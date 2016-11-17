“الأحوال المدنية” توضح الحقيقة حول إساءة وكيلها لبعض القبائل

صحيفة المرصد:أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عدم صحة التصريح المنسوب لوكيل الأحوال المدنية ناصر العبدالوهاب، والذي تضمن إساءة لبعض القبائل، مؤكدة أنه عارٍ تماماً من الصحة.

وأكدت أن وكيل الأحوال المدنية وجميع منسوبيها يكنون كل الاحترام والتقدير لجميع القبائل وكل مكونات المجتمع ومن ساهم في بناء ونهضة الوطن.

وشددت على تحري الدقة في نقل الأخبار والتصريحات وأخذها من المصادر الرسمية وموقع الأحوال المدنية أو حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي كانوا قد تداولوا تصريحاً منسوباً لوكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ناصر عبدالوهاب، حول عزم الوكالة تطبيق تنظيمات جديدة على القبائل النازحة ومن تم تجنيسهم، معتبرين أن هذا التصريح يمثل إهانة لتلك القبائل، وذلك قبل أن تنفي الأحوال المدنية صحة هذا التصريح.