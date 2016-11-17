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بالفيديو..بعد الحرس الثوري..الشرطة الإيرانية تجتاح شوارع العراق

17 نوفمبر, 2016 , 12:42 م
بالفيديو..بعد الحرس الثوري..الشرطة الإيرانية تجتاح شوارع العراق
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صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر العشرات من سيارات الشرطة الإيرانية يستقلها عناصر أمن إيرانيون بكامل أسلحتهم، ويتجولون داخل شوارع محافظة كربلاء العراقية.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تدخل فيها عشرات السيارات التابعة للشرطة الإيرانية إلى محافظة عراقية، في حين اعتاد نظام الملالي في إيران على إرسال ضباط من الحرس الثوري أو فرق من الجيش الإيراني إلى العراق بحجة محاربة تنظيم داعش.

وأكدت مصادر أمنية عراقية أنّ أكثر من 50 عربة تابعة للشرطة الإيرانية، دخلت مع أسلحتها وتجهيزاتها إلى الأراضي العراقية، لتقوم بعملية تأمين وصول الزوّار الإيرانيين إلى مدينة كربلاء.

وفي السياق، انتقد عضو مجلس شيوخ كربلاء جبار الساعدي، دخول دوريات تابعة لدولة أخرى إلى كربلاء، مؤكداً أنّها “تمثل خرقاً واضحاً للسيادة العراقية، لا بد من الوقوف في وجهه”، بحسب صحيفة العربي الجديد.

وتساءل الساعدي “أين الأصوات التي تعالت للاعتراض على دخول القوّات التركية لقتال داعش؟”، مضيفاً “ماذا لو كانت سيارات الشرطة التي تتجول في كربلاء قادمة من دولة عربية أو جارة غير إيران؟”.

وطالب الساعدي الحكومتين المحلية والاتحادية، إلى توضيح موقفهما من “هذا التجاوز”، وإصدار أوامر فورية بطرد الشرطة الإيرانية من كربلاء، مطالباً بوقفة وطنية وعشائرية عاجلة، للوقوف بوجه “هذا التدخّل السافر”.



تعليقات ( 22 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 22
    17 نوفمبر, 2016 , 13:54 م

    قلناها سابقاً وأقولها الآن وغداً سنندم جميعاً على كل دعم ومسانده لحكومة الجحش الشيعي ( الهالكي والعبادي وشلة إيران ) وقلت ستؤكلون مثل ما أُكل الثور الأبيض .. وعلى الدول المجاوره الإستعداد لجيوش الدجال
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  2. 21
    17 نوفمبر, 2016 , 13:46 م

    ابو مؤيد

    آآه يالعراق هذه دولة المسلمين السنة منذ القدم حكمها وولي عليها سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه والخليفة هارون الرشيد وابو جعفر المنصور وغيرهم لكن وبأذن الله سيكون لولئك الخلفاء احفاد يطهرونها من الانجاس.
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  3. 20
    17 نوفمبر, 2016 , 13:45 م

    عاصم

    سيتدمر العراق بسبب الروافض الاغبياء .
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  4. 19
    17 نوفمبر, 2016 , 13:43 م

    سابق

    هذا احتلال سافر مكتمل الاركان وليس انتهاك سيادة وتجاوز وصف نظام الحكم بالعمالة الى حكومة ايرانية بالوكالة في تحدي صارخ واذلال لارادة الشعب العراقي بكل مكوناته الذي لن يقف يتفرج على الاحتلال اليراني
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  5. 18
    17 نوفمبر, 2016 , 13:36 م

    عبدالعزيز//

    سيعود العراق الى عروبته وسينتفض الجيش قريبا على العبادي وطقته وسيطرد الانجاس والخونه
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  6. 17
    17 نوفمبر, 2016 , 13:35 م

    sar-al-sa

    ماهو قبل كذا اجتاحت امواج بشريه ايرانيه مراكز الحدود العراقيه ودخلوا عنوه بدون جوازات سفر او تفتيش وما احد وقف في وجههم او قال شي من الامم المتحده يعني اصبحت العراق ايرانيه اداريا
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  7. 16
    17 نوفمبر, 2016 , 13:33 م

    ابوعلي 990

    العراقيين الروافض نازلين شتم وسب فينا طيب وينكم من طهران لكن العميل يبقى عميل وخائن باع بلده
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  8. 15
    17 نوفمبر, 2016 , 13:29 م

    محب آل البيت

    لا أظن أن العرب الشرفاء يرضون بالمتعة وسينتفضون في يوم ما على المحتل
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  9. 14
    17 نوفمبر, 2016 , 13:25 م

    عبدالرحمن بو كرشه

    من يحكم العراق عمائم قم والبلد مستباح للخونه والمنبطحين مع الاسف العراق مستباح ويغرق بالصراعات والطائفيه
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  10. 13
    17 نوفمبر, 2016 , 13:10 م

    الراصد

    لم ينتهى العراق ولا اقول سوف يكون مقبرة لهم حيث ان ارض العراق اشرف من ان تحوى ارضها جيف هؤلاء الصفوية النجسه ولكن سوف تكون مقتلتهم بالعراق ويتركوا طعام ***، اعرف انها سوف تأكلهم ان جاعت على مضض.
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  11. 12
    17 نوفمبر, 2016 , 13:07 م

    محب آل البيت

    ت 8 شيعي نحن لا نطبل وأنما هذا هو الواقع
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  12. 11
    17 نوفمبر, 2016 , 13:07 م
    عدد التعليقات:216

    Xx5halidxX

    خلاص العراق دوله 100% ايرانيه شيعيه وخلوا حكام العرب يعضون اصابعهم ندم في المستقبل
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  13. 10
    17 نوفمبر, 2016 , 13:06 م

    محب آل البيت

    ت 1 سارة لم تنتهي سينتفض ابطال العراق المسلمين الشرفاء ولا يرضون المتعة والتذلل لملالي طهران الجوسية في القريب العادل أن شاء الله
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  14. 9
    17 نوفمبر, 2016 , 13:06 م

    شيعي برونزي

    تعليق 7 تطبل لها الله يسامحك
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  15. 8
    17 نوفمبر, 2016 , 13:05 م

    الهاشمي

    لاحول ولا قوة الا بالله باعو الخونه العراق للانجاس يا آسفاه ع بلاد الرافدين
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  16. 7
    17 نوفمبر, 2016 , 13:05 م

    محب آل البيت

    ت 4 سارة صدقت وفقك الله وسددك تعليق واقعي
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  17. 6
    17 نوفمبر, 2016 , 13:03 م

    محب آل البيت

    ليس غريب العراق محتلة من إيران المجوسية
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  18. 5
    17 نوفمبر, 2016 , 13:02 م

    شيعي برونزي

    تعلبق رقم 4 وانت ماشائنك
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  19. 4
    17 نوفمبر, 2016 , 12:58 م

    سارة محمد

    عندي سؤال لشيعة العرب هل من طقوسكم الدينية ان تكونون عبيد لإيران إِيش العبوديه هاذي لإيران والدفاع عنها في كل مكان حتى أوطانكم سلمتوها لإيران ،،إِيش فادتكم فيه ايران عشان تبيعون اوطانكم علشانه
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  20. 3
    17 نوفمبر, 2016 , 12:58 م

    ساكن البجري

    ثبت ان العراق مقبره الارانيين
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  21. 2
    17 نوفمبر, 2016 , 12:47 م

    كيف

    على الحكومات والشعوب العربيه طرد الاحتلال الايراني الارهابي من اراضي العراق العربيه
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  22. 1
    17 نوفمبر, 2016 , 12:47 م

    سارة محمد

    العراق دوله محتله من ايران والكل يعرف الشي هذا العراق انتهت خلاص
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