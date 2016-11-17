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الوليد بن طلال: لهذا السبب تغيرت تصرفات “ترامب” وأدعم بيع حصة من أرامكو

17 نوفمبر, 2016 , 12:31 م
الوليد بن طلال: لهذا السبب تغيرت تصرفات “ترامب” وأدعم بيع حصة من أرامكو
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صحيفة المرصد: أكيد الأمير الوليد بن طلال، أن السبب الرئيسي وراء تغير تصرفات دونالد ترامب الآن، هو فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، متوقعًا أن تختلف سياسته مرة أخرى عندما يتولى الرئاسة خلال الأشهر المقبلة.
وفي مقابلة تليفزيونية مع وكالة “بلومبيرغ” قال الأمير الوليد بن طلال، إنه يدعم خطط بيع حصة من شركة أرامكو٬ كونها تزيد من مستوى الشفافية للشركة٬ فضلا عن حصول الدولة على سيولة من عملية البيع، مضيفًا أنه لا يرى مانعا من بيع 5% من أسهم الشركة أو حتى 10%.
وأشار إلى أنه يدعم الأمير محمد بن سلمان في خططه لتقليل الاعتماد على النفط٬ وتقليص مصاريف الحكومة.



تعليقات ( 16 )

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  1. 16
    17 نوفمبر, 2016 , 14:08 م

    مواطن سعودي

    تعليق مخالف
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  2. 15
    17 نوفمبر, 2016 , 13:47 م

    الله يهدي الجميع

    رؤية 2030 ومن ضمنها بيع 5% من اسهم ارمكو من السنه الماضية يعني الموضوع تم اقراره وانتهاء .
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  3. 14
    17 نوفمبر, 2016 , 13:33 م

    مبارك

    ابو مصلفخ الخنبووووووقه ****
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  4. 13
    17 نوفمبر, 2016 , 13:27 م

    زائر

    *** القوه في الفعل وليس في فرد العضلات الخوف والهم الاكبر من اللي يجري بجسدنا ***
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  5. 12
    17 نوفمبر, 2016 , 13:20 م

    زائر

    ارامكو هي العاصمه الماليه بنسبه للمملكه مع البترول لايملكه احد هي مملوكه للبلد واهل البلد الفقراء
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  6. 11
    17 نوفمبر, 2016 , 13:16 م

    وين تحديك إن فاز ترامب

    تعليق مخالف
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  7. 10
    17 نوفمبر, 2016 , 13:15 م

    ابن الوسط

    انت ادفع رواتب الموظفين الي عندك غير البنانيين ويكثر خيرك ، شغل مالك فيه اتركه
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  8. 9
    17 نوفمبر, 2016 , 13:12 م

    فهد الشمري

    الى ابو مصلفح الرياض ،،،، من يرتقي بمن ياضعيف النفس
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  9. 8
    17 نوفمبر, 2016 , 13:10 م

    فنان شعبي قديم

    617 نوفمبر, 2016 , 12:55 م أبو مصلفح الرياض بك ياسيدي *** باركك الله لنصرةالدين وإعلاء كلمة المسلمين ؟؟؟؟؟ ***
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  10. 7
    17 نوفمبر, 2016 , 13:06 م

    دوبلوماتيك

    **** تعزيز
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  11. 6
    17 نوفمبر, 2016 , 12:55 م

    أبو مصلفح الرياض

    بك ياسيدي نرتقي في مصاف الأمم باركك الله لنصرةالدين وإعلاء كلمة المسلمين اللامتشددين الدين الحقيقي المؤدي للصراط المستقيم المتبوع باالترفيه الحلال
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  12. 5
    17 نوفمبر, 2016 , 12:54 م

    ام خالد

    أرامكو هي امل كل سعودي والفقير قبل الغني نتمنى تبقى جميعها ملك للدوله ولاينباع منها ولا سهم ويكفيك ياالوليد ماعندك
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  13. 4
    17 نوفمبر, 2016 , 12:45 م

    يا الوليد اذا تملكوا الاجانب وخاصه اليهود حصه في ارامكوا عز الله انهم سوف يسيطرون على اقتصادنا الا ارامكوا نرجوا عدم بيع حصه منها للاجانب لانها تعتبر عمودنا الفقري في الاقتصاد
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  14. 3
    17 نوفمبر, 2016 , 12:42 م

    الهمداني

    ترامب هو هو بس غيره هو من تغير ***
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  15. 2
    17 نوفمبر, 2016 , 12:38 م

    ركاااان

    افضل مافي الكون ان يترك المرأ مالايعنيه
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  16. 1
    17 نوفمبر, 2016 , 12:36 م

    [email protected]

    من اللي غير كلامه ؟!!!!!!!!!!!!
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