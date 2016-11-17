دواجن الوطنية توضح حقيقة إتلاف منتجات 25 شاحنة بالقصيم

صحيفة المرصد: أوضحت دواجن الوطنية، حقيقة ما أثير حول إتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية تابعة لها كانت على متن 25 شاحنة بمنطقة القصيم.

وأشادت في بيان لها، نشرته اليوم الخميس، بدور أمانة القصيم الرقابي في ضبط هذه الشحنات والتعامل معها، مضيفة أن الشحنات تابعة لأحد تجار توزيع منتجات دواجن الوطنية، وتم مصادرتها من قبل الفرق الميدانية بأمانة القصيم بعد اكتشاف أنها غير صالحة للاستهلال.

وأضاف البيان: المنتجات التي تم مصادرتها قد تم ضبطها في مستودعات أحد تجار التوزيع للمنتجات الغذائية وليس في مستودعات دواجن الوطنية وقد كانت آخر شحنة من هذا المنتج تم توريدها للتاجر منذ أكثر من ستة أشهر بتاريخ 2016/5/4 م في حينه كمنتج جديد وسليم وفي ظروف تخزين وتوريد سليمة وآمنه كما هي الإجراءات المتبعة في جميع عمليات التوريد لجميع الوكلاء والعملاء ومنافذ التوزيع البيعية على مستوى المملكة.

وحملت الشركة، المسؤولية كاملة على عاتق العميل الذي كدس المنتج في مستودعاته إلى أن تم انتهاء تاريخ صلاحيتها ولم يتخلص من المنتجات المنتهية الصلاحية بالطرق النظامية المتبعة.

وبينت أنها ستتخذ بهذا الخصوص كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقها المادية والقانونية بعدم المساس بسمعتها.