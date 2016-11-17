بنك التنمية يطلق مشروع لتمليك الشباب سيارات للعمل بها في “أوبر” و”كريم”

صحيفة المرصد:كشفت مصادر عن قيام بنك التنمية الاجتماعية “التسليف” سابقا بإطلاق اول مشروع من نوعه بهدف مساعدة المواطنين الباحثين عن عمل من خلال الاشتراك في تطبيقات»كريم» و»أوبر» وغيرها من تطبيقات خدمة النقل عبر السيارات الخاصة.
ووفقاً لصحيفة”المدينة”سيقوم البنك بتمويل الشباب لشراء سيارات بمبالغ تصل الى 150 الف ريال من اجل العمل عبر هذه التطبيقات وفق شروط وتنظيمات سيتم الاعلان عنها بعد اكتمال الترتيبات مع عدة جهات حكومية وخاصة.
وقالت مصادر إن المشروع الجديد يأتي بعد دراسات ميدانية اجراها البنك على هذا النوع من النشاط، حيث اتضح ان الاشتراك في هذه التطبيقات يتيح دخلا جيدًا للمشاركين.
وأكدت المصادر ان السيارات ستكون خاصة يستفيد منها المواطن في اموره الشخصية والمشاركة بالعمل عبر التطبيقات الجديدة وفق آلية تضمن للبنك تحصيل مستحقاته، وأيضا المشاركة الفاعلة من المقترض في خدمة المستفيدين، كما سيتم مراقبة نشاط الشباب الحاصلين على السيارات من خلال تقارير شركات تطبيقات نقل الركاب والعمل.
تعليقات ( 28 )
غرم اللهمفروض يمنعوا الشركات من العمل في اوبر وكريم لان شركات الليموزين حولت نشاطها لهذا العمل ويجب ان يعمل فيها سعوديين فقط
يالطيفايها الشباب اسئلو من تخذ من قبلكم بنظام التمليك ايام الليموزينات توعقو لازالو مطلوبين بديون سبب ذالك وشركات ااتوصيل خفظت الاسعار بالمشاوير لانها لم تخسر لارواتب والسيارات فنصيحه لكم من قلبي لن تسددوال
محمدالجعيدالمفروض بنك التسليف يطرح برنامج خاص فيه ويقسط السيارات ويشغل الشباب كيف قسط للبنك ونسبه للشركات صعبه جدا
محمدالجعيدالمفروض اوبر وكريم تستخدم في نقل الطلاب والطالبات فقط ولا ينافسون الضعوف في رزقهم
محمدالجعيدالمستفيد الاول الشركات اوبر وكريم حيث تاخذ نسبه . السائق يحصل على شي بسيط بعد عناء
عدد التعليقات:5934
بسمهمها قيسي كلامك على اهلك ومجتمعك القريب لا تعممي ..عادي ركبنا مع سعوديين وربي ارقى وانظف وارتب من الاجنبي ..محترمين ولا حتى يتكلموا ويتعاملوا باللوكيشن والعداد بدون ثرثرة وقلة حياء نشوفها من غيرهم
عدد التعليقات:5934
بسمهاوبر وكريم يقدمون اروع خدمة وكمان شباب سعودي يشرفوا وللي مايعجبها تمشي كعابي ولا تدور اجنبي ..انا وبقوووووه مع سعودة الشركتين ومنح فرص للشباب للعمل فيها واللي مايعجبه اقرررب جدار 🤓
مهاوليه نستخدم اوبر الليموزينات مليانه الشوارع والأجانب أرخص والركوب معهم امان وراحة بال ولا احد يزعل روحو اسألو اي ليموزين سعودي بيقولكم العوائل ما يحبون السواق السعودي خلونا صريحين مع بعض
زائر7015الي تقول مااركب مع السعودي السعودي من حقه انه يمنع الاجنبي من قيادة التكسي انفاً على كل من ماتهمه الامصلحة نفسه والي موعاجبه الركوب مع السعودي يمشي على اقدامه ا*** مايهم ولامحسوب حسابه
يمني مولود هناوالله كنت أنا واربعه من شباب جماعتي عطلانيين ودالونا على أوبر ولحمد لله مبساطين ورزق كبير أكثر من بيع الخضر والتمور فجئه تجيك البلديه تشلوه والاخت السعوديه كريمه أحياناً ماتخذ الباقي الله يسعدها
زائرههههههههه ارثي لكم للحيادين روحوا إقرأوا احتجاجهم على لون العبايه وتعالوا شوفوا تعليقاتهم هنا وين الغيره على اختك وين الحميه وين العيب تركب مع غريب اعملوا نفسكم ميتين أفضل لحفظ ماء وجهكم
زائركله مدام كلام انا شغل كويس مافيه سيمسم سعودي قرقر عند نفر
زائر70اذا مايمنعوا الاجانب من قيادة التكاسي والعمل في سياراتهم الخاصه المواطن لن يستفيد من هذا المشروع ولاعرف من الذي وراء مضايقة المواطن في عيشته في وطنه ومن حق المواطن ان يدافع عن حقوقه يرضى من رضي ويزعل
ساكن البجريالله يرزقم والي تقول مااركب مع السعودي مشكلتها
إمرأهماشاء الله يقول يتيح دخلاً جيداً للشباب رزق لهم من شقى المرأه وتعبها أول مره أشوف كذا اتعبي يالانثى ومكافأة تعبك للشباب ياليت على كذا والوافدين الأحسن أتفق مع أخوي بألفين في الشهر هو أولى حسبي الله
الهمدانياسمرعبر العمل ماهو عيب العيب هو النوم والتسدح ((العمل اذا مايسد جوعك حرام وليس عيب فقط))
اسمرعبرالعمل ماهو عيب العيب هو النوم والتسدح والاتكالية .. فريدة شوقي ماعليك من احد اعملي مثلي إذن من طين والثانية عجين ويا كثر ماخلوني جميع معرفات المرصد ومعطيهم الخامس
سعدمشاريع توظيف للاسف لاتليق باالمواطن السعودي الجميل صاحب العقل المنير المبتكر للأسف يريد للمواطن ان ينشغل بتمتير الشوارع والانشغال بااعطال السيارات المموله من بنك التنيميه واخذها من الباب الخلفي تنميه
الهمدانيفريدة شوقي((علقي ولا تلتفتين ***اللي عنده انتقاد ينتقد التعليق وبس وتحت اي اسم كان))
فريدة شوقيمرة تقولون انا اسمر عبر ومرة قلم الحقيقة وانا والله العظيم لا اسمر ولا قلم ارتاحو وريحو انفسكم موب معناته رايي غير رأيكم تخلوني واحد من الاثنين
مهاصعبة اركب مع واحد غير اجنبي انا وغيري كثير نفس الرأي
ابوالعنودما ادري وش الفايده إذا كان التطبيقين الآن ما يشتغل عليه إلا اجانب والسعوديين قليل جداً يجب سعودة التطبيقين وإخراج الأجانب وعدم اشراكهم بالمره
الهمدانيصار “أوبرا” و”كريم” شغل في السعودية ههههههه اذا خربت السيارة من تمحط الشوارع من يصلحها واكثر الناس تشري سيارات اقساط من اللي ماعنده سيارة غير بعض البنغالية والنسوان اللي ماعندهم سواق خخخخخخخخخ
👒 سارونه 👒صدمة كبيره للاجانب الذين يعملون بسياراتهم الخاصة (بإختصار) سيتم سعودة كل قطاع تتخيلوه أو لا يخطر بخيالكم وأبناء الوطن أولى بخيرات وطنهم 🇸🇦
التخطيط عندنا سيئ للغايةالحين خانقينا الأجانب بلموزيناتهم وسيراتهم الخاصة بعد يبون يطلعون لشباب سيارات جديدة ، لاحول ولا قوة الا بالله ،، المفروض اذا بطلع سيارات لشباب توقف الجنبي ما عاد يتحرك . لكن تملاء الشوارع سيارات ؟؟؟
محمدفريدة شوقي نفس خنبوقة قلم الحقيقة ابو معرفات يبث السموم في كل موضوع ***
فريدة شوقينفس اللي يعارضون سعاد الشمري في العباية هم انفسهم اللي يرغب بركوب المرأة مع رجل غير محرم صحيح شعب متناقض عايش تحت التسلط والأفكار الغريبة
زائرلو تسوق المراة افضل لها من ركوبها مع غريب يستغل ضعفها وثقتها ويمكن يصورها في غفله منها ويسجل صوتها