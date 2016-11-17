يستهويني من آلات الطرب الشعبي (الأرغول)، وهو من أقدم الآلات الموسيقية التي عرفها المصريون.

ويقول (محمد فهمي عبد اللطيف): «إنه يتكون من أسطوانتين من القصب؛ إحداهما طويلة، والأخرى قصيرة، وفيها ستة ثقوب ينقل الزامر أصابعه عليها لتغيير النغمات؛إذ إن كل ثقب يعطي نغمة خاصة من نغمات السلم الموسيقي.وأعجبني هذا المقطع الذي غناه أحدهم على (الأرغول):عيني التي كنت أرعاكم بها باتت / ترعى النجوم وبالتسهيد اقتاتت وأسهم البين صابتني ولا فاتت / وسلوتي، عظم الله أجركم، ماتت وأضحكني هذا المقطع:يا واخد القرد أوعى يخدعك ماله / تحتار في طبعه وتتعذب بأفعاله حبل الوداد إن وصلته يقطع أحباله تقضي عمرك حليف الفكر والأحزان / يذهب المال ويبقى القرد على حاله

ولقد طرب المستشرق (لين)، مثلما طربت أنا، وذلك عندما سمع أحد المغنين يقول هذا المقطع:الفجر لاح قومم يا تجار النوم / عجب تنامم وعيني لم رأت نوم عاشق يقول للحمام إديني جناحك يوم / أطير به في الجو وانظر اللي أحبه يوم نزلت بحر الصبابة باحسب إنه عوم عشقت وغرقت ألم تستاهل يا قليل العوم / عشق النساء مسخرة في اليوم وبعد اليوم وقد ذكر المؤرخ (ابن إياس) أن السلطان (الغوري) لما رحل إلى دمشق أخذ معه مجموعة من المغنين الذين يحسنون العزف على (الأرغول)، وذلك ليسلوه في طريق رحلته التي تزيد على عشرة أيام. وقد اشتهر في هذا اللون قديما ثلاثة مغنين هم: (أبو سنة) و(أبو كراع) و(عبد الله لهلبها).

وكان أبو سنة رجلاً موسر الحال، يملك عدة فدادين وبيتًا في طنطا، وقد تزوج بامرأة جميلة كان يحبها، وعاشت معه سنوات ولم تنجب منه، ثم مالت إلى شاب رومي يتاجر في (البقالة) وسلمته خاتم زوجها وكل ما لديه من عقود ووثائق بأملاكه، فنقل الرومي هذه الأملاك باسمه، وفي يوم عاد (أبو سنة) إلى بيته، وجد الرومي مع زوجته، فطرده الرومي قائلاً: هذا ليس بيتك. وقيل إن الرجل حمله الرومي والزوجة وألقيا به من النافذة، فأصيب بعدة إصابات، وكسرت سنه، ولهذا عرف بين الناسً بـ«أبو سنة»، ولجأ الرجل إلى المحاكم، ولكنها لم تنصفه. وانطلق في البلاد هائم ً ا يندب حاله في المجالس والمحافل والموالد، ومات متحسرا وهو يغني:أنا رافقت ناس خسارة الرفق فيهم / أكلتهم لحم كتفي لم تمر فيهم رحت بر الحجاز أجيب مرايا ينطلم فيهم / أتريهم زي طواحين الهوا كل من بدر قلب فيهم – انتهى.

صحيح؛ عشق النساء مسخر

نقلا عن الشرق الاوسط