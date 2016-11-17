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فيديو:الكونغرس الأمريكي يسبق الرئيس ترامب بقانون يرعب بوتين !

17 نوفمبر, 2016 , 12:51 م
فيديو:الكونغرس الأمريكي يسبق الرئيس ترامب بقانون يرعب بوتين !
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صحيفة المرصد:تصعيد مفاجئ, قبيل دخول الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب الى البيت الأبيض وقبل خروج باراك أوباما منه, مجلس النواب الأمريكي يصوتُ بالأغلبية المطلقة على فرض عقوبات ضد كل من يساعد نظام الأسد بمن في ذلك روسيا وإيران, مطلقاً على مشروع العقوبات اسم قانون ” قيصر”, نسبة لمسرب صور التعذيب والقتل في معتقلات نظام الأسد المعروف بقيصر.

فما الهدف من هذا التصعيد الأمريكي غير المتوقع, هل هي رسالة داخلية من الكونغرس للرئيس الجديد أم رسالة خارجية لمن يظن بأن الإدارة الأمريكية الجديدة قادرة على تغيير اتجاهِالدفة ولكل من يعتقد أن ترامب الرئيس هو نفسه ترامب المرشح, ولماذا انسحبت روسيا من المحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت للنظر في جرائم الحرب بعد التصويت على قانون قيصر مباشرة .



تعليقات ( 11 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 11
    17 نوفمبر, 2016 , 13:55 م

    محمدالجعيد

    دايم الصحبه ماتدوم
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  2. 10
    17 نوفمبر, 2016 , 13:44 م

    حالياً هم أضعف من أن يفعلوها القرار والسياده روسيه
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  3. 9
    17 نوفمبر, 2016 , 13:33 م

    الى ت8 أسمر غبر على ايش كفو ما بعد استلم الرئاسة من اصدر القرار هو الكنقرس (صحيح من قال خلفك مطبات ) بعد ما تعديها
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  4. 8
    17 نوفمبر, 2016 , 13:24 م

    اسمرعبر

    كفو يا ترامب عز الله انك شنب
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  5. 7
    17 نوفمبر, 2016 , 13:21 م

    يقول المثل ؛ الكلب لا يعض أذن أخيه ، الكفر كله ملة واحدة مهما اختلفوا فهم يتفقون على المسلمين الإرهاب هم الذين صنعوه ويدعمونه ويتهمون المسلمين بذلك .
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  6. 6
    17 نوفمبر, 2016 , 13:19 م

    كذابين !

    كذابين! عندهم مليون خطه
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  7. 5
    17 نوفمبر, 2016 , 13:15 م

    مواطن

    لايهمونكم الاعلام الغربي هم اصل الارهاب وهذي حركات اعلاميه لتنفيذ اجندتهم عن طريقها
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  8. 4
    17 نوفمبر, 2016 , 13:12 م

    جريس الحمد

    الى متى الدل وإلى متى التوسل والإنتظار من الغرب المساعدات
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  9. 3
    17 نوفمبر, 2016 , 13:11 م

    محب آل البيت

    كلهم ارهابيون لا يحاربون الا المسلمين هذا استهلاك اعلامي
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  10. 2
    17 نوفمبر, 2016 , 12:55 م

    محب الوطن

    المثل يقول الكلب مايعض اذن اخوه
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  11. 1
    17 نوفمبر, 2016 , 12:53 م

    ساكن البجري

    يالله انصر السنه الموحدين
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