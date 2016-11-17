أزمة جديدة بين البنوك وشركات المقاولات بالمملكة

صحيفة المرصد: دخلت شركات مقاولات سعودية في أزمة جديدة، بعد أن بدأت وزارة المالية صرف الدفعة الأولى من مستحقاتها لدى الحكومة.
ووفقاً لصحيفة”الحياة”تمثلت أزمة الشركات في استحواذ عدة بنوك على مستحقاتها فور إيداعها في حساباتها، الأمر الذي سيسهم في عدم استفادة قطاع المقاولات من الأموال في تيسير مهماته في إنهاء المشاريع التي يعمل على تنفيذها.
وقال رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين,رئيس اتحاد المقاولين العرب “فهد الحمادي” إن البنوك استأثرت لنفسها بأخذ جميع الأموال التي صرفتها وزارة المالية أخيراً دفعة أولى من مستحقات شركات المقاولات التي تعمل على تنفيذ المشاريع الحكومية التنموية.
وأضاف: «بعض البنوك سحبت 90 في المئة من تلك المستحقات وتركت لشركات المقاولات 10 في المئة فقط، في حين أن البعض الآخر منها سحب المبالغ كافة التي أودعتها وزارة المالية في حسابات شركات المقاولات».
واعتبر الحمادي أن خطوة البنوك السعودية تسهم في عدم دفع مسيرة الحركة التنموية، مضيفاً: «لن تستطيع شركات المقاولات الوفاء بالتزاماتها المالية بعدما تم سحب السيولة الجديدة لها من البنوك».
وطالب البنوك بإعادة النظر في سحب مستحقاتها المتراكمة على المقاولين «نأمل من البنوك السعودية إعادة جدولة قروضها التمويلية لشركات المقاولات التي تبلغ ما يزيد على 90 في المئة من قيمة عقود الشركات، بحيث يستطيع المقاول الموازنة بين مسؤولياته المالية وسداد مستحقاته على البنوك، إضافة إلى ضخ سيولة مالية في الاقتصاد السعودي مما يسهم في زيادة معدلات نموه».
تعليقات ( 14 )
محمدحق البنوك تسحب ديونها عليكم مالكم اي مخرج عليهم
الحارثيملعوبه قديمة عشان ما يكون المعروض اكثر من الطلب وتنزل اسعار العقار اتفاقيات البنوك مع الشركات , حسبي الله وكفى .
ارز 👊 نجدخلك حذر في اخذ قرض اكثر من السابق ومن الافضل لاتاخذ
ارز 👊 نجدالله أعلم انكم تعرفون النظام وتعرفون ان البنوك ستاخذ حقها كما كتب في الخبر كلمة مستحقاتها .. لذا ماله داعي كثر الكلام والله أعلم
المختصرعلم يالحقباني
الحمدلله الذي لااله الاهو الذي فضلنا على كثير من خلقه وعافانا مما أبتلاهملاحول ولاقوة الابالله
حباطااذا كانت استحقاقات الديون قد حلت على شركات المقاولات فلماذا الزعل ؟؟ هذه حقوق البنوك
سعد((الحقباني)) التشفير عندك صعب جدآ كلامك زي الطلاسم تعليقك علي خبر في وادي والخبر في وادي والخبرنفس الخبر ماطرى من جديد
A.awadتعليق مخالف
مواطن مطحونويعلم الله خمس شهور من دون راتب وساحب على الجامعه من سنه ما عندي حق الرسوم .. ايش اسوي ؟ حسبي الله على من كان السبب
ابو محمدوالبنك كيف يفي بمسؤلياته اذا عطاهم المبالغ لاتفكر في نفسك بس
الهمدانيباقي الازمات جاية اربطوا الحزام
من تحت الماءالمقاول رفع سعر المتر عظم وتشطيب الخ الى اسعار فلكيه على باله ان الحكومة ماتدري عنه أنت سيم سيم تجار التراب والحكومة دفعت أصلا علشان تحل سيولة البنوك وهي أهم على كل حال من جشعك وابتزازك للمواطن هههههع
الحقبانيعلم معذور البنوك له علي موسسة حقوق يجيب ان يكون ذلك علم