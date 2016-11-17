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بالفيديو:ماذا فعلت أديل أمام 25 ألف متفرج عندما شاهدت خفاشاً؟

17 نوفمبر, 2016 , 16:30 م
بالفيديو:ماذا فعلت أديل أمام 25 ألف متفرج عندما شاهدت خفاشاً؟
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صحيفة المرصد:ظهر خفاش في أجواء حفلة للمطربة البريطانية الشهيرة أديل، ليلة أمس الأربعاء في المكسيك.وكانت النجمة تؤدي أمام جمهور يبلغ حوالي 25 ألف متفرج في إحدى مدن المكسيك، عندما طار خفاش في سماء الحفل.

وفي رد فعل مثير، دارت أديل حول نفسها مثل الخفاش في حركة راقصة اجتذبت الأنظار، صارخة: “يوجد خفاش”.وواصلت الإشارة بأصبعها إلى الخفاش محذرة الجمهور: “الخفاش يهبط فوق رؤوسكم، إنه على يمينكم الآن”.

وواصلت النجمة ردود فعلها: “مرحباً بالمكسيك، ولكنها الخفافيش اللعينة. أنا سعيدة لوجودي هنا، ولكنها الخفافيش اللعينة، يا يسوع”.



تعليقات ( 5 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 5
    17 نوفمبر, 2016 , 17:50 م

    حامد

    باذن الله حفلتها الجايه كمان تنزل مو خفافيش ترعبهم وتخوفهم وبس باذن الله طيور ابابيل وعلى رؤوسهم !!!!وتقهر بعض الناس اللي جرحناهم بتعليقناوالهرجه حقتنا!!! ههههه
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  2. 4
    17 نوفمبر, 2016 , 17:08 م
    عدد التعليقات:5941

    بسمه

    كيووووت وصوت جمييل ❤️
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  3. 3
    17 نوفمبر, 2016 , 17:07 م
    عدد التعليقات:5941

    بسمه

    حامد الطيور على اشكالها تقع..لعله جندي من جنودالله ..ومايعلم جنودربك اﻻ هو.//خييير!!!!
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  4. 2
    17 نوفمبر, 2016 , 16:44 م

    حامد

    الطيور على اشكالها تقع..لعله جندي من جنودالله ..ومايعلم جنودربك اﻻ هو.
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  5. 1
    17 نوفمبر, 2016 , 16:33 م

    اسمرعبر

    من اغنية وحدة صارت نجمة وحفلتها الوحدة تاخذ عليها ١٠ مليون دولار
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