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بالفيديو : ردة فعل رجال أمن المملكة بعد حضور ولي العهد ختام تمرين أمن الخليج بالبحرين

17 نوفمبر, 2016 , 18:23 م
بالفيديو : ردة فعل رجال أمن المملكة بعد حضور ولي العهد ختام تمرين أمن الخليج بالبحرين
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صحيفة المرصد: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ردة فعل رجال الأمن المشاركين بتمرين أمن الخليج المشترك بالبحرين ، بعد حضور ولي العهد حفل اختتام التمرين .

كما أشاد رواد مواقع التواصل بالفرحة العارمة التي ظهرت على وجوه رجال الأمن ، داعين الله أن يحمي مملكتنا من كل مكروه وسوء بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز .



تعليقات ( 23 )

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* ملاحظة : علق بـ (200) حرف

  1. 23
    17 نوفمبر, 2016 , 20:16 م

    ابو نوره

    يستاهل محمد بن نايف أحب هذا الامير
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  2. 22
    17 نوفمبر, 2016 , 20:15 م

    أ د صالح بن سبعان

    اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظ لنا امننا وايماننا واستقرارنا وصلاح ذات بيننا ! اللهم آمين
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  3. 21
    17 نوفمبر, 2016 , 20:03 م

    عبدالعزيز//

    يارجال الأمن يافخر الوطن يا العيون الساهرة في كل حين يا سيوف الحق في وجه الفتن يا أمان الدار والحصن الحصين أنتم دروع الوطن عند المحن وأنتم أسوار البلاد الشامخين وأنتم الكف القوي المؤتمن
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  4. 20
    17 نوفمبر, 2016 , 19:57 م

    ( ريما Rima )🍎

    👍جيشنا وقوات الأمنية تربو على الكتاب والسنة ✏
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  5. 19
    17 نوفمبر, 2016 , 19:55 م

    ( ريما Rima )🍎

    💚مشاهد تقهر اعداءنا 😊
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  6. 18
    17 نوفمبر, 2016 , 19:47 م

    كلمة حق

    سبحان الله هذا الانسان احبه فى الله حفظه الله لهذا الوطن فهو ابن نصير اهل السنه والجماعه والسد المنيع بعد الله في وجه الارهاب القبيح من القاعده وداعش والحوثيين والشيعه المدعومين من ايران
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  7. 17
    17 نوفمبر, 2016 , 19:34 م

    محمد

    ارفع راسك انت سعودي غيرك ينقص وانت تزودي فارس واجدادك فوارس واصبحت لبيت الله حارس فعلك سالم علمك غانم يخشى من هيبتك الظالم اهم شي انه ندعس على الصفويين عباد القبور واعوانهم في كل مكان حغظ ب
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  8. 16
    17 نوفمبر, 2016 , 19:34 م

    سعد الغامدي

    الله يحفظكم وينصركم على عدوكم
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  9. 15
    17 نوفمبر, 2016 , 19:29 م

    مواطن

    ليس بغريب على شعب يحب الله ورسوله وولاة أمر هذا البلد اعزهم الله بطاعته وثبتهم على الحق
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  10. 14
    17 نوفمبر, 2016 , 19:22 م

    طرقي

    يحق لكم هذا الفرح وهذا الولاء والانتماء ، انكم اشرف جنود و اشجع رجال . يا اخوان انتم جنود الحرمين فيه اعظم من هذا القب . تحياتي لوزيركم و لكم ودام خليجنا امن بحفظ من الله .
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  11. 13
    17 نوفمبر, 2016 , 19:17 م

    كجمغلو

    كفو والله يا رجال السعودية رجال ابو فهد الاشاوس قاهري الفرس
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  12. 12
    17 نوفمبر, 2016 , 19:15 م

    عليوم

    صوره تغيض اعداء الوطن من الروافض المجوس ويفرح بها كل محب لارض الحرمين المعطائه .قبله على جبين كل جندي يسهر لحمايه ربوع الوطن قبله على جبين كل مرابط على حدود وطننا.تفله على عمامه كل رافضي اغاضته الصوره
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  13. 11
    17 نوفمبر, 2016 , 19:12 م

    نعناع المدينة

    السلام عليكم (خيرمن يمثلهم )
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  14. 10
    17 نوفمبر, 2016 , 19:03 م

    يا حبني لهم الله يحميهم حماة وطني

    يا حبني لهم الله يحميهم حماة وطني
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  15. 9
    17 نوفمبر, 2016 , 18:54 م

    ابو محمد

    تعليق مخالف
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  16. 8
    17 نوفمبر, 2016 , 18:43 م
    عدد التعليقات:15406

    قلم الحقيقه

    سيـــــدي سمعآآآآآ وطاعـــــة. نصر الله حكومتنا الرشيدة وجيشها الباسل وقواتها الأمنية الشجاعة على جميع الخونة المرتزقة من الدواعش والأخوان والصفويين قطعان وخنازير كلاب البغدادي والايراني ***.
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  17. 7
    17 نوفمبر, 2016 , 18:40 م

    777

    كفو يارجال اميرنا محبوب
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  18. 6
    17 نوفمبر, 2016 , 18:38 م

    محبة السنة

    اللهم اجعلهم شوكه في نحور المجوس واذنابهم الانذال
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  19. 5
    17 نوفمبر, 2016 , 18:38 م

    سعودي ⚔ والصحابة ⚔ جدودي

    كفؤ يا أبطالنا ولله الحمد والشكر وبفضله وحده أصبحت جميع القوات السعودية 🇸🇦 قوة لا يستهان بها تزلزل قلوب الاعداء وترهبهم
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  20. 4
    17 نوفمبر, 2016 , 18:36 م

    يستاهلون راتب اكراميه
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  21. 3
    17 نوفمبر, 2016 , 18:34 م

    وماكان الله معذبهم وهم يستغفرون

    لاحول ولاقوة الابالله
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  22. 2
    17 نوفمبر, 2016 , 18:30 م
    عدد التعليقات:4646

    بدور

    الله يحفظهم ويحفظ وطنا من كل سوء أمين يارب
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  23. 1
    17 نوفمبر, 2016 , 18:27 م

    D.R

    قول وفعل حفظكم الله يا اسود الوطن ولا ننسى الاسود بالحد الجنوبي
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