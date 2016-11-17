بالفيديو : ردة فعل رجال أمن المملكة بعد حضور ولي العهد ختام تمرين أمن الخليج بالبحرين

صحيفة المرصد: تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ردة فعل رجال الأمن المشاركين بتمرين أمن الخليج المشترك بالبحرين ، بعد حضور ولي العهد حفل اختتام التمرين .

كما أشاد رواد مواقع التواصل بالفرحة العارمة التي ظهرت على وجوه رجال الأمن ، داعين الله أن يحمي مملكتنا من كل مكروه وسوء بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز .