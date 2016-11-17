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“الأحوال المدنية” توضح الحقيقة حول إساءة وكيلها لبعض القبائل

17 نوفمبر, 2016 , 17:01 م
“الأحوال المدنية” توضح الحقيقة حول إساءة وكيلها لبعض القبائل
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صحيفة المرصد:أوضحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية عدم صحة التصريح المنسوب لوكيل الأحوال المدنية ناصر العبدالوهاب، والذي تضمن إساءة لبعض القبائل، مؤكدة أنه عارٍ تماماً من الصحة.

وأكدت أن وكيل الأحوال المدنية وجميع منسوبيها يكنون كل الاحترام والتقدير لجميع القبائل وكل مكونات المجتمع ومن ساهم في بناء ونهضة الوطن.

وشددت على تحري الدقة في نقل الأخبار والتصريحات وأخذها من المصادر الرسمية وموقع الأحوال المدنية أو حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي كانوا قد تداولوا تصريحاً منسوباً لوكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ناصر عبدالوهاب، حول عزم الوكالة تطبيق تنظيمات جديدة على القبائل النازحة ومن تم تجنيسهم، معتبرين أن هذا التصريح يمثل إهانة لتلك القبائل، وذلك قبل أن تنفي الأحوال المدنية صحة هذا التصريح.



تعليقات ( 29 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 29
    17 نوفمبر, 2016 , 19:57 م

    .لن .

    صار اهل الاصل والارض اللي يثبتون جيولوجيا ارضهم واملاكهم اب عن جد متوارثة من الاف السنين وهم جدا محدودين ولا يهم من تسمى وادعى القبيلة على ذمة هاك الزمان يوم الربيع !! واتحد يعرف في شعيب كان قبل ١٥٠سن
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  2. 28
    17 نوفمبر, 2016 , 19:51 م

    26- القبائل العربية الاصيلة تختلف عن ماذكرت****
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  3. 27
    17 نوفمبر, 2016 , 19:47 م

    26- ع كبر راسك
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  4. 26
    17 نوفمبر, 2016 , 19:41 م

    ابو سليمان

    النازح يرجع لبلده كفايه البلد مليان باطول والعرض من الاجانب المتخلفين والمخالفين يامسئولين ارحمو وطنكم ومواطنيكم من كثرة التجنيس فهو كارثه على الوطن وقتصاده
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  5. 25
    17 نوفمبر, 2016 , 19:29 م

    نازح

    ياصوت المواطن / هالحين مهو وقته متشوف الحروب والفتن والاعداء في كل مكان خلها تهدئ الاوضاع على خير ويعم السلام بعدها ابعدنا ومشكور على الاستضافه
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  6. 24
    17 نوفمبر, 2016 , 19:17 م

    لقد صدرت اوامر ملكية سامية كريمه بتجنيس القبائل منذ 35 سنة ولا يهمنا تصريح مادون ذلك من الناس !! ومن يتحدى الاوامر الملكية الصادره يجب محاسبته
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  7. 23
    17 نوفمبر, 2016 , 19:10 م

    عبدالله

    جبال سدير / كلام غير صحيح لان فيه بصمه مايقدر يتلاعب
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  8. 22
    17 نوفمبر, 2016 , 19:08 م

    20- على كبر راسك
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  9. 21
    17 نوفمبر, 2016 , 19:07 م

    تعليق مخالف
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  10. 20
    17 نوفمبر, 2016 , 18:57 م

    صوت المواطن

    عجلوا بابعادهم ياوزارة الداخلية قبل مايستفحل الامر وتكثر الجرائم ؟ولنا في حي ***اسوة سيئة
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  11. 19
    17 نوفمبر, 2016 , 18:55 م

    زائر

    اللي يقول النازحين يعني قبيله ***مالهم حق بالجنسيه!!***ولائهم لهذا الوطن وقياده هذا الوطن الغالي ونشاؤ وترعرعو على تراب هذا الوطن الطاهر وتحت علم السعوديه
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  12. 18
    17 نوفمبر, 2016 , 18:55 م

    جبال سدير

    لقد اعترف احد شيوخ القبائل النازحة وهو ***بان هناك من يدعي انة من القبائل النازحة ويحمل بطاقتها وفي نفس الوقت يحمل جواز سوري واقامة ويسافر ويعود بهذا الجواز واذا عاد استخدم بطاقة القبائل النازحة
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  13. 17
    17 نوفمبر, 2016 , 18:51 م

    الخالدي

    محاسبة من يتعرض لمسئولي الدولة تطبيق العقوبه بحق المتسبب لهذه الدرجة اصبحت مواقع التواصل الاجتماعي دون رقابه ياناس اتقوا الله في عباد الله للمسئول الحق في محاسبة مصدر الاشاعه حسبي الله وكفى
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  14. 16
    17 نوفمبر, 2016 , 18:44 م

    قبيلي نمرة وستمارة

    ماكثر الاجرام والمخدرات والعربدة في البلد الابعد مكثرة النازحين والمتخلفين من انحاء العالم اقول قشوهم على الحدود علشان كل واحد يعرف دربه ويروح لبلده احسن من اللعب على الحبلين بلا كلام فاضي
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  15. 15
    17 نوفمبر, 2016 , 18:40 م

    المفروض يسوون كذا اصلا لان اغلب مشاكل البلد من هالاشكال
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  16. 14
    17 نوفمبر, 2016 , 18:29 م

    امن الوطن خط احمر

    انا مؤيد وبقوة لوزارة الداخلية لاتخاذها كامل الاجراءت بحق من يعارض اجراءت الاقامة سوى من قبائل نازحة وغيرهم من مخالفي نظام الاقامة من اي بلد واي فيئة كانت وكفاية دلع
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  17. 13
    17 نوفمبر, 2016 , 18:25 م

    سعيد

    ليش ما يطلع هو بنفسه وينفي الكلام لان كلامكم هذا بالنيابة عنه يعكس انطباع انه صدر منه شي خطا
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  18. 12
    17 نوفمبر, 2016 , 18:16 م

    قبيلتين كريمتين تسكن في جميع مدن وقرى ومحافظات *** والكلام الذي صدر ونفته الاحوال المدنية لايصدقه عاقل
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  19. 11
    17 نوفمبر, 2016 , 18:12 م

    ابو معاذ

    تعليق مخالف
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  20. 10
    17 نوفمبر, 2016 , 18:11 م

    جنوبي

    تعليق رقم 5 صحيح وايده بقوه الافارقه والبربمه مافيهم خير لموطنهم الاصلي فكيف يكون لهم خير لهذي البلد
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  21. 9
    17 نوفمبر, 2016 , 18:04 م

    بعض افراد القبائل النازحة ضليعين في الاجرام كما يحصل *** فلا بد من اجراءات صارمة بحقهم
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  22. 8
    17 نوفمبر, 2016 , 18:01 م

    مرسيدس

    تعليق مخالف
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  23. 7
    17 نوفمبر, 2016 , 17:59 م

    رد ٥ عاشق الجوري

    يا ***ووين ( لا فرق بين عربي ولا أعجمي الا بالتقوى)
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  24. 6
    17 نوفمبر, 2016 , 17:45 م

    Nasser7777

    ياجماعه المطلوب منا في الوقت هاذا التلاحم وتوحيد الصف ضد بعض الهجمات الفكريه والاعلاميه.يعني باختصار البلد في هاذه الايام بعز حاجته لوقفتنا ضد هاذه التفاهات الي من شأنها ان تخلخل لحمتنا نحن رجلالاول
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  25. 5
    17 نوفمبر, 2016 , 17:45 م
    عدد التعليقات:1956

    عاشق الجورري

    تجنيس البدون العرب النازحين أفضل لدي من تجنيس العجم الأفارقة و غيرهم من البرماوية الخ
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  26. 4
    17 نوفمبر, 2016 , 17:40 م

    الحقيقة

    ****.وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ناصر عبدالوهاب اكيد انه يمشي على انظمه صريحة من الدولة .
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  27. 3
    17 نوفمبر, 2016 , 17:35 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    تبينوا
    لا يعجبني(0) اعجبني(0)
  28. 2
    17 نوفمبر, 2016 , 17:30 م

    خرخرينو

    القبائل النازحة تاج على رؤوسنا وفيهم الصالح والطالح ومن يسبهم أو يشكك فيهم فهو حاقد ومغرض وفتان
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  29. 1
    17 نوفمبر, 2016 , 17:22 م

    بدر

    اولا نشكر للاحوال المدنيه هذا التصريح ولكن لازال فيه غموض في الموضوع ثانيا: ما صدر عن ناصر عبدالوهاب صحيح وتحدى الاوامر الملكيه السابقه ثالثا : الشفافيه مطلوبه جدا في مثل هذه الايام للرد على هذا
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