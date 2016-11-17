رواتب زعماء العالم بالأرقام..أقلهم ترامب-صور

صحيفة المرصد:يرى بعض الأثرياء، أمثال المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب، أن رواتب زعماء العالم ليست مغرية على الإطلاق، غير أن المنصب ربما يغري لذلك سعى للوصول إليه، وأعلن أنه سوف يتقاضى راتبا شهريا قدره دولار واحد فقط، وذلك التزاما بتعليمات الدستور.

في أحدى اللقاءات قال الملياردير ترامب إن دخله خلال العام 2015 وصل إلى 560 مليون دولار، بينما حقق كل من هيلاري وبيل كلينتون دخلا وصل إلى أكثر من 10 ملايين دولار، وذلك من خلال الخطابات وبعض الحقوق الأخرى.

بهذا يتنازل الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب عن 399 ألف دولار سنويا من راتبه البالغ 400 ألف دولار سنويا مع المخصصات، وهو راتب الرئيس الحالي باراك أوباما، فراتب الرئيس في أميركا لا يتغير إلا بعد سنوات طويلة.

تقرير يستعرض رواتب زعماء العالم البارزين:

1 – رئيس الوزراء الكندي.. جاستن ترودو

إذا ما ذهبنا مباشرة إلى شمال الولايات المتحدة إلى كندا فسوف نجد أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، يحصل على راتب ضعف النائب البرلماني، يقدر سنويا بـ 260 ألف دولار.

راتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يعتبر جيدا جدا في سلسلة زعماء العالم، ويصل إلى 234 دولارا سنويا. وألمانيا هي البلد الأقوى اقتصاديا في أوروبا كما هو معلوم.

3 – رئيس جنوب إفريقيا، جاكوب زوما

راتب رئيس جنوب إفريقيا التي تقع في أقصى جنوبي القارة السمراء، يصل إلى 223 ألف دولار سنويا، في بلد اقتصاده قوي ويتميز بالتنوع كان يعاني سابقا من التفرقة العنصرية.



4 – رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي

يأتي رئيس الوزراء الياباني في المرتبة الرابعة براتب يقدر بـ 203 آلاف دولار سنويا، في مجتمع يقدر العمل والفرص ويقوم على الدقة والتكنولوجيا.



5 – رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان

في تركيا فإن منصب الرئيس يحصل على راتب قدره 197 ألف دولار سنويا، والذي يشغله رجب طيب أردوغان، وقد تعزز دوره بعد الانقلاب العسكري الفاشل.

يحصل رئيس فرنسا فرنسوا هولاند على راتب سنوي قدره 194 ألف دولار، في بلد يتمتع باقتصاد قوي رغم الظروف الأخيرة في سلسلة من الهجمات الإرهابية.

تأتي في المرتبة السابعة تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا المعينة حديثا بعد استقالة ديفيد كاميرون الذي انتهت بعهده علاقة بلاده بالاتحاد الأوروبي، في حين أن التداعيات الاقتصادية وراء ذلك الحدث لا تزال مجهولة. وراتب ماي هو 178 ألف دولار سنويا.



8 – الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

رغم أهمية منصب الرئيس القصوى في روسيا ونفوذ بوتين القوي إلا أن راتبه يأتي في المرتبة الثامنة عالميا، حيث يقدر بـ 136 ألف دولار سنويا. وقد تأثرت روسيا بانخفاض أسعار النفط الحاد.

يبلغ راتب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي 124 ألف دولار سنويا، وفي السنين الأخيرة يعاني الاقتصاد الإيطالي وقد عاد للنمو في الربع الثالث من هذه السنة، لكن سلسلة زلازل ضربت البلاد مؤخرا قد تتطلب موازنات مالية للإعمار بتكلفة قدرت بـ 32 مليار يورو.



10 – رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي

يحصل رئيس وزراء الهند على راتب يعتبر عاديا مقارنة بحجم البلاد وعدد سكانها الضخم وكونها تحتاج إلى إدارة هائلة، حيث يقدر راتبه سنويا بـ 30 ألفا و300 دولار فقط.



11 – أخيرا الرئيس الصيني شي جين بينغ

صدق أو لا تصدق أن الصين هذه القوة الضاربة التي غزت العالم بالمنتجات، وتستعد لتكون الاقتصاد الأول في العالم عما قريب، يحصل رئسيها شي جين بينغ على راتب سنوي قدره 22 ألف دولار فقط.

لكنه على أي حال ليس أقل من راتب ترمب. دولار واحد فقط.

