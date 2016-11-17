صحيفة المرصد: أوضحت دواجن الوطنية، حقيقة ما أثير حول إتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية تابعة لها كانت على متن 25 شاحنة بمنطقة القصيم.
وأشادت في بيان لها، نشرته اليوم الخميس، بدور أمانة القصيم الرقابي في ضبط هذه الشحنات والتعامل معها، مضيفة أن الشحنات تابعة لأحد تجار توزيع منتجات دواجن الوطنية، وتم مصادرتها من قبل الفرق الميدانية بأمانة القصيم بعد اكتشاف أنها غير صالحة للاستهلال.
وأضاف البيان: المنتجات التي تم مصادرتها قد تم ضبطها في مستودعات أحد تجار التوزيع للمنتجات الغذائية وليس في مستودعات دواجن الوطنية وقد كانت آخر شحنة من هذا المنتج تم توريدها للتاجر منذ أكثر من ستة أشهر بتاريخ 2016/5/4 م في حينه كمنتج جديد وسليم وفي ظروف تخزين وتوريد سليمة وآمنه كما هي الإجراءات المتبعة في جميع عمليات التوريد لجميع الوكلاء والعملاء ومنافذ التوزيع البيعية على مستوى المملكة.
وحملت الشركة، المسؤولية كاملة على عاتق العميل الذي كدس المنتج في مستودعاته إلى أن تم انتهاء تاريخ صلاحيتها ولم يتخلص من المنتجات المنتهية الصلاحية بالطرق النظامية المتبعة.
وبينت أنها ستتخذ بهذا الخصوص كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقها المادية والقانونية بعدم المساس بسمعتها.
دواجن الوطنية توضح حقيقة إتلاف منتجات 25 شاحنة بالقصيم
صحيفة المرصد: أوضحت دواجن الوطنية، حقيقة ما أثير حول إتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية تابعة لها كانت على متن 25 شاحنة بمنطقة القصيم.
تعليقات ( 42 )
باب الشمالوللعلم احيانا الوطنية تظطر ان تشتري الدجاج المجمد المستورد وتنزع الكيس وتضع كيس الوطنية هذة حقيقة ....
( ريما Rima )🍎احلى طعم الدجاج الفرنسي 😋لكن دجاج الوطنية لأنه منتج سعودي قالو غير صالح للأدمي 🐷
عدد التعليقات:15403
قلم الحقيقههذا مع دجاجه وشركته لو كان في مكان وبلد آخر لتم شطب سجله التجاري واغلاق مقرات شركاته وثلاجاته وجميع فروعه وبالشمع الأحمر اغلاق نهائي ومنعه من مزاولة البيع والاستيراد بجميع أنواع اللحوم ومافي حكمها.
زائر70اتركوا الدجاج وتخمته اذا تبون الاكل النضيف اشتروا الخراف النجدي البري والتيس واعمل مندي او تكه اوريش وافطر على كمونيه شوف بتعمل ايه
( ريما Rima )🍎المفروض إذا بغت تنتهي الصلاحية قبلها بيومين ياليت يتم توزيعها على الناس اللي تحت خط الفقر أو العمال حرام ترمى كل الكمية بسبب انتهاء الصلاحية وزعوها قبل الانتهاء بيومين أو قللو الإنتاج
م.متوجهه لمطاعم الشاورما الله لا يحدنا على المطاعم ناس ما يخافون الله اهم شي يطلعون فلوس حسبي الله عليهم.
نفسي بمندي مفطحههههه لا وعلامة الجودة على الكيس بالله وين رقابتكم ياهيئة المواصفات تعطون من هب ودب بالخارج مايحصل على علامة الجوده الا بعد 1000اختبار وتوقيع على غرامه وسحب العلامة في حال لعبت بذيلها الشركه
الشايبقطر اصدرت تعميم قبل سنتين بعدم صلاحيته للاستخدام الآدمي ومنع دجاج الوطنيه دخوله للبلاد
كشكولخننبوقي حاقد معرفاته كلها هي التي ترد وتعلق حسبي الله عليك قطاع ارزاق
الشايبفي الفيديو المنشور احدى الثلاجات عليها شعار الوطنيه وهل الوطنيه تنقل الدجاج للتجار .. والتصريح الاول مخالف بعد الحادث حملوا المسؤليه احد العاملين في التوزيع .. لماذا التناقض ..؟؟ ريحت دجاجكم تكفي ..
عدد التعليقات:5940
بسمهاستغفر الله ..حرام كل هذا التبذير وذبح كل هذا الدجاج ورميه في النهايه ..يارب عفوك 🙏🏼المفروض يتحاسب التاجر ويّغرم ،
البدرانيياعم هذا الراجحي كل شي سليم ذبح اسلامي وتعاملات بنوك اسلامية وناس رايحين فيها الله اعلم كم على هذا المواطن بتكذب الشركات عليه
معيضحمولة 25 شاحنة من الدجاج هذي تكفي مدينة..لا أعتقد وجودها في مستودعات شخص واحد إلا الشركة والله اعلم
الهمدانيحتى اللي يصير عليها تخفيضات يغير تاريخ الصلاحية الذمم صارت فالصو
مرسي الزهرانياين حقوق الحيوان ... قتل ملايين الدواجن والحيوانات ذبحا من اجل الافتراس .
مزارع من أرض الطيبينتعليق 20 مع احترامي وتقديري لك ايش تستخدم دواجن دو الفرنسي أو البرازيلي لا والله أستخدم دواجن الوطني بكل فخر وللعلم والحمدلله وشكر لله فرضا على شركة الاعاشة عندنا في العمل بدواجن الوطنية. ..
شايملم تدخل الوطنية معرض منتجاث غذائية في الداخل او اخارج الاطردت منه لتلوث منتجاتها سواء دجاج اوبيض اوغيره قاطعوها
مجبر رجل القعسييجب مقاطعه دواجن الوطنيه وهذه ماهي اول مره تبررون فعلتكم وتلصقونها في الموزع مثل ماحصل قيل ثمانيه سنوات بعد ماتم كشف عشرات الشحانات محمله بالدجاج منتهيه الصلاحيه متوجه الى مكه في موسم الحج من مخازنكم
عدد التعليقات:392
♨ليالي نجد ♨اسوى دجاج مجمد ومبرد هو دجاج الوطنية سوا كان من المنتج او المورد او غيره دائما ما يكون له رائحه كريهه ومعفن . وسبق وان تم رفضه من قبل الامارات قبل اربع سنوات لأنه لا يصلح للاستهلاك الآدمي
الستينيالمفروض أيضا ان يتكفل المتسبب بتنظيف الموقع لماله من ضرر خطير علي البيئة
كجمغلوعذر اقبح من ذنب الحمد لله لا استخدم دجاج الوطنية ابدا
صفخــهاذا هو جري التاجر يظهر ليرد على الشركه الوطنيه........ وامانه يسئل عنها في قول الحقيقه
يعني في النهاية هي :خمسة وعشرون شاحنة دواجن الوطنية الحين عرفت ليه بطني لها كم يوم تمغصني نصيحة خفضوا اسعاركم حتى تحافظوا على حصتكم في السوق وإلا باي باي دواجن الوطنية خاصة بعد هذه الحادثة
الخالديتبرر غبي كل شي واضح وضووح الشمس
زائر70على العموم فيه دجاج انتاج محلي فيه تخمه او عتقد ان اسبب الغذاءوالكماويت وطريقة التبريد في البدايه
ابببببااااايومن الغباء في الاخر اسمه إنتاج الوطنيه. من المفترض معاقبة التاجر في تشويه سمعتكم
سمير نجدلا ننسى تسمم الحجاج قبل كم سنة بسبب دواجن الوطنية و سحب علامة الجودة من على منتجاتها .
شيعي برونزيتصدقون اليوم متغدي على دجاجه
باب الشمالياوطنية ليست المرة ... تضحكون على من ومنة العميل الذي يخزن الكميات الضخمة تبريركم هذا لاينطوي الا على السذج والاغبياء؟؟؟
متصفح١١١١ودليل ان لا حسيب ولا رقيب عملية شحن الدجاج خارج القصيم لتصريفه لانهم واثقين ما حولهم احد لو كان العقاب شديد ما فكرو بالتصريف وشحنها لتوزيعها وهي منتهيه الصلاحي
متصفح١١١١منتجات الوطنيه ممنوعه تتصدر خارج المملكه لسوء منتاجاتها لكن بالداخل لا حسيب عليها ولا رقيب وكل شركاتنا بهذا الشكل للاسف شكل واسطات ومصالح والمواطن بستين داهيه وعلى الجهات المعنيه
يمني عاشق الدمامطيب جيبوا اسم الشركة الموزعة لو تهمكم سمعة التاجر ياوطنية ههههههههههههههههههه عذر عذر ههههههههه
عدد التعليقات:15403
قلم الحقيقهعن أي تاجر تتحدثون ؟.اسمه عنوانه مؤسسته شركته أم تاجر في أحلامكم وأوهامكم الخيالية.ثم أن الشحنة من الدجاج الفاسد لم يكشف عنها الا مصادفة لامن قبلكم ولامن قبل أمانة القصيم الابعد أن تم تصوير الشاحانات.
himaويظل كلعادة اسم العميل التاجر المذنب وصورته مخفيه حرصا على مشاعره.
عدد التعليقات:15403
قلم الحقيقهعن أي تاجر تتحدثون ؟.اسمه عنوانه مؤسسته شركته أم تاجر في أحلامكم وأوهامكم الخيالية.ثم أن الشحنة من الدجاج الفاسد لم يكشف عنها الا مصادفة لامن قبلكم ولامن قبل أمانة القصيم الابعد أن تم تصوير الشاحانات.
دروجباالمتحدث الرسمي يحاول يدور مخرج خايف على سمعة الشركة اتحداك اذا فيه تاجر يأخذ الكميه الرهيبة هاذي ٢٥ شاحنه الشاحنات تخصكم حسبنا الله ونعم الوكيل
مجرد سؤاليلبسونها التاجر ويعطونه كم مليون وتنتهي العملية على خير وترجع حليمة لعادتها القديمة خاصة وان التاجر غير معلن اسمه يعني يامواطن حتاكل الدجاج حتاكله المفروض قضية زي هذي شطب سجل ومحاكمة وغرامة
الحكمة يمانيةعذر اقبح من فعل يا شركة الوطنية ، الا يوجد اسم للتاجر الذي خزن البضاعة؟ وهل يعقل هناك تاجر يشتري كل هذه الكمية وفي القصيم بالتحديد من اجل ان يخزنها؟ عموما الشركة عليها ملاحظات من سابق
الخالدي اف 16دواجن الوطنية من افضل الشركات واكثرها احتراما للعميل وخوفا على صحته.. والتاجر يجب محاسبته لانه اهمل تسويق المنتج حتى انتهت صلاحيته رغم حاجة السوق لها