بنك التنمية يطلق مشروع لتمليك الشباب سيارات للعمل بها في “أوبر” و”كريم”

صحيفة المرصد:كشفت مصادر عن قيام بنك التنمية الاجتماعية “التسليف” سابقا بإطلاق اول مشروع من نوعه بهدف مساعدة المواطنين الباحثين عن عمل من خلال الاشتراك في تطبيقات»كريم» و»أوبر» وغيرها من تطبيقات خدمة النقل عبر السيارات الخاصة.

ووفقاً لصحيفة”المدينة”سيقوم البنك بتمويل الشباب لشراء سيارات بمبالغ تصل الى 150 الف ريال من اجل العمل عبر هذه التطبيقات وفق شروط وتنظيمات سيتم الاعلان عنها بعد اكتمال الترتيبات مع عدة جهات حكومية وخاصة.

وقالت مصادر إن المشروع الجديد يأتي بعد دراسات ميدانية اجراها البنك على هذا النوع من النشاط، حيث اتضح ان الاشتراك في هذه التطبيقات يتيح دخلا جيدًا للمشاركين.

وأكدت المصادر ان السيارات ستكون خاصة يستفيد منها المواطن في اموره الشخصية والمشاركة بالعمل عبر التطبيقات الجديدة وفق آلية تضمن للبنك تحصيل مستحقاته، وأيضا المشاركة الفاعلة من المقترض في خدمة المستفيدين، كما سيتم مراقبة نشاط الشباب الحاصلين على السيارات من خلال تقارير شركات تطبيقات نقل الركاب والعمل.