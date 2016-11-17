  1. الرئيسية
  2. آخر الأخبار

دواجن الوطنية توضح حقيقة إتلاف منتجات 25 شاحنة بالقصيم

17 نوفمبر, 2016 , 15:53 م
دواجن الوطنية توضح حقيقة إتلاف منتجات 25 شاحنة بالقصيم
  • 2٬541
  • 42
  • حجم الخط

صحيفة المرصد: أوضحت دواجن الوطنية، حقيقة ما أثير حول إتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية تابعة لها كانت على متن 25 شاحنة بمنطقة القصيم.
وأشادت في بيان لها، نشرته اليوم الخميس، بدور أمانة القصيم الرقابي في ضبط هذه الشحنات والتعامل معها، مضيفة أن الشحنات تابعة لأحد تجار توزيع منتجات دواجن الوطنية، وتم مصادرتها من قبل الفرق الميدانية بأمانة القصيم بعد اكتشاف أنها غير صالحة للاستهلال.
وأضاف البيان: المنتجات التي تم مصادرتها قد تم ضبطها في مستودعات أحد تجار التوزيع للمنتجات الغذائية وليس في مستودعات دواجن الوطنية وقد كانت آخر شحنة من هذا المنتج تم توريدها للتاجر منذ أكثر من ستة أشهر بتاريخ 2016/5/4 م في حينه كمنتج جديد وسليم وفي ظروف تخزين وتوريد سليمة وآمنه كما هي الإجراءات المتبعة في جميع عمليات التوريد لجميع الوكلاء والعملاء ومنافذ التوزيع البيعية على مستوى المملكة.
وحملت الشركة، المسؤولية كاملة على عاتق العميل الذي كدس المنتج في مستودعاته إلى أن تم انتهاء تاريخ صلاحيتها ولم يتخلص من المنتجات المنتهية الصلاحية بالطرق النظامية المتبعة.
وبينت أنها ستتخذ بهذا الخصوص كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على حقوقها المادية والقانونية بعدم المساس بسمعتها.



تعليقات ( 42 )

اترك تعليق

* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 42
    17 نوفمبر, 2016 , 17:18 م

    باب الشمال

    وللعلم احيانا الوطنية تظطر ان تشتري الدجاج المجمد المستورد وتنزع الكيس وتضع كيس الوطنية هذة حقيقة ....
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  2. 41
    17 نوفمبر, 2016 , 17:16 م

    طيب وليش ماتقولون أسم التاجر . رقع يا مرقع
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  3. 40
    17 نوفمبر, 2016 , 17:15 م

    ( ريما Rima )🍎

    احلى طعم الدجاج الفرنسي 😋لكن دجاج الوطنية لأنه منتج سعودي قالو غير صالح للأدمي 🐷
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  4. 39
    17 نوفمبر, 2016 , 17:15 م
    عدد التعليقات:15403

    قلم الحقيقه

    هذا مع دجاجه وشركته لو كان في مكان وبلد آخر لتم شطب سجله التجاري واغلاق مقرات شركاته وثلاجاته وجميع فروعه وبالشمع الأحمر اغلاق نهائي ومنعه من مزاولة البيع والاستيراد بجميع أنواع اللحوم ومافي حكمها.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  5. 38
    17 نوفمبر, 2016 , 17:14 م

    زائر70

    اتركوا الدجاج وتخمته اذا تبون الاكل النضيف اشتروا الخراف النجدي البري والتيس واعمل مندي او تكه اوريش وافطر على كمونيه شوف بتعمل ايه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  6. 37
    17 نوفمبر, 2016 , 17:13 م

    ( ريما Rima )🍎

    المفروض إذا بغت تنتهي الصلاحية قبلها بيومين ياليت يتم توزيعها على الناس اللي تحت خط الفقر أو العمال حرام ترمى كل الكمية بسبب انتهاء الصلاحية وزعوها قبل الانتهاء بيومين أو قللو الإنتاج
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  7. 36
    17 نوفمبر, 2016 , 17:11 م

    م.

    متوجهه لمطاعم الشاورما الله لا يحدنا على المطاعم ناس ما يخافون الله اهم شي يطلعون فلوس حسبي الله عليهم.
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  8. 35
    17 نوفمبر, 2016 , 17:05 م

    نفسي بمندي مفطح

    ههههه لا وعلامة الجودة على الكيس بالله وين رقابتكم ياهيئة المواصفات تعطون من هب ودب بالخارج مايحصل على علامة الجوده الا بعد 1000اختبار وتوقيع على غرامه وسحب العلامة في حال لعبت بذيلها الشركه
    لا يعجبني(1) اعجبني(2)
  9. 34
    17 نوفمبر, 2016 , 17:04 م

    الشايب

    قطر اصدرت تعميم قبل سنتين بعدم صلاحيته للاستخدام الآدمي ومنع دجاج الوطنيه دخوله للبلاد
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  10. 33
    17 نوفمبر, 2016 , 16:58 م

    كشكول

    خننبوقي حاقد معرفاته كلها هي التي ترد وتعلق حسبي الله عليك قطاع ارزاق
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  11. 32
    17 نوفمبر, 2016 , 16:56 م

    الشايب

    في الفيديو المنشور احدى الثلاجات عليها شعار الوطنيه وهل الوطنيه تنقل الدجاج للتجار .. والتصريح الاول مخالف بعد الحادث حملوا المسؤليه احد العاملين في التوزيع .. لماذا التناقض ..؟؟ ريحت دجاجكم تكفي ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(4)
  12. 31
    17 نوفمبر, 2016 , 16:56 م
    عدد التعليقات:5940

    بسمه

    استغفر الله ..حرام كل هذا التبذير وذبح كل هذا الدجاج ورميه في النهايه ..يارب عفوك 🙏🏼المفروض يتحاسب التاجر ويّغرم ،
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  13. 30
    17 نوفمبر, 2016 , 16:56 م

    البدراني

    ياعم هذا الراجحي كل شي سليم ذبح اسلامي وتعاملات بنوك اسلامية وناس رايحين فيها الله اعلم كم على هذا المواطن بتكذب الشركات عليه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  14. 29
    17 نوفمبر, 2016 , 16:55 م

    معيض

    حمولة 25 شاحنة من الدجاج هذي تكفي مدينة..لا أعتقد وجودها في مستودعات شخص واحد إلا الشركة والله اعلم
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  15. 28
    17 نوفمبر, 2016 , 16:55 م

    الهمداني

    حتى اللي يصير عليها تخفيضات يغير تاريخ الصلاحية الذمم صارت فالصو
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  16. 27
    17 نوفمبر, 2016 , 16:51 م

    مرسي الزهراني

    اين حقوق الحيوان ... قتل ملايين الدواجن والحيوانات ذبحا من اجل الافتراس .
    لا يعجبني(1) اعجبني(1)
  17. 26
    17 نوفمبر, 2016 , 16:50 م

    مزارع من أرض الطيبين

    تعليق 20 مع احترامي وتقديري لك ايش تستخدم دواجن دو الفرنسي أو البرازيلي لا والله أستخدم دواجن الوطني بكل فخر وللعلم والحمدلله وشكر لله فرضا على شركة الاعاشة عندنا في العمل بدواجن الوطنية. ..
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  18. 25
    17 نوفمبر, 2016 , 16:50 م

    شايم

    لم تدخل الوطنية معرض منتجاث غذائية في الداخل او اخارج الاطردت منه لتلوث منتجاتها سواء دجاج اوبيض اوغيره قاطعوها
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  19. 24
    17 نوفمبر, 2016 , 16:50 م

    مجبر رجل القعسي

    يجب مقاطعه دواجن الوطنيه وهذه ماهي اول مره تبررون فعلتكم وتلصقونها في الموزع مثل ماحصل قيل ثمانيه سنوات بعد ماتم كشف عشرات الشحانات محمله بالدجاج منتهيه الصلاحيه متوجه الى مكه في موسم الحج من مخازنكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  20. 23
    17 نوفمبر, 2016 , 16:47 م
    عدد التعليقات:392

    ♨ليالي نجد ♨

    اسوى دجاج مجمد ومبرد هو دجاج الوطنية سوا كان من المنتج او المورد او غيره دائما ما يكون له رائحه كريهه ومعفن . وسبق وان تم رفضه من قبل الامارات قبل اربع سنوات لأنه لا يصلح للاستهلاك الآدمي
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  21. 22
    17 نوفمبر, 2016 , 16:46 م

    من غير المعقول ان يكون موزع لديه حموله ٢٥ تريله الشفافيه ياوزارة التجاره هذي حياة بشر
    لا يعجبني(0) اعجبني(3)
  22. 21
    17 نوفمبر, 2016 , 16:40 م

    الستيني

    المفروض أيضا ان يتكفل المتسبب بتنظيف الموقع لماله من ضرر خطير علي البيئة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  23. 20
    17 نوفمبر, 2016 , 16:39 م

    كجمغلو

    عذر اقبح من ذنب الحمد لله لا استخدم دجاج الوطنية ابدا
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  24. 19
    17 نوفمبر, 2016 , 16:35 م

    صفخــه

    اذا هو جري التاجر يظهر ليرد على الشركه الوطنيه........ وامانه يسئل عنها في قول الحقيقه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  25. 18
    17 نوفمبر, 2016 , 16:35 م

    يعني في النهاية هي :

    خمسة وعشرون شاحنة دواجن الوطنية الحين عرفت ليه بطني لها كم يوم تمغصني نصيحة خفضوا اسعاركم حتى تحافظوا على حصتكم في السوق وإلا باي باي دواجن الوطنية خاصة بعد هذه الحادثة
    لا يعجبني(0) اعجبني(2)
  26. 17
    17 نوفمبر, 2016 , 16:32 م

    الخالدي

    تبرر غبي كل شي واضح وضووح الشمس
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  27. 16
    17 نوفمبر, 2016 , 16:29 م

    زائر70

    على العموم فيه دجاج انتاج محلي فيه تخمه او عتقد ان اسبب الغذاءوالكماويت وطريقة التبريد في البدايه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 15
    17 نوفمبر, 2016 , 16:24 م

    اببببباااااي

    ومن الغباء في الاخر اسمه إنتاج الوطنيه. من المفترض معاقبة التاجر في تشويه سمعتكم
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  29. 14
    17 نوفمبر, 2016 , 16:19 م

    سمير نجد

    لا ننسى تسمم الحجاج قبل كم سنة بسبب دواجن الوطنية و سحب علامة الجودة من على منتجاتها .
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  30. 13
    17 نوفمبر, 2016 , 16:18 م

    كذابين التريلات تخص الشركه والمفروض وين حماية المستهلك وامانة القصيم وادارةالغذاء ماتبين ذلك في بيان رسمي
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  31. 12
    17 نوفمبر, 2016 , 16:18 م

    شيعي برونزي

    تصدقون اليوم متغدي على دجاجه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  32. 11
    17 نوفمبر, 2016 , 16:17 م

    باب الشمال

    ياوطنية ليست المرة ... تضحكون على من ومنة العميل الذي يخزن الكميات الضخمة تبريركم هذا لاينطوي الا على السذج والاغبياء؟؟؟
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  33. 10
    17 نوفمبر, 2016 , 16:16 م

    متصفح١١١١

    ودليل ان لا حسيب ولا رقيب عملية شحن الدجاج خارج القصيم لتصريفه لانهم واثقين ما حولهم احد لو كان العقاب شديد ما فكرو بالتصريف وشحنها لتوزيعها وهي منتهيه الصلاحي
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  34. 9
    17 نوفمبر, 2016 , 16:14 م

    متصفح١١١١

    منتجات الوطنيه ممنوعه تتصدر خارج المملكه لسوء منتاجاتها لكن بالداخل لا حسيب عليها ولا رقيب وكل شركاتنا بهذا الشكل للاسف شكل واسطات ومصالح والمواطن بستين داهيه وعلى الجهات المعنيه
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  35. 8
    17 نوفمبر, 2016 , 16:13 م

    يمني عاشق الدمام

    طيب جيبوا اسم الشركة الموزعة لو تهمكم سمعة التاجر ياوطنية ههههههههههههههههههه عذر عذر ههههههههه
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  36. 7
    17 نوفمبر, 2016 , 16:13 م
    عدد التعليقات:15403

    قلم الحقيقه

    عن أي تاجر تتحدثون ؟.اسمه عنوانه مؤسسته شركته أم تاجر في أحلامكم وأوهامكم الخيالية.ثم أن الشحنة من الدجاج الفاسد لم يكشف عنها الا مصادفة لامن قبلكم ولامن قبل أمانة القصيم الابعد أن تم تصوير الشاحانات.
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  37. 6
    17 نوفمبر, 2016 , 16:10 م

    hima

    ويظل كلعادة اسم العميل التاجر المذنب وصورته مخفيه حرصا على مشاعره.
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  38. 5
    17 نوفمبر, 2016 , 16:08 م
    عدد التعليقات:15403

    قلم الحقيقه

    عن أي تاجر تتحدثون ؟.اسمه عنوانه مؤسسته شركته أم تاجر في أحلامكم وأوهامكم الخيالية.ثم أن الشحنة من الدجاج الفاسد لم يكشف عنها الا مصادفة لامن قبلكم ولامن قبل أمانة القصيم الابعد أن تم تصوير الشاحانات.
    لا يعجبني(2) اعجبني(0)
  39. 4
    17 نوفمبر, 2016 , 16:05 م

    دروجبا

    المتحدث الرسمي يحاول يدور مخرج خايف على سمعة الشركة اتحداك اذا فيه تاجر يأخذ الكميه الرهيبة هاذي ٢٥ شاحنه الشاحنات تخصكم حسبنا الله ونعم الوكيل
    لا يعجبني(0) اعجبني(1)
  40. 3
    17 نوفمبر, 2016 , 16:05 م

    مجرد سؤال

    يلبسونها التاجر ويعطونه كم مليون وتنتهي العملية على خير وترجع حليمة لعادتها القديمة خاصة وان التاجر غير معلن اسمه يعني يامواطن حتاكل الدجاج حتاكله المفروض قضية زي هذي شطب سجل ومحاكمة وغرامة
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  41. 2
    17 نوفمبر, 2016 , 16:00 م

    الحكمة يمانية

    عذر اقبح من فعل يا شركة الوطنية ، الا يوجد اسم للتاجر الذي خزن البضاعة؟ وهل يعقل هناك تاجر يشتري كل هذه الكمية وفي القصيم بالتحديد من اجل ان يخزنها؟ عموما الشركة عليها ملاحظات من سابق
    لا يعجبني(0) اعجبني(5)
  42. 1
    17 نوفمبر, 2016 , 15:59 م

    الخالدي اف 16

    دواجن الوطنية من افضل الشركات واكثرها احتراما للعميل وخوفا على صحته.. والتاجر يجب محاسبته لانه اهمل تسويق المنتج حتى انتهت صلاحيته رغم حاجة السوق لها
    لا يعجبني(3) اعجبني(0)

صحيفة المرصد مصرحة من وزارة الثقافة والإعلام

جميع الحقوق محفوظة لدى صحيفة المرصد © 2016

سيرفرات وادراتها من دكتور سيرفر ومن تصميم