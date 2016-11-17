فيديو:الكونغرس الأمريكي يسبق الرئيس ترامب بقانون يرعب بوتين !

صحيفة المرصد:تصعيد مفاجئ, قبيل دخول الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب الى البيت الأبيض وقبل خروج باراك أوباما منه, مجلس النواب الأمريكي يصوتُ بالأغلبية المطلقة على فرض عقوبات ضد كل من يساعد نظام الأسد بمن في ذلك روسيا وإيران, مطلقاً على مشروع العقوبات اسم قانون ” قيصر”, نسبة لمسرب صور التعذيب والقتل في معتقلات نظام الأسد المعروف بقيصر.

فما الهدف من هذا التصعيد الأمريكي غير المتوقع, هل هي رسالة داخلية من الكونغرس للرئيس الجديد أم رسالة خارجية لمن يظن بأن الإدارة الأمريكية الجديدة قادرة على تغيير اتجاهِالدفة ولكل من يعتقد أن ترامب الرئيس هو نفسه ترامب المرشح, ولماذا انسحبت روسيا من المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت للنظر في جرائم الحرب بعد التصويت على قانون قيصر مباشرة .