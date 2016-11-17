صحيفة المرصد: أكيد الأمير الوليد بن طلال، أن السبب الرئيسي وراء تغير تصرفات دونالد ترامب الآن، هو فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، متوقعًا أن تختلف سياسته مرة أخرى عندما يتولى الرئاسة خلال الأشهر المقبلة.
وفي مقابلة تليفزيونية مع وكالة “بلومبيرغ” قال الأمير الوليد بن طلال، إنه يدعم خطط بيع حصة من شركة أرامكو٬ كونها تزيد من مستوى الشفافية للشركة٬ فضلا عن حصول الدولة على سيولة من عملية البيع، مضيفًا أنه لا يرى مانعا من بيع 5% من أسهم الشركة أو حتى 10%.
وأشار إلى أنه يدعم الأمير محمد بن سلمان في خططه لتقليل الاعتماد على النفط٬ وتقليص مصاريف الحكومة.
الوليد بن طلال: لهذا السبب تغيرت تصرفات “ترامب” وأدعم بيع حصة من أرامكو
صحيفة المرصد: أكيد الأمير الوليد بن طلال، أن السبب الرئيسي وراء تغير تصرفات دونالد ترامب الآن، هو فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، متوقعًا أن تختلف سياسته مرة أخرى عندما يتولى الرئاسة خلال الأشهر المقبلة.
تعليقات ( 16 )
مواطن سعوديتعليق مخالف
الله يهدي الجميعرؤية 2030 ومن ضمنها بيع 5% من اسهم ارمكو من السنه الماضية يعني الموضوع تم اقراره وانتهاء .
مباركابو مصلفخ الخنبووووووقه ****
زائر*** القوه في الفعل وليس في فرد العضلات الخوف والهم الاكبر من اللي يجري بجسدنا ***
زائرارامكو هي العاصمه الماليه بنسبه للمملكه مع البترول لايملكه احد هي مملوكه للبلد واهل البلد الفقراء
وين تحديك إن فاز ترامبتعليق مخالف
ابن الوسطانت ادفع رواتب الموظفين الي عندك غير البنانيين ويكثر خيرك ، شغل مالك فيه اتركه
فهد الشمريالى ابو مصلفح الرياض ،،،، من يرتقي بمن ياضعيف النفس
فنان شعبي قديم617 نوفمبر, 2016 , 12:55 م أبو مصلفح الرياض بك ياسيدي *** باركك الله لنصرةالدين وإعلاء كلمة المسلمين ؟؟؟؟؟ ***
دوبلوماتيك**** تعزيز
أبو مصلفح الرياضبك ياسيدي نرتقي في مصاف الأمم باركك الله لنصرةالدين وإعلاء كلمة المسلمين اللامتشددين الدين الحقيقي المؤدي للصراط المستقيم المتبوع باالترفيه الحلال
ام خالدأرامكو هي امل كل سعودي والفقير قبل الغني نتمنى تبقى جميعها ملك للدوله ولاينباع منها ولا سهم ويكفيك ياالوليد ماعندك
الهمدانيترامب هو هو بس غيره هو من تغير ***
ركاااانافضل مافي الكون ان يترك المرأ مالايعنيه
[email protected]من اللي غير كلامه ؟!!!!!!!!!!!!