الوليد بن طلال: لهذا السبب تغيرت تصرفات “ترامب” وأدعم بيع حصة من أرامكو

صحيفة المرصد: أكيد الأمير الوليد بن طلال، أن السبب الرئيسي وراء تغير تصرفات دونالد ترامب الآن، هو فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، متوقعًا أن تختلف سياسته مرة أخرى عندما يتولى الرئاسة خلال الأشهر المقبلة.

وفي مقابلة تليفزيونية مع وكالة “بلومبيرغ” قال الأمير الوليد بن طلال، إنه يدعم خطط بيع حصة من شركة أرامكو٬ كونها تزيد من مستوى الشفافية للشركة٬ فضلا عن حصول الدولة على سيولة من عملية البيع، مضيفًا أنه لا يرى مانعا من بيع 5% من أسهم الشركة أو حتى 10%.

وأشار إلى أنه يدعم الأمير محمد بن سلمان في خططه لتقليل الاعتماد على النفط٬ وتقليص مصاريف الحكومة.