بالفيديو:مواطن وثق لحظة سقوط الأمطار بجوار برج الضغط العالي..شاهد النهاية!

صحيفة المرصد:تداول متابعي مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثقه أحد الأشخاص للحظات هطول الأمطار,ولكن كانت المفاجئة عندما سقطت صاعقة برق كادت أن تودي بحياته.

ويوضح الفيديو لحظة هطول الأمطار بشدة وسط ذهول مصور المقطع إلا أنه تفاجأ بموجة من البرق كادت تقتله لولا العناية الإلهية.ولم يتضح من الفيديو مكان ولا زمان تصوير المقطع الذي انتشر بسرعة عبر مواقع التواصل وسط تحذيرات بضرورة توخي الحذر عند تصوير مثل هذه المقاطع.