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سعاد الشمري:العباءة السوداء السبب وراء إصابة 80 % من السعوديات بهشاشة العظام

17 نوفمبر, 2016 , 3:53 ص
سعاد الشمري:العباءة السوداء السبب وراء إصابة 80 % من السعوديات بهشاشة العظام
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صحيفة المرصد: أرجعت الناشطة الأكاديمية السعودية، سعاد الشمري، إصابة 80 % من السعوديات بهشاشة العظام، إلى حرمان المرأة من المشي الطبيعي والرياضة، إضافة إلى ارتداء النساء للعباءات ذات اللون الأسود والتي تحجب أشعة الشمس.

حديث “الشمري” يأتي منسجمًا مع تصريحات لناشطات سعوديات طالبن المرأة بخلع العباءات، نظرًا لمنع تلك العباءات أشعة الشمس، وكل ذلك بالتزامن مع انطلاق حملة صحية حكومية في مناطق عديدة بالمملكة تستهدف توعية النساء.

وفي تقرير لها، قالت وزارة الصحة السعودية، إن هناك عوامل تزيد من احتمالية الإصابة بمرض هشاشة العظام، من بينها “قلة النشاط البدني وعدم ممارسة الرياضة وعدم التعرض لأشعة الشمس”.

وقبل يومين، دعت الوزارة السعوديات للمشاركة في إحياء اليوم العالمي لمرض هشاشة العظام، مشددة على ضرورة تناول الحليب المدعم بفيتامين “د” إلى جانب التعرض لأشعة الشمس، وممارسة المشي والرياضة، بهدف تقوية العظام وتجنب الإصابة بالهشاشة.



تعليقات ( 239 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 239
    17 نوفمبر, 2016 , 8:14 ص

    ليبرالي

    89شرع المملكه القراءن واتباع سنة نبينا محمداً يطبق القراءن ويامرفي العدل ولوا على اقرب الناس اليه ومتعايش مع الاديان والمعتقدات وجاره يهودي وتعامل مع اليهودوفي هجرته للمدينة ماكان الحجاب موجود
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  2. 238
    17 نوفمبر, 2016 , 8:14 ص
    عدد التعليقات:215

    Xx5halidxX

    حطي اللوم على وزارة الاسكان اللي تعطي المواطن بيت مساحته 50 م ما فيه لا حوش ولا حديقه على طول من الباب الخارجي الى الباب الداخلي للمنزل !!!!
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  3. 237
    17 نوفمبر, 2016 , 8:07 ص

    دراسة علمية عموماً هشاشة العظام عند المرأة لها أسباب:1-التكوين العضلي ضعيف.2-الكروموسات الجينية للعضام أقل.3-اضطرابات النمو المصاحب للطمث والحمل والرضاعة بدون مكملات غذائية.4-ارتفاع هرمون الزقاقين.
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  4. 236
    17 نوفمبر, 2016 , 8:04 ص

    الحرفي

    النساء اذا رادة المشي والشمس اليوم كل بيت فيه حوش يمكن ان تحافظ على كل المقومات الصحيه ولكن افظل واحد ه الوقت الحاضر تقوم الساعه العاشره من تعدى عمرها خمسين عام ام ماعدى فمن الثاني عشر ومن غرفة النوم الى المطبخ والرز والدجاج جاهز للطبخ اذا ماعندها شغاله ( اما سعاد الشمري ) غلبت عليها الحضاره والسلام000
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  5. 235
    17 نوفمبر, 2016 , 8:01 ص

    مزارع من أرض الطيبين

    يادكتورة العظام المرأة المسلمة السعودية لاتحتاج نصائح من أحد العباه ستر لها وهي غالبا قليلة التعرض للي اشعت الشمس وانتم ياناشطون اتركوا عنكم المرأة المسلمة في حالها
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  6. 234
    17 نوفمبر, 2016 , 8:00 ص

    القناص2

    مع احترامي لراي كل شخص سعاد لاتمثل المراءه عندنا وهي اقرب الى ****مما يدور في المجتمع بين نساء لهن روية وقبول في المجتمع بمحاضرات وندوات علميه من واقع المجتمع وليس كلام مستهلك لظهور الإعلامي فقط
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  7. 233
    17 نوفمبر, 2016 , 8:00 ص

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    ياسعاد العبايه تلبس مؤقتا بالشارع انت ركزي على الجنز اللي كانه كيس ٥ كيلو رز داخل كيس ١٠ والعشره داخل كيس ٤٠ هذا يسبب هاشه عظام هههههههههههه
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  8. 232
    17 نوفمبر, 2016 , 7:57 ص

    تركي2

    طيب حتي الرجال عندنا ٩٠٪‏ عندهم نقص فيتامين د وهم ما يلبسون عباية سودا ولا حمرا؟
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  9. 231
    17 نوفمبر, 2016 , 7:56 ص

    معلومة خاطئة

    .. هناك نساء كثر يمارسنا الرياضةبحرية ضمن الضوابط الشرعية في النوادي او ممارسة المشي ...كما ان يكفي الانسان 5 دقائق يوميا للحصول على فائدة من اشعة الشمس ..حتى البيوت فيها شباك اعتقد .. واستر
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  10. 230
    17 نوفمبر, 2016 , 7:55 ص

    مرصداوي قديم

    اللهم عليك بها وبمن يعينها اللهم أرنا فيها عجائب قدرتك ..نعرفها جيداً ونعرف بلاويها .شيء بسيط جداً ينسف كلامها : الرجال عندنا يعانون من نقص فيتامين د وبشكل كبير هل نحن نرتدي العباءة مثلاً ؟
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  11. 229
    17 نوفمبر, 2016 , 7:53 ص

    سعودية وافتخر بالعباة الشرعية هي تدور حاجة عشان نزع الحجاب الله يرد كيدك في نحرك
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  12. 228
    17 نوفمبر, 2016 , 7:51 ص

    سعودي غيور

    اقول لا تعطونها اكبر من حجمها واللي تخاف ربها تلتزم بعباتها واللي عند رجال كذلك اما اللي زي بعض الناس ماعليه شرهه
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  13. 227
    17 نوفمبر, 2016 , 7:51 ص

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    جلباب الاندونيسيات وشرق اسيا ابيض االسودان ملون والدول الافريقيه اشكال وبلاد السند ايضا الوان والرهبات اسود وابيض وفي الخليج والعراق والشام وايران اسود لايهم اللون المهم جلباب ساتر والاسود حرير
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  14. 226
    17 نوفمبر, 2016 , 7:49 ص

    النكرة لاتُعرّف

    ****دائما تبحث عن الشهرة ولو بمعصية الله ومخالفة تعاليم الإسلام..!
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  15. 225
    17 نوفمبر, 2016 , 7:49 ص

    القناص2

    تمنيت مقارنه بين سعاد والدكتوره سهيله زين العابدين ولما تدعو له كل واحد منهم الهم المجتمعي يحمله من هو اهل له بصدق وأمانة ليس ظهور إعلامى يدعو للشك ويثير فتنه من ناس هم ابعد مايكون عن المجتمع وهمه
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  16. 224
    17 نوفمبر, 2016 , 7:46 ص

    مروان

    ٢١٤ عندكم على شاكلتها كثير يكفي انتي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  17. 223
    17 نوفمبر, 2016 , 7:45 ص

    حقوق

    طيب ليش سوداء و ليش ما تكون أي لون ثاني!! نطالب بحملة من أجل حماية المرأة و صحتها. اعطوا المرأة حقوقها.
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  18. 222
    17 نوفمبر, 2016 , 7:44 ص

    خليجية خذوها عليكم بالعافية
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  19. 221
    17 نوفمبر, 2016 , 7:43 ص

    🎀💫

    خليجيه -هههههه-لابعد وتقولين قد أيش -قولي وايد وايد-محظوظين -خذوها تكفون مانبيها -مستغنين
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  20. 220
    17 نوفمبر, 2016 , 7:43 ص

    غير مثقفه

    اولا اي قماش يحجب اشعة الشمس ****, والاشعه تختلف عن الحراره, وحتى لو خلعوا العبايات, باقي الجينز والتيشيرت اللي تلبسينه, فلازم تلبسين *** مثل الامريكيات عشان توصلك الاشعه كامله, ***أمتياز
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  21. 219
    17 نوفمبر, 2016 , 7:41 ص

    ماضر الراهبات اسود بأسود وبلادهم دايم غيم
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  22. 218
    17 نوفمبر, 2016 , 7:40 ص

    سعوديوافتخر

    ههههه اللي يبي الشمس على شان الكالسيوم الممتاز يمشي بالزلط بالقوايل يصير الكالسيوم يصب منه بللارض من كثره ولا داعي***لان تغطيتها تجيب هشاشه عظام ههههههههههه اما ماحد سبقك عليها ياسعاد هشاشه
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  23. 217
    17 نوفمبر, 2016 , 7:40 ص

    تهاني

    لا وألف لا للعباية السوداء رمز الحزن والموت
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  24. 216
    17 نوفمبر, 2016 , 7:38 ص

    ليبرالي

    سعاد تعتبر قدوه والعباءت والحجاب ليس في الشرع الي في الشرع الجلباب والخمارومن اجبرو النساء على التكمكم هم المتشددين حرموا السفور وحللو الاعكام العرفيه تعزز النبلاء وتدوس الضعفاء والفلوس حلال مهما تكون
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  25. 215
    17 نوفمبر, 2016 , 7:38 ص
    عدد التعليقات:3043

    ابن الوطن

    نطالب ب تعيين الدكتوره سعاد في مجلس الشوره
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  26. 214
    17 نوفمبر, 2016 , 7:38 ص

    خليجية

    يا حظكم يالسعوديين عندكم انسانة مثقفة واعية متحدثة ومتعلمة مثل سعاد قد ايش نغبطكم عليها ونتمنى يكون عندنا مثلها
    لا يعجبني(7) اعجبني(3)
  27. 213
    17 نوفمبر, 2016 , 7:38 ص

    انا سعودية ضد العلمانية

    *** مجتمع هو المجتمع العلماني هؤلاء عايشين في ضنك ووهم يريدون بشتى الطرق تحرر المراءة وتجريدها من عفة الإسلام وحشمته والتي قالته العلمانية سعاد **** يدل على استهداف المراءة المس
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  28. 212
    17 نوفمبر, 2016 , 7:36 ص

    وليد

    ماشاءالله عليها وجهها منور
    لا يعجبني(5) اعجبني(2)
  29. 211
    17 نوفمبر, 2016 , 7:35 ص

    امل

    وش رايك تقولين نلبس قصير بعد علشان الرجلين يطلعن لشمس «حسبي الله وهو نعم الوكيل »
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  30. 210
    17 نوفمبر, 2016 , 7:34 ص

    (منصف)

    حرام يطلق عليها (ناشطة اكاديمية)، ليس كل من بربر يسمى ناشط، أعيدوا تصنيف هؤلاء ***على المجتمع الباحثين عن الشهرة بأي وسيلة
    لا يعجبني(2) اعجبني(3)
  31. 209
    17 نوفمبر, 2016 , 7:34 ص

    ضمير حيّ

    معاك يا سعاد واصلي والقلب داعيلك
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  32. 208
    17 نوفمبر, 2016 , 7:34 ص

    الله يهديك وإلا يفكنا من شرك ماانت وصية علينا انت ما خليت شي مأساويته اذيتونا يابني علمان تتحملين ذنب كل وحدة
    لا يعجبني(2) اعجبني(1)
  33. 207
    17 نوفمبر, 2016 , 7:32 ص

    ناصر عبدالله

    ما زالت اغلب التعليقات مؤيدة للدكتورة سعاد
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  34. 206
    17 نوفمبر, 2016 , 7:31 ص

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    ماريد الا سعوديه بالعباية مخفيه هذه اغنيه لها اكثر من نص قرن والسعوديات يلبسن حجابهن والعيايه جلباب وخفيفه من حرير لان الحرير اسود الله خلقه والعنبر والشكولاته سوداء لاتاكليها ياسعاد لانها سوداءهههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  35. 205
    17 نوفمبر, 2016 , 7:31 ص

    خالد الجعيد

    نذر وربك بالمصائب تنذر وخطى علىدرب الهوى تتعثر فتن كليل مظلم يندى لها منا الجبين فنارها تتسعر ماكنت احسبني أعيش لكي أري بنت الجزيرة بالمبادئ تسخر تسعي الي كشف الحجاب كأنها في أمة سلطانها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 204
    17 نوفمبر, 2016 , 7:31 ص

    جميل جمال

    كلام سعاد الشمري مبني على علم حديث ما جابت شي من راسها فاتقوا الله ولا تقذفوها بألفاض خادشة
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  37. 203
    17 نوفمبر, 2016 , 7:29 ص

    فوق هام السحب

    ياجماعة هذي *** ولاعد حد يسمع كلامها وكل مرة تطلع بموضوع عشان تشاغب الله لايبلانا بما ابتلاها.
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  38. 202
    17 نوفمبر, 2016 , 7:29 ص

    محمد الحربي

    هذا اخر الزمان البعض يتشدق ويلقبونه بناشط وهو الد الخصام فقط اردت ان اضيف حتى الملابس الداخليه تحجب الشمس والافضل نزعها لتصل الشمس الى الجسد وهذا مايرغب به اعداء المسلمين الى الله المشتكى
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  39. 201
    17 نوفمبر, 2016 , 7:28 ص

    رولا

    نرجع البيت نحصل العباية كانسه الشارع انا اقترح تكون العباية قصيرة لنصف الصاق تقيداً بالسنة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  40. 200
    17 نوفمبر, 2016 , 7:27 ص

    استغفر الله العظيم

    صنداحي ../ قال الله سبحانه : “قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم“ من غض بصره وحفِظ فرجه أنار الله قلبه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 199
    17 نوفمبر, 2016 , 7:27 ص

    خالد الجعيد

    اني لا اسف ان بنات بلدنا الذين عاشوا بارض الحرمين وعلى القيم والشيم والعادات المميزه ان يقولن هذا صدق الشاعر عبدالرحمن العشماوي اذ يقول( يا خادم البيتين اخشى ان راى)
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  42. 198
    17 نوفمبر, 2016 , 7:26 ص

    فني مختبر

    كثير من النساء اللي أجروا تحاليل للدم تبين ان لديهم نقص كبير من فيتامين "د" وهذا يؤكد نظرية الدكتورة سعاد الشمري
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  43. 197
    17 نوفمبر, 2016 , 7:26 ص

    🎀💫

    ياسعاد -ماعندك الجرأة -انك تطرحين نظريتك -في وحده-من الصحف الغربيه-عشان يطالبون بتغيير-لبس الراهبات-كلهم بيتكسرون من الهشاشة-اقول مالت بعد مالت عليك
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  44. 196
    17 نوفمبر, 2016 , 7:26 ص

    القناص2

    الطرفين على خلاف اماظلام دامس او فقد قيم مجتمعيه ليس لديهم حلول وسط ترقي الى احترام عقول مجتمع مرتبط بقيم وتاريخ أمه إسلامية توارى التنويريين من الجهتين وطلع ممن يضنون انهم يمثلون هم مجتمعي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  45. 195
    17 نوفمبر, 2016 , 7:25 ص

    المنزوي

    **** حنت للاضواء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  46. 194
    17 نوفمبر, 2016 , 7:25 ص

    عناد المفترس

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  47. 193
    17 نوفمبر, 2016 , 7:24 ص

    طرحك غير مناسب

    حسبي الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  48. 192
    17 نوفمبر, 2016 , 7:23 ص

    خالد الجعيد

    كذبت ورب الكعبة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  49. 191
    17 نوفمبر, 2016 , 7:23 ص

    ابو البراء

    هل توجد آية او حديث علو وجوب لبس اللون الاسود بالتحديد ! لماذا لا تكون العباءة بيضاء لون الصفاء والنقاء ورمز النظافة
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  50. 190
    17 نوفمبر, 2016 , 7:22 ص

    بنت الوطن

    لا تحطين العباه شماعه الحريم مايبن يطلعن للشمس حفاظا على بشرتهن لا تسمر ومايبن يمشن اكلف ماعليها يوم تروح للمطبخ و.....وكل وقتها نوم وجلوس على الاكترونيات وهذا هو السبب بهشاشت العظام ياسعاد الشمري
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  51. 189
    17 نوفمبر, 2016 , 7:21 ص

    عناد المفترس

    لاااا الا العبايه السودا هي مصدر الفتنة والنقاب و***ا
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  52. 188
    17 نوفمبر, 2016 , 7:19 ص

    سعودي

    على فكرة تري العبايه لك وامثالك احسن تغطي اشياء واشياء ما يصلح حد يشوفها وانتي شوفي نفسك في البيت
    لا يعجبني(12) اعجبني(0)
  53. 187
    17 نوفمبر, 2016 , 7:18 ص

    🎀💫

    روحي ياطبيبة زمانك-واكدي نظريتك -للراهبات في بلاد الغرب-بما انك مثقفة جداً جداً جداً-ملمةبالطب-اقول مالت مالت مالت
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  54. 186
    17 نوفمبر, 2016 , 7:18 ص
    عدد التعليقات:3043

    ابن الوطن

    ليش الأخونجيه تنام بنقابها
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  55. 185
    17 نوفمبر, 2016 , 7:16 ص

    الراقي

    سؤال مهم ليش عندنا ايضا لعض الرجال مصابين بهشاشة العضام. الجواب من سعاد الشمري بسبب ان امهاتهم يلبسون عباءة سوداء
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  56. 184
    17 نوفمبر, 2016 , 7:15 ص

    سعوديوافتخر

    وجهو كلامكم للفاتيكان والبابا قولو لازم الرهبات الموجودات يارضكم المقدسه يتركن حجابهن المسيحي اتحداكم اما بنات الحرمين الشرفين مالكم شغل فيهن فهن في ارض مقدسه للمسلمين واللي مو عاجبه***
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  57. 183
    17 نوفمبر, 2016 , 7:15 ص
    عدد التعليقات:11325

    إنسان منصف

    اي شخص ،،،مهما كان معتقده،،،يؤخذ من قوله ويرد،،،،،الا النبي محمد،،،،،فكلامه ملزم،،،،ولَم اجد ان نبينا ،،،، محمد،،،،صلى الله عليه وسلم،،،،الزم النساء،،،،،باللون الأسود ،،،،،إنما هو رأي لآخرين ،،،،
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  58. 182
    17 نوفمبر, 2016 , 7:15 ص

    نرجس

    تذكرت الخبر اللي يقول النساء اول ما يركبون الطائرة يرمون العبايات ههههه والله صادقين محد مقتنع فيها هي مجرد عادات قديمة توارثناها بالخطأ
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  59. 181
    17 نوفمبر, 2016 , 7:14 ص

    القناص2

    عقلية الخوف وفوبيا التغير طغت على عقول البعض مماجعلهم يصرخون وكأنهم اوصيا على الناس من شدة خوفهم وآخرين انفتاحيين يخاف الناس انهم قدوه مقابلاتهم مع محطات فضائيه فعلا غير لايقه وتدعو للخوف ممايدعون له
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  60. 180
    17 نوفمبر, 2016 , 7:13 ص

    🎀💫

    لا مو صحيح-ان الكل يأيدها-كل ماانطفى نورها -دورت شي يمس الحشمة -عشان تقعد في الصورة-أصلاً من زمان- وانت طايحة من العين -وطايحة من إطار الصورة-مايسمع كلامك ويقتنع فيه -إلا اللي على شاكلتك-الحمد لله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  61. 179
    17 نوفمبر, 2016 , 7:13 ص

    صنداحي

    اتركونا من كلامها × ايش رأيكم في عيونها أليست حلووه ♡ ● أليس كذاااالك ■😃😃😃😃
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  62. 178
    17 نوفمبر, 2016 , 7:12 ص

    طبيبة

    نعم انا كطبيبة انصح بعدم لبس الأسود خاصة بالجو والطقس الحار لانه يمتص الحرارة وليس الأشعة المفيدة للإنسان
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  63. 177
    17 نوفمبر, 2016 , 7:11 ص
    عدد التعليقات:11325

    إنسان منصف

    الحشمه مطلوبه،،،،ولكن ليس لدرجه،،،،ان تكون على ماهي عليه،،،،،فكو شوي،،،،خلوا ناقصات العقل،،،،يتهوو ،،،،مسكينات اجتمع نقصان العقل والدين والأكسجين ،،،،علشان كذا يهربن الى كوريا وفرنسا،،،،خخخخخخخخخ
    لا يعجبني(4) اعجبني(2)
  64. 176
    17 نوفمبر, 2016 , 7:10 ص

    طلال

    اصلا هالوقت نادراً ماتجي وحدة تشتري عباية سوداء كل البنات طايحين بالموضة الجديدة العبايات الملونة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  65. 175
    17 نوفمبر, 2016 , 7:09 ص

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    اللي بعدة معرفات معروف يقول ترك العبايه وجه كلامك للعراق وايران مالكم ومال بلاد الحرمين قبلةالمسلمين لاجل تقول لمليار ونص مسلم شوفو بنات الحريم بدون حجاب تعالو حجو باللبس القصير ام تقول اتركو الاسلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  66. 174
    17 نوفمبر, 2016 , 7:08 ص

    حامض حلو

    كلام سعاد عين العقل اللون الأسود يجيب الهم والاكتئاب قبل هشاشة العظام
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  67. 173
    17 نوفمبر, 2016 , 7:07 ص
    عدد التعليقات:11325

    إنسان منصف

    انا اخشى ان ناقصات العقل،،،،لو ترك اللون الأسود ،،،،،سيلبسون عبايه زرقاء للهلاليات،،،،وحمراااء الاتحاديات ،،،،وخضرااااء للاهلاويات،،،، وصفراااااء للنصراويات،،،،خخخخخخخخ
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  68. 172
    17 نوفمبر, 2016 , 7:04 ص
    عدد التعليقات:3648

    ولدالشيوخ

    لحد يصدق يا بنات.. هذي تبي تغير الكون لو حصل. الحمد لله والشكر..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  69. 171
    17 نوفمبر, 2016 , 7:04 ص
    عدد التعليقات:3043

    ابن الوطن

    ما فيه تمديد للأجازة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  70. 170
    17 نوفمبر, 2016 , 7:03 ص

    النساء ناقصات دين وعقل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  71. 169
    17 نوفمبر, 2016 , 7:03 ص

    ام الفهود

    طيب والامريكيات اللذي ينتشر عندهم هذا المرض والذين يناقشون هذه القضية دائماً بل يعتبر فحص هذا الداء إلزامي بعد سن معين هل يلبسون عبايات ولا يمشون ؟ ام ان المرض ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  72. 168
    17 نوفمبر, 2016 , 7:03 ص
    عدد التعليقات:11325

    إنسان منصف

    يجب ان نعلم،،،،ان العادات ،،،،ليست عبادات،،،،بل هي مجرد تعود،،،،على شي من الماضي،،،،لم يدل عليه كلام سيد المرسلين
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  73. 167
    17 نوفمبر, 2016 , 7:03 ص

    مروان

    تعليق ١٥٩ ما ايدها الا انت وامثالك ما ايدها الا من هم على شاكلتك وشاكتلها
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  74. 166
    17 نوفمبر, 2016 , 7:01 ص
    عدد التعليقات:11325

    إنسان منصف

    انا رأيي،،،ان الحشمه ليست مقصورة على الون العبايه واللون الأسود ،،،،الا اذا فيه نص صريح قطعي الدلاله من القران والسنه،،،،،اما اتباع كلام الشيوخ المقدسين بلا نص صريح،،،،فهو تخلف،،،،هذا رايي،،،،،وكفى
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  75. 165
    17 نوفمبر, 2016 , 7:01 ص

    ابوعلي 990

    اظن انها تقصد يوما عالميا ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  76. 164
    17 نوفمبر, 2016 , 7:01 ص
    عدد التعليقات:3648

    ولدالشيوخ

    صدق او لا تصدق..
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  77. 163
    17 نوفمبر, 2016 , 7:00 ص

    القناص2

    خوف الناس من حلول يسوقها كل طرف على حسب عقيتله ورغبته وتخويف الناس منها مماجعل البعض خائف لايبدي رغبته في مايضنه واقع يجب ادراك الوقت وحتمية وضع وسن قوانين جديده للمرحله والعيش ضمن العالم وتقدمه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  78. 162
    17 نوفمبر, 2016 , 7:00 ص

    كريم

    اعتز وافتخر كسعودي بأن لدينا نساء بهذا الفكر والجرأة كالدكتورة سعاد 👍😘
    لا يعجبني(5) اعجبني(6)
  79. 161
    17 نوفمبر, 2016 , 6:57 ص

    وتين

    يجب ان يكون هناك يوم عالمي لترك العباية جانباً ونتمتع بالحياة والأكسجين والحركة
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  80. 160
    17 نوفمبر, 2016 , 6:56 ص

    [email protected]

    1: هذه المرأة ليست اكاديميه ولاتحمل الا درجة البكالوريوس 2: ليس لها أي تمثيل او صفه وانما **** 3: تفكيرها رجعي لذلك لايعتد به 4:هي ***
    لا يعجبني(3) اعجبني(1)
  81. 159
    17 نوفمبر, 2016 , 6:55 ص

    خالد

    اعتقد اغلب الردود مؤيدة لرأي الدكتورة سعاد /// هذا يكفي
    لا يعجبني(6) اعجبني(3)
  82. 158
    17 نوفمبر, 2016 , 6:53 ص

    المرأة ترتدي في الأصل لباس تحت العباءة. يعني كذا كذا ماراح توصل اشعة الشمس. وإذا خلعت العباءة يأتي من يقول لابد من تعرية جسدها أو أجزاء منه لكي يتعرض لأشعة الشمس.
    لا يعجبني(3) اعجبني(4)
  83. 157
    17 نوفمبر, 2016 , 6:52 ص

    بنت الوطن

    اظم صوتي لصوت سعاد الله يعطيها الصحة والعافية
    لا يعجبني(7) اعجبني(2)
  84. 156
    17 نوفمبر, 2016 , 6:51 ص

    القناص2

    سعاد تقول العبايه تحجب الشمس مما يجعل المراءه تصاب بهشاشة العظام هذا التيار اللبرالي التيار الثاني قال ان قيادة المراءه للسياره تضر المبايض ولها أثر على الأنجاب هولاء هم سبب حقيقي في عدم ايجاد الحلول
    لا يعجبني(3) اعجبني(2)
  85. 155
    17 نوفمبر, 2016 , 6:50 ص

    تعيس

    العباية السوداء تقاليد قديمة يجب تغيير اللون لألوان فرح كالوردي والبنفسجي
    لا يعجبني(4) اعجبني(3)
  86. 154
    17 نوفمبر, 2016 , 6:48 ص

    ندى

    العباية بالجو الحار كننا داخل مايكرويف
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  87. 153
    17 نوفمبر, 2016 , 6:46 ص

    مها

    صادقة بنت شمر اللون الأسود يجيب أمراض وحر ويسبب تعرق وجفاف وضربات شمس لانه يمتص الحرارة في الحر ويعرضنا لهشاشة العظام
    لا يعجبني(8) اعجبني(7)
  88. 152
    17 نوفمبر, 2016 , 6:46 ص

    الحربيه

    نصحيه لك أرجعي إلى ربك.. كلامك طبعاً لايؤثر فينا، والعباءه ستر وحشمه للمرأه ورضا لرب قبل كل شيء.وبالنسبه لي سأظل بعباءتي حتى الموت.
    لا يعجبني(0) اعجبني(11)
  89. 151
    17 نوفمبر, 2016 , 6:46 ص

    برق مصر

    ((((((( اعـــــــــــــــزف ... اعـــــــــــــــزف ...اعـــــــــــــــزف )))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  90. 150
    17 نوفمبر, 2016 , 6:46 ص
    عدد التعليقات:3043

    ابن الوطن

    ناخذ راي دلمى اقصد ريما
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  91. 149
    17 نوفمبر, 2016 , 6:46 ص

    غليص

    اقصد ..لا اكثر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  92. 148
    17 نوفمبر, 2016 , 6:44 ص

    شر البلية مايضحك

    اولا في الصوره انتِ لابسه عباية سوداء 😀 ثانيا الحمد لله تصريحك بين لنا مدى تعلق الناس بالحشمة وبدينهم الكل ضد كلامك .. وباذن الله ربي يجعل كيدكم في نحوركم .. شكرا للمرصد ❤️
    لا يعجبني(0) اعجبني(8)
  93. 147
    17 نوفمبر, 2016 , 6:44 ص
    عدد التعليقات:3043

    ابن الوطن

    نعم صدقتي العباه والنقاب و القفاز هي السبب الرئيسي لجميع الأمراض
    لا يعجبني(4) اعجبني(1)
  94. 146
    17 نوفمبر, 2016 , 6:43 ص

    فريدة شوقي

    اقترح نلبس عباية نفس قماش الشماغ او الرجال يلبسون غتره سوداء علشان تصكهم الشمس ويعرفون ويش يسوي اللون الأسود
    لا يعجبني(2) اعجبني(2)
  95. 145
    17 نوفمبر, 2016 , 6:43 ص

    الله اكبر

    الهشاشه في ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  96. 144
    17 نوفمبر, 2016 , 6:43 ص

    زياد

    سعاد ماقالت اتركوا العباءة هي قالت غيروا لونها من الأسود الى ألوان غير اللون الأسود
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)
  97. 143
    17 نوفمبر, 2016 , 6:41 ص
    عدد التعليقات:3043

    ابن الوطن

    حي و الله هالطله ربي يسعدك يا سعاد انتي قدوة السعوديات //// ***الله الأخونجيه اعداء الحياه
    لا يعجبني(5) اعجبني(0)
  98. 142
    17 نوفمبر, 2016 , 6:39 ص

    مروان

    ياجماعة الخير لا تحطوا عقلكم معها ذي مسكينه الزمن مشى وهي عباية ما عبايه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  99. 141
    17 نوفمبر, 2016 , 6:35 ص

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    المعلقين باوعو وياي على كيفكم المسيحيات الراهبات بالدول الاوروبيه والعربيه يلبسن اسود انا شايفهم والطب متقدم عندهم ولا عندهم شمس حارقه مافيه طبيب او عالم قال هشاشه ،، لازم سعاد تسجل براءة اختراع هههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  100. 140
    17 نوفمبر, 2016 , 6:35 ص

    يالطيف

    سعاد الدين لم يضعف ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  101. 139
    17 نوفمبر, 2016 , 6:35 ص

    نوخذه

    ***.. واعطوها مساحه للتحدث
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  102. 138
    17 نوفمبر, 2016 , 6:35 ص

    لفته إنسانية

    يجب عالآباء والآزوآج والإخوآن والآبناء الحرص والإهتمآم بصحة نسآئهم وآمهآتهم وزوجآتهم وآخوآتهم وبنآتهم آخرجوهم وخذوهم في نزهه بريّـه آو بحرّيّـه وشجعوهم عالمشي وآمشوا معهم لآ تحرموهم من النزهه والمشي🚶🏻🏃🏻
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  103. 137
    17 نوفمبر, 2016 , 6:33 ص

    الهاشمي

    *** طيب لو كملتي حتى لبسهم تحت العباءة يسبب هشاشه عظام
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  104. 136
    17 نوفمبر, 2016 , 6:33 ص

    اشكل

    كان الوفا طبعي ترى انتي زرعتيه وشلون ما اوفي وانتي كل الوفا لي انتي زرعتي وانتي اللي جنيتيه وانا جنيت احساسك اللي بقالي
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  105. 135
    17 نوفمبر, 2016 , 6:31 ص

    والملابس بلون العباة قصدك تمشي مفصخة وتضربها الشمس..!! ماهشهش عظامها الإ القعاد والبلادة وتشقلب الشحم ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  106. 134
    17 نوفمبر, 2016 , 6:30 ص

    ام بدر

    طيب ياسعاد الرجال والاطفال وش سبب بهشاشه العظام عندهم اذا الحريم بسبب العباة السودا
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  107. 133
    17 نوفمبر, 2016 , 6:30 ص

    يالطيف

    طيب اتحداك تحدي تمشين بدون عباءه عندنا ولو بعد خمسين سنه
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  108. 132
    17 نوفمبر, 2016 , 6:29 ص

    ابو شوق

    والله اني خابر الهشاشة وينهي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  109. 131
    17 نوفمبر, 2016 , 6:29 ص

    دنْيَـاغَـريبَـه للأَسَـفْ

    يالله صباح خير-خلينا الشمس لج ولشكالك وديم تشوف الحلوه عليها ذبان لكن الحلوه المغلفه مصيونه من الذباب وغيره عاد افهموها
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  110. 130
    17 نوفمبر, 2016 , 6:28 ص
    عدد التعليقات:5806

    المنتصر بالله

    سعاد الشمري وش البديل قولي امشن بدون عبايه والثوب فوق الركبه هذا من تسعين على تحقيقه صحيح ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  111. 129
    17 نوفمبر, 2016 , 6:27 ص

    AMS.f

    الاخونجية ودعاةالفتة لا يتكلمون الا عن حجابالمرأة . اما االباقي من معاصي وكبائر . فلا احد يتكلم .
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  112. 128
    17 نوفمبر, 2016 , 6:26 ص

    عبدالرحمن الشهري

    اقول *** من اين جبتي المعلومة هذي .اللي تتقي الله بيكفيها الله شر الامراض واما انت فانا متأكد انك يوم بتطلعي ***تقولين لازم نتعرض للشمس علشان فتامين د
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  113. 127
    17 نوفمبر, 2016 , 6:26 ص

    الخبر الصحيح

    الله يشغلك في نفسك يا سعاد وليس لك من اسمك نصيب ما دمر مجتمعنا الا ناشطه اكاديميه روائي وروائيه وكويتب وكويتيبيه وكلهم يضربون في قيَم وثوابت الدين والمجتمع
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  114. 126
    17 نوفمبر, 2016 , 6:26 ص

    يالطيف

    انتم محميات مهما قلتم فقولو ميحلو لكم لو كنتم تم عقابكم اول طولوع لكم عن الجادة كامن م تمديتم واخاف تقولون التنورة الطويله تسبب كحه وحكة باليد
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  115. 125
    17 نوفمبر, 2016 , 6:26 ص

    برق مصر

    ((((((( عـــــــــــــــاجل ..فخر المرأة السعودية ....سفر الوجه ... دين_دنيا _دون غطاء ... للحرائر )))))
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  116. 124
    17 نوفمبر, 2016 , 6:25 ص

    اشكل

    مشتاقٌ للشراب للعقل يسرح في دنيا السراب لمغازلة عيني حبيبتي لتحسس عوالي الهضاب للشعر الكستنائي مهدلاً على وجهٍ يأسر ألألباب
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  117. 123
    17 نوفمبر, 2016 , 6:25 ص

    جنوبية..🌻🌻

    طيب وايش الي تبغيه ذحين نخرج من دونها ولاكيف في مقولة تقول سكتا دهرا ونطقا كفرا العباية مارح نخليها جداتنا من زمان يلبسونها على رأسهم ماجاهم هشاشة عظام ولا هشاشة مخ
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  118. 122
    17 نوفمبر, 2016 , 6:25 ص

    العمق

    هشاشة الحجاب اخطر من هشاشة العظام
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  119. 121
    17 نوفمبر, 2016 , 6:25 ص

    سعد الدوسري

    علميا،،،هذا الكلام خاطئ،،،لأن اللون الأسود،،،والملابس الملونه،،،بشكل عام تمتص الحراره،،،ولهذا تلبس في فصل الشتاء،،،أما الملابس البيضاء،،،فتعكس الحراره،،،وضوء الشمس،،،ولذلك تلبس في فصل الصيف...
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  120. 120
    17 نوفمبر, 2016 , 6:25 ص

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    لو حذرت من الشمس الحارقه بالصيف وقالت يامسلمات ستركن ودينكن العباة وثانيا لاجل يتغطى الصدر والرقبه والوجه عن الشمس لاجل توفرون ثمن المساحيق واصباغ الشعر الحمراء والصفراء التي تسبب السرطان كان افضل لها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  121. 119
    17 نوفمبر, 2016 , 6:24 ص

    سعد الدوسري

    علميا،،،هذا الكلام خاطئ،،،لأن اللون الأسود،،،والملابس الملونه،،،بشكل عام تمتص الحراره،،،ولهذا تلبس في فصل الشتاء،،،أما الملابس البيضاء،،،فتعكس الحراره،،،وضوء الشمس،،،ولذلك تلبس في فصل الصيف...
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  122. 118
    17 نوفمبر, 2016 , 6:24 ص

    سميرة

    يتبع .. والعباية محنا تاركينها زينة وستر للمرأة واشعة الشمس عندنا مو مقصرة حتي الحديد تذوبه،،.تركي عنك الهرج وروحي لعبي بعيد احنا بلد محافظ ولا يمكن ان نستغني عن العباية وانا يوميا وخواتي نمشي رياضة
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  123. 117
    17 نوفمبر, 2016 , 6:23 ص

    AMS.f

    اين انتم ايهاالدعاة عن الكباير المتشرة في المجتمع .لا نسمع لكم صوت الا عن كيف تلبس المرأة . موضوع حجاب المرأة فية خلاف بين الفقها على مر التاريخ .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  124. 116
    17 نوفمبر, 2016 , 6:23 ص
    عدد التعليقات:4377

    العنيد

    يارب نسألك بأسماءك الحسنى وبقوتك وبجبورتك ان تهلك اعداءك من اليبراليين والمنافقين والمرتدين واذناب الغرب مدعين التطور والحداثة ..اللهم عليك بهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  125. 115
    17 نوفمبر, 2016 , 6:22 ص

    الصارم

    هشاشه العظام عند النساء في الغرب أكثر نسبه والرجال يعانون نقص الحديد لعدم التعرض لشمس ولكن السبب أن الشمس في السعوديه حارقه حتى في الشتاء.لكن حقيقة النشطاء السعوديين المدعومين من الغرب لمحاربة الإسلام
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  126. 114
    17 نوفمبر, 2016 , 6:21 ص

    ابوسجى

    تغذوا زين يا أخواتنا وافتحوا النوافذ من 6صباحا حتى 7صباحا ثم إذهبن برعاية الله الى اعمالكن وعند المساء إفتحوا الشرفات لمدة نصف ساعة من 4.30مساءاً حتى الخامسة مساءاً.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  127. 113
    17 نوفمبر, 2016 , 6:21 ص
    عدد التعليقات:4377

    العنيد

    ياالله صباح خير !!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  128. 112
    17 نوفمبر, 2016 , 6:21 ص

    AMS.f

    كان الدينالاسلام لم ياتي الا من اجل لبس المرأة .اين الاخونجية الى ماعندهم سالفة الا حجاب النساء . عن الرشوة . والفساد .والقتل العمد الذي نتشر وصار مفخرة بين الناس .. غيرة من كباير الذنوب . الحجاب خلاف
    لا يعجبني(1) اعجبني(7)
  129. 111
    17 نوفمبر, 2016 , 6:20 ص

    قلم الخنبقة وتعدد المعرفات

    شر البلية ما يضحك ! .. اصبحت العباءة وهي قطعة من القماش تحجب اشعة الشمس عن الجسم !؟ .. واراهن هذه المتعالمة التي اظهرت من الجهل اكثر مما يمكن ستره ان لدينا اشعة شمس اتحداها ان تجلس (5) دقائق متواصلة
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  130. 110
    17 نوفمبر, 2016 , 6:17 ص

    سميرة

    اللحين العباية يا سعاد اهي سبب كل هالبلاوي الله يهديك اللحين المرأة اللي تستر نفسها تجيها كل البلاوي ،، شوفي هناك كثير من اشكال العبايات لا تسبب عائق لرياضة المرأة ولا يحزنون تري كل مبرراتكم ما تهمنا
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  131. 109
    17 نوفمبر, 2016 , 6:15 ص

    غلا

    عن أم سلمه رضي الله عنها قالت : لما نزلت هذه الآية ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان .الصحابيات رضي الله عنهن لماذا لم يصبن بهشاشةثم ان الشريعة لاتأمربشيء فيه ضرر
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  132. 108
    17 نوفمبر, 2016 , 6:15 ص

    اشكل

    ايوه قلبى عليك التاع مايحتمل غيبتك ليله وعساه عساه مايرتاع عليك يانافل ٍ جيله لبيه يابو عيون وساع ماغيرك أحد ألبي له معذور لو صرت بك طماع من حبكم مالنا حيله
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  133. 107
    17 نوفمبر, 2016 , 6:15 ص

    برق مصر

    عـــــــــــــــاجل ... (((( اصابة نحو ١٨٠٠ امرأة ... بهشاشه عظام ... واوضح المصدر ... السبب هي العباءة ))))
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  134. 106
    17 نوفمبر, 2016 , 6:15 ص

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    شاهدت بالتلفزيون يوم عاشوراء وغيره من اعيادهم بالعراق ١٨٠ يوم بالسنه كل العراقيات عباة سوداء ويمشن زي الخيول مابهن هشاشه ولا احد قال هشاشه ههههههههه غريبه ياسعاد وش تبين بالسعوديات تتكلمين عنهن هههههه
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  135. 105
    17 نوفمبر, 2016 , 6:14 ص

    واحد من الناس

    السلام عليكم صحيح أننا في آخر الزمان يتكلم عن أمور المسلمين ****الناس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  136. 104
    17 نوفمبر, 2016 , 6:14 ص

    غلا

    عن أم سلمه رضي الله عنها قالت : لما نزلت هذه الآية ( يدنين عليهن من جلابيبهن ) خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان .الصحابيات رضي الله عنهن لماذا لم يصبن بهشاشةثم ان الشريعة لاتأمربشيء فيه ضرر
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  137. 103
    17 نوفمبر, 2016 , 6:14 ص
    عدد التعليقات:14905

    هيفاء @

    قوولي قسسم 😂😂
    لا يعجبني(1) اعجبني(4)
  138. 102
    17 نوفمبر, 2016 , 6:13 ص

    حليلك من عقلك والله ي عباتي مااخليها حتى لو جاتني الهشاشه. اهم شي رضى ربي وستر جسدي. خيبك. الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  139. 101
    17 نوفمبر, 2016 , 6:12 ص

    اشكل

    حبيب عمري أتشتري قلبي و من يتصوّر؟ أتصحو السّماء و على مقلتيّ دمع تبخّر؟ يا روعتي يا دهشتي جاءني منه كتاب معطّر يقول أحبّك و مثلك حبّي و أكبر زاد اشتياقي و زاد حنيني أحبّك أكثر منك و منّي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  140. 100
    17 نوفمبر, 2016 , 6:12 ص

    سعود

    يا سعاد ... *** فداء ( كل إمرأة متحجبة ) الله يخرس لسانك
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  141. 99
    17 نوفمبر, 2016 , 6:11 ص

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    يوم غنى كاظم الساهر للبنات على البحر وهن يسبحن ويتشمسن قال نزلت عاى البحر تتشمس الحلوه ،، ثاني يوم مالك مطب الرجل على دجله والفرات كل وحده تبي تصير حلوه تطقها سبحانه وتتشمس زي الاوربيات ههههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  142. 98
    17 نوفمبر, 2016 , 6:10 ص

    محمدد

    فيتامين د ناقص عند الجميع اطفال ونساء ورجال والاسباب تغذويه اي قلة شرب الحليب ومشتقاته والإسراف في المشروبات الغازية وعدم التعرض للشمس والمرأة لاتلبس العباءة داخل بيتها ارجعوا للمراجع العلمية الطبية
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  143. 97
    17 نوفمبر, 2016 , 6:09 ص

    اجواء

    العبايه ستر وحشمه ، ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  144. 96
    17 نوفمبر, 2016 , 6:04 ص

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    تعليق 92 ابوسجى المطلوب خلع الحجاب وتجيبها انه خايفه على النساء من هشاشه العظام واللي يشرب الالبان والحليب وياكل الاجبان ماعليه خوف عظامه عظام فيل ،، مشكلتنا مع القادمون لبلاد الخير لايعرفون انها قبله
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  145. 95
    17 نوفمبر, 2016 , 6:04 ص

    ابوسجى

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  146. 94
    17 نوفمبر, 2016 , 6:02 ص

    اشكل

    عاتب الدمع في قاعات الشوق من فرط الحنين فدونك تأتي المساءات حافية فطوبى بماء القصيد وأنفاسك.. على منارة الذاكرة في مدارات البوح
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  147. 93
    17 نوفمبر, 2016 , 6:01 ص

    اشكل

    قص القلب وأخضرّت الروح وفاحت بالعنبر والوجدان صار يلعب بصدر الامل وألأيد تكتب بيك الشعر توصفك بأحلى الوصايف يا غزال البراري يا أجمل زهر يا أرق أنسان
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  148. 92
    17 نوفمبر, 2016 , 5:59 ص

    ابوسجى

    وماهو المطلوب يا الشمرية
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  149. 91
    17 نوفمبر, 2016 , 5:58 ص

    اشكل

    ا احد يضيء سِراج القصيدة إلا خيالَ عاشقٍ يُطارد حُلمه مع نجمة الّليل تَتمدد أظافر الشوق تَصفع وجه الفجر برياح الغربة تعبر حواجز الجنون و صقيع أخرس يملأُ شُرفات الروح يُسقطُ التوت من ربيع العمر
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  150. 90
    17 نوفمبر, 2016 , 5:57 ص

    AMS.f

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  151. 89
    17 نوفمبر, 2016 , 5:56 ص

    محب الوطن

    اثلج صدري ردود اخواتي عليها وغيرتهن على دينهن وفضح اهداف الذين يريدون اخراج الملكه من عرشها مااقول الا الله يوفقكن ويحفظ لكن ماتردن ويدخلكن الجنه ويهدي ضال المسلمين ويرد كيد الكائدين
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  152. 88
    17 نوفمبر, 2016 , 5:51 ص

    زائره

    أنا غيرت من سنتين إلى اللون البيج
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  153. 87
    17 نوفمبر, 2016 , 5:47 ص

    حسبنا الله ونعم الوكيل

    والله ياسعاد لو كان هناك من يحاسبك من البشر ماتفوهتي بمثل هذا الكلام الذي يسي لشرع الله ولكن حسابك عند من لايظلم عنده احد
    لا يعجبني(4) اعجبني(7)
  154. 86
    17 نوفمبر, 2016 , 5:46 ص

    سعودي💚🇸🇦💚وافتخر

    اللي يتغذى زين واكله صحي مثل الباتشا والقيمر فيه كالسيوم كل يوم علبه كافي وبالبيت بالحوش يتشمس او تحت شباك يكون تمام والعباءه بالشارع لستر وتحمي من الشمس لاجل لايحترق الوجه والصدر وتضطر للمساحيق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  155. 85
    17 نوفمبر, 2016 , 5:45 ص

    العسيري

    الليبرالي دائما يستهبل فوزارة الصحة تقول ان سبب هشاشة العظام نقص الكالسيوم والليبرالي يقول السبب لبس الكالسيون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  156. 84
    17 نوفمبر, 2016 , 5:43 ص

    ماجد الجهني

    م أقول غير ي صبر الارض
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  157. 83
    17 نوفمبر, 2016 , 5:42 ص

    ( ريما Rima )🍎

    لو تحطين على جسمك شراع راح تدخله الحرارة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  158. 82
    17 نوفمبر, 2016 , 5:40 ص

    الله فوووق

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  159. 81
    17 نوفمبر, 2016 , 5:39 ص

    الخالدي

    اخس يا انشتاين او نيتون خلك في اللبتون ياجميل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  160. 80
    17 نوفمبر, 2016 , 5:34 ص

    الورد

    اكره ذي مووووووت
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  161. 79
    17 نوفمبر, 2016 , 5:32 ص

    ابوشيخه

    شكرا على التوضيح يا سعاد الشمري بأن هشاشة العظام سببها العباية -*******
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)
  162. 78
    17 نوفمبر, 2016 , 5:31 ص

    سعوديوافتخر

    ايش تحتشي يابه الله يساعدك شنو هشاشه وما هشاشه يابه النسوان بالبييت بدون عباه وبالحوش والعباة تلبسها ساعتين او ثلاث بالشارع على تستر صدرها ورقبتها وتحميها من حرق الشمس ،،
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  163. 77
    17 نوفمبر, 2016 , 5:31 ص

    ( ريما Rima )🍎

    نقص الكالسيوم ليس فقط الحليب أيضا منتجات الألبان والخضروات الورقية والمأكولات البحرية فاصولياء مجففة عصير برتقال وخبز.. 👈من قوقل
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  164. 76
    17 نوفمبر, 2016 , 5:30 ص

    أبو مصلفح الرياض

    والله والنعم صراحة السلام عليكم حبايب قلبي السعوديين
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  165. 75
    17 نوفمبر, 2016 , 5:30 ص

    جيهان

    عادي كلام علمي يفضل استبدال لون العبايه بالاوان فاتحه رمادي درجات بني ازرق -ترا مايضر المهم عدم خلع العبايه الي هي ستر-ثم الستر مش باللون الاسود فقط
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  166. 74
    17 نوفمبر, 2016 , 5:26 ص

    رازان سعود

    اللي مقتنع برايها وعاجبه كلامها عساه على القوة يمشي ممشاها وربي يعينه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  167. 73
    17 نوفمبر, 2016 , 5:25 ص

    سعوديوافتخر

    اللي يسبب سرطان اهم من هشاشةالعظام الصبغه الحمراء او الصفراء مواد تسبب سرطان بالراس والمساحيق والكحل حذرو منها الاطباء سراطانات وحفر بالوجه،، ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  168. 72
    17 نوفمبر, 2016 , 5:25 ص

    ( ريما Rima )🍎

    من خلقتنا وحنا نعرف بإن الهشاشة بسبب نقص الكالسيوم ليه ماذكر ❗
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  169. 71
    17 نوفمبر, 2016 , 5:23 ص

    رازان سعود

    ماحد أخذ رايك عليك بنفسك ولا لك شغل بغيرك نعرف اللي ينفعنا من اللي يضرنا ربي يشفيك ولا يبلانا
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  170. 70
    17 نوفمبر, 2016 , 5:22 ص

    ابوشيخه

    الان سندخل التجنيد ونحرر هذه البلاد من عنده فكر انحرافي وانحطاطي - وقريبا ان شاء الله سيرون التجنيد بأم عيونهم بأذن الله
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  171. 69
    17 نوفمبر, 2016 , 5:21 ص

    الله يصلح الحال

    يا سعاد ليتك تهتمين بحقوق المطلقات والارامل والعوانس والمعلقات والمعضولات والمعنفات والمعلمات والمغتربات والمبتعثات والطبيبات والممرضات والعاطلات والخريجات والفقيرات والسجينات وربات المنازل احسن لك
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  172. 68
    17 نوفمبر, 2016 , 5:20 ص

    منصف

    ياجماعه كلام للاستفزاز لا تخرجكم عن طوركم ***
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  173. 67
    17 نوفمبر, 2016 , 5:19 ص

    محمد العمري

    اللون الاسود يجذب ضوء الشمس*** وبالتالي يستفيد الجسم من ضوء الشمس اذا علمنا ان اهم علاج لهشاشة العضام هو ضوء الشمس لكنه الجهل والتخلف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  174. 66
    17 نوفمبر, 2016 , 5:18 ص

    💎🎀سُندُس

    أيوه نعم اديلووو👋👋 قالوها الرياجيل مايفل الحريم إلا الحريم "ريما" أستلمت سوسو وأنا من شوي أستلمت زوزو وأنتم معاشر الرياجيل خليكم ف المدرج ع الصامت😐 🤗😜😂
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  175. 65
    17 نوفمبر, 2016 , 5:15 ص

    تركي2

    وبعدين اذا عشان اللون الأسود غيري الي ابيض. وبعدين كم ساعة باليوم تلبس العباية برا. الغالب عندهم أحواش بالبيوت محد يطّلع ولو طلع ما فية فايده للسبب الي ذكرت
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  176. 64
    17 نوفمبر, 2016 , 5:15 ص

    أسماء

    كلامها صحيح 100% من ناحية طبيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  177. 63
    17 نوفمبر, 2016 , 5:13 ص

    تركي2

    كلام غير صحيح كنت في أمريكا سويت فحص فيتامين د ناقص ويقول الدكتور ان العرب كذا زي الآتيتين والأفارقة بامريكا اذا كانت البشره داكنه ما تمتص زي البيض الأمريكان لو تفسخ كل ملابسك بالشمس
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  178. 62
    17 نوفمبر, 2016 , 5:13 ص

    ( ريما Rima )🍎

    انتم يالعلمانيين وليبراليين اذا صلت الناس بالمساجد وإذا الحريم لبسن عباءة قالوا رياء انتم تكذبون تبون ماحد يصلي بالمسجد ولا أحد يلبس عباءة هذا الصدق
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  179. 61
    17 نوفمبر, 2016 , 5:10 ص

    ( ريما Rima )🍎

    حتى إذا كنا بالبر نتغطى بعباءه لأنها رهيفة والشمس تاكل الجلد من حرارتها ونصير تحت ظل طلحة🌳 أو تحت ظل سيارة 🚗 نهرب من الحرارة حتى لو بردنا □وسعاد قالت ماتمتصها الحرارة ❗
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  180. 60
    17 نوفمبر, 2016 , 5:08 ص

    مواطنه

    كلامها صحيح حتى الغير محجبه يلزموها بالحجاب رياء يعني الوحده تتحجب عشان ترضي الناس مو عن قناعه خاصه اتركو الخلق للخالق ياقووم
    لا يعجبني(3) اعجبني(3)
  181. 59
    17 نوفمبر, 2016 , 5:07 ص

    فهد العرماني

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  182. 58
    17 نوفمبر, 2016 , 5:05 ص

    فهد العرماني

    هي شمرية حقيقية ولا من العراق، هي وين ساكنة، هي وش تبي بالضبط،**
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  183. 57
    17 نوفمبر, 2016 , 5:05 ص

    ( ريما Rima )🍎 سعاد هل انتي أصبتي بهشاشة عظام من لبس العباءة على مدار السنين_ عنوبه هل انتي أنثى.. الأنثى لا تسأل مثل هذا السؤال لأنها تلبس عباءة سوداء اللون.. ***
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  184. 56
    17 نوفمبر, 2016 , 5:04 ص

    ( ريما Rima )🍎

    اصلا لو تتغطين وتنسدحين بالشمس أعوذ بالله تموتين من حرارتها وتهربين من الشمس الحرارة دخلت بالجسم فكيف العباءة السوداء الرهيفة تمنع دخول الشمس للجسم 😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  185. 55
    17 نوفمبر, 2016 , 5:01 ص

    ( ريما Rima )🍎

    هذه ماتمثل شمر تمثل نفسها _ياما تم القبض على إرهابيين من كل القبائل وأيضا العلمانيات من كل القبائل لكن يمثلون نفسهم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  186. 54
    17 نوفمبر, 2016 , 5:00 ص

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  187. 53
    17 نوفمبر, 2016 , 4:59 ص

    كارهه

    🌼🌸🍀كلامها صحيح🍀🌸🌼
    لا يعجبني(1) اعجبني(3)
  188. 52
    17 نوفمبر, 2016 , 4:58 ص

    ( ريما Rima )🍎

    اكيد الرجل يصاب بهشاشة عظام وهو مايلبس عباءة سوداء 😂اللحين يقولون من اللبس الأسود أو من البشت 😂كل شيء يتوقع من العلماني البرالي 😤
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  189. 51
    17 نوفمبر, 2016 , 4:57 ص

    💎🎀سُندُس

    ي48 من المتعارف عليه أن أغلب النساء هوايتهن المفضلة التسكع ف الأسواق ولا مجتمعات ع القهوة والحلى وهات ي ثرثرة ع غير سنع غير كذا لاتدور .. قال ممشى خاص للنساء قال😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  190. 50
    17 نوفمبر, 2016 , 4:56 ص

    اذا جاك الكلام من واحده تخلت عن الحجاب فأتركها تهذري.. اصلا لو كان مافيه أمر ملكي بلبس العباءة في الإعلام السعودي كافة.. كان طلعت بدون عباءة 😂😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  191. 49
    17 نوفمبر, 2016 , 4:52 ص

    العباءة السوداء السبب وراء إصابة 80 % من السعوديات بهشاشة العظام..غيروا الون ولا تبحثون عن الإستغناء عنها. كل يوم يطلع موضوع سياقة المرأة ومره الولايه والعباءة.نتمنى من ولاة الأمر ردع كل فاسد وفاسده
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  192. 48
    17 نوفمبر, 2016 , 4:50 ص

    المفروض ف كل منطقة يكون ف ممشى خاص للنساء مغلق حتى يمارسون المشي ع راحتهم بدال ماهم يتسكعون بالاسواق رايحات جايات فالافضل يفتحون لهم ف كل منطقة ومحافظة ممشى للنساء بالاضافة لرياضات اخرى تناسب النساء!
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  193. 47
    17 نوفمبر, 2016 , 4:49 ص

    ( ريما Rima )🍎

    سعاد هل انتي أصبتي بهشاشة عظام من لبس العباءة على مدار السنين 😤
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  194. 46
    17 نوفمبر, 2016 , 4:46 ص

    ( ريما Rima )🍎

    ياسعاد وزارة الصحة قالت من ضمن الأسباب عدم التعرض لأشعة الشمس ماقالوا بسبب العباءة ❗
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  195. 45
    17 نوفمبر, 2016 , 4:46 ص

    شجاع

    ليس المقصود من مقالها الهشاشه ولكن المغزى هدم القيم والعادات والتقاليد ووصم ديننا . وهل من تتعرى وتتشمس على رمال الشواطئ سالمة من الهشاشه ام تراكي تعانين من هششاشه الخوف من الله وآمنه من عقابه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  196. 44
    17 نوفمبر, 2016 , 4:45 ص

    💎🎀سُندُس

    طيب غيري أنتِ الأول ي سوسو ونحن من ورائك .. صدعتي بي🤕بكلامك الغير منطقي هو أنا نأصة مدري الأقيها منك ولامن زوزو ولا من هذيك الثالثة اللي ماتتسماش😩😢
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  197. 43
    17 نوفمبر, 2016 , 4:43 ص

    ( ريما Rima )🍎

    لعلمك ياسعاد بالصيف والشتاء اللون الأسود يمتص الحرارة 🌞لو العباءة تظر كان بالصيف ضربتنا شمس وبالشتاء لو ماتمتص الحرارة وعلى قولتك يسبب هشاشة عظام كان كل البنوتات والبنات والحريم والعجائز اصيبن 😅
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  198. 42
    17 نوفمبر, 2016 , 4:43 ص

    الصقر الجارح

    الآن ماشاء الله تشوف المرأة مثل الحصان اقصد مثل المهرة هههههههه ولا هشاشة عظام ولاهم يحزنون ياجعل الي تقول بسبب العباءه تصاب وقصدها الاساءه للدين ان تصاب بهشاشة العظام الخطيره
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  199. 41
    17 نوفمبر, 2016 , 4:42 ص

    الجبيل الصناعيه

    ايش رايك يا سوسو ان احنا الرجال نفصح الثياب والسراويل بعد عشان ما يجينا هشاشه العظام وناخذ فيتامين دال بعد!
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  200. 40
    17 نوفمبر, 2016 , 4:39 ص

    ( ريما Rima )🍎

    أيضا الشمس بالبيت بالسطح بالبر إذا مافيه ناس والمزرعة تمشي بدون عباءة ___ياسعاد دائم عباتك سوداء هل غيرتي لونها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  201. 39
    17 نوفمبر, 2016 , 4:39 ص

    💎🎀سُندُس

    ي ( ريما Rima )🍎 أنتِ👍 والشئ هذا نعرفه مبطي لكن قلنا نعطيها جوها ونشوف النهاية معاها😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  202. 38
    17 نوفمبر, 2016 , 4:38 ص

    شادي

    نص الحريم يلبسو ملوون عادي واصلا مافي نص ديني قال لون اسود انما المذكور جلباب يعني حجاب ، ثاني شئ كلامها غلط وتدليس اذا همك تفسخي البنات خلك واضحه مو تدخلين الطب والمعلومات الصحيه في اكاذيبك
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  203. 37
    17 نوفمبر, 2016 , 4:36 ص

    ( ريما Rima )🍎

    إذا جاء الصيف تعذرو بحرارة الشمس قالو تمتصها العباءة وإذا جاء الشتاء تعذرو قالو العباءة تمنع حرارة الشمس😍😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  204. 36
    17 نوفمبر, 2016 , 4:36 ص

    الصقر الجارح

    الذين في قلوبهم مرض من المنافقين والمنافقات يدورن اي شيء على الدين يجعلون فشلهم فيه ولا إحصائيات ولا شيء كله حقد ع الدين والله أعلم بما يكتمون .
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  205. 35
    17 نوفمبر, 2016 , 4:33 ص

    ( ريما Rima )🍎

    ههههههه اصلا اللون الأسود يجذب حرارة الشمس
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  206. 34
    17 نوفمبر, 2016 , 4:32 ص

    منصور

    سؤال لسعاد الشمري اتمنا الإجابة الا يوجد مرض هشاشة العظام في الدول المتقدمة مثل أمريكا بريطانيا ألمانيا المرض في جميع الدول وليس متقصر على من يلبس العباية السوداء فهمتي ام لااتمنا الإجابة منها شخصيا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  207. 33
    17 نوفمبر, 2016 , 4:32 ص

    سيرايفوا

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  208. 32
    17 نوفمبر, 2016 , 4:29 ص

    صنداحي

    في الدول التي فيها جسد المرأه لايستره شيء وتحت أشعة الشمس من صغرها حتى تشيب وعلى البحر بالبكيني مصاليخ. هناك فيه هشاشة عظام وتقلص في سمك عظم الهيكل والجمجمه. فلبس العباءة هنا ليس هو السبب
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  209. 31
    17 نوفمبر, 2016 , 4:28 ص

    عبدالعزيز//

    محاولة جديده واوامر خارجيه ضمن مخطط كبير ضد هذه البلاد وشعبها وسيفشلون باذن الواحد الاحد
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  210. 30
    17 نوفمبر, 2016 , 4:28 ص

    سُندُس

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  211. 29
    17 نوفمبر, 2016 , 4:28 ص

    .لن .

    طيب ياسوسو انا لست معا ولا ظد بس عندي ملاحظة انتي ما شاء الله رشيقة ويدك تقولي ساق روسبة انتي تمارسي الرياضة يا بعد حيي ؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  212. 28
    17 نوفمبر, 2016 , 4:27 ص

    بادي

    تحفظي بطاعة بالعبية السوداء في الدنيا تجدين الخير في الكفن الأبيض في الآخرة النصيحة لسعاد بعد حث النساء بما يغضب الله اما الأمراض فهي من الله هشاشة العظام او اي مرض ليس في من الملابس بلا مكتوب عليها
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  213. 27
    17 نوفمبر, 2016 , 4:26 ص

    يافتاح ياعليم يارزاق ياكريم
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  214. 26
    17 نوفمبر, 2016 , 4:26 ص

    💎🎀سُندُس

    ي21 عفواً متى عملت احصائية لنساء الدول الخليجية والعربية والإسلامية والغربية؟ وبعد تذهب لعملها مشياً وتعود مشياً🤔 حدث العاقل بما لايعقل فإن صدق فلاعقل له.
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  215. 25
    17 نوفمبر, 2016 , 4:26 ص

    عبدالعزيز//

    يحاربون بناتنا باسم الديمقراطيه والحقوق يريدون افساد مجتمعنا هناك ناس تدفع وتستميت من اجل زرع الفتن رغم ان ديننا اعطاها مالم تجده سعاد حسبنا الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  216. 24
    17 نوفمبر, 2016 , 4:25 ص

    مامعاكم

    سو صور عالي في المشئ وحطوا حراس من صندوق البلدية الشباب فيهم خير عاطل وهذا حل. اما العباءات غيروا لونها
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  217. 23
    17 نوفمبر, 2016 , 4:22 ص

    سُندُس

    السبب وراء إصابة 80 % من السعوديات....) عفواً ي سوسو مُمكن سوعال؟ مين اللي عمل الإحصائية ومتى؟ وكيف؟*** ف قلتي لنفسك خليني أعمل لي شطحة عشان يتذكروني😂
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  218. 22
    17 نوفمبر, 2016 , 4:20 ص

    الرياضه= صحه ورشاقه

    في الدول الخليجية والعربية والإسلامية والغربية المراة تُمارس رياضة المشي والركض وتذهب لعملها مشياً على اقدامها وترجع من عملها مشياً على اقدامها تحت أشعة الشمس لذلك نراهم رشيقات واجسامهم جميلة متناسقة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  219. 21
    17 نوفمبر, 2016 , 4:19 ص

    مـ،ـاݛــے

    ع الريحة ماتصدق تلقالها موضوع يالله حسن الخاتمه ليه لابستها طيب السواد يمتص الاشعة الابيض هو العاكسس***
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  220. 20
    17 نوفمبر, 2016 , 4:18 ص

    اليوسي

    حسبنا الله ونعم الوكيل دعاة الفساد مهتمين بالمرأةالسعودية اكثر من اهتمامهم بأنفسهم بهدف اخراجها من بيتها رحم الله الامير نايف الذي قال ما يهمهم في المرأة هوتسهيل الوصول اليها لانها اهم فرد في المجتمع.
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  221. 19
    17 نوفمبر, 2016 , 4:15 ص

    💎🎀سُندُس

    طيب ي سوسو ويش تقترحين لون العباية طال عمرك؟ ينفع لون العباية أزرق💙 والبرقع أبيض? ولا لون العباية أصفر💛 والبرقع أزرق💙
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  222. 18
    17 نوفمبر, 2016 , 4:15 ص

    👒 سارونه 👒

    هشاشة العظام أفضل من هشاشة الدماغ ، اللهم عافنا مما ابتلاها به
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  223. 17
    17 نوفمبر, 2016 , 4:15 ص

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  224. 16
    17 نوفمبر, 2016 , 4:14 ص

    محب الوطن

    اللون الاسود والعباءه الواسعه تستر المسلمه واذا احتسبت الاجر فلن يضيع الله احتسابها الدنيا اختبار وسريعة الزوال فاصبرن ياخواتي المسلمات لهذا الاختبار وسوف تنالن الجنه بمشئية الله
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  225. 15
    17 نوفمبر, 2016 , 4:12 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    كل وحدة تسعى لتحريض النساء سموها ناشطة بعدين ليش ماتمارسي رياضة ببيتك ولا بدك كل وحدة تلبس بدلة رياضة وتؤل يلا أنا رايحة عالجيم الريجيم الحقيقي هو ريجيم👋 اﻷصابع
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  226. 14
    17 نوفمبر, 2016 , 4:11 ص

    اليوسي

    نسأل الله تعالى يحفظ نساءنا من كيد الكائدين وحسد الحاسدين دعاة الفساد اللهم من أراد بنسائنا سؤ اللهم اشغله بنفسه واجعل تدميره في تدبيره السبب في هشاشة العظام عدم الحركة والاعتماد على الخدم في المنزل.
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  227. 13
    17 نوفمبر, 2016 , 4:10 ص

    متفرج بصمت

    لا حول ولاقوة الابالله الان اصبحت العباه سبب هشاشةالعظام .....خافوا الله الله تعالى يقول (ياايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى ان يعرفن فلا يؤذين)
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  228. 12
    17 نوفمبر, 2016 , 4:10 ص

    عبيد ولد الشيخ علي

    حي والله هاالعين
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  229. 11
    17 نوفمبر, 2016 , 4:09 ص

    مـ،ـاݛــے

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  230. 10
    17 نوفمبر, 2016 , 4:07 ص

    💎🎀سُندُس

    طيب ي سوسو اللي م تحب الحبيب قصدي الحي ليب ويش تعمل؟ ينفع تستبدله ب عصي ر البردقان🍉
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  231. 9
    17 نوفمبر, 2016 , 4:07 ص

    عفاف اللحياني

    صبرآ جميل وبالله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من كل ذنب ! يأمرون بلمنكر وينهون عن المعروف
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  232. 8
    17 نوفمبر, 2016 , 4:06 ص

    أرزة 🌲 لبنان

    “قلة النشاط البدني وعدم ممارسة الرياضة وعدم التعرض لأشعة الشمس”. لك شو دخل العباية اللي بيسمعا بيفكر لابسينا 24 ساعة
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  233. 7
    17 نوفمبر, 2016 , 4:06 ص

    مشعل العتيبي

    خالف تعرف
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  234. 6
    17 نوفمبر, 2016 , 4:03 ص

    بوسكندر

    تعليق مخالف
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  235. 5
    17 نوفمبر, 2016 , 4:03 ص

    💎🎀سُندُس

    العباءة السوداء السبب وراء إصابة 80 % من السعوديات .. أصبحنا وأصبح الملك لله خير ي سوسو ويش عندك؟ خيراً رأيتي وشراً كفيتي😌تعوذي من أخو مرة وأتفـ؟؟؟ عن يسارك ثلاث مرات.
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  236. 4
    17 نوفمبر, 2016 , 4:02 ص

    صوت الحق

    صادقه الحجاب ماله لون محدد المهم يكون حجاب ساتر حتى لو كان لونه احمر المهم يغطي كل جسدها 👌🏽
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  237. 3
    17 نوفمبر, 2016 , 4:00 ص

    جعفر

    وش فيها العمامه السوداء ؟!
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  238. 2
    17 نوفمبر, 2016 , 3:59 ص

    الحربي2324

    هل انت مصابه بهشاشة العظام***
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  239. 1
    17 نوفمبر, 2016 , 3:58 ص

    سعود الحربي

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