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بالفيديو:مواطن وثق لحظة سقوط الأمطار بجوار برج الضغط العالي..شاهد النهاية!

17 نوفمبر, 2016 , 15:05 م
بالفيديو:مواطن وثق لحظة سقوط الأمطار بجوار برج الضغط العالي..شاهد النهاية!
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صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه أحد الأشخاص للحظات هطول الأمطار,ولكن كانت المفاجئة عندما سقطت صاعقة برق كادت أن تودي بحياته.

ويوضح الفيديو لحظة هطول الأمطار بشدة وسط ذهول مصور المقطع إلا أنه تفاجأ بموجة من البرق كادت تقتله لولا العناية الإلهية.ولم يتضح من الفيديو مكان ولا زمان تصوير المقطع الذي انتشر بسرعة عبر مواقع التواصل وسط تحذيرات بضرورة توخي الحذر عند تصوير مثل هذه المقاطع.



تعليقات ( 19 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 19
    17 نوفمبر, 2016 , 17:07 م

    النابغه البيضاني

    قال تعالى(هوالذي يريكم البرق خوفا وطمعا. ماهو للتصوير والسنابات
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  2. 18
    17 نوفمبر, 2016 , 16:53 م

    ( ريما Rima )🍎

    قبل سنوات كان إذا جاء مطر نطلع للحوش والسطوح اللي يلعب واللي يدعي واللحين بهذا الزمن لا لأن الرعد صوته قوي وأحيانا تنزل معه صاعقة 💔😢
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  3. 17
    17 نوفمبر, 2016 , 16:50 م

    ( ريما Rima )🍎

    كل انسان يخاف من الصواعق صغير وكبير __حتى الملائكة تسبح من خيفة الله عز وجل وخشيته💔
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  4. 16
    17 نوفمبر, 2016 , 16:48 م

    ( ريما Rima )🍎

    قال تعالى(هوالذي بريكم البرق خوفا وطمعا وينشىء السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق ويصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ))
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  5. 15
    17 نوفمبر, 2016 , 16:32 م

    ( ريما Rima )🍎

    لو نزلت صاعقة من السماء ما أصابت مستغفر ⚡عمر بن الخطاب رضي الله عنه
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  6. 14
    17 نوفمبر, 2016 , 16:16 م

    متابع

    ابن آدم ضعيف
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  7. 13
    17 نوفمبر, 2016 , 15:59 م

    هههههههههههههههه انحش
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  8. 12
    17 نوفمبر, 2016 , 15:47 م

    أسماء

    الطبيعه ماترحم زين ماراح فيها
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  9. 11
    17 نوفمبر, 2016 , 15:41 م

    الأجانب هم السبب.
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  10. 10
    17 نوفمبر, 2016 , 15:41 م
    عدد التعليقات:5940

    بسمه

    رغم التحذيرات مانفع معاهم ..هووس التصوير اقووى 😳
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  11. 9
    17 نوفمبر, 2016 , 15:30 م
    عدد التعليقات:1946

    عاشق الجورري

    متى نعي والأبتعاد عن الأخطار ! لماذا نحن نستهتر بأرواحنا و نعرضها للمهالك و الأخطار ؟
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  12. 8
    17 نوفمبر, 2016 , 15:28 م
    عدد التعليقات:1946

    عاشق الجورري

    يعلمون أخطار الكهرباء و مجاري السيول الخ و مع ذلك يسوقون أقدامهم للهلاك أرواحهم ،، أيد أستحداث مادة تدرس بالمدارس الصفوف الأولى عن كيفية الحفاظ على الارواح و السلامه .
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  13. 7
    17 نوفمبر, 2016 , 15:24 م

    مهند الخبر

    بالعكس افضل مكان للتصوير هو بجانب اي مرتفع حديدي بشرط وجود تصريف للشحنات الى الارض و الأمر لله
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  14. 6
    17 نوفمبر, 2016 , 15:19 م

    وين المفاجأة ....مقطع عادي
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  15. 5
    17 نوفمبر, 2016 , 15:14 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  16. 4
    17 نوفمبر, 2016 , 15:14 م

    متابع عن بعد

    فيما يبدو إنها على الحد الجنوبي .. والله أعلم .. لكن الله سترهم.. لا يطلع واحد يقول كيف ؟ أين البحر ؟
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  17. 3
    17 نوفمبر, 2016 , 15:14 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  18. 2
    17 نوفمبر, 2016 , 15:13 م

    متابع اخبار السكن سابقا

    الله اكبر
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  19. 1
    17 نوفمبر, 2016 , 15:12 م

    خيال

    شكلهم في الحد الجنوبي
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