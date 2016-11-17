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المرو يكشف حقيقة عقوبة الانعطاف لليمين والإشارة حمراء!

17 نوفمبر, 2016 , 8:31 ص
المرو يكشف حقيقة عقوبة الانعطاف لليمين والإشارة حمراء!
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صحيفة المرصد: أكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقيد طارق الربيعان، أن الانعطاف لليمين عند التقاطع والإشارة الضوئية حمراء لا يعتبر مخالفة مرورية، ونظام الرصد الآلي لا يعتبرها مخالفة كذلك، بشرط أن يكون الانعطاف والسيارة تسير على المسار الأيمن فقط، سواء كان يوجد هناك مثلث في زاوية التقاطع الذي يلزم الانعطاف قبله أم لا.
وأضاف أنه إذا تم تصوير ذلك بواسطة نظام الرصد فهذا يعتبر خطأ تقني يتم تلافيه عن طريق المشغلين بالنظام، أما إذا تم تسجيل المخالفة فيحق الاعتراض لدى هيئة الفصل بالمخالفات المرورية وطلب إلغائها إذا ثبت الخطأ، وأما لوحة التوقف قبل الانعطاف والإشارة حمراء فسواء وجدت أم لا فيقصد منها ضرورة التوقف التام والتأكد من سلامة الإجراء لإعطاء الأفضلية لمن هو داخل التقاطع أو إن كان هناك مشاة قبل الانعطاف.
واستثنى الربيعان من ذلك في حالة وجود إشارة ضوئية خاصة لمن يرغب الانعطاف أو لوحة توضح أنه يمنع الانعطاف لليمين والإشارة حمراء وفقا لصحيفة الوطن.



تعليقات ( 29 )

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  1. 29
    17 نوفمبر, 2016 , 11:09 ص

    ابوشيخه

    تعليق مخالف
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  2. 28
    17 نوفمبر, 2016 , 11:07 ص
    عدد التعليقات:1

    برق الحرم

    (((((( النظام المروري ...... واضح جدا ..... الانعطاف المباشر مخالفة تتسبب في حوادث وارباك ... التوقف تماما 30 ثانية فقط ثم الانعطاف ))))))
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  3. 27
    17 نوفمبر, 2016 , 11:00 ص

    مصطفى عوضه

    الحمد لله عندي دباب وسيكل بطلنا سيارات
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  4. 26
    17 نوفمبر, 2016 , 10:57 ص

    ابوشيخه

    تعليق مخالف
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  5. 25
    17 نوفمبر, 2016 , 10:44 ص

    كان هنا في السعودية الله يحميها عسكري المرور يقف ينظم حركة السير ومعه صفيرة مثل بعض دول العالم وكانت الناس تحترم النظام ام الان قليل من هو المحترم الامارحم ربك
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  6. 24
    17 نوفمبر, 2016 , 10:39 ص

    ابو نوره

    المختلفة مزاجيه
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  7. 23
    17 نوفمبر, 2016 , 10:36 ص

    قطع الاشارة وهي حمراء سواء في اي اتجاه تريد فهو مخالفة في السابق قبل ساهر كانوا يقفون بعد الاشارة بمسافة اما الان عند وجود ساهر ادب فسار يقفون قبل الاشارة بمسافة ادب لانه من امن العقوبة اساء الادب
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  8. 22
    17 نوفمبر, 2016 , 10:30 ص

    زائر

    والله انا اخذت قبل كذا فيها مخالفة ايام ساهر تابع لشركة صالح كامل
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  9. 21
    17 نوفمبر, 2016 , 10:27 ص

    مشــعل

    ساهر يسجلها مخالفة وللاسف ان المتحدث ماوضح
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  10. 20
    17 نوفمبر, 2016 , 10:26 ص

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  11. 19
    17 نوفمبر, 2016 , 10:24 ص

    زائر

    ليش ماقال الانعطاف يمين يعتبر فكر وريح نفسه
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  12. 18
    17 نوفمبر, 2016 , 10:23 ص

    ابوشيخه

    تعليق (15) يقول دول العالم معروف انه إذا كانت الاشارة حمراء الكل وقف من هؤلاء العالم الى تتشدق بهم ما عندهم اشارات الا اوروبا والخليج فقط انت في بلدك ما فيه اشاره فيه للوح واقف يمشي السير ومعاه صفيره
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  13. 17
    17 نوفمبر, 2016 , 10:21 ص

    هل الواحد فاضي يراجع الاخطاء وهل فيه بدل مراجعة اخطاء كيف الحال
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  14. 16
    17 نوفمبر, 2016 , 10:20 ص

    هل الواحد فاضي يراجع الاخطاء زهل فيه بدل مراجعة اخطاء كيف الحال
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  15. 15
    17 نوفمبر, 2016 , 10:00 ص

    اغلب دول العالم معروف انه اذا سارت الاشارة حمراء الكل يقف تمام الى تسير خضراء ثم يمشون ماعداء هناء يزعج اهلك الي خلفك بالبواري والصياح والشتم بسبب هذا ***الي عندنا
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  16. 14
    17 نوفمبر, 2016 , 9:54 ص

    ماني مصدق

    للاسف دفعتها 3 مرات **** احذرو
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  17. 13
    17 نوفمبر, 2016 , 9:54 ص

    فهد

    والله 3000 كثيره! صح ان قطع الاشارة تعتبر جريمه لكن اذا كان بالخطا او عدم الانتباه لعدم وضوح موقع الاشارة... فهنا المشكله ياساهر
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  18. 12
    17 نوفمبر, 2016 , 9:50 ص

    ابو شوق

    مافي شي واضح حسبي الله عليكم
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  19. 11
    17 نوفمبر, 2016 , 9:49 ص

    الهمداني

    تخيل موظف مليح راتبه 6000 ريال شيل منهم 3000 اجار وكهرب وصيانة شيل 2500 قسط سيارة وبنزين وزيت يطلع ابو 6000 اخر الشهر مديون تخيل عنده اطفال وتخيل انه في موظفين رواتبهم اقل من 6000 اقسم بالله انه الفقر
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  20. 10
    17 نوفمبر, 2016 , 9:37 ص

    ابوشيخه

    اتمنا من الشباب السعودي ركوب سياكل بدل السيارات عشان نقهر الانظمة ونقهر المقبل -- ودمتم سالمين
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  21. 9
    17 نوفمبر, 2016 , 9:32 ص

    ابوشيخه

    بدات الخمبقة !
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  22. 8
    17 نوفمبر, 2016 , 9:23 ص

    خرخرينو

    بدري تو التوضيح يا مرور
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  23. 7
    17 نوفمبر, 2016 , 9:21 ص

    الهمداني

    الشتاء قادم ارصدوا عدد الوفيات بسبب البرد لان الناس لم يعد عندهم فلوس تاكلهم فما بالكم بفلوس تكسيهم
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  24. 6
    17 نوفمبر, 2016 , 9:16 ص

    الهمداني

    5-ابو وليد انا تسجلت علي مخالفه ب 3000 ريال وسددتها.... حسبي الله ونعم الوكيل فيهم 3000ريال ليش على زيادة الفلوس الي عندنا((سددتها على حساب قوت اطفالك وكسوتهم في هذه الشتوية))
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  25. 5
    17 نوفمبر, 2016 , 9:08 ص

    ابو وليد

    انا تسجلت علي مخالفه ب 3000 ريال وسددتها.... حسبي الله ونعم الوكيل فيهم 3000ريال ليش على زيادة الفلوس الي عندنا
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  26. 4
    17 نوفمبر, 2016 , 9:03 ص

    بن ملجم

    القيادة فيها اخطاء يجب يعمل في نظام اذا مر على المخالفة شهر بدون ان يخالف صاحب المخالفة تسقط عنه تلقائي او بتكون المقصد جباية اكثر منها ارشاد
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  27. 3
    17 نوفمبر, 2016 , 8:48 ص

    كذب انا اخذت قسيمه صورني ساهر وانحسبت علي قطع اشارة وكل الي سويته اني لفيت يمين وعلى طول صقعني فلاش
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  28. 2
    17 نوفمبر, 2016 , 8:35 ص

    زائر

    الافضل للسائق التوقف عن الاشارة في حالة وجود كاميرا ساهر
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  29. 1
    17 نوفمبر, 2016 , 8:35 ص

    عبادي

    يكذبون... انا تسجلت علي مخالفة عن طريق ساهر.... انتبهو
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