صحيفة المرصد: أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان، أن الانعطاف لليمين عند التقاطع والإشارة الضوئية حمراء لا يعتبر مخالفة مرورية، ونظام الرصد الآلي لا يعتبرها مخالفة كذلك، بشرط أن يكون الانعطاف والسيارة تسير على المسار الأيمن فقط، سواء كان يوجد هناك مثلث في زاوية التقاطع الذي يلزم الانعطاف قبله أم لا.
وأضاف أنه إذا تم تصوير ذلك بواسطة نظام الرصد فهذا يعتبر خطأ تقني يتم تلافيه عن طريق المشغلين بالنظام، أما إذا تم تسجيل المخالفة فيحق الاعتراض لدى هيئة الفصل بالمخالفات المرورية وطلب إلغائها إذا ثبت الخطأ، وأما لوحة التوقف قبل الانعطاف والإشارة حمراء فسواء وجدت أم لا فيقصد منها ضرورة التوقف التام والتأكد من سلامة الإجراء لإعطاء الأفضلية لمن هو داخل التقاطع أو إن كان هناك مشاة قبل الانعطاف.
واستثنى الربيعان من ذلك في حالة وجود إشارة ضوئية خاصة لمن يرغب الانعطاف أو لوحة توضح أنه يمنع الانعطاف لليمين والإشارة حمراء وفقا لصحيفة الوطن.
المرو يكشف حقيقة عقوبة الانعطاف لليمين والإشارة حمراء!
صحيفة المرصد: أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان، أن الانعطاف لليمين عند التقاطع والإشارة الضوئية حمراء لا يعتبر مخالفة مرورية، ونظام الرصد الآلي لا يعتبرها مخالفة كذلك، بشرط أن يكون الانعطاف والسيارة تسير على المسار الأيمن فقط، سواء كان يوجد هناك مثلث في زاوية التقاطع الذي يلزم الانعطاف قبله أم لا.
تعليقات ( 29 )
ابوشيخهتعليق مخالف
عدد التعليقات:1
برق الحرم(((((( النظام المروري ...... واضح جدا ..... الانعطاف المباشر مخالفة تتسبب في حوادث وارباك ... التوقف تماما 30 ثانية فقط ثم الانعطاف ))))))
مصطفى عوضهالحمد لله عندي دباب وسيكل بطلنا سيارات
ابوشيخهتعليق مخالف
ابو نورهالمختلفة مزاجيه
زائروالله انا اخذت قبل كذا فيها مخالفة ايام ساهر تابع لشركة صالح كامل
مشــعلساهر يسجلها مخالفة وللاسف ان المتحدث ماوضح
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
زائرليش ماقال الانعطاف يمين يعتبر فكر وريح نفسه
ابوشيخهتعليق (15) يقول دول العالم معروف انه إذا كانت الاشارة حمراء الكل وقف من هؤلاء العالم الى تتشدق بهم ما عندهم اشارات الا اوروبا والخليج فقط انت في بلدك ما فيه اشاره فيه للوح واقف يمشي السير ومعاه صفيره
ماني مصدقللاسف دفعتها 3 مرات **** احذرو
فهدوالله 3000 كثيره! صح ان قطع الاشارة تعتبر جريمه لكن اذا كان بالخطا او عدم الانتباه لعدم وضوح موقع الاشارة... فهنا المشكله ياساهر
ابو شوقمافي شي واضح حسبي الله عليكم
الهمدانيتخيل موظف مليح راتبه 6000 ريال شيل منهم 3000 اجار وكهرب وصيانة شيل 2500 قسط سيارة وبنزين وزيت يطلع ابو 6000 اخر الشهر مديون تخيل عنده اطفال وتخيل انه في موظفين رواتبهم اقل من 6000 اقسم بالله انه الفقر
ابوشيخهاتمنا من الشباب السعودي ركوب سياكل بدل السيارات عشان نقهر الانظمة ونقهر المقبل -- ودمتم سالمين
ابوشيخهبدات الخمبقة !
خرخرينوبدري تو التوضيح يا مرور
الهمدانيالشتاء قادم ارصدوا عدد الوفيات بسبب البرد لان الناس لم يعد عندهم فلوس تاكلهم فما بالكم بفلوس تكسيهم
الهمداني5-ابو وليد انا تسجلت علي مخالفه ب 3000 ريال وسددتها.... حسبي الله ونعم الوكيل فيهم 3000ريال ليش على زيادة الفلوس الي عندنا((سددتها على حساب قوت اطفالك وكسوتهم في هذه الشتوية))
ابو وليدانا تسجلت علي مخالفه ب 3000 ريال وسددتها.... حسبي الله ونعم الوكيل فيهم 3000ريال ليش على زيادة الفلوس الي عندنا
بن ملجمالقيادة فيها اخطاء يجب يعمل في نظام اذا مر على المخالفة شهر بدون ان يخالف صاحب المخالفة تسقط عنه تلقائي او بتكون المقصد جباية اكثر منها ارشاد
زائرالافضل للسائق التوقف عن الاشارة في حالة وجود كاميرا ساهر
عبادييكذبون... انا تسجلت علي مخالفة عن طريق ساهر.... انتبهو