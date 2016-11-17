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الحوثيون غيروا صيحة “الموت لأمريكا” إلى “أموت في أمريكا” بعدما شاهدوا جمال ابنة ترامب-صور

17 نوفمبر, 2016 , 13:36 م
الحوثيون غيروا صيحة “الموت لأمريكا” إلى “أموت في أمريكا” بعدما شاهدوا جمال ابنة ترامب-صور
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صحيفة المرصد:قالت مصادر مطلعة في اليمن إن الميليشيات الانقلابية اعتقلت ناشطين في محافظة ذمار، بتهمة الترويج لنكات سياسية ساخرة من الحوثيين.

 

وبحسب المصادر، فقد قامت الميليشيات خلال اليومين الماضيين باعتقال أكثر من 12 ناشطاً من داخل مقاهي الإنترنت بمحافظة ذمار، الواقعة إلى الجنوب من صنعاء، وذلك بتهمة الترويج لنكات سياسية ساخرة.

 

ورغم أن “النكتة الذمارية” أصبحت بمثابة ماركة مسجلة على مستوى اليمن، وشيئاً يتميز به أبناء محافظة ذمار المعروفين بالطرافة، إلا أن الميليشيات اعتبرت أن إطلاق تلك النكات يأتي في إطار ممنهج يخدم أطرافاً مناوئة للحوثيين.

 

ويعرف المجتمع الذماري بأنه فكاهي بطبيعته ومتمرس في تطويع الحياة بتفاصيلها للسخرية حتى اشتهر بالتناول اللاذع للقضايا السياسية والاجتماعية على مر الأعوام، فالتصقت النكتة بذمار كمصدر للسخرية.

 

وفي هذا السياق، أشارت أحدث النكات الذمارية الساخرة إلى أن “الحوثيين وبعد انبهارهم بجمال إيفانكا ترامب ابنة الرئيس الأميركي المنتخب، قاموا بتعديل صرختهم المعروفة، من “الموت لأميركا” إلى “أموت في أميركا”.

 

وسبقتها نكات ذمارية عدة، تعليقاً على عدم صرف السلطات الانقلابية لرواتب الموظفين، وجاء في إحداها “دخل موظف إلى مكتب المشرف الحوثي في الجهة الحكومية التي يعمل بها، وقبل أن يتكلم بادره المشرف الحوثي بالقول: أنا عارف إنك سوف تسأل عن الراتب.. ما فيش راتب.. فرد الموظف: لا لا.. أنا جئت فقط أطلب تحولوا راتبي من الريال اليمني إلى الريال الإيراني”.

 

وفي عهد المخلوع علي عبدالله صالح، لم تقف طرافة الذماريين وسخريتهم عند مجرد إطلاق النكات، وإنما قاموا بأفعال ساخرة للتعبير عن استيائهم من حالة الإهمال التي تعاني منها محافظتهم.

 

 

فقد كان من النادر أن يقوم صالح بزيارة محافظتهم، وحينما أراد القيام بزيارة خاطفة، نصب ذماريون لوحة إعلانية في أحد الشوارع الرئيسية بمدينة ذمار، وقد كتب عليها “أبناء محافظة ذمار يرحبون بالرئيس اليمني علي عبدالله صالح”، في إشارة إلى أن صالح لا يعامل ذمار على أنها جزء من اليمن، وبالتالي هي محرومة من المشاريع والخدمات.

وفي انتخابات الرئاسة سنة 2006 كان المخلوع علي صالح يعد الناخبين بأنه بصدد توليد الكهرباء بالطاقة النووية، ولم يكمل كلمته حتى انطفأت الكهرباء في المدينة الساخرة فخرج أبناء ذمار مسرعين إلى البقالات يطلبون “شمعاً نووياً” وفقا لموقع العربية نت.

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تعليقات ( 15 )

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  1. 15
    17 نوفمبر, 2016 , 14:16 م

    [email protected]

    انا اشهد ان الموت في امريكا ،،،ااااااااااااااااااااه
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  2. 14
    17 نوفمبر, 2016 , 14:04 م

    أبو مصلفح الرياض

    المرصد وش وضعكم الصورة الثانية من دون ****ليه يابنت ترامب محلات نعومي عندهم تخفيض اشتر اثنين والثالث مجانا دعواتكم ياجماعة لنادي العين مباراته السبت الجاي مع الفريق الكوري طاقية وعالمية صعبة قوية
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  3. 13
    17 نوفمبر, 2016 , 14:04 م

    الموت ﻷمريكا
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  4. 12
    17 نوفمبر, 2016 , 14:03 م

    عبدوه مخرشي

    البلد ينتهك حرماته وهم فالحين بالكلام و النكات يا شعب الحكمه قصدي النكاات !
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  5. 11
    17 نوفمبر, 2016 , 14:02 م

    طيب ومالفائدة **** ..نحن مسلمون وهذه المناظر لاترضي الله وتراكم ازعجتونا بحثالة امريكا
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  6. 10
    17 نوفمبر, 2016 , 13:59 م

    يالطيف

    حتى النكته التي تزرع البسمه صارت جرم خلاص لاحد ينكت كل يمسكله زاويه ويبكي يمكن بعد البكاء قوبه اجل قل القول قولك يايبا والشور شورك ييبا
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  7. 9
    17 نوفمبر, 2016 , 13:58 م

    أبو مصلفح الرياض

    يوم إني في مكة قدامي والله بنت شابة سورية وجهها مضوي مثل القمر الله يحرسها كاشفة وجهها طبعا مفهيين كلنا اللي في المحلات بس اللي يلفت الانتباه ان جتها حرمة من ربع ابك علامك قالت ابيكي زوجة لإبني
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  8. 8
    17 نوفمبر, 2016 , 13:58 م

    عبد الله

    خرابيط ! .ويدل على مدى ماوصل من اليأس ؟؟
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  9. 7
    17 نوفمبر, 2016 , 13:57 م

    أرزة 🌲 لبنان

    روح موت بأمريكا حدا ردك وموت عند إيفانكا وترامب كمان بركن بتصير رجال بكلمتك
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  10. 6
    17 نوفمبر, 2016 , 13:55 م

    أبو مصلفح الرياض

    أقسم باالله إنهم دلوووخ أنا من أيام بنت كانت تجي بغصبة واحد والله للآن أذكرها إسمها نجاح الحازمي الله يوفقها يارب كانت تجي في برامج الأطفال وأنا باقي في الابتدائية وأنا أقول أموت في السعودية ذكريات
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  11. 5
    17 نوفمبر, 2016 , 13:53 م

    أرزة 🌲 لبنان

    الظاهر إيفانكا اللي حتحكم وتصير مندوبة عن أبوها بكلشي
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  12. 4
    17 نوفمبر, 2016 , 13:44 م

    سنونو

    ذي حلوة خالص ربنا يدينا الصحة
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  13. 3
    17 نوفمبر, 2016 , 13:43 م

    سارة محمد

    الحوثيين وحزب الله وبشار وإيران يرددون شعارات الموت لامريكا وإسرائيل ؟؟وبالحقيقة مايقتلون الا أهل السنه في سوريا والعراق واليمن كل شعاراتهم كذب
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  14. 2
    17 نوفمبر, 2016 , 13:40 م

    طيب

    الحين ترامب ***
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  15. 1
    17 نوفمبر, 2016 , 13:39 م

    اسمرعبر

    تخيل حوثي وصخ ويزرط من القات ليل نهار وما تسبح من سنتين والقرد يقرف منه ويجي يتغزل في هالقمر
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