،،لم يدل عليه كلام سيد المرسلين
مروانتعليق ١٥٩ ما ايدها الا انت وامثالك ما ايدها الا من هم على شاكلتك وشاكتلها
عدد التعليقات:11325
إنسان منصفانا رأيي،،،ان الحشمه ليست مقصورة على الون العبايه واللون الأسود ،،،،الا اذا فيه نص صريح قطعي الدلاله من القران والسنه،،،،،اما اتباع كلام الشيوخ المقدسين بلا نص صريح،،،،فهو تخلف،،،،هذا رايي،،،،،وكفى
ابوعلي 990اظن انها تقصد يوما عالميا ***
عدد التعليقات:3648
ولدالشيوخصدق او لا تصدق..
القناص2خوف الناس من حلول يسوقها كل طرف على حسب عقيتله ورغبته وتخويف الناس منها مماجعل البعض خائف لايبدي رغبته في مايضنه واقع يجب ادراك الوقت وحتمية وضع وسن قوانين جديده للمرحله والعيش ضمن العالم وتقدمه
كريماعتز وافتخر كسعودي بأن لدينا نساء بهذا الفكر والجرأة كالدكتورة سعاد 👍😘
وتينيجب ان يكون هناك يوم عالمي لترك العباية جانباً ونتمتع بالحياة والأكسجين والحركة
[email protected]1: هذه المرأة ليست اكاديميه ولاتحمل الا درجة البكالوريوس 2: ليس لها أي تمثيل او صفه وانما **** 3: تفكيرها رجعي لذلك لايعتد به 4:هي ***
خالداعتقد اغلب الردود مؤيدة لرأي الدكتورة سعاد /// هذا يكفي
بنت الوطناظم صوتي لصوت سعاد الله يعطيها الصحة والعافية
القناص2سعاد تقول العبايه تحجب الشمس مما يجعل المراءه تصاب بهشاشة العظام هذا التيار اللبرالي التيار الثاني قال ان قيادة المراءه للسياره تضر المبايض ولها أثر على الأنجاب هولاء هم سبب حقيقي في عدم ايجاد الحلول
تعيسالعباية السوداء تقاليد قديمة يجب تغيير اللون لألوان فرح كالوردي والبنفسجي
ندىالعباية بالجو الحار كننا داخل مايكرويف
مهاصادقة بنت شمر اللون الأسود يجيب أمراض وحر ويسبب تعرق وجفاف وضربات شمس لانه يمتص الحرارة في الحر ويعرضنا لهشاشة العظام
الحربيهنصحيه لك أرجعي إلى ربك.. كلامك طبعاً لايؤثر فينا، والعباءه ستر وحشمه للمرأه ورضا لرب قبل كل شيء.وبالنسبه لي سأظل بعباءتي حتى الموت.
برق مصر((((((( اعـــــــــــــــزف ... اعـــــــــــــــزف ...اعـــــــــــــــزف )))))
عدد التعليقات:3043
ابن الوطنناخذ راي دلمى اقصد ريما
غليصاقصد ..لا اكثر
شر البلية مايضحكاولا في الصوره انتِ لابسه عباية سوداء 😀 ثانيا الحمد لله تصريحك بين لنا مدى تعلق الناس بالحشمة وبدينهم الكل ضد كلامك .. وباذن الله ربي يجعل كيدكم في نحوركم .. شكرا للمرصد ❤️
عدد التعليقات:3043
ابن الوطننعم صدقتي العباه والنقاب و القفاز هي السبب الرئيسي لجميع الأمراض
فريدة شوقياقترح نلبس عباية نفس قماش الشماغ او الرجال يلبسون غتره سوداء علشان تصكهم الشمس ويعرفون ويش يسوي اللون الأسود
الله اكبرالهشاشه في ***
زيادسعاد ماقالت اتركوا العباءة هي قالت غيروا لونها من الأسود الى ألوان غير اللون الأسود
عدد التعليقات:3043
ابن الوطنحي و الله هالطله ربي يسعدك يا سعاد انتي قدوة السعوديات //// ***الله الأخونجيه اعداء الحياه
مروانياجماعة الخير لا تحطوا عقلكم معها ذي مسكينه الزمن مشى وهي عباية ما عبايه
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرالمعلقين باوعو وياي على كيفكم المسيحيات الراهبات بالدول الاوروبيه والعربيه يلبسن اسود انا شايفهم والطب متقدم عندهم ولا عندهم شمس حارقه مافيه طبيب او عالم قال هشاشه ،، لازم سعاد تسجل براءة اختراع هههه
يالطيفسعاد الدين لم يضعف ***
نوخذه***.. واعطوها مساحه للتحدث
لفته إنسانيةيجب عالآباء والآزوآج والإخوآن والآبناء الحرص والإهتمآم بصحة نسآئهم وآمهآتهم وزوجآتهم وآخوآتهم وبنآتهم آخرجوهم وخذوهم في نزهه بريّـه آو بحرّيّـه وشجعوهم عالمشي وآمشوا معهم لآ تحرموهم من النزهه والمشي🚶🏻🏃🏻
الهاشمي*** طيب لو كملتي حتى لبسهم تحت العباءة يسبب هشاشه عظام
اشكلكان الوفا طبعي ترى انتي زرعتيه وشلون ما اوفي وانتي كل الوفا لي انتي زرعتي وانتي اللي جنيتيه وانا جنيت احساسك اللي بقالي
ام بدرطيب ياسعاد الرجال والاطفال وش سبب بهشاشه العظام عندهم اذا الحريم بسبب العباة السودا
يالطيفطيب اتحداك تحدي تمشين بدون عباءه عندنا ولو بعد خمسين سنه
ابو شوقوالله اني خابر الهشاشة وينهي
دنْيَـاغَـريبَـه للأَسَـفْيالله صباح خير-خلينا الشمس لج ولشكالك وديم تشوف الحلوه عليها ذبان لكن الحلوه المغلفه مصيونه من الذباب وغيره عاد افهموها
عدد التعليقات:5806
المنتصر باللهسعاد الشمري وش البديل قولي امشن بدون عبايه والثوب فوق الركبه هذا من تسعين على تحقيقه صحيح ***
AMS.fالاخونجية ودعاةالفتة لا يتكلمون الا عن حجابالمرأة . اما االباقي من معاصي وكبائر . فلا احد يتكلم .
عبدالرحمن الشهرياقول *** من اين جبتي المعلومة هذي .اللي تتقي الله بيكفيها الله شر الامراض واما انت فانا متأكد انك يوم بتطلعي ***تقولين لازم نتعرض للشمس علشان فتامين د
الخبر الصحيحالله يشغلك في نفسك يا سعاد وليس لك من اسمك نصيب ما دمر مجتمعنا الا ناشطه اكاديميه روائي وروائيه وكويتب وكويتيبيه وكلهم يضربون في قيَم وثوابت الدين والمجتمع
يالطيفانتم محميات مهما قلتم فقولو ميحلو لكم لو كنتم تم عقابكم اول طولوع لكم عن الجادة كامن م تمديتم واخاف تقولون التنورة الطويله تسبب كحه وحكة باليد
برق مصر((((((( عـــــــــــــــاجل ..فخر المرأة السعودية ....سفر الوجه ... دين_دنيا _دون غطاء ... للحرائر )))))
اشكلمشتاقٌ للشراب للعقل يسرح في دنيا السراب لمغازلة عيني حبيبتي لتحسس عوالي الهضاب للشعر الكستنائي مهدلاً على وجهٍ يأسر ألألباب
جنوبية..🌻🌻طيب وايش الي تبغيه ذحين نخرج من دونها ولاكيف في مقولة تقول سكتا دهرا ونطقا كفرا العباية مارح نخليها جداتنا من زمان يلبسونها على رأسهم ماجاهم هشاشة عظام ولا هشاشة مخ
العمقهشاشة الحجاب اخطر من هشاشة العظام
سعد الدوسريعلميا،،،هذا الكلام خاطئ،،،لأن اللون الأسود،،،والملابس الملونه،،،بشكل عام تمتص الحراره،،،ولهذا تلبس في فصل الشتاء،،،أما الملابس البيضاء،،،فتعكس الحراره،،،وضوء الشمس،،،ولذلك تلبس في فصل الصيف...
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرلو حذرت من الشمس الحارقه بالصيف وقالت يامسلمات ستركن ودينكن العباة وثانيا لاجل يتغطى الصدر والرقبه والوجه عن الشمس لاجل توفرون ثمن المساحيق واصباغ الشعر الحمراء والصفراء التي تسبب السرطان كان افضل لها
سعد الدوسريعلميا،،،هذا الكلام خاطئ،،،لأن اللون الأسود،،،والملابس الملونه،،،بشكل عام تمتص الحراره،،،ولهذا تلبس في فصل الشتاء،،،أما الملابس البيضاء،،،فتعكس الحراره،،،وضوء الشمس،،،ولذلك تلبس في فصل الصيف...
سميرةيتبع .. والعباية محنا تاركينها زينة وستر للمرأة واشعة الشمس عندنا مو مقصرة حتي الحديد تذوبه،،.تركي عنك الهرج وروحي لعبي بعيد احنا بلد محافظ ولا يمكن ان نستغني عن العباية وانا يوميا وخواتي نمشي رياضة
AMS.fاين انتم ايهاالدعاة عن الكباير المتشرة في المجتمع .لا نسمع لكم صوت الا عن كيف تلبس المرأة . موضوع حجاب المرأة فية خلاف بين الفقها على مر التاريخ .
عدد التعليقات:4377
العنيديارب نسألك بأسماءك الحسنى وبقوتك وبجبورتك ان تهلك اعداءك من اليبراليين والمنافقين والمرتدين واذناب الغرب مدعين التطور والحداثة ..اللهم عليك بهم
الصارمهشاشه العظام عند النساء في الغرب أكثر نسبه والرجال يعانون نقص الحديد لعدم التعرض لشمس ولكن السبب أن الشمس في السعوديه حارقه حتى في الشتاء.لكن حقيقة النشطاء السعوديين المدعومين من الغرب لمحاربة الإسلام
ابوسجىتغذوا زين يا أخواتنا وافتحوا النوافذ من 6صباحا حتى 7صباحا ثم إذهبن برعاية الله الى اعمالكن وعند المساء إفتحوا الشرفات لمدة نصف ساعة من 4.30مساءاً حتى الخامسة مساءاً.
عدد التعليقات:4377
العنيدياالله صباح خير !!
AMS.fكان الدينالاسلام لم ياتي الا من اجل لبس المرأة .اين الاخونجية الى ماعندهم سالفة الا حجاب النساء . عن الرشوة . والفساد .والقتل العمد الذي نتشر وصار مفخرة بين الناس .. غيرة من كباير الذنوب . الحجاب خلاف
قلم الخنبقة وتعدد المعرفاتشر البلية ما يضحك ! .. اصبحت العباءة وهي قطعة من القماش تحجب اشعة الشمس عن الجسم !؟ .. واراهن هذه المتعالمة التي اظهرت من الجهل اكثر مما يمكن ستره ان لدينا اشعة شمس اتحداها ان تجلس (5) دقائق متواصلة
سميرةاللحين العباية يا سعاد اهي سبب كل هالبلاوي الله يهديك اللحين المرأة اللي تستر نفسها تجيها كل البلاوي ،، شوفي هناك كثير من اشكال العبايات لا تسبب عائق لرياضة المرأة ولا يحزنون تري كل مبرراتكم ما تهمنا
غلاعن أم سلمه رضي الله عنها قالت : لما نزلت هذه الآية ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان .الصحابيات رضي الله عنهن لماذا لم يصبن بهشاشةثم ان الشريعة لاتأمربشيء فيه ضرر
اشكلايوه قلبى عليك التاع مايحتمل غيبتك ليله وعساه عساه مايرتاع عليك يانافل ٍ جيله لبيه يابو عيون وساع ماغيرك أحد ألبي له معذور لو صرت بك طماع من حبكم مالنا حيله
برق مصرعـــــــــــــــاجل ... (((( اصابة نحو ١٨٠٠ امرأة ... بهشاشه عظام ... واوضح المصدر ... السبب هي العباءة ))))
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرشاهدت بالتلفزيون يوم عاشوراء وغيره من اعيادهم بالعراق ١٨٠ يوم بالسنه كل العراقيات عباة سوداء ويمشن زي الخيول مابهن هشاشه ولا احد قال هشاشه ههههههههه غريبه ياسعاد وش تبين بالسعوديات تتكلمين عنهن هههههه
واحد من الناسالسلام عليكم صحيح أننا في آخر الزمان يتكلم عن أمور المسلمين ****الناس
غلاعن أم سلمه رضي الله عنها قالت : لما نزلت هذه الآية ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان .الصحابيات رضي الله عنهن لماذا لم يصبن بهشاشةثم ان الشريعة لاتأمربشيء فيه ضرر
عدد التعليقات:14905
هيفاء @قوولي قسسم 😂😂
اشكلحبيب عمري أتشتري قلبي و من يتصوّر؟ أتصحو السّماء و على مقلتيّ دمع تبخّر؟ يا روعتي يا دهشتي جاءني منه كتاب معطّر يقول أحبّك و مثلك حبّي و أكبر زاد اشتياقي و زاد حنيني أحبّك أكثر منك و منّي
سعوديا سعاد ... *** فداء ( كل إمرأة متحجبة ) الله يخرس لسانك
سعودي💚🇸🇦💚وافتخريوم غنى كاظم الساهر للبنات على البحر وهن يسبحن ويتشمسن قال نزلت عاى البحر تتشمس الحلوه ،، ثاني يوم مالك مطب الرجل على دجله والفرات كل وحده تبي تصير حلوه تطقها سبحانه وتتشمس زي الاوربيات ههههههههههه
محمددفيتامين د ناقص عند الجميع اطفال ونساء ورجال والاسباب تغذويه اي قلة شرب الحليب ومشتقاته والإسراف في المشروبات الغازية وعدم التعرض للشمس والمرأة لاتلبس العباءة داخل بيتها ارجعوا للمراجع العلمية الطبية
اجواءالعبايه ستر وحشمه ، ***
سعودي💚🇸🇦💚وافتخرتعليق 92 ابوسجى المطلوب خلع الحجاب وتجيبها انه خايفه على النساء من هشاشه العظام واللي يشرب الالبان والحليب وياكل الاجبان ماعليه خوف عظامه عظام فيل ،، مشكلتنا مع القادمون لبلاد الخير لايعرفون انها قبله
ابوسجىتعليق مخالف
اشكلعاتب الدمع في قاعات الشوق من فرط الحنين فدونك تأتي المساءات حافية فطوبى بماء القصيد وأنفاسك.. على منارة الذاكرة في مدارات البوح
اشكلقص القلب وأخضرّت الروح وفاحت بالعنبر والوجدان صار يلعب بصدر الامل وألأيد تكتب بيك الشعر توصفك بأحلى الوصايف يا غزال البراري يا أجمل زهر يا أرق أنسان
ابوسجىوماهو المطلوب يا الشمرية
اشكلا احد يضيء سِراج القصيدة إلا خيالَ عاشقٍ يُطارد حُلمه مع نجمة الّليل تَتمدد أظافر الشوق تَصفع وجه الفجر برياح الغربة تعبر حواجز الجنون و صقيع أخرس يملأُ شُرفات الروح يُسقطُ التوت من ربيع العمر
AMS.fتعليق مخالف
محب الوطناثلج صدري ردود اخواتي عليها وغيرتهن على دينهن وفضح اهداف الذين يريدون اخراج الملكه من عرشها مااقول الا الله يوفقكن ويحفظ لكن ماتردن ويدخلكن الجنه ويهدي ضال المسلمين ويرد كيد الكائدين
زائرهأنا غيرت من سنتين إلى اللون البيج
حسبنا الله ونعم الوكيلوالله ياسعاد لو كان هناك من يحاسبك من البشر ماتفوهتي بمثل هذا الكلام الذي يسي لشرع الله ولكن حسابك عند من لايظلم عنده احد
سعودي💚🇸🇦💚وافتخراللي يتغذى زين واكله صحي مثل الباتشا والقيمر فيه كالسيوم كل يوم علبه كافي وبالبيت بالحوش يتشمس او تحت شباك يكون تمام والعباءه بالشارع لستر وتحمي من الشمس لاجل لايحترق الوجه والصدر وتضطر للمساحيق
العسيريالليبرالي دائما يستهبل فوزارة الصحة تقول ان سبب هشاشة العظام نقص الكالسيوم والليبرالي يقول السبب لبس الكالسيون
ماجد الجهنيم أقول غير ي صبر الارض
( ريما Rima )🍎لو تحطين على جسمك شراع راح تدخله الحرارة
الله فوووقتعليق مخالف
الخالدياخس يا انشتاين او نيتون خلك في اللبتون ياجميل
الورداكره ذي مووووووت
ابوشيخهشكرا على التوضيح يا سعاد الشمري بأن هشاشة العظام سببها العباية -*******
سعوديوافتخرايش تحتشي يابه الله يساعدك شنو هشاشه وما هشاشه يابه النسوان بالبييت بدون عباه وبالحوش والعباة تلبسها ساعتين او ثلاث بالشارع على تستر صدرها ورقبتها وتحميها من حرق الشمس ،،
( ريما Rima )🍎نقص الكالسيوم ليس فقط الحليب أيضا منتجات الألبان والخضروات الورقية والمأكولات البحرية فاصولياء مجففة عصير برتقال وخبز.. 👈من قوقل
أبو مصلفح الرياضوالله والنعم صراحة السلام عليكم حبايب قلبي السعوديين
جيهانعادي كلام علمي يفضل استبدال لون العبايه بالاوان فاتحه رمادي درجات بني ازرق -ترا مايضر المهم عدم خلع العبايه الي هي ستر-ثم الستر مش باللون الاسود فقط
رازان سعوداللي مقتنع برايها وعاجبه كلامها عساه على القوة يمشي ممشاها وربي يعينه
سعوديوافتخراللي يسبب سرطان اهم من هشاشةالعظام الصبغه الحمراء او الصفراء مواد تسبب سرطان بالراس والمساحيق والكحل حذرو منها الاطباء سراطانات وحفر بالوجه،، ***
( ريما Rima )🍎من خلقتنا وحنا نعرف بإن الهشاشة بسبب نقص الكالسيوم ليه ماذكر ❗
رازان سعودماحد أخذ رايك عليك بنفسك ولا لك شغل بغيرك نعرف اللي ينفعنا من اللي يضرنا ربي يشفيك ولا يبلانا
ابوشيخهالان سندخل التجنيد ونحرر هذه البلاد من عنده فكر انحرافي وانحطاطي - وقريبا ان شاء الله سيرون التجنيد بأم عيونهم بأذن الله
الله يصلح الحاليا سعاد ليتك تهتمين بحقوق المطلقات والارامل والعوانس والمعلقات والمعضولات والمعنفات والمعلمات والمغتربات والمبتعثات والطبيبات والممرضات والعاطلات والخريجات والفقيرات والسجينات وربات المنازل احسن لك
منصفياجماعه كلام للاستفزاز لا تخرجكم عن طوركم ***
محمد العمرياللون الاسود يجذب ضوء الشمس*** وبالتالي يستفيد الجسم من ضوء الشمس اذا علمنا ان اهم علاج لهشاشة العضام هو ضوء الشمس لكنه الجهل والتخلف
💎🎀سُندُسأيوه نعم اديلووو👋👋 قالوها الرياجيل مايفل الحريم إلا الحريم "ريما" أستلمت سوسو وأنا من شوي أستلمت زوزو وأنتم معاشر الرياجيل خليكم ف المدرج ع الصامت😐 🤗😜😂
تركي2وبعدين اذا عشان اللون الأسود غيري الي ابيض. وبعدين كم ساعة باليوم تلبس العباية برا. الغالب عندهم أحواش بالبيوت محد يطّلع ولو طلع ما فية فايده للسبب الي ذكرت
أسماءكلامها صحيح 100% من ناحية طبيه
تركي2كلام غير صحيح كنت في أمريكا سويت فحص فيتامين د ناقص ويقول الدكتور ان العرب كذا زي الآتيتين والأفارقة بامريكا اذا كانت البشره داكنه ما تمتص زي البيض الأمريكان لو تفسخ كل ملابسك بالشمس
( ريما Rima )🍎انتم يالعلمانيين وليبراليين اذا صلت الناس بالمساجد وإذا الحريم لبسن عباءة قالوا رياء انتم تكذبون تبون ماحد يصلي بالمسجد ولا أحد يلبس عباءة هذا الصدق
( ريما Rima )🍎حتى إذا كنا بالبر نتغطى بعباءه لأنها رهيفة والشمس تاكل الجلد من حرارتها ونصير تحت ظل طلحة🌳 أو تحت ظل سيارة 🚗 نهرب من الحرارة حتى لو بردنا □وسعاد قالت ماتمتصها الحرارة ❗
مواطنهكلامها صحيح حتى الغير محجبه يلزموها بالحجاب رياء يعني الوحده تتحجب عشان ترضي الناس مو عن قناعه خاصه اتركو الخلق للخالق ياقووم
فهد العرمانيتعليق مخالف
فهد العرمانيهي شمرية حقيقية ولا من العراق، هي وين ساكنة، هي وش تبي بالضبط،**
( ريما Rima )🍎اصلا لو تتغطين وتنسدحين بالشمس أعوذ بالله تموتين من حرارتها وتهربين من الشمس الحرارة دخلت بالجسم فكيف العباءة السوداء الرهيفة تمنع دخول الشمس للجسم 😂
( ريما Rima )🍎هذه ماتمثل شمر تمثل نفسها _ياما تم القبض على إرهابيين من كل القبائل وأيضا العلمانيات من كل القبائل لكن يمثلون نفسهم
كارهه🌼🌸🍀كلامها صحيح🍀🌸🌼
( ريما Rima )🍎اكيد الرجل يصاب بهشاشة عظام وهو مايلبس عباءة سوداء 😂اللحين يقولون من اللبس الأسود أو من البشت 😂كل شيء يتوقع من العلماني البرالي 😤
💎🎀سُندُسي48 من المتعارف عليه أن أغلب النساء هوايتهن المفضلة التسكع ف الأسواق ولا مجتمعات ع القهوة والحلى وهات ي ثرثرة ع غير سنع غير كذا لاتدور .. قال ممشى خاص للنساء قال😂
( ريما Rima )🍎سعاد هل انتي أصبتي بهشاشة عظام من لبس العباءة على مدار السنين 😤
( ريما Rima )🍎ياسعاد وزارة الصحة قالت من ضمن الأسباب عدم التعرض لأشعة الشمس ماقالوا بسبب العباءة ❗
شجاعليس المقصود من مقالها الهشاشه ولكن المغزى هدم القيم والعادات والتقاليد ووصم ديننا . وهل من تتعرى وتتشمس على رمال الشواطئ سالمة من الهشاشه ام تراكي تعانين من هششاشه الخوف من الله وآمنه من عقابه
💎🎀سُندُسطيب غيري أنتِ الأول ي سوسو ونحن من ورائك .. صدعتي بي🤕بكلامك الغير منطقي هو أنا نأصة مدري الأقيها منك ولامن زوزو ولا من هذيك الثالثة اللي ماتتسماش😩😢
( ريما Rima )🍎لعلمك ياسعاد بالصيف والشتاء اللون الأسود يمتص الحرارة 🌞لو العباءة تظر كان بالصيف ضربتنا شمس وبالشتاء لو ماتمتص الحرارة وعلى قولتك يسبب هشاشة عظام كان كل البنوتات والبنات والحريم والعجائز اصيبن 😅
الصقر الجارحالآن ماشاء الله تشوف المرأة مثل الحصان اقصد مثل المهرة هههههههه ولا هشاشة عظام ولاهم يحزنون ياجعل الي تقول بسبب العباءه تصاب وقصدها الاساءه للدين ان تصاب بهشاشة العظام الخطيره
الجبيل الصناعيهايش رايك يا سوسو ان احنا الرجال نفصح الثياب والسراويل بعد عشان ما يجينا هشاشه العظام وناخذ فيتامين دال بعد!
( ريما Rima )🍎أيضا الشمس بالبيت بالسطح بالبر إذا مافيه ناس والمزرعة تمشي بدون عباءة ___ياسعاد دائم عباتك سوداء هل غيرتي لونها
💎🎀سُندُسي ( ريما Rima )🍎 أنتِ👍 والشئ هذا نعرفه مبطي لكن قلنا نعطيها جوها ونشوف النهاية معاها😂
شادينص الحريم يلبسو ملوون عادي واصلا مافي نص ديني قال لون اسود انما المذكور جلباب يعني حجاب ، ثاني شئ كلامها غلط وتدليس اذا همك تفسخي البنات خلك واضحه مو تدخلين الطب والمعلومات الصحيه في اكاذيبك
( ريما Rima )🍎إذا جاء الصيف تعذرو بحرارة الشمس قالو تمتصها العباءة وإذا جاء الشتاء تعذرو قالو العباءة تمنع حرارة الشمس😍😂
الصقر الجارحالذين في قلوبهم مرض من المنافقين والمنافقات يدورن اي شيء على الدين يجعلون فشلهم فيه ولا إحصائيات ولا شيء كله حقد ع الدين والله أعلم بما يكتمون .
( ريما Rima )🍎ههههههه اصلا اللون الأسود يجذب حرارة الشمس
منصورسؤال لسعاد الشمري اتمنا الإجابة الا يوجد مرض هشاشة العظام في الدول المتقدمة مثل أمريكا بريطانيا ألمانيا المرض في جميع الدول وليس متقصر على من يلبس العباية السوداء فهمتي ام لااتمنا الإجابة منها شخصيا
سيرايفواتعليق مخالف
صنداحيفي الدول التي فيها جسد المرأه لايستره شيء وتحت أشعة الشمس من صغرها حتى تشيب وعلى البحر بالبكيني مصاليخ. هناك فيه هشاشة عظام وتقلص في سمك عظم الهيكل والجمجمه. فلبس العباءة هنا ليس هو السبب
عبدالعزيز//محاولة جديده واوامر خارجيه ضمن مخطط كبير ضد هذه البلاد وشعبها وسيفشلون باذن الواحد الاحد
سُندُستعليق مخالف
.لن .طيب ياسوسو انا لست معا ولا ظد بس عندي ملاحظة انتي ما شاء الله رشيقة ويدك تقولي ساق روسبة انتي تمارسي الرياضة يا بعد حيي ؟
باديتحفظي بطاعة بالعبية السوداء في الدنيا تجدين الخير في الكفن الأبيض في الآخرة النصيحة لسعاد بعد حث النساء بما يغضب الله اما الأمراض فهي من الله هشاشة العظام او اي مرض ليس في من الملابس بلا مكتوب عليها
💎🎀سُندُسي21 عفواً متى عملت احصائية لنساء الدول الخليجية والعربية والإسلامية والغربية؟ وبعد تذهب لعملها مشياً وتعود مشياً🤔 حدث العاقل بما لايعقل فإن صدق فلاعقل له.
عبدالعزيز//يحاربون بناتنا باسم الديمقراطيه والحقوق يريدون افساد مجتمعنا هناك ناس تدفع وتستميت من اجل زرع الفتن رغم ان ديننا اعطاها مالم تجده سعاد حسبنا الله ونعم الوكيل
مامعاكمسو صور عالي في المشئ وحطوا حراس من صندوق البلدية الشباب فيهم خير عاطل وهذا حل. اما العباءات غيروا لونها
سُندُسالسبب وراء إصابة 80 % من السعوديات....) عفواً ي سوسو مُمكن سوعال؟ مين اللي عمل الإحصائية ومتى؟ وكيف؟*** ف قلتي لنفسك خليني أعمل لي شطحة عشان يتذكروني😂
الرياضه= صحه ورشاقهفي الدول الخليجية والعربية والإسلامية والغربية المراة تُمارس رياضة المشي والركض وتذهب لعملها مشياً على اقدامها وترجع من عملها مشياً على اقدامها تحت أشعة الشمس لذلك نراهم رشيقات واجسامهم جميلة متناسقة
مـ،ـاݛــےع الريحة ماتصدق تلقالها موضوع يالله حسن الخاتمه ليه لابستها طيب السواد يمتص الاشعة الابيض هو العاكسس***
اليوسيحسبنا الله ونعم الوكيل دعاة الفساد مهتمين بالمرأةالسعودية اكثر من اهتمامهم بأنفسهم بهدف اخراجها من بيتها رحم الله الامير نايف الذي قال ما يهمهم في المرأة هوتسهيل الوصول اليها لانها اهم فرد في المجتمع.
💎🎀سُندُسطيب ي سوسو ويش تقترحين لون العباية طال عمرك؟ ينفع لون العباية أزرق💙 والبرقع أبيض? ولا لون العباية أصفر💛 والبرقع أزرق💙
👒 سارونه 👒هشاشة العظام أفضل من هشاشة الدماغ ، اللهم عافنا مما ابتلاها به
محب الوطناللون الاسود والعباءه الواسعه تستر المسلمه واذا احتسبت الاجر فلن يضيع الله احتسابها الدنيا اختبار وسريعة الزوال فاصبرن ياخواتي المسلمات لهذا الاختبار وسوف تنالن الجنه بمشئية الله
أرزة 🌲 لبنانكل وحدة تسعى لتحريض النساء سموها ناشطة بعدين ليش ماتمارسي رياضة ببيتك ولا بدك كل وحدة تلبس بدلة رياضة وتؤل يلا أنا رايحة عالجيم الريجيم الحقيقي هو ريجيم👋 اﻷصابع
اليوسينسأل الله تعالى يحفظ نساءنا من كيد الكائدين وحسد الحاسدين دعاة الفساد اللهم من أراد بنسائنا سؤ اللهم اشغله بنفسه واجعل تدميره في تدبيره السبب في هشاشة العظام عدم الحركة والاعتماد على الخدم في المنزل.
متفرج بصمتلا حول ولاقوة الابالله الان اصبحت العباه سبب هشاشةالعظام .....خافوا الله الله تعالى يقول (ياايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين)
عبيد ولد الشيخ عليحي والله هاالعين
مـ،ـاݛــےتعليق مخالف
💎🎀سُندُسطيب ي سوسو اللي م تحب الحبيب قصدي الحي ليب ويش تعمل؟ ينفع تستبدله ب عصي ر البردقان🍉
عفاف اللحيانيصبرآ جميل وبالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من كل ذنب ! يأمرون بلمنكر وينهون عن المعروف
أرزة 🌲 لبنان“قلة النشاط البدني وعدم ممارسة الرياضة وعدم التعرض لأشعة الشمس”. لك شو دخل العباية اللي بيسمعا بيفكر لابسينا 24 ساعة
مشعل العتيبيخالف تعرف
بوسكندرتعليق مخالف
💎🎀سُندُسالعباءة السوداء السبب وراء إصابة 80 % من السعوديات .. أصبحنا وأصبح الملك لله خير ي سوسو ويش عندك؟ خيراً رأيتي وشراً كفيتي😌تعوذي من أخو مرة وأتفـ؟؟؟ عن يسارك ثلاث مرات.
صوت الحقصادقه الحجاب ماله لون محدد المهم يكون حجاب ساتر حتى لو كان لونه احمر المهم يغطي كل جسدها 👌🏽
جعفروش فيها العمامه السوداء ؟!
الحربي2324هل انت مصابه بهشاشة العظام***
سعود الحربيتعليق مخالف