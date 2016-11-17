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أزمة جديدة بين البنوك وشركات المقاولات بالمملكة

17 نوفمبر, 2016 , 11:01 ص
أزمة جديدة بين البنوك وشركات المقاولات بالمملكة
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صحيفة المرصد: دخلت شركات مقاولات سعودية في أزمة جديدة، بعد أن بدأت وزارة المالية صرف الدفعة الأولى من مستحقاتها لدى الحكومة.

ووفقاً لصحيفة”الحياة”تمثلت أزمة الشركات في استحواذ عدة بنوك على مستحقاتها فور إيداعها في حساباتها، الأمر الذي سيسهم في عدم استفادة قطاع المقاولات من الأموال في تيسير مهماته في إنهاء المشاريع التي يعمل على تنفيذها.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين,رئيس اتحاد المقاولين العرب “فهد الحمادي” إن البنوك استأثرت لنفسها بأخذ جميع الأموال التي صرفتها وزارة المالية أخيراً دفعة أولى من مستحقات شركات المقاولات التي تعمل على تنفيذ المشاريع الحكومية التنموية.

وأضاف: «بعض البنوك سحبت 90 في المئة من تلك المستحقات وتركت لشركات المقاولات 10 في المئة فقط، في حين أن البعض الآخر منها سحب المبالغ كافة التي أودعتها وزارة المالية في حسابات شركات المقاولات».

واعتبر الحمادي أن خطوة البنوك السعودية تسهم في عدم دفع مسيرة الحركة التنموية، مضيفاً: «لن تستطيع شركات المقاولات الوفاء بالتزاماتها المالية بعدما تم سحب السيولة الجديدة لها من البنوك».

وطالب البنوك بإعادة النظر في سحب مستحقاتها المتراكمة على المقاولين «نأمل من البنوك السعودية إعادة جدولة قروضها التمويلية لشركات المقاولات التي تبلغ ما يزيد على 90 في المئة من قيمة عقود الشركات، بحيث يستطيع المقاول الموازنة بين مسؤولياته المالية وسداد مستحقاته على البنوك، إضافة إلى ضخ سيولة مالية في الاقتصاد السعودي مما يسهم في زيادة معدلات نموه».



تعليقات ( 14 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 14
    17 نوفمبر, 2016 , 12:47 م

    محمد

    حق البنوك تسحب ديونها عليكم مالكم اي مخرج عليهم
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  2. 13
    17 نوفمبر, 2016 , 12:11 م

    الحارثي

    ملعوبه قديمة عشان ما يكون المعروض اكثر من الطلب وتنزل اسعار العقار اتفاقيات البنوك مع الشركات , حسبي الله وكفى .
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  3. 12
    17 نوفمبر, 2016 , 12:07 م

    ارز 👊 نجد

    خلك حذر في اخذ قرض اكثر من السابق ومن الافضل لاتاخذ
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  4. 11
    17 نوفمبر, 2016 , 12:05 م

    ارز 👊 نجد

    الله أعلم انكم تعرفون النظام وتعرفون ان البنوك ستاخذ حقها كما كتب في الخبر كلمة مستحقاتها .. لذا ماله داعي كثر الكلام والله أعلم
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  5. 10
    17 نوفمبر, 2016 , 12:03 م

    المختصر

    علم يالحقباني
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  6. 9
    17 نوفمبر, 2016 , 12:02 م

    الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهم

    لاحول ولاقوة الابالله
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  7. 8
    17 نوفمبر, 2016 , 11:50 ص

    حباطا

    اذا كانت استحقاقات الديون قد حلت على شركات المقاولات فلماذا الزعل ؟؟ هذه حقوق البنوك
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  8. 7
    17 نوفمبر, 2016 , 11:35 ص

    سعد

    ((الحقباني)) التشفير عندك صعب جدآ كلامك زي الطلاسم تعليقك علي خبر في وادي والخبر في وادي والخبرنفس الخبر ماطرى من جديد
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  9. 6
    17 نوفمبر, 2016 , 11:30 ص

    A.awad

    تعليق مخالف
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  10. 5
    17 نوفمبر, 2016 , 11:27 ص

    مواطن مطحون

    ويعلم الله خمس شهور من دون راتب وساحب على الجامعه من سنه ما عندي حق الرسوم .. ايش اسوي ؟ حسبي الله على من كان السبب
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  11. 4
    17 نوفمبر, 2016 , 11:21 ص

    ابو محمد

    والبنك كيف يفي بمسؤلياته اذا عطاهم المبالغ لاتفكر في نفسك بس
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  12. 3
    17 نوفمبر, 2016 , 11:18 ص

    الهمداني

    باقي الازمات جاية اربطوا الحزام
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  13. 2
    17 نوفمبر, 2016 , 11:16 ص

    من تحت الماء

    المقاول رفع سعر المتر عظم وتشطيب الخ الى اسعار فلكيه على باله ان الحكومة ماتدري عنه أنت سيم سيم تجار التراب والحكومة دفعت أصلا علشان تحل سيولة البنوك وهي أهم على كل حال من جشعك وابتزازك للمواطن هههههع
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  14. 1
    17 نوفمبر, 2016 , 11:15 ص

    الحقباني

    علم معذور البنوك له علي موسسة حقوق يجيب ان يكون ذلك علم
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