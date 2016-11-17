بالفيديو:ببغاء ذكي يصنع أدواته الخاصة للوصول إلى الطعام

صحيفة المرصد:أثبتت دراسة حديثة أن طيور الببغاء تملك مستوى من الذكاء يؤهلها لتصنيع بعض الأدوات من مواد غير مألوفة لتتمكن من الحصول على طعامها.

وفي التجربة التي أجراها باحثون من كلية فيتيناري للطب في فيينا وجامعة أوكسفورد، يظهر ببغاء غوفين الأندونيسي، وهو يقوم بتصنيع أدواته الخاصة، ليتمكن من الحصول على الطعام الذي وضعه الباحثون داخل صندوق زجاجي، مع فتحة صغيرة تساعد الببغاء على الوصول إليه بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

واستعان الباحثون بأربعة من طيور الببغاء، لإثبات قدرتها على التكيف مع بيئتها وتأمين طعامها بنفسها، حيث توجب على هذه الطيور تصنيع أداة يصل طولها إلى حوالي 6 سم من الخشب أو الورق المقوى أو أغصان الشجر، وتقوم بإدخالها في فتحة صغيرة داخل الصندوق الزجاجي لتحصل على الطعام.

وتعاملت طيور الببغاء مع أربعة أنواع من المواد، وهي خشب اللايس المألوف في بيئتها الطبيعية، بالإضافة إلى أغصان الزان المورقة والورق المقوى وقطعة من شمع العسل الطبيعي.

وشاهد الباحثون بشيء من الدهشة، كيف تمكن كل من هذه الببغاوات من تمزيق الخشب والورق المقوى وأغصان الزان، لتصنيع أداة صغيرة ودقيقة يمكن أن تدخل في الفتحة، لكنها فشلت في استخدام شمع العسل لأداء هذه المهمة.