بالفيديو : ردة فعل رجال أمن المملكة بعد حضور ولي العهد ختام تمرين أمن الخليج بالبحرين

صحيفة المرصد: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ردة فعل رجال الأمن المشاركين بتمرين أمن الخليج المشترك بالبحرين ، بعد حضور ولي العهد حفل اختتام التمرين .
كما أشاد رواد مواقع التواصل بالفرحة العارمة التي ظهرت على وجوه رجال الأمن ، داعين الله أن يحمي مملكتنا من كل مكروه وسوء بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز .
تعليقات ( 23 )
ابو نورهيستاهل محمد بن نايف أحب هذا الامير
أ د صالح بن سبعاناللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ لنا امننا وايماننا واستقرارنا وصلاح ذات بيننا ! اللهم آمين
عبدالعزيز//يارجال الأمن يافخر الوطن يا العيون الساهرة في كل حين يا سيوف الحق في وجه الفتن يا أمان الدار والحصن الحصين أنتم دروع الوطن عند المحن وأنتم أسوار البلاد الشامخين وأنتم الكف القوي المؤتمن
( ريما Rima )🍎👍جيشنا وقوات الأمنية تربو على الكتاب والسنة ✏
( ريما Rima )🍎💚مشاهد تقهر اعداءنا 😊
كلمة حقسبحان الله هذا الانسان احبه فى الله حفظه الله لهذا الوطن فهو ابن نصير اهل السنه والجماعه والسد المنيع بعد الله في وجه الارهاب القبيح من القاعده وداعش والحوثيين والشيعه المدعومين من ايران
محمدارفع راسك انت سعودي غيرك ينقص وانت تزودي فارس واجدادك فوارس واصبحت لبيت الله حارس فعلك سالم علمك غانم يخشى من هيبتك الظالم اهم شي انه ندعس على الصفويين عباد القبور واعوانهم في كل مكان حغظ ب
سعد الغامديالله يحفظكم وينصركم على عدوكم
مواطنليس بغريب على شعب يحب الله ورسوله وولاة أمر هذا البلد اعزهم الله بطاعته وثبتهم على الحق
طرقييحق لكم هذا الفرح وهذا الولاء والانتماء ، انكم اشرف جنود و اشجع رجال . يا اخوان انتم جنود الحرمين فيه اعظم من هذا القب . تحياتي لوزيركم و لكم ودام خليجنا امن بحفظ من الله .
كجمغلوكفو والله يا رجال السعودية رجال ابو فهد الاشاوس قاهري الفرس
عليومصوره تغيض اعداء الوطن من الروافض المجوس ويفرح بها كل محب لارض الحرمين المعطائه .قبله على جبين كل جندي يسهر لحمايه ربوع الوطن قبله على جبين كل مرابط على حدود وطننا.تفله على عمامه كل رافضي اغاضته الصوره
نعناع المدينةالسلام عليكم (خيرمن يمثلهم )
يا حبني لهم الله يحميهم حماة وطنييا حبني لهم الله يحميهم حماة وطني
ابو محمدتعليق مخالف
عدد التعليقات:15406
قلم الحقيقهسيـــــدي سمعآآآآآ وطاعـــــة. نصر الله حكومتنا الرشيدة وجيشها الباسل وقواتها الأمنية الشجاعة على جميع الخونة المرتزقة من الدواعش والأخوان والصفويين قطعان وخنازير كلاب البغدادي والايراني ***.
777كفو يارجال اميرنا محبوب
محبة السنةاللهم اجعلهم شوكه في نحور المجوس واذنابهم الانذال
سعودي ⚔ والصحابة ⚔ جدوديكفؤ يا أبطالنا ولله الحمد والشكر وبفضله وحده أصبحت جميع القوات السعودية 🇸🇦 قوة لا يستهان بها تزلزل قلوب الاعداء وترهبهم
وماكان الله معذبهم وهم يستغفرونلاحول ولاقوة الابالله
عدد التعليقات:4646
بدورالله يحفظهم ويحفظ وطنا من كل سوء أمين يارب
D.Rقول وفعل حفظكم الله يا اسود الوطن ولا ننسى الاسود بالحد الجنوبي