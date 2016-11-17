المرو يكشف حقيقة عقوبة الانعطاف لليمين والإشارة حمراء!

صحيفة المرصد: أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان، أن الانعطاف لليمين عند التقاطع والإشارة الضوئية حمراء لا يعتبر مخالفة مرورية، ونظام الرصد الآلي لا يعتبرها مخالفة كذلك، بشرط أن يكون الانعطاف والسيارة تسير على المسار الأيمن فقط، سواء كان يوجد هناك مثلث في زاوية التقاطع الذي يلزم الانعطاف قبله أم لا.

وأضاف أنه إذا تم تصوير ذلك بواسطة نظام الرصد فهذا يعتبر خطأ تقني يتم تلافيه عن طريق المشغلين بالنظام، أما إذا تم تسجيل المخالفة فيحق الاعتراض لدى هيئة الفصل بالمخالفات المرورية وطلب إلغائها إذا ثبت الخطأ، وأما لوحة التوقف قبل الانعطاف والإشارة حمراء فسواء وجدت أم لا فيقصد منها ضرورة التوقف التام والتأكد من سلامة الإجراء لإعطاء الأفضلية لمن هو داخل التقاطع أو إن كان هناك مشاة قبل الانعطاف.

واستثنى الربيعان من ذلك في حالة وجود إشارة ضوئية خاصة لمن يرغب الانعطاف أو لوحة توضح أنه يمنع الانعطاف لليمين والإشارة حمراء وفقا لصحيفة الوطن.