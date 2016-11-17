بالفيديو:مواطن وثق لحظة سقوط الأمطار بجوار برج الضغط العالي..شاهد النهاية!

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه أحد الأشخاص للحظات هطول الأمطار,ولكن كانت المفاجئة عندما سقطت صاعقة برق كادت أن تودي بحياته.
ويوضح الفيديو لحظة هطول الأمطار بشدة وسط ذهول مصور المقطع إلا أنه تفاجأ بموجة من البرق كادت تقتله لولا العناية الإلهية.ولم يتضح من الفيديو مكان ولا زمان تصوير المقطع الذي انتشر بسرعة عبر مواقع التواصل وسط تحذيرات بضرورة توخي الحذر عند تصوير مثل هذه المقاطع.
تعليقات ( 19 )
النابغه البيضانيقال تعالى(هوالذي يريكم البرق خوفا وطمعا. ماهو للتصوير والسنابات
( ريما Rima )🍎قبل سنوات كان إذا جاء مطر نطلع للحوش والسطوح اللي يلعب واللي يدعي واللحين بهذا الزمن لا لأن الرعد صوته قوي وأحيانا تنزل معه صاعقة 💔😢
( ريما Rima )🍎كل انسان يخاف من الصواعق صغير وكبير __حتى الملائكة تسبح من خيفة الله عز وجل وخشيته💔
( ريما Rima )🍎قال تعالى(هوالذي بريكم البرق خوفا وطمعا وينشىء السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق ويصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ))
( ريما Rima )🍎لو نزلت صاعقة من السماء ما أصابت مستغفر ⚡عمر بن الخطاب رضي الله عنه
متابعابن آدم ضعيف
أسماءالطبيعه ماترحم زين ماراح فيها
عدد التعليقات:5940
بسمهرغم التحذيرات مانفع معاهم ..هووس التصوير اقووى 😳
عدد التعليقات:1946
عاشق الجورريمتى نعي والأبتعاد عن الأخطار ! لماذا نحن نستهتر بأرواحنا و نعرضها للمهالك و الأخطار ؟
عدد التعليقات:1946
عاشق الجوررييعلمون أخطار الكهرباء و مجاري السيول الخ و مع ذلك يسوقون أقدامهم للهلاك أرواحهم ،، أيد أستحداث مادة تدرس بالمدارس الصفوف الأولى عن كيفية الحفاظ على الارواح و السلامه .
مهند الخبربالعكس افضل مكان للتصوير هو بجانب اي مرتفع حديدي بشرط وجود تصريف للشحنات الى الارض و الأمر لله
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
متابع عن بعدفيما يبدو إنها على الحد الجنوبي .. والله أعلم .. لكن الله سترهم.. لا يطلع واحد يقول كيف ؟ أين البحر ؟
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
متابع اخبار السكن سابقاالله اكبر
خيالشكلهم في الحد الجنوبي