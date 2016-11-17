  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

رواتب زعماء العالم بالأرقام..أقلهم ترامب-صور

17 نوفمبر, 2016 , 15:24 م
رواتب زعماء العالم بالأرقام..أقلهم ترامب-صور
  • 2٬305
  • 11
  • حجم الخط

صحيفة المرصد:يرى بعض الأثرياء، أمثال المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب، أن رواتب زعماء العالم ليست مغرية على الإطلاق، غير أن المنصب ربما يغري لذلك سعى للوصول إليه، وأعلن أنه سوف يتقاضى راتبا شهريا قدره دولار واحد فقط، وذلك التزاما بتعليمات الدستور.

في أحدى اللقاءات قال الملياردير ترامب إن دخله خلال العام 2015 وصل إلى 560 مليون دولار، بينما حقق كل من هيلاري وبيل كلينتون دخلا وصل إلى أكثر من 10 ملايين دولار، وذلك من خلال الخطابات وبعض الحقوق الأخرى.

بهذا يتنازل الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب عن 399 ألف دولار سنويا من راتبه البالغ 400 ألف دولار سنويا مع المخصصات، وهو راتب الرئيس الحالي باراك أوباما، فراتب الرئيس في أميركا لا يتغير إلا بعد سنوات طويلة.

تقرير يستعرض رواتب زعماء العالم البارزين:

1 – رئيس الوزراء الكندي.. جاستن ترودو
إذا ما ذهبنا مباشرة إلى شمال الولايات المتحدة إلى كندا فسوف نجد أن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، يحصل على راتب ضعف النائب البرلماني، يقدر سنويا بـ 260 ألف دولار.

Canada's Liberal leader and Prime Minister-designate Justin Trudeau speaks during a news conference in Ottawa, Ontario, October 20, 2015. REUTERS/Chris Wattie
2 – المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل

راتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يعتبر جيدا جدا في سلسلة زعماء العالم، ويصل إلى 234 دولارا سنويا. وألمانيا هي البلد الأقوى اقتصاديا في أوروبا كما هو معلوم.

المستشارة الالمانية انجيلا ميركل في اسطنبول يوم 23 مايو ايار 2016. صورة لرويترز من ممثل لوكالات الانباء

3 – رئيس جنوب إفريقيا، جاكوب زوما
راتب رئيس جنوب إفريقيا التي تقع في أقصى جنوبي القارة السمراء، يصل إلى 223 ألف دولار سنويا، في بلد اقتصاده قوي ويتميز بالتنوع كان يعاني سابقا من التفرقة العنصرية.
16
4 – رئيس وزراء اليابان، شينزو آبي
يأتي رئيس الوزراء الياباني في المرتبة الرابعة براتب يقدر بـ 203 آلاف دولار سنويا، في مجتمع يقدر العمل والفرص ويقوم على الدقة والتكنولوجيا.
17
5 – رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان
في تركيا فإن منصب الرئيس يحصل على راتب قدره 197 ألف دولار سنويا، والذي يشغله رجب طيب أردوغان، وقد تعزز دوره بعد الانقلاب العسكري الفاشل.

Turkish President Tayyip Erdogan attends an interview with Reuters at the Presidential Palace in Ankara, Turkey, July 21, 2016. REUTERS/Umit Bektas
6 – الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند

يحصل رئيس فرنسا فرنسوا هولاند على راتب سنوي قدره 194 ألف دولار، في بلد يتمتع باقتصاد قوي رغم الظروف الأخيرة في سلسلة من الهجمات الإرهابية.

French President Francois Hollande reacts following Britain's referendum results to leave the European Union, at the Elysee Palace in Paris, France, June 24, 2016. REUTERS/Stephane Mahe
7 – تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا

تأتي في المرتبة السابعة تيريزا ماي رئيسة وزراء بريطانيا المعينة حديثا بعد استقالة ديفيد كاميرون الذي انتهت بعهده علاقة بلاده بالاتحاد الأوروبي، في حين أن التداعيات الاقتصادية وراء ذلك الحدث لا تزال مجهولة. وراتب ماي هو 178 ألف دولار سنويا.
20
8 – الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
رغم أهمية منصب الرئيس القصوى في روسيا ونفوذ بوتين القوي إلا أن راتبه يأتي في المرتبة الثامنة عالميا، حيث يقدر بـ 136 ألف دولار سنويا. وقد تأثرت روسيا بانخفاض أسعار النفط الحاد.

Russian President Vladimir Putin speaks to delegates of the Russian Engineering Union congress in Moscow, Russia, April 19, 2016. REUTERS/Vasily Maximov/Pool
9 – ماتيو رينزي رئيس وزراء إيطاليا

يبلغ راتب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي 124 ألف دولار سنويا، وفي السنين الأخيرة يعاني الاقتصاد الإيطالي وقد عاد للنمو في الربع الثالث من هذه السنة، لكن سلسلة زلازل ضربت البلاد مؤخرا قد تتطلب موازنات مالية للإعمار بتكلفة قدرت بـ 32 مليار يورو.
22
10 – رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي
يحصل رئيس وزراء الهند على راتب يعتبر عاديا مقارنة بحجم البلاد وعدد سكانها الضخم وكونها تحتاج إلى إدارة هائلة، حيث يقدر راتبه سنويا بـ 30 ألفا و300 دولار فقط.
23
11 – أخيرا الرئيس الصيني شي جين بينغ
صدق أو لا تصدق أن الصين هذه القوة الضاربة التي غزت العالم بالمنتجات، وتستعد لتكون الاقتصاد الأول في العالم عما قريب، يحصل رئسيها شي جين بينغ على راتب سنوي قدره 22 ألف دولار فقط.

لكنه على أي حال ليس أقل من راتب ترمب. دولار واحد فقط.
24



تعليقات ( 11 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 11
    17 نوفمبر, 2016 , 16:53 م

    مزارع من أرض الطيبين

    مايهمنا كم يستلمو والله ولي التوفيق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 10
    17 نوفمبر, 2016 , 16:24 م

    احمد عسيري

    اعرف رئيس عربي ماقدر يحط في ثلاجته ماء ، من كثر الزهد في الدنيا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 9
    17 نوفمبر, 2016 , 16:23 م

    وأين العرب ...

    ليس فيهم واحد بارز على الاقل
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 8
    17 نوفمبر, 2016 , 16:17 م

    شيعي برونزي

    تعليق 6 في ناس يتبرعون بالملايين من جيبهمالخاص كيف شلون مادري 🤔 بالله هاي اسئله للاسف ماعندك سااااااااااااااااالفه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 7
    17 نوفمبر, 2016 , 16:16 م

    hima

    الله يباركلو فيه,رئيس قنوع.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  6. 6
    17 نوفمبر, 2016 , 16:02 م

    عاد

    في ناس يتبرعون بالملايين من جيبهمالخاص كيف شلون مادري 🤔
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  7. 5
    17 نوفمبر, 2016 , 15:57 م

    الشيباني

    تعليق مخالف
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  8. 4
    17 نوفمبر, 2016 , 15:55 م

    الهمداني

    هناك زعماء دخلهم اليومي طير اليون
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  9. 3
    17 نوفمبر, 2016 , 15:51 م

    الشهري

    ابن رواتب الزعماء العرب ؟ لماذا اسدلنا عليها الستار ؟ ام ان الوضع سيكون مخجل لو ذكرناها -_-
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  10. 2
    17 نوفمبر, 2016 , 15:35 م
    عدد التعليقات:1946

    عاشق الجورري

    أضيفو على مرتباتهم المميزات الأخرى التي ربما تتجاوز في الشهر الواحد معدل ما يتقاضونه في سنه كاملة !
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  11. 1
    17 نوفمبر, 2016 , 15:33 م

    عبدالرحمن

    لو فعلت أيضاً في الدول الإسلامية والعربية كان سوف تكون مقارنة عادلة
    لا يعجبني(1) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم