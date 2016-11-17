“الأحوال المدنية” توضح الحقيقة حول إساءة وكيلها لبعض القبائل

صحيفة المرصد:أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عدم صحة التصريح المنسوب لوكيل الأحوال المدنية ناصر العبدالوهاب، والذي تضمن إساءة لبعض القبائل، مؤكدة أنه عارٍ تماماً من الصحة.
وأكدت أن وكيل الأحوال المدنية وجميع منسوبيها يكنون كل الاحترام والتقدير لجميع القبائل وكل مكونات المجتمع ومن ساهم في بناء ونهضة الوطن.
وشددت على تحري الدقة في نقل الأخبار والتصريحات وأخذها من المصادر الرسمية وموقع الأحوال المدنية أو حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
جدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي كانوا قد تداولوا تصريحاً منسوباً لوكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ناصر عبدالوهاب، حول عزم الوكالة تطبيق تنظيمات جديدة على القبائل النازحة ومن تم تجنيسهم، معتبرين أن هذا التصريح يمثل إهانة لتلك القبائل، وذلك قبل أن تنفي الأحوال المدنية صحة هذا التصريح.
تعليقات ( 29 )
.لن .صار اهل الاصل والارض اللي يثبتون جيولوجيا ارضهم واملاكهم اب عن جد متوارثة من الاف السنين وهم جدا محدودين ولا يهم من تسمى وادعى القبيلة على ذمة هاك الزمان يوم الربيع !! واتحد يعرف في شعيب كان قبل ١٥٠سن
ابو سليمانالنازح يرجع لبلده كفايه البلد مليان باطول والعرض من الاجانب المتخلفين والمخالفين يامسئولين ارحمو وطنكم ومواطنيكم من كثرة التجنيس فهو كارثه على الوطن وقتصاده
نازحياصوت المواطن / هالحين مهو وقته متشوف الحروب والفتن والاعداء في كل مكان خلها تهدئ الاوضاع على خير ويعم السلام بعدها ابعدنا ومشكور على الاستضافه
عبداللهجبال سدير / كلام غير صحيح لان فيه بصمه مايقدر يتلاعب
صوت المواطنعجلوا بابعادهم ياوزارة الداخلية قبل مايستفحل الامر وتكثر الجرائم ؟ولنا في حي ***اسوة سيئة
زائراللي يقول النازحين يعني قبيله ***مالهم حق بالجنسيه!!***ولائهم لهذا الوطن وقياده هذا الوطن الغالي ونشاؤ وترعرعو على تراب هذا الوطن الطاهر وتحت علم السعوديه
جبال سديرلقد اعترف احد شيوخ القبائل النازحة وهو ***بان هناك من يدعي انة من القبائل النازحة ويحمل بطاقتها وفي نفس الوقت يحمل جواز سوري واقامة ويسافر ويعود بهذا الجواز واذا عاد استخدم بطاقة القبائل النازحة
الخالديمحاسبة من يتعرض لمسئولي الدولة تطبيق العقوبه بحق المتسبب لهذه الدرجة اصبحت مواقع التواصل الاجتماعي دون رقابه ياناس اتقوا الله في عباد الله للمسئول الحق في محاسبة مصدر الاشاعه حسبي الله وكفى
قبيلي نمرة وستمارةماكثر الاجرام والمخدرات والعربدة في البلد الابعد مكثرة النازحين والمتخلفين من انحاء العالم اقول قشوهم على الحدود علشان كل واحد يعرف دربه ويروح لبلده احسن من اللعب على الحبلين بلا كلام فاضي
امن الوطن خط احمرانا مؤيد وبقوة لوزارة الداخلية لاتخاذها كامل الاجراءت بحق من يعارض اجراءت الاقامة سوى من قبائل نازحة وغيرهم من مخالفي نظام الاقامة من اي بلد واي فيئة كانت وكفاية دلع
سعيدليش ما يطلع هو بنفسه وينفي الكلام لان كلامكم هذا بالنيابة عنه يعكس انطباع انه صدر منه شي خطا
ابو معاذتعليق مخالف
جنوبيتعليق رقم 5 صحيح وايده بقوه الافارقه والبربمه مافيهم خير لموطنهم الاصلي فكيف يكون لهم خير لهذي البلد
مرسيدستعليق مخالف
رد ٥ عاشق الجورييا ***ووين ( لا فرق بين عربي ولا أعجمي الا بالتقوى)
Nasser7777ياجماعه المطلوب منا في الوقت هاذا التلاحم وتوحيد الصف ضد بعض الهجمات الفكريه والاعلاميه.يعني باختصار البلد في هاذه الايام بعز حاجته لوقفتنا ضد هاذه التفاهات الي من شأنها ان تخلخل لحمتنا نحن رجلالاول
عدد التعليقات:1956
عاشق الجورريتجنيس البدون العرب النازحين أفضل لدي من تجنيس العجم الأفارقة و غيرهم من البرماوية الخ
الحقيقة****.وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ناصر عبدالوهاب اكيد انه يمشي على انظمه صريحة من الدولة .
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونتبينوا
خرخرينوالقبائل النازحة تاج على رؤوسنا وفيهم الصالح والطالح ومن يسبهم أو يشكك فيهم فهو حاقد ومغرض وفتان
بدراولا نشكر للاحوال المدنيه هذا التصريح ولكن لازال فيه غموض في الموضوع ثانيا: ما صدر عن ناصر عبدالوهاب صحيح وتحدى الاوامر الملكيه السابقه ثالثا : الشفافيه مطلوبه جدا في مثل هذه الايام للرد على هذا