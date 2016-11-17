صحيفة المرصد: أكد مسؤول في «الإنتربول» أنهم يبحثون في المعرفات والحسابات التي تستغل الأطفال جنسياً عبر الإنترنت في المملكة، وذلك باللغة العربية، إذ يمتلئ مؤشر البحث بنتائج من صور ومقاطع وتلميحات لأشخاص يحملون ملامح عربية، مشدداً على أهمية التكاتف الدولي والاتفاقات لإنقاذ الأطفال من الاعتداء. فيما كشف «برنامج الأمان الأسري الوطني» عن أرقام صادمة للاعتداء على الأطفال، مبيناً أن 25 في المئة من الأطفال في السعودية يتعرضون لعنف جنسي.
وبحسب صحيفة الحياة طالب مساعد مدير منظمة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» لخدمات تجارة البشر واستغلال الأطفال الدكتور مايكل موران، بحماية الأطفال السعوديين ومن يتعرض لهم من أجل النزوات لتحقيق رغبة جنسية خاصة، محذراً من زيادة الأرقام حول الاستغلال الجنسي لهم.
وعلق وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني، خلال ترؤسه جلسة «التجارب الدولية في مجال الوقاية والتصدي من الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت»، عن العنوان التي اختارته وزارة الداخلية للملتقى باسم الاستغلال الجنسي للأطفال، وقال: «هل اختياره إعلام وجذب انتباه والإثارة في الطرح، أم إن الاستغلال وصل إلى مرحلة دق ناقوس الخطر».
«من يحمي ابني من اعتداء أبيه جنسياً»، هكذا أطلقت أم صرختها على الحضور خلال مداخلات الجلسة التي يترأسها وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور مفرج الحقباني، في الملتقى الوطني للوقاية من الاستغلال الجنسي، وعرفت والدة الطفل المعتدى عليه جنسياً من أبيه، وقالت: «أنا والدة ولا أعمل وحاولت أن أجد حلاً في المحاكم والجمعيات، ولم أستطع حمايته، ولم يصدقه أحد لصغر سنه، إذ يبلغ من العمر ست سنوات». وعلق الحقباني بأن المكان غير ملائم لتقديم هذه الشكوى، وفِي محاولات لتهدئة الأم الباكية، قدم الوزير وعداً بمتابعة موضوع ابنها شخصياً، وذلك وفق صلاحيته فقط.
«الإنتربول» يلاحق «معرّفات» تستغل الأطفال جنسياً …وأم تستنجد بوزير العمل «من يحمي ابني من أبيه »
صحيفة المرصد: أكد مسؤول في «الإنتربول» أنهم يبحثون في المعرفات والحسابات التي تستغل الأطفال جنسياً عبر الإنترنت في المملكة، وذلك باللغة العربية، إذ يمتلئ مؤشر البحث بنتائج من صور ومقاطع وتلميحات لأشخاص يحملون ملامح عربية، مشدداً على أهمية التكاتف الدولي والاتفاقات لإنقاذ الأطفال من الاعتداء. فيما كشف «برنامج الأمان الأسري الوطني» عن أرقام صادمة للاعتداء على الأطفال، مبيناً أن 25 في المئة من الأطفال في السعودية يتعرضون لعنف جنسي.
تعليقات ( 14 )
aliكلام فاضي الكفرة والملحدين يريدون ان يتغلغلوا الى الشعب السعودي باي وسيلة كانت والله ان في السعودية ما تجي 1% في المليون مما يحصل عند الكفرة
شرحبيلتعليق مخالف
فضحوناياكثرهم بالتعليقات بمواقع التواصل لا دين ولا حيا وهذا اللي خلا العرب يقولون علينا شعب شاذ حكموا علينا من خلال الميديا وهم عمرهم ما طبوا أرضنا ؛؛ راقبوا ألسنتكم فضحتونا عند الله وخلقه
حسبي الله ونعم الوكيللا حول ولا قوة الا بالله أصبحت المرأه في المنزل تراقب أفعال الزوج مع ابنائه مَش بس مراقبة الالولاد وذلك بسبب ضعف الوزع الديني وتركهم الرجال للصلاة
فضحونابلاوي ومصايب هنا اعوذ بالله اب يتحرش بابنه وين عايشين وين اسلامك لابو ذا الأشكال بهم
ابو سارونهلا حول ولا قوة الا بالله وما ذنب البراءة وجمال الاطفال ببرائتهم نسأل الله ان يحفظ اطفالنا جميعا
سعد بن فهدتربيتهم وحثهم على المحافظة على الصلاة وجميع الفروض والانتباة اليهم
سعد بن فهدضعف الوازع الديني والمخدرات سبب كبير في انتشار التحرش الجنسي والاغتصاب وكذلك على الام والاب الانتباة الى ابنائهم وتربيتهم على الرجولة من الصغر قبل ان يتحول متشبه بالنساء في لبسه الضيق وقصات شعره
فهداللهم لاتحرمنا خير ماعندك بسوء ماعندنا لا حول ولا قوة الا بالله أستغفر الله وأتوب إليه
الوردة البيضاءلا في كتير مش بس في المملكة في الدول العربية بيعتدي الاب عاي ابنته وتحمل منه كثير حالت الاغتصاب الاب البنت او الابن لي اخته او الابن للامه دا اخر الزمان الله يحفظنا جميعآ
ابو شنبماظنيت في والد يعتدي أو يتحرش يأبنه جنسيا ، اﻻاب كما هو معروف مستعد يضحي بنفسه عشان أبنه ، بس هذه إمرأة زعلانة من زوجها عشان تزوج عليها ( أن كيدهن عظيم ) .
ساري الليلسبحان الله اللوطية اصبحت هوس عند الكثيرالكثير من اللي ميخافون الله شذووذالله يكفينا الشر ونتكاسة بالفطره حسبنا الله ونعيم اول عقوبة يستحقونها الاخصاء الكميائي قبل السجن والتعذيب سنوات طويلة المفروض