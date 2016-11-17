بالفيديو..بعد الحرس الثوري..الشرطة الإيرانية تجتاح شوارع العراق

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر العشرات من سيارات الشرطة الإيرانية يستقلها عناصر أمن إيرانيون بكامل أسلحتهم، ويتجولون داخل شوارع محافظة كربلاء العراقية.
وتعتبر هذه المرة الأولى التي تدخل فيها عشرات السيارات التابعة للشرطة الإيرانية إلى محافظة عراقية، في حين اعتاد نظام الملالي في إيران على إرسال ضباط من الحرس الثوري أو فرق من الجيش الإيراني إلى العراق بحجة محاربة تنظيم داعش.
وأكدت مصادر أمنية عراقية أنّ أكثر من 50 عربة تابعة للشرطة الإيرانية، دخلت مع أسلحتها وتجهيزاتها إلى الأراضي العراقية، لتقوم بعملية تأمين وصول الزوّار الإيرانيين إلى مدينة كربلاء.
وفي السياق، انتقد عضو مجلس شيوخ كربلاء جبار الساعدي، دخول دوريات تابعة لدولة أخرى إلى كربلاء، مؤكداً أنّها “تمثل خرقاً واضحاً للسيادة العراقية، لا بد من الوقوف في وجهه”، بحسب صحيفة العربي الجديد.
وتساءل الساعدي “أين الأصوات التي تعالت للاعتراض على دخول القوّات التركية لقتال داعش؟”، مضيفاً “ماذا لو كانت سيارات الشرطة التي تتجول في كربلاء قادمة من دولة عربية أو جارة غير إيران؟”.
وطالب الساعدي الحكومتين المحلية والاتحادية، إلى توضيح موقفهما من “هذا التجاوز”، وإصدار أوامر فورية بطرد الشرطة الإيرانية من كربلاء، مطالباً بوقفة وطنية وعشائرية عاجلة، للوقوف بوجه “هذا التدخّل السافر”.
تعليقات ( 22 )
ابو مؤيدآآه يالعراق هذه دولة المسلمين السنة منذ القدم حكمها وولي عليها سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه والخليفة هارون الرشيد وابو جعفر المنصور وغيرهم لكن وبأذن الله سيكون لولئك الخلفاء احفاد يطهرونها من الانجاس.
عاصمسيتدمر العراق بسبب الروافض الاغبياء .
سابقهذا احتلال سافر مكتمل الاركان وليس انتهاك سيادة وتجاوز وصف نظام الحكم بالعمالة الى حكومة ايرانية بالوكالة في تحدي صارخ واذلال لارادة الشعب العراقي بكل مكوناته الذي لن يقف يتفرج على الاحتلال اليراني
عبدالعزيز//سيعود العراق الى عروبته وسينتفض الجيش قريبا على العبادي وطقته وسيطرد الانجاس والخونه
sar-al-saماهو قبل كذا اجتاحت امواج بشريه ايرانيه مراكز الحدود العراقيه ودخلوا عنوه بدون جوازات سفر او تفتيش وما احد وقف في وجههم او قال شي من الامم المتحده يعني اصبحت العراق ايرانيه اداريا
ابوعلي 990العراقيين الروافض نازلين شتم وسب فينا طيب وينكم من طهران لكن العميل يبقى عميل وخائن باع بلده
محب آل البيتلا أظن أن العرب الشرفاء يرضون بالمتعة وسينتفضون في يوم ما على المحتل
عبدالرحمن بو كرشهمن يحكم العراق عمائم قم والبلد مستباح للخونه والمنبطحين مع الاسف العراق مستباح ويغرق بالصراعات والطائفيه
الراصدلم ينتهى العراق ولا اقول سوف يكون مقبرة لهم حيث ان ارض العراق اشرف من ان تحوى ارضها جيف هؤلاء الصفوية النجسه ولكن سوف تكون مقتلتهم بالعراق ويتركوا طعام ***، اعرف انها سوف تأكلهم ان جاعت على مضض.
محب آل البيتت 8 شيعي نحن لا نطبل وأنما هذا هو الواقع
عدد التعليقات:216
Xx5halidxXخلاص العراق دوله 100% ايرانيه شيعيه وخلوا حكام العرب يعضون اصابعهم ندم في المستقبل
محب آل البيتت 1 سارة لم تنتهي سينتفض ابطال العراق المسلمين الشرفاء ولا يرضون المتعة والتذلل لملالي طهران الجوسية في القريب العادل أن شاء الله
شيعي برونزيتعليق 7 تطبل لها الله يسامحك
الهاشميلاحول ولا قوة الا بالله باعو الخونه العراق للانجاس يا آسفاه ع بلاد الرافدين
محب آل البيتت 4 سارة صدقت وفقك الله وسددك تعليق واقعي
محب آل البيتليس غريب العراق محتلة من إيران المجوسية
شيعي برونزيتعلبق رقم 4 وانت ماشائنك
سارة محمدعندي سؤال لشيعة العرب هل من طقوسكم الدينية ان تكونون عبيد لإيران إِيش العبوديه هاذي لإيران والدفاع عنها في كل مكان حتى أوطانكم سلمتوها لإيران ،،إِيش فادتكم فيه ايران عشان تبيعون اوطانكم علشانه
ساكن البجريثبت ان العراق مقبره الارانيين
كيفعلى الحكومات والشعوب العربيه طرد الاحتلال الايراني الارهابي من اراضي العراق العربيه
سارة محمدالعراق دوله محتله من ايران والكل يعرف الشي هذا العراق انتهت خلاص