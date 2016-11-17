بالفيديو:ماذا فعلت أديل أمام 25 ألف متفرج عندما شاهدت خفاشاً؟

صحيفة المرصد:ظهر خفاش في أجواء حفلة للمطربة البريطانية الشهيرة أديل، ليلة أمس الأربعاء في المكسيك.وكانت النجمة تؤدي أمام جمهور يبلغ حوالي 25 ألف متفرج في إحدى مدن المكسيك، عندما طار خفاش في سماء الحفل.

وفي رد فعل مثير، دارت أديل حول نفسها مثل الخفاش في حركة راقصة اجتذبت الأنظار، صارخة: “يوجد خفاش”.وواصلت الإشارة بأصبعها إلى الخفاش محذرة الجمهور: “الخفاش يهبط فوق رؤوسكم، إنه على يمينكم الآن”.

وواصلت النجمة ردود فعلها: “مرحباً بالمكسيك، ولكنها الخفافيش اللعينة. أنا سعيدة لوجودي هنا، ولكنها الخفافيش اللعينة، يا يسوع”.