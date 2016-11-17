«برودة المكيف» تؤجل محاكمة خمسة أشهر بالشرقية

صحيفة المرصد: بعد نحو خمسة أشهر من تأجيل قضية في إحدى محاكم المنطقة الشرقية بسبب تعطل المكيف.. قررت دائرة قضائية في جدة تعليق جلستها في محاكمة متهمين 50 يوماً، بسبب خلل في المكيفات أحال قاعة المحكمة هذه المرة إلى برودة شديدة.

وبحسب صحيفة عكاظ جاء في تبرير الدائرة القضائية المكونة من ثلاثة قضاة أن خللاً حدث في أجهزة التكييف المركزية للمحكمة، جعل من قاعة المحاكمة والمكاتب الخاصة بالدائرة مكاناً شديد البرودة لدرجة لا تطاق.

ورأت الدائرة أن مثل هذا الوضع يخلق ظرفاً مانعاً من عقد الجلسات القضائية، خشية تأثيره على سير المحاكمة. وأضافت «لا يمكن في هذا البرد القارس أن يحافظ القاضي والمتهم على التركيز الذهني، ولا أن يتحمله موظفو الدائرة».

وتابعت: «ترى الدائرة أن من واجبها مراعاة حقوق المتهم، وتحقيقا للعدالة في أكمل صورها ألا تحاكم متهماً إلا بعد توفير المكان ‏الملائم لذلك، وأن تتأكد من مناسبة كافة الظروف لمناقشته موضوعياً حيال الاتهام، على النحو الذي يمكنه من الإجابة دون الخوف من ضرر يلحقه جراء بقائه طويلا يقاسي آلام البرد وأوجاعه، قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوة لجلسة يوم الإثنين 4/‏4/‏1438، مع إبلاغ قرارها لرئيس المحكمة للإحاطة».