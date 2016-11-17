صحيفة ديلي تلغراف: ترامب يسعى لمنع دخول المسلمين دون استشارة الكونجرس

صحيفة المرصد: كشفت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية، عن أن الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، يخطط لمنع المسلمين من دخول بلاده دون تمرير القانون على الكونجرس للموافقة عليه، وذلك عقب سعيه للحصول على قوائم بأسماء المهاجرين من الدول الإسلامية.

وقالت مراسلة الصحيفة في واشنطن، روث شيرلوك، إن فريق العمل الذي شكله ترامب لمتابعة ملف الهجرة، يعكف على إعداد مشاريع قرارات لتسهيل بناء جدار على الحدود المكسيكية، حسبما أفاد سياسيون داعمين للرئيس الجديد.

وأضافت شيرلوك، أن ترامب قد دعا في البداية عن منع جميع المسلمين من دخول الولايات المتحدة، ثم تراجع ليتحدث عن تحريات دقيقة عن الوافدين الجدد من الدول التي تشهد نشاطا للجماعات المتشددة، مؤكدة أن المشروع الجديد يهدف إلى تحقيقات صارمة مع الوافدين من “دول المخاطر الكبيرة”، وأخذ بصماتهم عند دخول الولايات المتحدة، كما يلزم بعض الرجال المقيمين البالغين أكثر من 16 عاما بالحضور دوريا أمام سلطة حكومية للتحقق منهم.

وأوضحت أن عدمة نيويورك الديمقراطي، بيل ديبلاسيو، قد حذر ترامب من انتهاج سياسة صارمة ضد المهاجرين، قد تؤدي إلى زرع انعدام الثقة، ونبهه إلى أن شرطة نيويورك تضم 900 موظفا مسلما، ودعا الرئيس الجديد إلى عدم سن قوانين تتسبب في “تشتيت شمل العائلات”.

وتعهد ترامب بالتركيز على ترحيل المهاجرين الذين لهم سوابق إجرامية، ولكن منظمات حقوق الإنسان، حسب الكاتبة، ترى أن الرئيس الجديد قد يستهدف بمشروعه ترحيل المهاجرين الذين ارتكبوا مخالفات مثل تجاوز السرعة المحددة لدى قيادة السيارات، أو ركن السيارة في مكان ممنوع.

وأشارت الصحفية إلى أن سفارة المكسيك، التي رفضت تحمل نفقات بناء سور على حدودها مع الولايات المتحدة، فتحت خطا هاتفيا لرعاياها في الولايات المتحدة، ليتصلوا من خلاله إذا شعروا بأنهم مهددون في حياتهم أو مصالحهم.