بيان من وزارة الداخلية بتنفيذ حكم القصاص في مواطن قتل آخر طعناً بالسكين

صحيفة المرصد-واس:أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا حول تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة بمنطقة نجران، وفيما يلي نص البيان:

أقدم محمد بن مانع بن حسين آل مهري اليامي – سعودي الجنسية – على قتل مسلي بن حسين بن هادي آل حارث – سعودي الجنسية – وذلك بطعنه بسكين نتج عنها وفاته إثر خلاف حصل بينهما.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقتل قصاصًا، وأيد ذلك من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني محمد بن مانع بن حسين آل مهري اليامي اليوم الخميس 17 / 2 / 1438هـ بمدينة نجران بمنطقة نجران .